МАХАСАНГХИКА
МАХАСАНГХИКА - одно из двух основных направлений традиционного буддизма (наряду с тхеравадой).
Сведения о существовании махасангхики обнаруживаются во II веке до н. э. - VII веке н. э. в Северной и Южной Индии, в Средней Азии, Индонезии; ныне не существует. Возникновение махасангхики ознаменовало первый серьёзный раскол в ранней буддийской общине. Формирование махасангхики произошло в результате размежевания позиций её основателей с последователями учения «старцев» (тхеравада) на т. н. 2-м буддийском соборе (около 367 года до н. э., по другим данным, - не ранее 300 года до н. э.). Некоторые историки допускают, что имели место два «смежных» собора, на первом из которых (в Вайшали) решались исключительно дисциплинарные вопросы, на втором (в Паталипутре) - сотериологические.
Основной пункт разногласий был связан с тем, что лидер значительной части буддийских монахов Махадева выдвинул ряд «тезисов», содержавших сомнение в незыблемом духовном статусе архата (на котором безоговорочно настаивали последователи «старцев»), в частности: архат не может полностью контролировать свои сексуальные желания; не обладает всезнанием; не избавился от сомнений; нуждается в помощи со стороны; архатом можно стать в результате мгновенного озарения; архат может потерять свой статус. Сторонники реформ потребовали также отменить запрет на принятие монахами денежных пожертвований. Само обозначение последователей Махадевы в качестве «большой общины» свидетельствует об их значительном успехе.
Канон текстов махасангхики включал 5 основных разделов («корзин») (вместо 3 «корзин» последователей тхеравады): Виная-питака, Сутра-питака, Абхидхарма-питака, Самъютта-питака и Дхарма-питака. Положения учения восстанавливаются преимущественно из сочинений оппонировавших махасангхике буддийских школ - тхеравадинов и сарвастивадинов. Махасангхика, в противоположность ряду других школ, минимализировала различия между 3 мирами буддийской космологии - чувственным миром, миром форм и миром не-форм. Махасангхика отстаивала авторефлективность сознания, допуская и возможность одновременного возникновения двух познаний (как одновременное восприятие звука и осязание) у одного и того же индивидуального потока сознания, что было неприемлемым для других буддийских школ. Махасангхика настаивала на том, что человеческое тело Будды было лишено всех человеческих несовершенств, которые буддисты считали «нечистотами». Она утверждала также, вопреки тхеравадинам, что множество будд живут и действуют в 4 частях мироздания.
Махасангхика рано разделилась на несколько направлений. Среди её дочерних школ выделяются прежде всего локоттаравада («учение о том, что выше мирского») и экавьявахарика («те, чья практика даёт результаты в одно мгновение»), а также гокулика (другие названия - куккутика и куккулака).
Многое позволяет видеть в махасангхике переходную ступень между традиционным буддизмом и буддизмом махаяны. Например, «сотериологическая лексика» в текстах махасангхиков: «сознание, охваченное великим состраданием» и трактовка «великого сострадания» (махакаруна) как восьмой ступени бодхисаттвы. Основания для такой оценки дают также дезавуирование индивидуалистич. монашеского идеала, явная направленность в сторону «обмирщения» буддизма, значительный культ бодхисаттв и фактическое обожествление Будды. Однако махасангхика испытала также встречное воздействие ранней махаяны, которая активно влияла на многие направления традиционного буддизма.