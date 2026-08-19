МАХАЧКАЛА

МАХАЧКАЛА - город в России, столица Дагестана .

Население 468,7 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­же­на на При­мор­ской низ­мен­но­сти, у под­но­жия го­ры Тар­ки­тау. Морской порт на западном по­бе­ре­жье Кас­пий­ско­го моря; ре­гу­ляр­ное железнодорожное па­ром­ное со­об­ще­ние с пор­та­ми Турк­мен­ба­ши (Турк­ме­ния), Ак­тау (Ка­зах­стан). Железнодорожная стан­ция. Че­рез Махачкалу про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­ма­ги­ст­раль «Кав­каз» (Крас­но­дар - Гроз­ный - Ма­хач­ка­ла - гра­ни­ца с Азер­бай­джа­ном). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Уй­таш.

В 1844 году, во вре­мя Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов , на хол­ме Анд­жи-Ар­ка близ Тар­ков - сто­ли­цы Тар­ков­ско­го шам­халь­ст­ва за­ло­же­но русское ук­ре­п­ле­ние Пет­ров­ское, на­зван­ное в па­мять о Пер­сид­ском по­хо­де 1722-1723 годов , ор­га­ни­зо­ван­ном и про­ве­дён­ном императором Пет­ром I. По­строй­ка Пет­ров­ско­го пре­сле­до­ва­ла несколько це­лей: уси­ле­ние кон­тро­ля за про­хо­див­шей че­рез Тар­ки до­ро­гой по кас­пий­ско­му по­бе­режью на Дер­бент (ста­рей­ший путь, со­еди­няв­ший стра­ны Вос­то­ка с Северным Кав­ка­зом и Рос­си­ей); по­вы­ше­ние безо­пас­но­сти са­мих Тар­ков; за­щи­та при­бреж­ной тер­ри­то­рии, при­год­ной для соз­да­ния в даль­ней­шем морского пор­та. С 1857 года пор­то­вый го­род Пет­ровск (по­сте­пен­но за­кре­пи­лось название Пет­ровск-Порт); под­чи­нял­ся ко­мандующему вой­ска­ми и управ­ляю­ще­му гражданской ча­стью в При­кас­пий­ском крае.

С 1860 года уезд­ный го­род Да­ге­стан­ской об­лас­ти (на­ря­ду с Дер­бен­том имел гражданское управ­ле­ние). Со второй половины XIX века в го­ро­де ак­тив­но раз­ви­ва­лась промышленность, по­строе­ны пи­во­ва­рен­ный за­вод, 2 та­бач­ные фаб­ри­ки, в 1861-1870 годах - ис­кусственная га­вань и морской порт, в 1900 году - бу­ма­гоп­ря­диль­ная фаб­ри­ка «Кас­пий­ская ма­ну­фак­ту­ра», в 1914 году - неф­те­пе­ре­гон­ный за­вод. Од­ним из при­ори­тет­ных на­прав­ле­ний раз­ви­тия го­ро­да ста­ло ры­бо­лов­ст­во. В 1894 году от­кры­то дви­же­ние по жележнодорожные ли­нии Бес­лан - Пет­ровск-Порт, в 1900 году - Пет­ровск-Порт - Дер­бент, в конце 1915 года - Ша­мхал - Те­мир-Хан-Шу­ра (со­еди­ни­ла го­род с На­гор­ным Да­ге­ста­ном) Вла­ди­кав­каз­ской же­лез­ной до­ро­ги.

Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов Пет­ровск-Порт не­од­но­крат­но пе­ре­хо­дил из рук в ру­ки. В конце 1917 года - мар­те 1918 года и в апреле - сентябре 1918 года один из цен­тров советской вла­сти в Да­ге­ста­не. Вес­ной 1918 года два­ж­ды за­ни­мал­ся от­ря­да­ми Н. Го­цин­ско­го. В августе 1918 года оса­ж­дён от­ря­дом Л. Ф. Би­че­ра­хо­ва при под­держ­ке ко­раб­лей Кас­пий­ской фло­ти­лии, за­нят им 3 октября, 8 но­ября за­нят час­тя­ми турецкой ар­мии, во­шёл в со­став т. н. Гор­ской рес­пуб­ли­ки и пе­ре­име­но­ван в Ша­миль-Ка­лу. 08.05.1919 года взят час­тя­ми ВСЮР и на­хо­дил­ся под их кон­тро­лем вплоть до вес­ны 1920 года. За­нят час­тя­ми РККА 30.03.1920 года в хо­де Се­ве­ро-Кав­каз­ской на­сту­пательной опе­ра­ции. В 1921-1994 годах сто­ли­ца Дагестанской АССР, с 1994 года - Рес­пуб­ли­ки Да­ге­стан. По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 10.07.1922 года го­род пе­ре­име­но­ван в Ма­хач-Ка­лу (за­кре­пи­лось на­пи­са­ние «Махачкала») в честь из­вест­но­го дагестанского ре­во­лю­цио­не­ра Ма­го­мед-Али (Ма­ха­ча) Да­ха­дае­ва (1882-22.09.1918 годов; в мае - сентябре 1918 года во­енный ко­мис­сар Дагестанской области). В 1970 году го­род серь­ёз­но по­стра­дал в ре­зуль­та­те зем­ле­тря­се­ния. В 1999 году ад­ми­ни­ст­ра­ция и жи­те­ли Махачкалы ак­тив­но спо­соб­ст­во­ва­ли из­гна­нию тер­ро­ри­стических групп во вре­мя их втор­же­ния в Да­ге­стан.

В ста­рой при­бреж­ной час­ти го­ро­да рас­по­ло­же­ны: ма­як у под­но­жия хол­ма Анд­жи-Ар­ка (1860-е годы), Ус­пен­ский ка­фед­раль­ный со­бор в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1905-1906 годы; при­дел Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го - 2004 год), по­строй­ки второй половины XIX - начала XX веков в ду­хе эк­лек­тиз­ма (зда­ния пуб­лич­ной библиотеки - 1899-1900 годы, бывшей жен­ской гим­на­зии - 1903 год, и др.). В 1920-1930-е годы ве­лось ак­тив­ное строи­тель­ст­во го­ро­да, в т. ч. по ген­пла­нам 1931 года и 1938 года с пря­мо­уголь­ной сет­кой улиц; воз­ве­де­ны Глав­поч­тамт в сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма (1920-е годы), Дом пра­ви­тель­ст­ва в ду­хе нео­ро­ман­тиз­ма с ис­поль­зо­ва­ни­ем восточных мо­ти­вов (1927-1928 годы, архитектор И. В. Жол­тов­ский; ны­не сельскохозяйственная ака­де­мия), гос­ти­ни­ца «Да­ге­стан» в ду­хе не­оре­нес­сан­са (1938-1939 годы, архитектор Г. Гримм).

По­сле Великой Отечественной вой­ны по­строе­ны административное зда­ние на Ле­нин­ском проспекте (1956 год, архитектор А. М. Ал­ха­зов), ста­ди­он «Труд» (от­крыт в 1958 году, до­строен в 1961 году), Дом пио­не­ров (1961 год, архитектор А. Г. Орус­ха­нов), университет (1964 год, архитектор Ш. И. Ке­ри­мов, Г. М. Шей­хов). По ген­пла­ну 1961 года (архитектор К. В. Чер­но­ко­зов) ор­га­ни­зо­ва­ны: При­мор­ский буль­вар (1962 год, ар­хи­тек­то­ры Н. И. Озёр­ная, А. Г. Орус­ха­нов; ны­не Городской сад с Ро­доп­ским буль­ва­ром) с па­мят­ни­ком по­эту Су­лей­ма­ну Сталь­ско­му (1949 год, скульп­тор Х. Н. Ас­кар-Са­рыд­жа, архитектор Ал­ха­зов) и драматическим те­ат­ром (1967 год, архитектор Г. Я. Мов­чан и др.; ны­не в зда­нии раз­ме­ща­ют­ся Авар­ский и Ку­мык­ский музыкально-дра­ма­тические те­ат­ры), центральная пло­щадь с но­вым До­мом пра­ви­тель­ст­ва (1967 год, архитектор Ал­ха­зов) и па­мят­ни­ком В. И. Ле­ни­ну (1960 год, скульп­тор З. И. Аз­гур, архитектор Г. А. За­ха­ров). По ген­пла­ну 1973 года воз­ве­дён ряд зда­ний для уч­ре­ж­де­ний куль­ту­ры и др. Сре­ди по­стро­ек 1990-2000-х годов - центральная Джу­ма-ме­четь (1997 год), Северо-Кав­каз­ский ис­лам­ский университет. Многие до­ма ук­ра­ше­ны мо­заи­кой, го­рель­е­фа­ми.

Па­мят­ни­ки: Г. Ца­да­се (1956 год, скульп­тор Ас­кар-Са­рыд­жа, архитетор А. М. Ал­ха­зов), С. М. Ки­ро­ву (1975 год, скульп­тор Б. А. Та­на­ев и др.), дагестанским боль­ше­ви­кам, рас­стре­лян­ным бе­ло­гвар­дей­

Фут­боль­ный клуб «Ан­жи» (ос­но­ван в 1991 году), уча­ст­ник ря­да чем­пио­на­тов Рос­сии, ро­зы­гры­ша Куб­ка УЕФА (2000/2001 год), фи­на­лист Куб­ка Рос­сии (2000/2001 год); до 2003 года вы­сту­пал на ста­дио­не «Ди­на­мо» (от­крыт в 1927 году, основные по­строй­ки - 1949 год, архитектор А. С. Саа­кян; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1968 году и 2000 году, вме­ща­ет 16 тысяч мест), с 2003 года иг­ра­ет на ста­дио­не «Ха­зар» (от­крыт в 2003 году; вме­сти­мость около 20 тысяч мест).

Исторические источники:

Борь­ба за ус­та­нов­ле­ние и уп­роч­не­ние Со­вет­ской вла­сти в Да­ге­ста­не в 1917–1921 гг.: Сбор­ник до­ку­мен­тов и ма­териа­лов. М., 1958.

Дополнительная литература.:

Ко­зуб­ский Е.И. Да­ге­стан­ский сбор­ник. Те­мир-Хан-Шу­ра, 1904. Вып. 2;

Та­хо-Го­ди А.А. Ре­во­лю­ция и контр­ре­во­лю­ция в Да­ге­ста­не. Ма­хач­ка­ла, 1927;

Вик­то­ров А.Ф., Каж­ла­ев Д.Г. Ма­хач­ка­ла. Ма­хач­ка­ла, 1958;

Каж­ла­ев А.Н. Воз­ник­но­ве­ние и эко­но­ми­че­ское раз­ви­тие Ма­хач­ка­лы. Ма­хач­ка­ла, 1967;

Ис­то­рия Да­ге­ста­на: В 4 т. М., 1967–1969.

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