МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъект Российской Федерации.
Расположена на востоке Азиатской части России. На юге омывается водами Охотского моря. Входит в состав Дальневосточного федерального округа. Площадь 462,5 тысяч км2. Население 161,2 тысяч человек (2010 год; 189,0 тысяч человек в 1959 году; 385,3 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Магадан. Административно-территориальное деление: 8 районов, 2 города, 28 посёлков городского типа.
Органы государственной власти
Система органов государственной власти определяется Конституцией РФ и Уставом Магаданской области (2001 год).
Государственная власть в области осуществляется Магаданской областной думой, администрацией области, губернатором. Дума является однопалатным, постоянно действующим высшим и единственным законодательным (представительным) органом государственной власти области. Состоит из 21 депутата, избираемого на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на 5 лет. Не менее половины депутатов Думы избираются по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательные объединениями, остальные избираются по одномандатным избирательным округам. Высший исполнительный орган государственной власти Магаданской области - администрация. Структуру исполнительных органов государственной власти области определяет губернатор - высшее должностное лицо области (руководитель администрации), наделяемое полномочиями Магаданской областной думой по представлению Президента РФ.
Природа
Положение Магаданской области в высоких широтах, преобладание горного рельефа, соседство с холодным Охотским морем и континентальными районами северо-восточной части Сибири обусловили суровость климата, специфику почвенно-растительного покрова, экзогенных процессов, ландшафтной структуры территории. Расчленение береговой линии - лопастное. Крупный залив - Шелихова. Берега абразионно-денудационные с высокими обрывами. Наиболее значительные полуострова - Кони, Пьягина, Тайгонос.
Рельеф
Для территории области характерно сложное сочетание разновысотных хребтов, нагорий, плато, впадин и прибрежных равнин. В восточной части расположено Колымское нагорье (высота до 1903 м). Вершины его большей частью выположены, часть из них несёт следы ледниковой обработки. Нагорье включает 3 крупных, параллельно ориентированных хребта - Омсукчанский, Коркодонский, Конгинский, высоты которых уменьшаются к северу до 600-800 м (на границе с Юкагирским плоскогорьем); своеобразную «кольцевую» структуру образуют хребты Кедонский и Молькаты. Наиболее крупные межгорные впадины - Омсукчанская, Верхнекедонская, Верхнеомолонская, Буюндинская. В северо-западной части находится южная оконечность Черского хребта (высота до 2286 м, пик Абориген - высшая точка Магаданской области) с альпинотипными формами рельефа, многочисленными следами древнего оледенения, скально-осыпными склонами, глубоко врезанными долинами. На юге вдоль побережья протягивается цепочка приморских заболоченных впадин (высота 100-150 м) с равнинным (холмисто-моренным или озёрно-аллювиальным) и останцово-равнинным рельефом (например, равнины: Кава-Тауйская; Ольская и Ямская, разделённые невысоким кряжем Кил).
В целом более половины площади Магаданской области приходится на эрозионно-денудационный среднегорный рельеф с глубиной расчленения преимущественно 300-500 м. Морфоскульптура склонов и выровненных вершинных поверхностей определяется степенью проявления криогенных процессов. Обычны курумы, солифлюкционные террасы, бугры пучения, делли, каменные кольца и другие. Во впадинах и на прибрежных равнинах развит термокарст. Сочетание криогенеза с активной денудацией способствовало широкому развитию коллювиально-делювиальных отложений мощностью от 2 до 5 м, на отдельных участках - до 10 м.
Геологическое строение и полезные ископаемые
Территория Магаданской области расположена в восточной части позднекиммерийской Верхояно-Колымской складчатой системы (южная часть так называемой Колымской петли) Верхояно-Чукотской складчатой области, на юго-восточную часть которой наложен меловой Охотско-Чукотский вулканоплутонический пояс. В пределах Верхояно-Колымской складчатой системы на севере и северо-востоке области выделяют фрагменты докембрийского Колымо-Омолонского массива (микроконтинента). Фундамент массива образован архейско-нижнепротерозойскими метаморфичными комплексами; чехол включает верхнепротерозойские и нижнепалеозойские мелководно-морские терригенно-карбонатные толщи, среднепалеозойские наземные вулканиты и терригенно-вулканогенные формации, верх- непалеозойско-мезозойские терригенные отложения. Синклинории и антиклинории Верхояно-Колымской складчатой системы сложены мощным терригенным комплексом верхнего палеозоя, триаса и юры, прорванными мезозойскими гранитоидами. Местами выделяются орогенные впадины, заполненные верхнеюрскими терригенно-вулканогенными и вулканогенными молассами. Через полуострова Кони, Пьягина и Тайгонос протягивается Кони-Тайгоносско-Западнокорякская складчатая система, сложенная мезозойскими (преимущественно юрскими) терригенно-вулканогенными толщами. В пределах Охотско-Чукотского пояса широко развиты покровы меловых вулканитов; раннемеловые впадины предвулканогенного этапа заполнены терригенно-вулканогенной и терригенной угленосной молассами. В южной, восточной и центральной частях области расположены новейшие орогенные впадины (Кавская, Ямская, Гижигинская, Сеймчано-Буюндинская), заполненные неоген-четвертичными континентальными обломочными отложениями. Отмечаются покровы четвертичных базальтов. Через юго-западную часть области протягивается сейсмический пояс Черского, маркирующий границу Евразийской и Северо- Американской литосферных плит; возможны землетрясения интенсивностью 8 баллов и выше.
По ресурсам руд золота и серебра Магаданская область занимает ведущее место в России. Насчитывается свыше 1200 месторождений руд золота (из них коренных - несколько десятков); большая часть месторождений сосредоточена на юго-западе области, в бассейне верхнего течения реки Колыма и на побережье Охотского моря (Наталкинское, Джульетта, Школьное, Павлик, Ветренское, Игуменовское, Нявленга, Светлое и другие). Золоторудные месторождения имеются также на востоке области (Кубака, Сопка Кварцевая, Биркачан и другие). Важнейшие месторождения руд серебра находятся в центральной части области (Дукат, Лунное, Арылах, Тидид). Значительные запасы серебра заключены также в месторождениях комплексных золотосеребряных и оловосеребряных руд (Гольцовое). Месторождения каменного угля расположены на северо-западе (Верхнеаркагалинское и Нижнеаркагалинское) и в центральной части (Галимовское); бурого угля - вблизи города Магадан (Ланковское, Мелководнинское). В Магаданской области также имеются месторождения и проявления руд олова, вольфрама, сурьмы, ртути, кобальта, цинка, свинца, меди, молибдена, редких металлов, железа; облицовочных (гранодиориты) и строительных (граниты, андезиты, андезитобазальты) камней, кирпичных и керамзитовых глин, известняков, диатомитов, песков, песчано-гравийных смесей и другого. На шельфе Охотского моря, прилегающем к территории Магаданской области, выявлены ресурсы нефти и природного горючего газа.
Климат
Природные условия для жизни населения в основном малоблагоприятные. На большей части территории Магаданской области климат резко континентальный, в прибрежной части - морской. Среднегодовые температуры воздуха повсюду отрицательные, наиболее низкие их значения (-10 °С и ниже) наблюдаются в городе Сусуман, населённых пунктах Аян-Юрях, Эльген (западная часть Магаданской области), на побережье - от -4 до -6 °С. Зимой преобладают холодные континентальные воздушные массы. Средние температуры января в континентальных районах (бассейн реки Колыма) от -32 °С до -35 °С (в отдельные дни -52 °С), абсолютный минимум -60 °С; на побережье - от -19 до -23 °С, абсолютный минимум -45 °С. Жёсткость погоды в прибрежной части Магаданской области усиливается за счёт сильных ветров, скорость которых может превышать 40 м/с. Среднеечисло дней с метелью в январе колеблется от 15 до 20. В континентальных районах преобладает антициклональный тип погоды. Снежный покров к концу января наибольшей мощности достигает в бассейне среднего течения реки Колыма и составляет 60-80 см (местами до 100 см), на западе и юге области - 40 см. Продолжительность его залегания от 200 до 240 дней. В высокогорных районах активен сход лавин.
Лето в континентальных районах относительно тёплое, но короткое, в прибрежной части сырое и холодное. Самый тёплый месяц в континентальной части - июль (средняя температура 12-15 °С), в отдельных прибрежных районах - август (10-12 °С). В дневные часы в бассейне верхнего течения реки Колыма (город Сусуман, поселок городского типа Ягодное) температура воздуха может превышать 30 °С, но возможны и заморозки до -7 °С. В прибрежной полосе в летний период наблюдается наибольшая повторяемость туманов (от 10 до 20 дней за месяц), в континентальной части - гроз (до 10 дней за месяц). Годовая сумма осадков колеблется от 600 мм и более на побережье Охотского моря (исключая село Гижига, где их всего 250 мм) до 350-400 мм в континентальных районах. Максимум осадков приходится на июнь - август и частично на сентябрь - октябрь. Продолжительность сезонов года разнится в основном за счёт увеличения зимнего периода, который в континентальных районах длится 7 мес, в прибрежных - около 6 мес, весенний период сокращается до 1 и 1,5 мес (соответственно). В целом погода в Магаданской области более жёсткая, чем в районе полюса холода Евразии (Оймякон, Верхоянск).
Повсеместно распространены многолетнемёрзлые породы; средняя мощность мёрзлых грунтов 150-200 м, на отдельных участках междуречий - до 400 м. Вдоль побережья мерзлота прерывистая (мощность до 100-150 м). Много сквозных гидрогенных таликов, особенно под руслом реки Колыма и крупных рек её бассейна (Бёрёлёх, Дебин, Сугой и другие).
Внутренние воды
Речная сеть хорошо развита. Насчитывается 68 тысяч рек общей протяжённостью 118,9 тысяч км. Они относятся к бассейнам рек Колыма (71%) (Бёрёлёх, Дебин, Таскан, Буюнда, Балыгычан, Сугой, Омолон и другие), Индигирка (Нера), впадающих в Восточно-Сибирское море, и к бассейну Охотского моря (Тауй, Яна, Ола, Яма, Гижига и другие). Почти все реки замерзают в конце октября - начале ноября. Характерно обилие наледей, продолжительный ледостав, резкое сокращение стока зимой, нередко промерзание рек до дна. 94-96% стока приходится на май - октябрь. Уровень воды в реке Колыма и её притоках отличается резкими колебаниями, обусловленными весенним половодьем и летними паводками. Многие мелкие реки имеют типично горный характер (быстрое течение, обилие порогов, перекатов). Для нужд водоснабжения и энергетики создано 7 водохранилищ, самое крупное - Колымское. В Магаданской области насчитывается 24,8 тысяч небольших озёр. В горных районах многие озёра имеют оригинальные названия, например озеро Джека Лондона (площадь 14,4 км2), озеро Танцующих Хариусов, Сольвейг и другое. Магаданская область - одна из наиболее обеспеченных водными ресурсами область.
Почвы, растительный и животный мир
Леса занимают 33% территории Магаданской области. Преобладают лиственничные редкостойные леса северотаёжного типа. Характерна высотная поясность ландшафтов. Долинные насаждения центральных районов в виде узких полос представлены высокопродуктивными лесами из лиственницы Каяндера, тополя душистого, чозении. Среди кустарников обычны смородина, жимолость, спирея, роза иглистая. В подлеске много рябины. До высоты 600-900 м распространены лиственничные редколесья местами с берёзой плосколистной на подбурах, переходящие в подгольцовый пояс с кедровым стлаником на сухоторфянистых подбурах; выше - горная тундра на литозёмах. На склонах южной экспозиции иногда встречаются реликтовые степные сообщества с осиной (бассейны рек Бёрёлёх, Сусуман и другие), в составе которых обычны виды овсяниц, астрагалов, полыней, лапчаток. На выходах известняков - кобрезия, копеечник, камнеломки, анемона. В прибрежных районах в лиственничных лесах значительна примесь каменной берёзы, нередко образующей чистые насаждения. Уникальной особенностью Магаданской области является небольшой «остров» еловых лесов протяжённостью 15-20 км на юге, в долине реки Яма. На юго-востоке, на Гижигинской равнине и в Верхнепареньской впадине, преобладают южные кустарниковые тундры в сочетании с болотами (осоковыми, сфагновыми), сменяющиеся на склонах окружающих хребтов и в горах полуострова Тайгонос поясом из ольховника и кедрового стланика на торфянистых или грубогумусных маломощных подбурах, выше которых распространены тундры с примитивными органогенными почвами в сочетании со скальными выходами, каменистыми россыпями. Площади лесных угодий в Магаданской области нарушены пожарами (51 пожар на общей площадью 3,3 тысяч га в 2006 году), разработками золоторудных и угольных месторождений.
Животный мир разнообразен. Встречаются лось, северный олень, кабарга, снежный баран, бурый медведь, волк, соболь, белка. С полуострова Таймыр привезён овцебык для интродукции этого вида в Магаданской области (заказник Солнечный). Для сохранения видового разнообразия создано 11 заказников (Аткинский для охраны снежного барана, Одян - бурого медведя, Кавинская долина, Малкачанская тундра - перелётных птиц и другого). Значительны биоресурсы Охотского моря. На реках прибрежных районов расположены естественные нерестилища проходных лососей, на реках полуострова Кони - горбуши, кеты, кижуча. В прибрежных водах водятся минтай, треска, камбала, палтус, навага и другие; значительна доля крабов, креветок, мидий, гребешков, морских ежей. На побережье - многочисленные колонии морских птиц, особенно на острове Матыкиль (Ямские острова), где на площади 6,1 км2 гнездится до 8,2 миллионов особей. В акватории Охотского моря встречается 9 видов китообразных (серый дельфин, гренландский, серый, японский, синий киты, сейвал и другие), 5 видов тюленей и морж.
Состояние и охрана окружающей среды
Освоение территории Магаданской области имеет очаговый характер и связано главным образом с добычей полезных ископаемых. Около 56% территории почти не затронуты интенсивным хозяйственным освоением, 12,6% площади занимают районы с кризисной экологической ситуацией (город Магадан и его окрестности, Прикарамкенский горнорудный район и другие). Острая экологическая ситуация связана с горными разработками, приводящими к комплексному нарушению земель, загрязнению водных объектов, почв, растительности, атмосферного воздуха. Общий объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (диоксид серы, оксид углерода, оксид азота и другие) составляет около 69 тысяч т, в том числе от стационарных источников - около 28,4 тысяч т, от автотранспорта - 40 тысяч т (2007 год). Наиболее крупные источники загрязнения атмосферы - Магаданская ТЭЦ, энергокомбинат в городе Сусуман, Омолонский золоторудный комбинат.
Сброс загрязнённых сточных вод в водные объекты 28,6 миллионов м3, в том числе без очистки 12,9 миллионов м3 (2007 год). Воды большинства рек относятся к категории «загрязнённых», «грязных» и «очень грязных», особенно в Сусуманском, Хасынском, Ягоднинском районах. На реках Тэнкэ, (Тенька), Омчак, Сугой (бассейн реки Колыма) среднегодовые концентрации загрязняющих веществ превышают 45 ПДК (нефтепродукты, взвешенные вещества, фенолы, аммонийный азот и другие). В период весеннего половодья наблюдается высокое содержание взвешенных веществ и свинца в водах реки Колыма, соединений железа, меди, фенола, нефтепродуктов - в реке Бёрёлёх; аналогичные загрязнители свойственны рекам побережья Охотского моря. В прибрежных водах вблизи города Магадан зафиксированы высокие концентрации нефтепродуктов (до 8 ПДК), фенолов (до 7 ПДК). За последние годы резко возросло бактериальное загрязнение речных вод за счёт коммунально-бытовых стоков (реки Магаданка, Дукча). Технологические воды, поступающие через днища хвостохранилищ, загрязняют поверхностные и подземные водотоки не только металлами, но и цианистыми соединениями (например, Карамкенское хвостохранилище близ Колымского аффинажного завода в поселке городского типа Хасын). Подземные воды загрязнены ионами железа, марганца, сульфатов. В питьевой воде отмечается низкое содержание биогенных элементов, особенно фтора.
В области повышен уровень радиации, особенно в районе Магаданского гранитоидного батолита. Магаданская область - один из радоноопасных районов России. Наибольшие превышения радона в воздухе обнаружены в Среднеканском и Тенькинском районах. Много литогеохимических аномалий, связанных с извлечением из недр руд, содержащих токсичные элементы. Загрязнение тяжёлыми металлами (свинец, цинк, кобальт, медь и другие) - одно из самых значительных на Северо-Востоке России.
В Магаданской области создано 50 охраняемых природных территорий (в том числе Магаданский заповедник), занимающих 2,9 миллионов га. Среди памятников природы много геологических (например, вулканы Маякан, Базальтовый), ботанических (например, Сеймчанский) и других.
Население
Большинство населения Магаданской области составляют русские (80,3%); доля коренного населения невелика: эвены насчитывают 1,4%, коряки - 0,5%, ительмены - 0,3%, якуты - 0,2%, камчадалы - 0,2%, чукчи - 0,1%. Проживают также украинцы (9,9%), белорусы (1,2%), татары (1,1%), немцы (0,4%), ингуши, осетины, азербайджанцы, молдаване, армяне, буряты, башкиры, чуваши, корейцы и другие (2002 год, перепись).
С конца 1980-х годов демографическая ситуация в Магаданской области характеризуется устойчивым снижением численности населения (за 1989-2010 годы почти в 2,4 раза), главным образом в результате миграционного оттока жителей в Центральную часть России, на Урал и в Поволжье. С середины 1990-х годов характерна естественная убыль населения: рождаемость 10,9 на 1000 жителей (2008 год), смертность 13,8 на 1000 жителей; младенческая смертность 10,0 на 1000 живорождённых. Доля женщин около 52%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 16,8%, старше трудоспособного возраста 15,3%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 63,7 года (мужчины - 58,1, женщины - 70,1).
Миграционная убыль населения 144 на 10 тысяч жителей (2008 год), наибольший его отток наблюдался в 1995 году (1024 на 10 тысяч жителей), в последующие годы он постепенно снижался. Средняя плотность населения низкая - 0,3 человек/км2 (2010 год). Характерен очаговый тип расселения. Доля городского населения одна из самых высоких в РФ - 95,6% (84,5% в 1989 году); свыше 60% населения области сконцентрировано в Магадане (98,9 тысяч человек, 2010 год).
Религия
Большинство верующих - православные, которые, по данным социологического опроса, составляют 57,2% от общей численности населения области, протестанты различных деноминаций - свыше 3,6%, католики - 2,2%, представители других конфессий малочисленны. В Магаданской области зарегистрировано (на 1 мая 2009 года) 57 религиозных организаций, в их числе 24 прихода и 1 монастырь (Свято-Покровский женский в Магадане) Магаданской и Синегорской епархии (основана в 1990 году) РПЦ, 27 организаций различных протестантских деноминаций, 1 приход Римско-католической церкви, 2 иудаистские и 2 мусульманские организации. Кроме того, присутствуют старообрядцы, буддисты, кришнаиты и другие.
Исторический очерк
Древнейшие археологические памятники на территории Магаданской области относятся к верхнему палеолиту. Выделяются несколько технологических традиций, в том числе «безмикропластинчатая» (с бифасами; 20-11 тысяч лет назад); «микропластинчатая» (с клиновидными микронуклеусами и бифасами; 16-10 тысяч лет назад), которая широко распространилась в заключительный период плейстоцена на Верхней Колыме, Верхнем Омолоне и в континентальном Приохотье. Устойчивое заселение края документировано начиная с сартанской эпохи плейстоцена (27-10 тысяч лет назад), шло с территории Якутии и Приамурья. В раннем голоцене выделяются сумнагинская (9,5-6,5 тысяч лет назад; большинство орудий изготовлено на пластинах; без бифасов) и уолбинская (8,8-8,3 тысяч лет назад; характерны пластинчатые черешковые наконечники и бифасы) традиции; сибердиковская культура (9,5-6,3 тысяч лет назад; показательны пластинчатые и галечные орудия).
В верховьях Колымы, Омолона и в континентальном Приохотье есть памятники раннего (V-е тысячелетие до нашей эры), среднего (IV-III-е тысячелетие до нашей эры), позднего (II-е тысячелетие до нашей эры) неолита. Наряду со сходством с материалами Прибайкалья, бассейна Амура, Якутии, Чукотки, отмечается и их существенная специфика. Древнейшие вещи из оловянистой бронзы (нож и резец) со стоянки Большой Эльгахчан I (Эльгенчен; бассейн реки Омолон) датируются серединой II-го тысячелетия до нашей эры. Эти и другие единичные бронзовые орудия поступали из Прибайкалья или Забайкалья через территорию Якутии. Культуры неолитического облика существовали и в I-м тысячелетии до нашей эры.
Период с середины I-го тысячелетия до нашей эры относится к эпохе палеометалла, V-XVII веках нашей эры - к железному веку. Металлические изделия поступали с территории Якутии, а также из Приморья и Приамурья (вдоль побережья Охотского моря). В Северном Приохотье на основе местных неолитических традиций и влияний из Приамурья и с Аляски сформировалась наиболее древняя (с VII века до нашей эры) культура эпохи палеометалла - токаревская культура. На её основе в 1-й половине I-го тысячелетия нашей эры от залива Шельтинга до реки Ковран на западном побережье Камчатки формируется древнекорякская культура. Особенно активно осваивалась богатейшая морскими биоресурсами прибрежная часть Тауйской губы; другие зоны концентрации памятников - в районе полуостровов Кони, Пьягина, Гижигинской губы. Самые западные стоянки (на полуострове Хмитевского) предварительно датируются X-XV веками. Поселения располагались на речных террасах в устьях рек, в глубине бухт или на морских террасах. Ранние жилища овальные в плане (длина VI-VIII м), углублены на 25-50 см; в центре - прямоугольные очаги из каменных плит; в одной из боковых сторон (часто обращённой к морю) располагался узкий проём - вход. С X века дома увеличиваются в размерах (10-29 м), имеют c боковой стороны тоннелеобразный вход длиной 3-4 м, часто окружены 2-6 хозяйственными сооружениями, иногда с небольшим очагом. Жилища XVI-XVII веков восьмиугольные, диаметром до 16 м, углублённые на 1-1,5 м. Для раннего периода характерно преобладание каменных орудий, наличие крупных тёсел с овальным лезвием, халцедоновых наконечников, скребков, ножей; костяные наконечники поворотных гарпунов, близких образцам культуры Дорсет и некоторым образцам культуры Качемак-I (Южная Аляска), тонкостенные остродонные керамические сосуды с ложнотекстильной орнаментацией. В конце I-го тысячелетия распространяются круглодонные сосуды, украшенные налепными валиками с насечками и ложнотекстильными оттисками. Во II-м тысячелетии сокращается количество каменных орудий, их обработка становится небрежной, исчезают миниатюрные изделия, появляются массивные скребки подтреугольной формы или грушевидные, расщепляющие тёсла; большого развития достигает производство костяных орудий (с помощью железных) - резко увеличивается число наконечников гарпунов и стрел, гребней, острог, игл, игольниц, тёсел, лопаток из кости, появляются защитные пластины, нередко предметы орнаментируются геометрическими узорами; многие наконечники гарпунов оснащались железными лезвиями, есть железные ножи. Распространяются шаровидные сосуды, венчик которых значительно утолщён и часто декорирован налепными валиками с поперечными насечками, много неорнаментированных сосудов. С середины II-го тысячелетия почти полностью исчезают каменные орудия, появляются грубые скребки на сколах с галек с обработкой только рабочего лезвия; редкими становятся предметы из кости; чаще используются металлические инструменты; керамика постепенно исчезает совсем. В основе хозяйства - промысел тюленей, китов, рыболовство, собирательство (в том числе птичьих яиц, моллюсков).
Во 2-й половине или ближе к концу I-го тысячелетия нашей эры на Верхнюю Колыму мигрировали юкагиры, обитавшие ранее на Среднем и Нижнем Алдане, Нижнем Вилюе. В конце I-го - начале II-го тысячелетий появляются группы тунгусов (близки современным эвенам), которые в X-XII веках осваивают долину Колымы и продвигаются к побережью Северного Ледовитого океана; юкагиры были оттеснены в северные районы или ассимилированы. К XV веку тунгусы выходят к Охотскому морю и начинают вытеснять коряков с охотничьих угодий. Постепенно граница расселения коряков отодвигается к Камчатке. Часть коряков была ассимилирована тунгусами, позднее - пришедшими русскими и якутами. В результате смешения всех этих народов образовались охотские камчадалы, а корякская культура в Северо-Западном Приохотье почти полностью исчезла.
В XVII-XVIII века началось активное освоение Северо-Востока Азии русскими землепроходцами, торговыми и промышленными людьми. К приходу русских на территории современной Магаданской области проживали эвены, коряки, юкагиры, чукчи, якуты. Население было малочисленным, распределялось неравномерно, вело традиционный, сложившийся веками образ жизни, занимаясь оленеводством, морским зверобойным промыслом, охотой на пушного зверя и рыболовством. Связи местных народов с внешним миром были чрезвычайно слабы и ограничивались натуральным обменом.
С основанием в 1632 году Ленского острога (ныне Якутск) начались систематические походы служилых людей в глубь восточных территорий. В 1638-1708 годы территория современной Магаданской области входила в подчинявшийся Сибирскому приказу Якутский уезд. Важную роль в освоении и определении очертания границ региона сыграли походы М.В. Стадухина (1641-1644, 1650-1651 годы) и С.И. Дежнёва (1648 год). В XVII-XVIII веках на территории современной Магаданской области казаки-землепроходцы и их потомки основали зимовья и крепости: Тауйск (1652 год, ныне село в Ольском районе Магаданской области), Ямский острог (1739 год, ныне село Ямск в Ольском районе Магаданской области), Гижига (1752 год, ныне село в Северо-Эвенском районе Магаданской области). Русское население региона занималось традиционными для Севера видами хозяйственной деятельности, развивало огородничество и животноводство.
В XVIII - начале XIX века территория современной Магаданской области входила в состав Сибирской губернии (1708-1764 годы) и Иркутской губернии (1764-1803 годы). В начале XIX - начале XX веков восток и северо-восток региона - в составе Камчатской области (1803-1812, 1849-1856, 1909-1922 годы), Иркутской губернии (1812-1849 годы) и Приморской области (1856-1909 годы), юго-запад - в составе Якутской области (1805-1920 годы).
Большую роль в исследовании территории и населения региона сыграли 1-я и 2-я Камчатские экспедиции, экспедиции И.И. Биллингса и Г.А. Сарычева (1785-1793 годы), Ф.П. Врангеля и Ф.Ф. Матюшкина (1820-1824 годы) и другие. Деятельность российского и иностранного купечества на Охотском побережье сводилась к меновым операциям по скупке пушнины и заготовке рыбной продукции. Торговый обмен совершался на организованных российской администрацией ярмарках (Тауйская, Араковская, Ольская), туземных «собраниях». Важную роль в жизни региона сыграло становление казённой торговли: в 1820 году торговые лавки на Охотском побережье открыты в Гижиге, Тауйске, Туманах, Ямске. Коренное население облагалось ясачной повинностью. Геологическое изучение районов Колымы и Охотского побережья началось в конце XIX века экспедициями Г.Л. Майделя (1868-1870 годы), И.Д. Черского (1891-1892 годы), Охотско-Камчатской горной экспедицией под руководством К. Богдановича (1895-1898 годы), экспедицией Петербургской АН (1901-1902 годы).
В декабре 1917 - марте 1918 годов в регионе установлена советская власть. Однако после выступления Чехословацкого корпуса 1918 года и антисоветского переворота в Петропавловском Порте (июль 1918 года) советы прекратили своё существование. В ряде населённых пунктов (Ола, Тауйск, Ямск, Гижига) были организованы военно-революционные комитеты. В 1920-1921 годы территория современной Магаданской области входила в состав Дальневосточной республики. В результате военной экспедиции есаула В.И. Бочкарёва к осени 1921 года Охотский и Гижигинский уезды, Колымский район перешли под контроль частей Белых армий, которые и в 1922 - середина 1923 годов контролировали значительные территории (Гижигу - В.И. Бочкарёв, Охотск и Аян - А.Н. Пепеляев и В.А. Ракитин, Колымский район - К.П. Деревянов). В середине 1923 года власть большевиков в регионе восстановлена, но вплоть до 1928 года осуществлялась чрезвычайными органами - ревкомами, до 1932 года - советскими и партийными органами.
В 1926-1938 годы территория современной Магаданской области входила в состав Дальневосточного края, в 1938-1953 годы - Хабаровского края. Геологические экспедиции 1928-1930 годов под руководством Ю.А. Билибина и В.А. Цареградского, в ходе которых были обнаружены месторождения золота в верховьях Колымы, положили начало активному хозяйственному освоению региона. Вокруг открывавшихся приисков возникали населённые пункты. 10 декабря 1930 года на территории современной Магаданской области образован Охотско-Эвенский национальный округ (центр - в 1930-1932 годы рабочий поселок Нагаево, в 1932-1934 годы поселок Аян), просуществовавший до 1934 года.
Для освоения региона постановлением ЦК ВКП(б) «О Колыме» от 11 ноября 1931 года и постановлением СТО СССР «Об организации государственного треста по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы» от 13 ноября 1931 года создан государственный трест Дальстрой [с 1938 года Главное управление строительства Дальнего Севера - Дальстрой НКВД (с 1946 года - МВД) СССР; административный центр - Магадан]. Ему была передана власть в регионе [советские и партийные органы сохранились только в национальных районах; в 1940 году образован Магаданский горком РКП(б) (с 1952 года - КПСС)]. Создание Дальстроя дало мощный толчок развитию горнодобывающей промышленности, дорожного и капитального строительства, что достигалось главным образом благодаря труду заключённых. В 1930-1950-е годы на территории современной Магаданской области находились крупные исправительно-трудовые лагеря системы Севвостлага ОГПУ, насчитывавшего к 1941 году 8 управлений и 354 лагерных подразделения. В 1932-1944 годы построен Колымский тракт (протяжённость свыше 1 тысяч км), соединивший Магадан с населёнными пунктами в верхней части бассейна реки Колыма. В годы Великой Отечественной войны Дальстрой обеспечивал добычу валютного и стратегических металлов. В 1945-1949 годы на территории современной Магаданской области действовали лагеря для военнопленных японцев.
3 декабря 1953 года Указом Президиума ВС СССР образована Магаданская область в составе Среднеканского, Ольского, Северо-Эвенского, Сусуманского, Тенькинского, Ягоднинского районов и Чукотского национального округа. С образованием области Дальстрой передал осуществляемые им административные функции выборным территориальным советским и партийным органам. На Большую землю уезжали реабилитированные, досрочно освобождённые заключённые, поселенцы. Из-за нехватки рабочих рук по всей стране вербовались трудовые кадры. В 1950-1980-х годах происходило быстрое развитие региона. Объединение «Северовостокзолото» (1965 год) стало крупнейшим в СССР по добыче драгоценных металлов. Магаданский, Оротуканский, Сусуманский, Ягоднинский, Спорнинский ремонтно-механические заводы явились основой машиностроения. Введены в строй Аркагалинская ГРЭС (1954 год), Магаданская ТЭЦ (1962 год), Колымская ГЭС (1981 год). На территории Магаданской области создан агропромышленный комплекс, ядром которого стали рыболовецкие и рыбоперерабатывающие предприятия. В соответствии с Законом РФ от 17 июня 1992 года и на основе Конституции РФ (1993 год) самостоятельным субъектом в составе РФ стал Чукотский автономный округ, вышедший из состава Магаданской области.
Хозяйство
Магаданская область входит в Дальневосточный экономический район. Объём промышленной продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по стоимости почти в 19 раз превышает объём сельскохозяйственной продукции (2008 год). Магаданская область - один из российских лидеров по добыче драгоценных металлов (около 10% российской добычи золота и свыше 50% - серебра). В экономике РФ Магаданская область выделяется также объёмами улова рыбы и добычи морепродуктов (около 3% российского объёма).
Структура ВРП (%, 2007 год): добыча полезных ископаемых 18,6, оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 12,0, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение 17,8, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 10,6, транспорт и связь 6,8, здравоохранение и социальные услуги 6,8, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 6,8, образование 5,1, рыболовство, рыбоводство 4,8, обрабатывающие производства 3,2, строительство 2,8, сельское и лесное хозяйство, охота 2,2, другие отрасли 2,5. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций; %, 2008 год): частная 76,2, муниципальная 8,0, государственная 6,0, общественных и религиозных организаций (объединений) 5,2, прочие формы собственности 4,6.
Экономически активное население 104 тысяч человек, из них около 90% заняты в экономике (2008 год). Структура занятости населения по видам экономической деятельности (%): оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 13,3, транспорт и связь 10,7, добыча полезных ископаемых 10,6, здравоохранение и социальные услуги 8,6, образование 8,4, операции с недвижимым имуществом 7,6, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 6,1, строительство 6,0, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 4,6, обрабатывающие производства 4,5, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство 3,5, другие виды деятельности 14,6. Уровень безработицы 7,3%. Денежные доходы на душу населения 19,7 тысяч рублей в месяц (2008 год; 132% от среднего по РФ); 17,0% населения. Магаданская область имеет доходы ниже прожиточного минимума.
Промышленность
Объём промышленной продукции 25,0 миллиардов рублей (2008 год); в том числе 62,9% приходится на добычу полезных ископаемых (из них около 85% - руды драгоценных металлов), 25,6% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 12,5% - на обрабатывающие производства. В отраслевой структуре обрабатывающих производств (%) преобладает пищевая промышленность (главным образом рыбная) - 51,2; на долю металлургии и производства металлических изделий приходится 11,4, машиностроения - 8,8, производства стройматериалов - 8,8, химической - 3,9, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности - 3,7; доля других отраслей 12,2.
Добыча каменного угля (таблица 1) ведётся «Колымской угольной компанией» в Омсукчанском (месторождение Галимовское) и Сусуманском (Нижнеаркагалинское, Верхнеаркагалинское месторождения) районах, «Ассоциацией делового сотрудничества» (разрез «Перспективный» Верхнеаркагалинского месторождения).
Основа экономики - добыча драгоценных металлов (свыше 15,7 т золота и около 700 т серебра, 2009 год). Основные месторождения золота: Ветренское (разрабатывается предприятием «Электрум Плюс» компании «Сусуманзолото»), Игуменовское (российско-китайская компания «Геоцентр»), Школьное (попутно извлекается серебро) (все - в Тенькинском районе), Нявленга (компания «Нявленга»; Ольский район), Агатовское (компания «Агат»; Хасынский район), Джульетта (практически отработано; российско-канадская «Омсукчанская горно-геологическая компания»; Омсукчанский район), Сопка Кварцевая и Биркачан (на обоих попутно извлекается серебро; компания «Полиметалл»; Северо-Эвенский район). Готовятся к эксплуатации (начало 2011 года) месторождения Наталкинское (Рудник имени Матросова компании «Полюс Золото»), Павлик (компания «Павлик») (оба - в Тенькинском районе), Дальнее (Дальний; попутно извлекается серебро; «Полиметалл»; Северо-Эвенский район). Старательская добыча россыпного золота ведётся главным образом в Сусуманском районе (компания «Сусуманзолото» и другие).
Добыча серебра (попутно с золотом) осуществляется главным образом в Омсукчанском районе. Выделяется Дукатское месторождение (Дукат), другие важные месторождения: Лунное, Арылах, Гольцовое (все разрабатываются компанией «Серебро Магадана», дочерняя компания «Полиметалла»), Тидид («Серебряная компания»). Обогащение руд драгоценных металлов осуществляется главным образом на горно-обогатительных комбинатах «Лунное», «Дукат», «Сусуманзолото», обогатительных фабриках Кубакинская, при месторождениях Нявленга, Джульетта.
Энергетическая система Магаданской области изолирована от единой российской энергосистемы. Установленная мощность электростанций 1300 МВт (2007 год). Действуют: Колымская ГЭС (на реке Колыма, Ягоднинский район; 900 МВт), Аркагалинская ГРЭС (поселок городского типа Мяунджа, Сусуманский район; 224 МВт), Магаданская ТЭЦ (Магадан; 96 МВт). Строится (начало 2011 года) Усть-Среднеканская ГЭС (на реке Колыма).
Обрабатывающая промышленность ориентирована главным образом на обслуживание минерально-сырьевого комплекса Магаданской области. Колымский аффинажный завод (поселок городского типа Хасын; мощность около 50 т золота и около 450 т серебра в год) производит драгоценные металлы из сырья, поставляемого с месторождений Магаданской области, Камчатского края, Якутии, Чукотского автономного округа. Машиностроительные предприятия выпускают промывочно-обогатительное оборудование (Магаданский механический завод), запасные части к горно-шахтному и горно-обогатительному оборудованию (Марчеканский экспериментальный завод, город Магадан), осуществляют ремонт горной техники (ремонтно-механический завод в поселке городского типа Ягодное). Действует научно-производственный комплекс «Колымавзрывпром» (Магадан; эмульсионные взрывчатые вещества). Лесная и деревообрабатывающая промышленность представлена рядом мелких и средних предприятий по заготовке и обработке древесины.
Рыбная промышленность - одна из отраслей специализации Магаданской области; часть продукции экспортируется. Основные промысловые виды: минтай, сельдь, лосось; ведётся также добыча креветок, крабов. Крупнейшие предприятия: «Магаданрыба», «Тихоокеанская рыбопромышленная компания», «Тралком» (все - в Магадане; имеют собственный рыбопромысловый флот и перерабатывающие предприятия). Действуют также Усть-Магаданский рыбозавод (Магадан), рыбопромышленный комбинат (поселок городского типа Ола). В прибрежной зоне развивается спортивное и любительское рыболовство (основные объекты промысла - навага, корюшка, голец).
Внешнеторговый оборот Магаданской области 257,1 миллионов долларов (2008 год), в том числе экспорт 128,4 миллионов долларов. Экспортируются главным образом драгоценные металлы и изделия из них, рыбная продукция и морепродукты. В импорте преобладает продукция машиностроения (главным образом оборудование и транспортные средства) и химической промышленности, продовольствие. Основные торговые партнёры - Япония, Республика Корея, США, Китай.
Сельское хозяйство
Природно-климатические особенности территории обусловили очаговое распространение аграрного производства (развито главным образом близ населённых пунктов в западной части области). Стоимость валовой продукции сельского хозяйства 1131 миллионов рублей (2008 год); из них свыше 64% приходится на растениеводство. Площадь сельскохозяйственных угодий 52,8 тысяч га (0,1% всех земель области), в том числе пашня свыше 15% (главным образом в западной части Магаданской области). Выращивают кормовые культуры (около 80% посевных площадей), в небольших количествах - картофель и овощи (свыше 20%; таблица 2). Разводят крупный рогатый скот, свиней (поголовье с начала 1990-х годов сильно сократилось), овец и коз, а также домашнюю птицу (с начала 2000-х годов поголовье незначительно возросло) (таблицы 3, 4). Развиты традиционные для малочисленных народов Крайнего Севера оленеводство, охотничий промысел. Преобладающая часть сельскохозяйственных угодий (свыше 80%) относится к землям сельскохозяйственных организаций; остальное - главным образом земли фермерских (крестьянских) хозяйств. Вся производимая продукция потребляется внутри области.
В сфере услуг растёт значение туризма. Магаданская область располагает потенциалом для развития познавательного и спортивно-развлекательного (в том числе охоты, рыболовства) туризма. Планируется создание объектов туристических инфраструктуры. По оценкам, доходы от въездного туризма в 2006 году составили свыше 1600 тысяч долларов. Развивается выездной туризм (в 2007 году из Магаданской области выехали 2,2 тысяч человек), главным образом в зарубежные страны.
Транспорт
Транспортная система Магаданской области включает морской, автомобильный и воздушный виды транспорта. Морской транспорт осуществляет преимущественно грузовые перевозки (свыше 90% объёма грузов, поступающих в Магаданскую область). Главный морской торговый порт - Магадан (крупнейший на российском Северо-Востоке с круглогодичной навигацией; ввоз топлива и большая часть грузов для нужд Магадана и ближайших населённых пунктов). Длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием 2239 км (2008 год). Основная автомагистраль - федеральная трасса «Колыма» (Магадан - Сусуман - Якутск). Авиационный транспорт играет важную роль в восточной части области. Международный аэропорт Магадана (поселок городского типа Сокол).
Здравоохранение
В Магаданской области на 10 тысяч жителей приходится врачей 50,7, лиц среднего медицинского персонала 141,5; больничных коек 13,7 на 1 тысячу жителей (2008 год). Медицинскую помощь оказывают 13 больниц, 6 диспансеров, 6 амбулаторно-поликлинических учреждений, 2 - скорой медицинской помощи, 3 - охраны материнства и детства. Общая заболеваемость на 1 тысячу жителей составляет 1517,3 случая; зарегистрировано 144 случая туберкулёза, 112 - ВИЧ-инфицированных (2008 год). Основные причины смерти: болезни системы кровообращения (43,5%), последствия воздействия внешних факторов (17,9%), злокачественные новообразования (14,3%) (2008 год). Бальнеогрязевой курорт Талая.
Образование
Учреждения науки и культуры. В 53 дошкольных учреждениях области воспитывается свыше 8 тысяч детей, в 69 дневных общеобразовательных школах обучается свыше 17 тысяч учащихся (2009 год). Функционируют 17 учреждений дополнительного образования, 6 учреждений начального и 4 учреждения среднего профессионального образования (всего свыше 4 тысяч учащихся). В системе высшего образования 10 вузов (включая филиалы, все - в Магадане). В области работают 22 библиотеки, в том числе 3 областные в Магадане. Функционируют музеи - в Магадане, а также Ольский краеведческий музей (1976 год), Сеймчанский краеведческий музей, Музей памяти жертв политических репрессий (1993 год, поселок городского типа Ягодное).
Главные научные учреждения области сосредоточены в Магадане.
Средства массовой информации
Ведущие областные издания (все - в городе Магадан) - газеты «Магаданская правда» (с 1935 год; современное название с 1954 года, выходит 3 раза в неделю, тираж 4 тысячи экземпляров, пятничный выпуск - 20 тысяч экземпляров), «Вечерний Магадан» (с 1991 года; еженедельно, 18 тысяч экземпляров), «Колымский тракт» (с 1999; еженедельно, 26,5 тысяч экземпляров); районные и муниципальные издания - еженедельные газеты «Омсукчанские вести» (поселок городского типа Омсукчан, 1 тысяч экземпляров), «Заря Севера» (поселок городского типа Палатка, 1,8 тысяч экземпляров), «Горняк Севера» (город Сусуман, 1,9 тысяча экземпляров), «Тенька» (поселок городского типа Усть-Омчуг, 1 тысяча экземпляров), «Северная правда» (поселок городского типа Ягодное, 1,2 тысяча экземпляров) и другие. Регулярное радиовещание с 1934 года, телевидение с 1960 года. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Магадан», телекомпании «Колыма плюс» (с 2003 года), «МТК - Видео» (с 1990 года), «Охотский ряд» (с 1991 года) и другие. Информационное агентство - Колыма-информ.
Архитектура и изобразительное искусство
В связи с освоением региона русскими землепроходцами в XVII-XVIII века и христианизацией коренного населения в XVII - начале XX веков строились деревянные часовни (в Ямске, Тауйске, Мотыклее; не сохранились) и церкви (в Гижиге, Ямске, Тауйске и другие; не сохранились). В 1929-1930 годы сооружены постройки Восточно-Эвенской (Нагаевской) культбазы (некоторые сохранялись до 1980-х годов). В начале 1930-х годов началось строительство Магадана. В стиле «рабочей классики» в 1930-е годы в Магаданской области построены (преимущественно заключёнными ГУЛАГа) здание Северного горнопромышленного управления в поселке Хатыннах (1939 год, перевезено в Ягодное в 1943 году; сгорело в 1995 году), больница в поселке Дебин (1930-1940-е годы), ряд зданий в Магадане и другие. В 1940-1950-е годы в Магаданской области работали архитекторы Н.П. Корнеев, Г.М. Миронов, П.В. Поляков, Е.В. Симов. Среди построек в стиле советского неоклассицизма - кинотеатр «Горняк» (1947-1948 годы) и Дворец спорта (1954-1955 годы) в Магадане, новый Дом культуры в Ягодном (1953-1954 годы), санаторий-грязелечебница «Талая» (1956 год, архитекторы Д.Б. Цвик, Н.Н. Юргенсон). В конце 1950-х - 1980-е годы в духе модернизма возведены аэровокзал в поселке Сокол (строительство завершено в 1974 году), средняя школа в Ягодном (1985 год), Дворец детского и юношеского творчества в Магадане (1990 год). Среди памятников промышленного строительства: мост через реку Колыма в поселке Дебин (1937 год), Колымская ГЭС в поселке городского типа Синегорье (1976-1980 годы).
В 1990-2000-е годы строятся новые православные храмы в Магадане, также Благовещенская церковь в Синегорье (1996-1999 годы); деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери в поселке Снежный (Магадан); православный скит в Сусумане; Преображенская церковь в поселке городского типа Палатка, часовня Апостола Андрея Первозванного близ поселка городского типа Ола (2006 год). Одним из значительных памятников на территории Магаданской области является монумент «Узникам Колымы» на Аркагалинском перевале в Сусуманском районе (1999 год).
В 1930-1940-е годы в Магаданской области работали художники, преимущественно заключённые ГУЛАГа: В.А. Светличный (автор картин о строительстве Колымской трассы), В.И. Шухаев и его жена В.Ф. Шухаева (художник по тканям), К. Алфёров, Н. Гришищев, Г. Данилов, В. Лузан, И. Пархоменко, В. Трухачёв, С. Рейхенберг, Н.Л. Билетов, скульптор З.А. Лихачёва. Сценографами магаданского театра в это время были В.И. Антощенко-Оленев, И.Я. Шерман (оба также книжные графики), Л.В. Вегенер, Э.Э. Валентинов, Г.А. Шлосманис. В 1950-1960-х годах выдвигаются живописцы Н.И. Гетман, И.Е. Гриценко, В.Г. Косогоров, Н.И. Ларин, А.В. Лукьянов, И.П. Васильев, Т.Д. Дидишвили, В.И. Кошелев, И.С. Метальников, В.Н. Мягков, В.А. Троицкая; скульпторы Р.А. Мингалеева, М.М. Ракитин, Ким Ин Хо; графики Д.А. Брюханов, А.С. Макаров, Ю.И. Панюшев.
С середины 1970-х годов пейзажи и быт народов Колымы и Чукотки изображают Н.Б. Бызов, В.Т. Прасков, B.C. Цирценс, В.А. Истомин, Е.В. Мелешкин, С.В. Новосёлов, Ю.С. Руденко; в станковой и монументальной форме работает скульптор А.В. Вашковец. Среди художников 1980-1990-х годов - В.И. Беляев, И.П. Доний, К.Б. Кузьминых, А.В. Пилипенко, А.И. Саган, В.А. Караваев, А.А. Артёмов, И.М. Валиахметов, К.Д. и Н.И. Косницкие, B.C. Фентяжев, С.Д. Шумилин, А.В. и В.В. Мягковы, В.В. Похилюк, О.В. Прегнер, О.Н. Хорошилов. В 1960-е годы создана Магаданская сувенирная фабрика (с 1985 года фабрика народно-художественных промыслов и сувениров; косторезы И. Юдин, А.С. Дикарёв, А.И. Макаров, А.В. Семёнов, Ю.И. Гусев).
Музыка
Основа музыкальной культуры - устные традиции эвенов, коряков, ительменов и других коренных народов, а также фольклор русских. Развитие музыкального искусства в 1930-1960-е годы связано главным образом с деятельностью репрессированных работников культуры. В 1941 году в Магадане организован Музыкально-драматический театр (на базе Драматического театра имени М.Горького; с 1991 года Музыкальный и драматический театр); в нём работали: певцы В.А. Козин, Н.В. Антонов и Н.С. Артамонов (оба артисты Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова), джазовый музыкант Э.И. Рознер и другие. В 1954 году в Магадане открыта музыкальная школа, в 1960 году - музыкальное училище (с 1985 года училище искусств). С 1972 года в Магадане работает Областная филармония, в её составе - ансамбль песни и танца народов Севера «Энэр» (1980 год). Работу местных домов культуры по сохранению фольклора координирует Областной центр народного творчества и досуга (1956 год, Магадан); на его базе функционируют ансамбль славянской песни «Вересень», Народный театр песни С. Алексеевой, Народный хор ветеранов войны и труда и другие. Фестивали: «Магаданская весна» (с 1985 года), «Козинская весна» (1993, 2003 годы), бардовской песни (с 1999 года); областные праздники коренных народов Севера - «Хэбденек» (эвенский Новый год), «Бакылдыдяк» (Праздник первой рыбы), «Холиа» (Радуга) и другие.
Театр
В 1932 году вблизи бухты Нагаева в клубе при Управлении Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей возник театральный коллектив (первые спектакли с 1933 года). На его базе в 1938 году в Магадане основан Драматический театр имени М. Горького городского коммунального отдела Дальстроя (с 1941 года, с включением эстрадной группы, реорганизован в Музыкально-драматический; с 1954 года областной, с 1991 года магаданский Музыкально и драматический театр). Обслуживал прииски, дальние посёлки, стойбища оленеводов. В труппу входили как находившиеся в заключении, так и расконвоированные актёры, режиссёры, музыканты, художники: А.И. Демич, Г.С. Жжёнов, Ю.Э. Кольцов (Розенштраух), Г.Б. Фейгин, Н.А. Гамильтон, Л.В. Варпаховский, В.И. Шухаев и другие. В разные годы в театре работали: режиссёры - Г.П. Шнабель, Г.Н. Кацман, А.Г. Горшечников, Ю.В. Чернышёв, И.С. Гуревич и другие; актёры - В.А. Захаров, А.М. Мартынов, Г.П. Пологонкина, И.Р. Юрьевский, Н.А. Жернов, М.С. Казаков, Э.Т. Ленивцева, М.Я. Слуцкая, А.А. Губский, Л.Г. Бурцева, Л.С. Бунякина, Е.И. Ельцов, Т.В. Иконен, Н.С. Клепач, А.Д. Кондратенко, В.А. Мартынов, В.Я. Поздин, Л.Б. Чукаева и другие. Среди постановок: «Любовь Яровая» К.А. Тренёва (1938 год), «Нашествие» Л.М. Леонова (1943 год), «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта и К. Вайля (1968 год), «Между трёх невест» по М.М. Зощенко (1989 год), «Три сестры» А.П. Чехова (1991 год), «Сонеты» У. Шекспира (1996 год), «Бедные люди» по Ф.М. Достоевскому (1998 год), «Ханума» А.А. Цагарели (1999 год), «Баядера» И. Кальмана (2005 год).
В 1979 году группа актёров во главе с выпускником московского Театрального училища имени Б.В. Щукина А.С. Романовым основала первый на Северо-Востоке страны театр кукол (Магадан). Народные театры работают в Оле, Омсукчане и других.
Исторические источники:
Справочная книжка Якутской епархии на 1889. [Якутск], 1889;
Дополнительная литература:
Жихарев Н.А. Очерки истории Северо-Востока РСФСР (1917-1953 гг.). Магадан, 1961;
Пармузин Ю.П. Северо-Восток и Камчатка. М., 1967;
Север Дальнего Востока. М., 1970;
Мельникова Т.В. Краткая характеристика климатических условий Магаданской области в различные месяцы года. Магадан, 1971;
Васильевский Р.С. Памятники истории и культуры Магаданской области. Магадан, 1974-1977. Вып. 1-2;
Будникова С.В., Бурыкин А.А. Декоративно-прикладное искусство эвенов Охотского побережья // Краеведческие записки. Магадан, 1993. Вып. 19;
О состоянии и охране окружающей среды Магаданской области в ... 1993-2007: государственный доклад. Магадан, 1994-2008;
Памятники, памятные места истории и культуры Северо-Востока России. Магадан, 1995;
Северо- Восток России с древнейших времен до наших дней: новые экскурсы в историю. Магадан, 1996;
Природные ресурсы Магаданской области. 1996. Магадан, 1997;
Якубович И.А. Геоэкологические особенности Магаданской области. Магадан, 2002;
Акулич О.В. Рыбная отрасль Магаданской области: состояние и перспективы развития. Магадан, 2008.