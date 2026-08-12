МАХАГАРА

МАХАГАРА - поселение неолита в 80 км юго-восточнее современного города Аллахабад.

Рас­коп­ки Г. Р. Шар­мы и Д. Ман­да­ла в 1976-1978 одах. Вы­яв­ле­но 17 стро­ительных го­ри­зон­тов (6 пе­рио­дов). Луч­ше все­го изу­че­ны верх­ние слои (на площади около 1600 м2), в т. ч. пря­мо­уголь­ный за­гон (94 м2) с 3 вхо­да­ми; в нём за­фик­си­ро­ва­ны от­пе­чат­ки ко­пыт круп­но­го ро­га­то­го ско­та; во­круг за­го­на рас­по­ла­га­лись ком­плек­сы, ка­ж­дый имел 3 по­ме­ще­ния (1 - жи­лое, 2 - для из­го­тов­ле­ния ору­дий и при­го­тов­ле­ния пи­щи), близ них най­де­ны от­пе­чат­ки ко­пыт овец и коз. По­строй­ки круг­лые и оваль­ные в пла­не, гли­но­бит­ные на бам­бу­ко­вом кар­ка­се. Сре­ди на­хо­док: ка­мен­ные шли­фо­ван­ные то­по­ры пря­мо­уголь­но­го и оваль­но­го се­че­ния, но­же­вид­ные пла­сти­ны, на­ко­неч­ни­ки стрел с по­пе­реч­но рас­по­ло­жен­ным лез­ви­ем (про­то­ти­пы в Лек­ха­хии ), мик­ро­ли­ты из хал­це­до­на; коль­ца, от­бой­ни­ки, на­ко­валь­ни, пес­ты, тё­роч­ни­ки, зер­но­тёр­ки, яд­ра для пра­щи из квар­ци­та и пес­ча­ни­ка; ке­ра­мические горш­ки, кув­ши­ны с ок­руг­лым ту­ло­вом, мис­ки, ча­ши - леп­ные, пло­хо­го об­жи­га (вы­де­ля­ют 4 груп­пы кера­ми­ки : с от­тис­ка­ми шну­ра и рез­ным де­ко­ром на на­леп­ных лен­тах, крас­но­ло­щё­ная, чёр­но­ло­щё­ная, гру­бая хо­зяй­ст­вен­ная).

Махагара, Кол­дих­ва, Пан­чох, Чо­па­ни-Ман­до и другие по­се­ле­ния, рас­по­ло­жен­ные в ра­диу­се 3 км (к югу от сред­не­го те­че­ния реки Ганг, на сты­ке до­лин трёх рек: Бе­ла­н - на се­ве­ре, Ад­ва - в цен­тре, Сон - на юге), вхо­дят в груп­пу па­мят­ни­ков ка­мен­но­го ве­ка на гор­ном пла­то Винд­хья (там же - Лек­ха­хия и др.). По ма­те­риа­лам этих па­мят­ни­ков про­сле­жи­ва­ет­ся переход от охоты и со­би­ра­те­льства верх­не­го па­лео­ли­та к зем­ле­делию и ско­то­вод­ству раз­ви­то­го не­оли­та. От эпи­па­ле­о­ли­та до не­оли­та здесь пре­об­ла­да­ли степ­ные тра­вы. В про­то­не­о­ли­тической фа­зе Чо­па­ни-Ман­до най­ден мно­го­лет­ний и од­но­лет­ний ди­ко­рас­ту­щий рис, встре­чаю­щий­ся здесь и ны­не.

В Махагаре и других не­о­ли­тических по­се­ле­ни­ях до­ли­ны Бе­ла­на и Ад­вы об­на­ру­же­ны зёр­на и ше­лу­ха ди­ко­го и куль­тур­но­го ри­са, сор­ня­ков, обыч­но рас­ту­щих на ри­со­вых по­лях. Всё это ука­зы­ва­ет на пе­ре­ход к куль­ти­ва­ции обо­их ви­дов ри­са около 7-6 тысяч лет на­зад (ра­дио­уг­ле­род­ная да­ти­ров­ка Кол­дих­вы), воз­мож­но, древ­ней­шей в ми­ре. В Махагаре об­на­ру­же­ны обуг­лен­ные зёр­на куль­тур­но­го яч­ме­ня (как и на не­оли­тическом по­се­ле­нии Чи­ран­да, на бе­ре­гу Ган­га, к се­ве­ру от современного города Би­хар), древ­ней­ше­го в Южной Азии, ку­да он, ве­ро­ят­но, рас­про­стра­нил­ся с тер­ри­то­рии Бе­луд­жи­ста­на. На­чи­на­лась куль­ти­ва­ция пас­па­лу­ма и ежов­ни­ка (ку­ри­ное про­со), мно­го­лет­них трав семян ма­ре­вых, др. рас­те­ний для за­го­тов­ки се­на и си­ло­са.

В Махагаре из­вест­ны так­же юю­ба (китайский фи­ник) и бам­бук. Бо­га­тая кор­мо­вая ба­за обес­пе­чи­ва­ла раз­ви­тие жи­вот­но­вод­ст­ва. Ди­кие бык и мел­кий ро­га­тый скот от­ме­че­ны на плато Винд­хья в верх­нем па­лео­ли­те и ме­зо­ли­те (Ма­ха­да­ха), что сви­де­тель­ст­ву­ет о воз­мож­но­сти их ме­ст­ной до­ме­сти­ка­ции, за­вер­шив­шей­ся в не­оли­те. В сло­ях середины III-го тысячелетия до н. э. в Махагаре есть кос­ти до­ме­сти­ци­ро­ван­ной ло­ша­ди. Со­хра­ни­лись из­би­ра­тель­ная охо­та (бла­го­род­ный олень, ка­бан, пти­ца), сбор че­ре­пах, ры­бо­лов­ст­во. Шну­ро­вой ор­на­мент сбли­жа­ет па­мят­ни­ки кру­га Махагары с не­оли­том се­ве­ро-вос­то­ка Ги­ма­ла­ев (бо­лее позд­ним) и Юго-Восточной Азии, но свое­об­ра­зие ка­мен­ной ин­ду­ст­рии Винд­хья по­зво­ля­ет ря­ду ис­сле­до­ва­те­лей от­стаи­вать точ­ку зре­ния о са­мо­сто­ятельном ге­не­зи­се это­го ви­да ор­на­мен­та в Южной Азии. Все эти дан­ные сви­де­тель­ст­ву­ют о воз­мож­но­сти вы­де­ле­ния осо­бо­го оча­га не­оли­ти­че­ской ре­во­лю­ции на пла­то Винд­хья. На ос­но­ве па­мят­ни­ков кру­га Махагары сло­жи­лась мед­ных кла­дов куль­ту­ра .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)