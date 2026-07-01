МАГАН Маган (шумер.; аккад. Макан) — государство на территории современного п-ова Оман, а также к западу и югу от него (современные Объединенные Арабские Эмираты и Султанат Оман).

Маган ( шумер .; аккад. Макан) — государство на территории современного п-ова Оман, а также к западу и югу от него (современные Объединенные Арабские Эмираты и Султанат Оман). В текстах I тысячелетия до н. э. упоминается как Кадэ, Мака, Макаш. Заселение территории М. началось в VI тысячелетии до н. э.; период расцвета пришелся на III — начало I тысячелетия до н. э. Поселения: Телль Абрак (крупнейшее, около 4 га; раскопки с 1973), эд-Дур, Умм ан-Народ. М. поддерживал прямые контакты с Дильмуном , Месопотамией , поселениями в Белу­джистане , Средней Азии (Северный Афганистан, Южный Узбекистан), дельте Инда. В конце III тысячелетия до н. э. М. враждовал с аккадскими царями Месопотамии. Материальная культура М. имеет прямые аналогии на территории Вост. Ирана и Средней Азии. М. считается источником меди для Индской (Хараппской) цивилизации. Язык населения М. неизвестен (возможно, диалект аморитского языка). Причины упадка цивилизации М. не установлены.

Лит. : Potts D. T . Ancient Magan. The Secrets of Tell Abraq. Piccadilly, 2000. Бухарин М. Д . Неизвестного автора «Перипл Эритрейского моря»: текст, перевод, комментарий, исследование. СПб., 2007. С. 248—257. М. Д. Бухарин.