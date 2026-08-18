МАХАЛВАРИ

МАХАЛВАРИ - зе­мель­но-на­ло­го­вая сис­те­ма в не­ко­то­рых об­лас­тях Центральной и Северо-Западной Ин­дии (тер­ри­то­рии современных шта­тов Пенд­жаб, Ут­тар-Пра­деш, Мад­хья-Пра­деш), вве­дён­ная Британской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей в XIX веке.

Счи­та­ет­ся мо­ди­фи­ка­ци­ей зе­мель­но-на­ло­го­вой сис­те­мы рай­ят­ва­ри, в от­ли­чие от ко­то­рой при­ни­ма­ла за еди­ни­цу на­ло­го­об­ло­же­ния не ка­ж­до­го об­щин­ни­ка-рай­ята, а всю де­рев­ню (мау­за, от­сю­да дру­гое название сис­те­мы - мау­за­ва­ри) или име­ние, ста­рос­та ко­то­рых про­из­во­дил даль­ней­шую рас­клад­ку на­ло­га сре­ди чле­нов де­ре­вен­ской об­щи­ны. При сис­те­ме махалвари про­сроч­ка вне­се­ния на­ло­га отдельными об­щин­ни­ка­ми при­во­ди­ла к при­ну­ди­тель­ной рас­про­да­же всех зе­мель де­рев­ни и фак­тическому вос­ста­нов­ле­нию сис­те­мы за­мин­да­ри .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)