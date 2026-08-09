МАГНИЦКИЙ ЛЕОНТИЙ ФИЛИППОВИЧ

МАГНИЦКИЙ ЛЕОНТИЙ ФИЛИППОВИЧ - российский ма­те­ма­тик, пе­да­гог, ин­же­нер.

Сын пат­ри­ар­ше­го кре­сть­я­ни­на по про­зви­щу Те­ля­шин (Те­ля­тин).

Со­глас­но эпи­та­фии на над­гроб­ной пли­те Магницкого, фа­ми­лия ему да­на ца­рём Пет­ром I в 1700 году.

О пер­вых 30 го­дах жиз­ни Магницкого дос­то­вер­ных дан­ных нет. По од­ной из вер­сий, в юно­сти Магницкий жил в Си­мо­но­вом мо­на­сты­ре , ов­ла­дел ма­те­ма­тическими нау­ка­ми, немецким, латинским и другими язы­ка­ми.

1(12) февраля 1701 года вме­сте с В.А. Ки­приа­но­вым на­нят («взят в ве­до­мость») Ору­жей­ной па­ла­той для под­го­тов­ки пер­во­го отечественного учеб­ни­ка по ма­тема­ти­ке, пред­на­зна­чен­но­го для «обу­чения муд­ро­лю­би­вых рос­сий­ских от­ро­ков и вся­ко­го чи­на и воз­рас­та лю­дей».

«Ариф­ме­ти­ка, си­речь нау­ка чис­ли­тель­ная…» (из­да­на в 1703 году на Пе­чат­ном дво­ре в Мо­ск­ве; ре­принт - 1914 год) со­стоя­ла из 2 книг.

В «Ариф­ме­ти­ку-по­ли­ти­ку, или Гра­ж­дан­скую» (книга 1) Магницкий вклю­чил све­де­ния о ну­ме­ра­ции и че­ты­рёх ариф­ме­тических дей­ст­ви­ях с це­лы­ми чис­ла­ми, о дро­бях, в ча­ст­но­сти впер­вые в российской литературе о де­ся­тич­ных дро­бях, а так­же раз­дел о де­неж­ном счё­те, ме­рах и ве­сах. Ал­геб­ра­ические пра­ви­ла, про­грес­сии и кор­ни Магницкий рас­смот­рел в при­ме­не­нии к морскому и во­енному де­лу.

«Ариф­ме­ти­ку-ло­ги­сти­ку не по гра­ж­дан­ст­ву ток­мо, но и к дви­же­нию не­бес­ных кру­гов при­над­ле­жа­щую» (книга 2) Магницкий по­свя­тил квад­рат­ным урав­не­ни­ям, гео­мет­рии, три­го­но­мет­рии и ма­те­ма­тическим ос­но­вам на­вига­ции. Ка­ж­дое но­вое пра­ви­ло Магницкий со­про­во­ж­дал оп­ре­де­ле­ни­ем, про­стым при­ме­ром и мно­го­численными прак­тическими за­да­ча­ми.

Впер­вые в Рос­сии ввёл ряд ма­те­ма­тических тер­ми­нов («мно­жи­тель», «де­ли­тель», «де­ли­мое», «про­из­ве­де­ние», «из­вле­че­ние кор­ня» и прочее), за­ме­нил ус­та­рев­шие сло­ва «тьма», «ле­ги­он» и другие, обо­зна­чав­шие чис­ла, на «мил­ли­он», «бил­ли­он», «трил­ли­он», «квад­рил­ли­он».

При ра­бо­те над «Ариф­ме­ти­кой…» Магницкий ис­поль­зо­вал западноев­ропейские на­учные тру­ды, в том числе, по-ви­ди­мо­му, кни­гу по во­енной ариф­ме­ти­ке немецкого ар­хи­тек­то­ра и ме­ха­ни­ка Г.А. Бёк­ле­ра («Arithmetica nova mi­litaris», 1661 год).

До середины XVIII века «Ариф­ме­ти­ка…» Магницкого ос­та­ва­лась основным учеб­ни­ком по ма­те­ма­ти­ке, а в по­зна­ва­тель­но-пе­да­го­гическом смыс­ле она со­хра­ни­ла своё зна­че­ние до­ны­не.

В 1701 или 1702 году Магницкий на­зна­чен пре­пода­ва­те­лем Шко­лы ма­те­ма­ти­че­ских и на­ви­гац­ких на­ук , ос­та­вал­ся им до кон­ца жиз­ни. Пре­по­да­вал ариф­ме­ти­ку, гео­мет­рию, пло­скую три­го­но­мет­рию, мо­ре­ход­ную ас­тро­но­мию, на­ви­га­цию.

Из­дал совместно с учё­ны­ми-ма­те­ма­ти­ка­ми А.Д. Фар­вар­со­ном и С. Гви­ном, а так­же В.А. Ки­приа­но­вым ло­га­риф­мические таб­ли­цы А. Влак­ка (1703 год; 2-е издание, 1716), совместно с Фар­вар­со­ном - пе­ре­вод с гол­ланд­ско­го на русский язык ас­тро­но­мических и на­ви­гационных таб­лиц (1722 год).

Во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов со­ста­вил чер­те­жи, по ко­то­рым в Ве­ли­ких Лу­ках со­ору­же­на 6-бас­ти­он­ная зем­ля­ная кре­пость (1704-1708 годы), в 1707 году по рас­по­ря­же­нию Пет­ра I ру­ко­во­дил ра­бо­та­ми по ук­ре­п­ле­нию ва­ла и со­ору­же­нию бас­тио­нов Твер­ско­го крем­ля.

Автор записки, направленной против московского ле­ка­ря Д.Е. Тве­ри­ти­но­ва, об­ви­нён­но­го в 1713 году в ере­си (опубликована в 1882 году).