МАГНEНЦИЙ, ФЛАВИЙ МАГН Магнeнций, Флавий Магн (лат. Flavius Magnus Magnentiusn) (ок. 303, Самаробрива, ныне Амьен, Галлия — 11.08.353, Лугдун) — римский император (350—353).

Магнeнций, Флавий Магн ( лат . Flavius Magnus Magnentiusn) (ок. 303, Самаробрива, ныне Амьен, Галлия — 11.08.353, Лугдун) — римский император (350—353). Родом из варваров, М. дослужился до комита, возглавив отборные части иовиев и геркулиев. После мятежа Марцеллина против Константа I в 350 войско провозгласило М. императором; он подчинил своей власти западные провинции. М. поддерживал христиан-ортодоксов против ариан, одновременно пойдя на ряд уступок языческой аристократии. Констанций II , контролировавший восточную часть империи, не признал М. и вступил с ним в борьбу, разгромив его армию в Паннонии в битве при Мурсе (351). Потерпев серию других поражений, М. покончил с собой, бросившись на меч.

Лит .: Bastien P . Le Monnayage de Magnence (350—353). Wetteren, 1983; Zeev R . Pagan Propaganda during the Usurpation of Magnentius (350—353) // Scripta Classica Israelica. Vol. 17. 1998. P. 124—141; Drinkwater J. F . The Revolt and Ethnic Origin of the Usurper Magnentius (350—353), and the Rebellion of Vetranio (350) // Chiron. Vol. 30. 2000. P. 131—159. А. Д. Пантелеев.