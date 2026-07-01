МАХАСАНГХИКА

МАХАСАНГХИКА - одно из двух основных направлений традиционного буддизма (на­ря­ду с тхе­ра­ва­дой).

Све­де­ния о су­ще­ст­во­ва­нии махасангхики об­на­ру­жи­ва­ют­ся во II веке до н. э. - VII веке н. э. в Северной и Южной Ин­дии, в Средней Азии, Ин­до­не­зии; ны­не не су­ще­ст­ву­ет. Воз­ник­но­ве­ние махасангхики оз­на­ме­но­ва­ло пер­вый серь­ёз­ный рас­кол в ран­ней буд­дий­ской об­щи­не. Фор­ми­ро­ва­ние махасангхики про­изош­ло в ре­зуль­та­те раз­ме­же­ва­ния по­зи­ций её ос­но­ва­те­лей с по­сле­до­ва­те­ля­ми уче­ния «стар­цев» (тхе­ра­ва­да) на т. н. 2-м буд­дий­ском со­бо­ре (около 367 года до н. э., по другим дан­ным, - не ра­нее 300 года до н. э.). Не­ко­то­рые ис­то­ри­ки до­пус­ка­ют, что име­ли ме­сто два «смеж­ных» со­бо­ра, на пер­вом из ко­то­рых (в Вай­ша­ли) ре­ша­лись ис­клю­чи­тель­но дис­ци­п­ли­нар­ные во­про­сы, на вто­ром (в Па­та­ли­пут­ре) - со­те­рио­ло­ги­че­ские.

Основной пункт раз­но­гла­сий был свя­зан с тем, что ли­дер зна­чительной час­ти буд­дий­ских мо­на­хов Ма­ха­де­ва вы­дви­нул ряд «те­зи­сов», со­дер­жав­ших со­мне­ние в не­зыб­ле­мом ду­хов­ном ста­ту­се ар­ха­та (на ко­то­ром бе­зо­го­во­роч­но на­стаи­ва­ли по­сле­до­ва­те­ли «стар­цев»), в ча­ст­но­сти: ар­хат не мо­жет пол­но­стью кон­тро­ли­ро­вать свои сек­су­аль­ные же­ла­ния; не об­ла­да­ет все­зна­ни­ем; не из­ба­вил­ся от со­мне­ний; ну­ж­да­ет­ся в по­мо­щи со сто­ро­ны; ар­ха­том мож­но стать в ре­зуль­та­те мгно­вен­но­го оза­ре­ния; ар­хат мо­жет по­те­рять свой ста­тус. Сто­рон­ни­ки ре­форм по­тре­бо­ва­ли так­же от­ме­нить за­прет на принятие мо­на­ха­ми де­неж­ных по­жерт­во­ва­ний. Са­мо обо­зна­че­ние по­сле­до­ва­те­лей Ма­ха­де­вы в ка­че­ст­ве «боль­шой об­щи­ны» сви­де­тель­ст­ву­ет об их зна­чительном ус­пе­хе.

Ка­нон тек­стов махасангхики вклю­чал 5 основных раз­де­лов («кор­зин») (вме­сто 3 «кор­зин» по­сле­до­ва­те­лей тхе­ра­ва­ды): Ви­ная-пи­та­ка, Сут­ра-пи­та­ка, Аб­хид­хар­ма-пи­та­ка, Самъ­ют­та-пи­та­ка и Дхар­ма-пи­та­ка. По­ло­же­ния уче­ния вос­ста­нав­ли­ва­ют­ся пре­имущественно из со­чи­не­ний оп­пони­ро­вав­ших махасангхике буд­дий­ских школ - тхе­ра­ва­ди­нов и сар­ва­сти­ва­ди­нов. Махасангхика, в про­ти­во­по­лож­ность ря­ду других школ, ми­ни­ма­ли­зи­ро­ва­ла раз­ли­чия ме­ж­ду 3 ми­ра­ми буд­дий­ской кос­мо­ло­гии - чув­ст­вен­ным ми­ром, ми­ром форм и ми­ром не-форм. Махасангхика от­стаи­ва­ла ав­то­реф­лек­тив­ность соз­на­ния, до­пус­кая и воз­мож­ность од­но­вре­мен­но­го воз­ник­но­ве­ния двух по­зна­ний (как од­но­вре­мен­ное вос­при­ятие зву­ка и ося­за­ние) у од­но­го и то­го же ин­ди­ви­ду­аль­но­го по­то­ка соз­на­ния, что бы­ло не­при­ем­ле­мым для других буд­дий­ских школ. Махасангхика на­стаи­ва­ла на том, что че­ло­ве­че­ское те­ло Буд­ды бы­ло ли­ше­но всех че­ло­ве­че­ских не­со­вер­шенств, ко­то­рые буд­ди­сты счи­та­ли «не­чис­то­та­ми». Она ут­вер­жда­ла так­же, во­пре­ки тхе­ра­ва­ди­нам, что мно­же­ст­во будд жи­вут и дей­ст­ву­ют в 4 час­тях ми­ро­зда­ния.

Махасангхика ра­но раз­де­ли­лась на несколько на­прав­ле­ний. Сре­ди её до­чер­них школ вы­деля­ют­ся пре­ж­де все­го ло­кот­та­ра­ва­да («уче­ние о том, что вы­ше мир­ско­го») и экавь­я­ва­ха­ри­ка («те, чья прак­ти­ка да­ёт ре­зуль­та­ты в од­но мгно­ве­ние»), а так­же го­ку­ли­ка (другие на­зва­ния - кук­ку­ти­ка и кук­ку­ла­ка).

Мно­гое по­зво­ля­ет ви­деть в махасангхике пе­ре­ход­ную сту­пень ме­ж­ду тра­диционным буд­диз­мом и буд­диз­мом ма­хая­ны. Например, «со­те­рио­ло­ги­че­ская лек­си­ка» в тек­стах ма­ха­санг­хи­ков: «соз­на­ние, ох­ва­чен­ное ве­ли­ким со­стра­да­ни­ем» и трак­тов­ка «ве­ли­ко­го со­стра­да­ния» (ма­ха­ка­ру­на) как вось­мой сту­пе­ни бод­хи­сат­твы . Ос­но­ва­ния для та­кой оцен­ки да­ют так­же де­за­вуи­ро­ва­ние ин­ди­ви­дуа­ли­стич. мо­на­ше­ско­го идеа­ла, яв­ная на­прав­лен­ность в сто­ро­ну «об­мир­ще­ния» буд­диз­ма, зна­чительный культ бод­хи­саттв и фак­тическое обо­же­ст­в­ле­ние Буд­ды. Од­на­ко махасангхика ис­пы­та­ла так­же встреч­ное воз­дей­ст­вие ран­ней ма­хая­ны, ко­то­рая ак­тив­но влияла на многие на­прав­ле­ния тра­диционного буд­диз­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)