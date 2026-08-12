МАХАГАРА
МАХАГАРА - поселение неолита в 80 км юго-восточнее современного города Аллахабад.
Раскопки Г. Р. Шармы и Д. Мандала в 1976-1978 одах. Выявлено 17 строительных горизонтов (6 периодов). Лучше всего изучены верхние слои (на площади около 1600 м2), в т. ч. прямоугольный загон (94 м2) с 3 входами; в нём зафиксированы отпечатки копыт крупного рогатого скота; вокруг загона располагались комплексы, каждый имел 3 помещения (1 - жилое, 2 - для изготовления орудий и приготовления пищи), близ них найдены отпечатки копыт овец и коз. Постройки круглые и овальные в плане, глинобитные на бамбуковом каркасе. Среди находок: каменные шлифованные топоры прямоугольного и овального сечения, ножевидные пластины, наконечники стрел с поперечно расположенным лезвием (прототипы в Лекхахии), микролиты из халцедона; кольца, отбойники, наковальни, песты, тёрочники, зернотёрки, ядра для пращи из кварцита и песчаника; керамические горшки, кувшины с округлым туловом, миски, чаши - лепные, плохого обжига (выделяют 4 группы керамики: с оттисками шнура и резным декором на налепных лентах, краснолощёная, чёрнолощёная, грубая хозяйственная).
Махагара, Колдихва, Панчох, Чопани-Мандо и другие поселения, расположенные в радиусе 3 км (к югу от среднего течения реки Ганг, на стыке долин трёх рек: Белан - на севере, Адва - в центре, Сон - на юге), входят в группу памятников каменного века на горном плато Виндхья (там же - Лекхахия и др.). По материалам этих памятников прослеживается переход от охоты и собирательства верхнего палеолита к земледелию и скотоводству развитого неолита. От эпипалеолита до неолита здесь преобладали степные травы. В протонеолитической фазе Чопани-Мандо найден многолетний и однолетний дикорастущий рис, встречающийся здесь и ныне.
В Махагаре и других неолитических поселениях долины Белана и Адвы обнаружены зёрна и шелуха дикого и культурного риса, сорняков, обычно растущих на рисовых полях. Всё это указывает на переход к культивации обоих видов риса около 7-6 тысяч лет назад (радиоуглеродная датировка Колдихвы), возможно, древнейшей в мире. В Махагаре обнаружены обугленные зёрна культурного ячменя (как и на неолитическом поселении Чиранда, на берегу Ганга, к северу от современного города Бихар), древнейшего в Южной Азии, куда он, вероятно, распространился с территории Белуджистана. Начиналась культивация паспалума и ежовника (куриное просо), многолетних трав семян маревых, др. растений для заготовки сена и силоса.
В Махагаре известны также ююба (китайский финик) и бамбук. Богатая кормовая база обеспечивала развитие животноводства. Дикие бык и мелкий рогатый скот отмечены на плато Виндхья в верхнем палеолите и мезолите (Махадаха), что свидетельствует о возможности их местной доместикации, завершившейся в неолите. В слоях середины III-го тысячелетия до н. э. в Махагаре есть кости доместицированной лошади. Сохранились избирательная охота (благородный олень, кабан, птица), сбор черепах, рыболовство. Шнуровой орнамент сближает памятники круга Махагары с неолитом северо-востока Гималаев (более поздним) и Юго-Восточной Азии, но своеобразие каменной индустрии Виндхья позволяет ряду исследователей отстаивать точку зрения о самостоятельном генезисе этого вида орнамента в Южной Азии. Все эти данные свидетельствуют о возможности выделения особого очага неолитической революции на плато Виндхья. На основе памятников круга Махагары сложилась медных кладов культура.