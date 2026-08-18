МАГРИТ РЕНЕ

МАГРИТ РЕНЕ, Маг­ритт Ре­не Фран­суа Ги­лен - бельгийский жи­во­пи­сец, гра­фик, скульп­тор.

Учил­ся в Академии Художеств в Брюс­се­ле (1916-1918 годы).

Ран­ние ра­бо­ты от­ме­че­ны различными влия­ния­ми (им­прес­сио­низм, ку­бизм, фу­ту­ризм, пу­ризм, твор­че­ст­во Ф. Ле­же). Ре­шаю­щим для ста­нов­ле­ния ин­ди­ви­ду­аль­ной ма­не­ры Магрита ста­ло сбли­же­ние с груп­пой мас­те­ров да­да­из­ма в 1925 году, зна­ком­ст­во с жи­во­пи­сью Дж.Де Ки­ри­ко и по­эзи­ей сюр­реа­лиз­ма. Пе­ре­ход к но­во­му сти­лю за­ме­тен в кар­ти­не «Го­лу­бой ки­не­ма­то­граф» (1925 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Же­не­ва); пер­вой сюр­реа­ли­стической кар­ти­ной Магрита был «За­блу­див­ший­ся жо­кей» (1926 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Нью-Йорк).

В 1927-1930 годы Магрит жил во Фран­ции, где вклю­чил­ся в дея­тель­ность объ­е­ди­не­ния сюр­реа­ли­стов. Здесь сло­жи­лась сис­те­ма его кон­цеп­ту­аль­ной жи­во­пи­си, ко­торая ос­та­ва­лась поч­ти не­из­мен­ной до кон­ца жиз­ни ху­дож­ни­ка. Жи­во­пис­ная ма­не­ра, на­ме­рен­но без­лич­ная, су­хая, но ис­поль­зую­щая соч­ные, чис­тые то­на, об­на­ру­жи­ва­ет па­ра­док­саль­ную спо­соб­ность к прав­до­по­доб­но­му изо­бра­же­нию не­мыс­ли­мой, не­воз­мож­ной ре­аль­но­сти. Его ра­бо­ты конца 1920-х - начала 1930-х годов, в ко­то­рых про­стое по мо­ти­ву изо­бра­жение со­про­во­ж­да­ет­ся про­ти­во­ре­ча­щей ему над­пи­сью, де­мон­ст­ри­ру­ют ус­лов­но-зна­ко­вый ха­рак­тер ви­зу­аль­но­го об­ра­за («Убий­ца под уг­ро­зой», 1927 год, Му­зей современного искусства, Нью- Йорк; «Пус­тая мас­ка», 1928 год, Ху­дожественного со­б­ра­ния зем­ли Северный Рейн-Вест­фа­лия, Дюс­сель­дорф; «Пре­да­тель­ст­во об­ра­зов», 1928-1929 годы, Му­зей искусства округа Лос-Анд­же­лес, Лос-Анд­же­лес, и другие).

В кар­ти­нах Магрита раз­но­род­ные объ­ек­ты об­ме­нива­ют­ся ка­че­ст­ва­ми или сли­ва­ют­ся в гиб­ри­ды («Ком­пань­о­ны стра­ха», 1942 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Брюс­сель); ноч­ной пей­заж мер­ца­ет под ку­полом днев­но­го не­ба («Им­пе­рия све­та», 1954 год, Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Брюс­сель; кол­лек­ция П. Гуг­ген­хейм, Ве­не­ция); в пра­виль­но по­стро­енной пер­спек­ти­ве воз­ника­ют па­ра­док­саль­ные пе­ре­се­че­ния, урав­ни­ваю­щие объ­ём­ные те­ла и про­ст­ран­ст­вен­ные про­ме­жут­ки ме­ж­ду ни­ми («Дос­то­вер­ность про­бе­ла», 1965 год, Национальная га­ле­рея ис­кус­ст­ва, Ва­шинг­тон).

Рас­кры­вая про­бле­ма­тич­ность зри­тель­но­го вос­при­ятия и ил­лю­зор­но­го изо­бра­же­ния, Магрит при­бе­га­ет к сим­во­лам зер­ка­ла, гла­за, ок­на, сце­ны и за­на­ве­са, кар­ти­ны в кар­ти­не («Удел че­ло­ве­че­ский», 1933 год, Национальная га­ле­рея ис­кус­ст­ва, Ва­шинг­тон; «Фаль­ши­вое зер­ка­ло», 1935 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние; «Не­до­пус­ти­мое вос­про­из­ве­де­ние», 1937 год, Му­зей Бой­ман­са - ван Бё­нин­ге­на, Рот­тер­дам; «Про­гул­ка Евк­ли­да», 1955 год, Институт ис­кусств, Мин­неа­полис, и другие). В воз­ни­каю­щей при этом иг­ре от­ра­же­ний, в со­пос­тав­ле­нии об­ра­зов «внеш­них» и «внут­рен­них», яв­ных и скры­тых про­явил­ся специальный ин­те­рес ху­дож­ни­ка к гно­сео­ло­гическим и пси­хо­ло­гическим про­бле­мам.

Многие ра­бо­ты Магрита на­сы­ще­ны литературными ал­лю­зия­ми и ме­та­фо­ра­ми [«Ве­ликан­ша» (по Ш. Бод­ле­ру), 1929-1930 годы, Му­зей Люд­ви­га, Кёльн; «Из­би­ра­тель­ное срод­ст­во» (по И.В. Гёте), 1932-1933 годы; «Вла­де­ния Арн­хей­ма» (по Э.А. По), 1938 годы; «Ка­ни­ку­лы Ге­ге­ля», 1958 год, все - в ча­ст­ных со­б­ра­ни­ях].

В середине 1940-х годов Магрит по­пы­тал­ся из­ме­нить свою ма­не­ру, од­на­ко так называемый стиль плен­со­лей («сол­неч­ный», или «ре­нуа­ров­ский») и по­сле­до­вав­ший за ним «вуль­гар­ный стиль» не при­ве­ли к пло­до­твор­ным ре­зуль­та­там.

Магрит соз­дал книж­ные ил­лю­ст­ра­ции (для из­да­ния «Пе­сен Маль­до­ро­ра» Лот­реа­мо­на, 1948 год), фре­ско­вые цик­лы («Оча­ро­ван­ное цар­ст­во» для ка­зи­но в Кнок­ке-ле-Зут, 1952 год; «Не­ве­же­ст­вен­ная фея» для Двор­ца ис­кусств в Шар­ле­руа, 1957 год); в 1967 году - се­рию вос­ко­вых скульп­тур по мо­ти­вам сво­ей жи­во­пи­си («Це­ли­тель», со­б­ра­ние Ме­ни­ля, Хью­стон, и другие), так­же по кар­ти­не Ж.Л. Да­ви­да «Ма­дам Ре­ка­мье» (Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). За­ни­мал­ся так­же фо­то­гра­фи­ей и искусством ки­но.

Сочинения:

R. Magritte: Catalogue raisonné / Ed. D. Sylvester. Antw., 1997. Vol. 1-3;

Manifestes et autres écrits. Brux., 1972;

Écrits complets / Ed. A. Blavier [3 éd.]. P., 2009.