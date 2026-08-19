МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъ­ект Российской Фе­де­ра­ции .

Рас­по­ло­же­на на вос­то­ке Ази­атской час­ти Рос­сии. На юге омы­ва­ет­ся во­да­ми Охот­ско­го моря. Вхо­дит в со­став Даль­не­во­сточ­но­го фе­де­раль­но­го округа. Площадь 462,5 тысяч км2. Население 161,2 тысяч человек (2010 год; 189,0 тысяч человек в 1959 году; 385,3 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Ма­га­дан . Административно-территориальное де­ле­ние: 8 рай­онов, 2 го­ро­да, 28 по­сёл­ков городского ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти

Сис­те­ма ор­га­нов государственной вла­сти оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Ус­та­вом Ма­га­дан­ской об­лас­ти (2001 год).

Государственная власть в об­лас­ти осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Ма­га­дан­ской об­ла­ст­ной ду­мой, ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей об­лас­ти, гу­бер­на­то­ром. Ду­ма яв­ля­ет­ся од­но­па­лат­ным, по­сто­ян­но дей­ст­вую­щим выс­шим и един­ст­вен­ным за­ко­но­дательным (пред­ста­вительным) ор­га­ном государственной вла­сти об­лас­ти. Со­сто­ит из 21 де­пу­та­та, из­би­рае­мо­го на ос­но­ве все­об­ще­го рав­но­го и пря­мо­го из­би­рательного пра­ва при тай­ном го­ло­со­ва­нии на 5 лет. Не ме­нее по­ло­ви­ны де­пу­та­тов Ду­мы из­би­ра­ют­ся по еди­но­му из­би­рательному ок­ру­гу про­пор­цио­наль­но чис­лу го­ло­сов, по­дан­ных за спи­ски кан­ди­да­тов в де­пу­та­ты, вы­дви­ну­тые из­би­рательные объ­еди­не­ния­ми, ос­таль­ные из­би­ра­ют­ся по од­но­ман­дат­ным из­би­рательным ок­ру­гам. Выс­ший ис­пол­нительный ор­ган государственной вла­сти Магаданской области - ад­ми­ни­ст­ра­ция. Струк­ту­ру ис­пол­нительных ор­га­нов государственной вла­сти об­лас­ти оп­ре­де­ля­ет гу­бер­на­тор - выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо об­лас­ти (ру­ко­во­ди­тель ад­ми­ни­ст­ра­ции), на­де­ляе­мое пол­но­мо­чия­ми Ма­га­дан­ской об­ла­ст­ной ду­мой по пред­став­ле­нию Пре­зи­ден­та РФ.

При­ро­да

По­ло­же­ние Магаданской области в вы­со­ких ши­ро­тах, пре­об­ла­да­ние гор­но­го рель­е­фа, со­сед­ст­во с хо­лод­ным Охот­ским морем и кон­ти­нен­таль­ны­ми рай­она­ми северо-восточной час­ти Си­би­ри обу­сло­ви­ли су­ро­вость кли­ма­та, спе­ци­фи­ку поч­вен­но-рас­тительного по­кро­ва, эк­зо­ген­ных про­цес­сов, ланд­шафт­ной струк­ту­ры тер­ри­то­рии. Рас­чле­не­ние бе­ре­го­вой ли­нии - ло­па­ст­ное. Круп­ный за­лив - Ше­ли­хо­ва. Бе­ре­га аб­ра­зи­он­но-де­ну­да­ци­он­ные с вы­со­ки­ми об­ры­ва­ми. Наи­бо­лее зна­чительные по­лу­ост­ро­ва - Ко­ни, Пья­ги­на, Тай­го­нос.

Рель­еф

Для тер­ри­то­рии об­лас­ти ха­рак­тер­но слож­ное со­че­та­ние раз­но­вы­сот­ных хреб­тов, на­го­рий, пла­то, впа­дин и при­бреж­ных рав­нин. В восточной час­ти рас­по­ло­же­но Ко­лым­ское на­го­рье (высота до 1903 м). Вер­ши­ны его большей частью вы­по­ло­же­ны, часть из них не­сёт сле­ды лед­ни­ко­вой об­ра­бот­ки. Нагорье включает 3 круп­ных, па­рал­лель­но ори­ен­ти­ро­ван­ных хреб­та - Ом­сук­чан­ский, Кор­ко­дон­ский, Кон­гин­ский, вы­со­ты ко­то­рых умень­ша­ют­ся к се­ве­ру до 600-800 м (на гра­ни­це с Юка­гир­ским плос­ко­горь­ем); свое­об­раз­ную «коль­це­вую» струк­ту­ру об­ра­зу­ют хреб­ты Ке­дон­ский и Моль­ка­ты. Наи­бо­лее круп­ные меж­гор­ные впа­ди­ны - Омсукчанская, Верх­не­ке­дон­ская, Верх­не­омо­лон­ская, Бу­юн­дин­ская. В северо-западной час­ти на­хо­дит­ся южная око­неч­ность Чер­ско­го хреб­та (высота до 2286 м, пик Або­ри­ген - выс­шая точ­ка Магаданской области) с аль­пи­но­тип­ны­ми фор­ма­ми рель­е­фа, мно­гочисленными сле­да­ми древ­не­го оле­де­не­ния, скаль­но-осып­ны­ми скло­на­ми, глу­бо­ко вре­зан­ны­ми до­ли­на­ми. На юге вдоль по­бе­ре­жья про­тя­ги­ва­ет­ся це­поч­ка при­мор­ских за­бо­ло­чен­ных впа­дин (высота 100-150 м) с рав­нин­ным (хол­ми­сто-мо­рен­ным или озёр­но-ал­лю­ви­аль­ным) и ос­тан­цо­во-равнинным рель­е­фом (например, рав­ни­ны: Ка­ва-Та­уй­ская; Оль­ская и Ям­ская, раз­де­лён­ные не­вы­со­ким кря­жем Кил).

В це­лом бо­лее по­ло­ви­ны пло­ща­ди Магаданской области при­хо­дит­ся на эро­зи­он­но-де­ну­да­ци­он­ный сред­не­гор­ный рель­еф с глу­би­ной рас­чле­не­ния пре­имущественно 300-500 м. Мор­фо­скульп­ту­ра скло­нов и вы­ров­нен­ных вер­шин­ных по­верх­но­стей оп­ре­де­ля­ет­ся сте­пе­нью про­яв­ле­ния крио­ген­ных про­цес­сов. Обыч­ны ку­ру­мы, со­лиф­люк­ци­он­ные тер­ра­сы, буг­ры пу­че­ния, дел­ли, ка­мен­ные коль­ца и другие. Во впа­ди­нах и на при­бреж­ных рав­ни­нах раз­вит тер­мо­карст. Со­че­та­ние крио­ге­не­за с ак­тив­ной де­ну­да­ци­ей спо­соб­ст­во­ва­ло ши­ро­ко­му раз­ви­тию кол­лю­ви­аль­но-де­лю­ви­аль­ных от­ло­же­ний мощ­но­стью от 2 до 5 м, на отдельных уча­ст­ках - до 10 м.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые

Тер­ри­то­рия Магаданской области рас­по­ло­же­на в восточной час­ти позд­неким­ме­рий­ской Вер­хоя­но-Ко­лым­ской склад­ча­той сис­те­мы (южная часть так называемой Ко­лым­ской пет­ли) Вер­хоя­но-Чу­кот­ской склад­ча­той об­лас­ти, на юго-восточную часть ко­то­рой на­ло­жен ме­ло­вой Охот­ско-Чу­кот­ский вул­ка­но­п­лу­то­ни­че­ский по­яс. В пре­де­лах Вер­хоя­но-Ко­лым­ской склад­ча­той сис­те­мы на се­ве­ре и се­ве­ро-вос­то­ке об­лас­ти вы­де­ля­ют фраг­мен­ты до­кем­брий­ско­го Ко­лы­мо-Омо­лон­ско­го мас­си­ва (мик­ро­кон­ти­нен­та). Фун­да­мент мас­си­ва об­ра­зо­ван ар­хей­ско-ниж­не­про­те­ро­зой­ски­ми ме­та­мор­фичными ком­плек­са­ми; че­хол вклю­ча­ет верх­не­про­те­ро­зой­ские и ниж­не­па­лео­зой­ские мел­ко­вод­но-мор­ские тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ные тол­щи, сред­не­па­лео­зой­ские на­зем­ные вул­ка­ни­ты и тер­ри­ген­но-вул­ка­но­ген­ные фор­ма­ции, верх- не­па­лео­зой­ско-ме­зо­зой­ские тер­ри­ген­ные от­ло­же­ния. Синк­ли­но­рии и ан­ти­кли­но­рии Вер­хоя­но-Ко­лым­ской склад­ча­той сис­те­мы сло­же­ны мощ­ным тер­ри­ген­ным ком­плек­сом верх­не­го па­лео­зоя, триа­са и юры, про­рван­ны­ми ме­зо­зой­ски­ми гра­ни­тои­да­ми. Мес­та­ми вы­де­ля­ют­ся оро­ген­ные впа­ди­ны, за­пол­нен­ные верх­не­юр­ски­ми тер­ри­ген­но-вул­ка­но­ген­ны­ми и вул­ка­но­ген­ны­ми мо­лас­са­ми. Че­рез по­лу­ост­ро­ва Ко­ни, Пья­ги­на и Тай­го­нос про­тя­ги­ва­ет­ся Ко­ни-Тай­го­нос­ско-За­пад­но­ко­ряк­ская склад­ча­тая сис­те­ма, сло­жен­ная ме­зо­зой­ски­ми (пре­имущественно юр­ски­ми) тер­ри­ген­но-вул­ка­но­ген­ны­ми тол­ща­ми. В пре­де­лах Охот­ско-Чу­кот­ско­го поя­са ши­ро­ко раз­ви­ты по­кро­вы ме­ло­вых вул­ка­ни­тов; ран­не­ме­ло­вые впа­ди­ны пред­вул­ка­но­ген­но­го эта­па за­пол­не­ны тер­ри­ген­но-вул­ка­но­ген­ной и тер­ри­ген­ной уг­ле­нос­ной мо­лас­са­ми. В южной, восточной и центральной час­тях об­лас­ти рас­по­ло­же­ны но­вей­шие оро­ген­ные впа­ди­ны (Кав­ская, Ям­ская, Ги­жи­гин­ская, Сейм­ча­но-Бу­юн­дин­ская), за­пол­нен­ные нео­ген-чет­вер­тич­ны­ми кон­ти­нен­таль­ны­ми об­ло­моч­ны­ми от­ло­же­ни­я­ми. От­ме­ча­ют­ся по­кро­вы чет­вер­тич­ных ба­заль­тов. Че­рез юго-западную часть облас­ти про­тя­ги­ва­ет­ся сейс­мический по­яс Чер­ско­го, мар­ки­рую­щий гра­ни­цу Ев­ра­зий­ской и Се­ве­ро- Аме­ри­кан­ской ли­то­сфер­ных плит; воз­мож­ны зем­ле­тря­се­ния ин­тен­сив­но­стью 8 бал­лов и вы­ше.

По ре­сур­сам руд зо­ло­та и се­реб­ра Магаданская область за­ни­ма­ет ве­ду­щее ме­сто в Рос­сии. На­счи­ты­ва­ет­ся свыше 1200 ме­сто­ро­ж­де­ний руд зо­ло­та (из них ко­рен­ных - несколько де­сят­ков); большая часть ме­сто­ро­ж­де­ний со­сре­до­то­че­на на юго-за­па­де об­лас­ти, в бас­сей­не верх­не­го те­че­ния реки Ко­лы­ма и на по­бе­ре­жье Охот­ско­го моря (На­тал­кин­ское, Джуль­ет­та, Школь­ное, Пав­лик, Вет­рен­ское, Игу­ме­нов­ское, Няв­лен­га, Свет­лое и другие). Зо­ло­то­руд­ные ме­сто­ро­ж­де­ния име­ют­ся так­же на вос­то­ке об­лас­ти (Ку­ба­ка, Соп­ка Квар­це­вая, Бир­ка­чан и другие). Важ­ней­шие ме­сто­ро­ж­де­ния руд се­реб­ра на­хо­дят­ся в центральной час­ти об­лас­ти (Ду­кат, Лун­ное, Ары­лах, Ти­дид). Зна­чительные за­па­сы се­реб­ра за­клю­че­ны так­же в ме­сто­ро­ж­де­ни­ях ком­плекс­ных зо­ло­то­се­реб­ря­ных и оло­во­се­реб­ря­ных руд (Голь­цо­вое). Ме­сто­ро­ж­де­ния ка­мен­но­го уг­ля рас­по­ло­же­ны на се­ве­ро-за­па­де (Верх­не­ар­ка­га­лин­ское и Ниж­не­ар­ка­га­лин­ское) и в центральной час­ти (Га­ли­мов­ское); бу­ро­го уг­ля - вбли­зи города Ма­га­дан (Лан­ков­ское, Мел­ко­вод­нин­ское). В Магаданской области так­же име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния и про­яв­ле­ния руд оло­ва, вольф­ра­ма, сурь­мы, рту­ти, ко­баль­та, цин­ка, свин­ца, ме­ди, мо­либ­де­на, ред­ких ме­тал­лов, же­ле­за; об­ли­цо­воч­ных (гра­но­дио­ри­ты) и строи­тель­ных (гра­ни­ты, ан­де­зи­ты, ан­де­зи­то­ба­заль­ты) кам­ней, кир­пич­ных и ке­рам­зи­то­вых глин, из­вест­ня­ков, диа­то­ми­тов, пес­ков, пес­ча­но-гра­вий­ных сме­сей и другого. На шель­фе Охот­ско­го моря, при­ле­гаю­щем к тер­ри­то­рии Магаданской области, вы­яв­ле­ны ре­сур­сы неф­ти и при­род­но­го го­рю­че­го га­за.

Кли­мат

При­род­ные ус­ло­вия для жиз­ни на­се­ле­ния в основном ма­ло­бла­го­при­ят­ные. На большей части тер­ри­то­рии Магаданской области кли­мат рез­ко кон­ти­нен­таль­ный, в при­бреж­ной час­ти - мор­ской. Сред­не­го­до­вые температуры воз­ду­ха по­всю­ду от­ри­ца­тель­ные, наи­бо­лее низ­кие их зна­че­ния (-10 °С и ни­же) на­блю­да­ют­ся в городе Су­су­ман, населённых пунк­тах Аян-Юрях, Эль­ген (западная часть Магаданской области), на по­бе­ре­жье - от -4 до -6 °С. Зи­мой пре­об­ла­да­ют хо­лод­ные кон­ти­нен­таль­ные воздушные мас­сы. Средние температуры ян­ва­ря в кон­ти­нен­таль­ных рай­онах (бас­сейн реки Ко­лы­ма) от -32 °С до -35 °С (в отдельные дни -52 °С), аб­со­лют­ный ми­ни­мум -60 °С; на по­бе­ре­жье - от -19 до -23 °С, аб­со­лют­ный ми­ни­мум -45 °С. Жё­ст­кость по­го­ды в при­бреж­ной час­ти Магаданской области уси­ли­ва­ет­ся за счёт силь­ных вет­ров, ско­рость ко­то­рых мо­жет пре­вы­шать 40 м/с. Среднеечис­ло дней с ме­те­лью в ян­ва­ре ко­леб­лет­ся от 15 до 20. В кон­ти­нен­таль­ных рай­онах пре­об­ла­да­ет ан­ти­ци­кло­наль­ный тип по­го­ды. Снеж­ный по­кров к кон­цу ян­ва­ря наи­боль­шей мощ­но­сти дос­ти­га­ет в бас­сей­не сред­не­го те­че­ния реки Ко­лыма и со­став­ля­ет 60-80 см (мес­та­ми до 100 см), на за­па­де и юге об­лас­ти - 40 см. Про­дол­жи­тель­ность его за­ле­га­ния от 200 до 240 дней. В вы­со­ко­гор­ных рай­онах ак­ти­вен сход ла­вин.

Ле­то в кон­ти­нен­таль­ных рай­онах от­но­си­тель­но тё­п­лое, но ко­рот­кое, в при­бреж­ной час­ти сы­рое и хо­лод­ное. Са­мый тё­п­лый ме­сяц в кон­ти­нен­таль­ной час­ти - июль (средняя температура 12-15 °С), в отдельных при­бреж­ных рай­онах - ав­густ (10-12 °С). В днев­ные ча­сы в бас­сей­не верх­не­го те­че­ния реки Ко­лы­ма (город Су­су­ман, поселок городского ти­па Ягод­ное) температура воз­ду­ха мо­жет пре­вы­шать 30 °С, но воз­мож­ны и за­мо­роз­ки до -7 °С. В при­бреж­ной по­ло­се в лет­ний пе­ри­од на­блю­да­ет­ся наи­боль­шая по­вто­ряе­мость ту­ма­нов (от 10 до 20 дней за ме­сяц), в кон­ти­нен­таль­ной час­ти - гроз (до 10 дней за ме­сяц). Го­до­вая сум­ма осад­ков ко­леб­лет­ся от 600 мм и бо­лее на по­бе­ре­жье Охот­ско­го моря (ис­клю­чая село Ги­жи­га, где их все­го 250 мм) до 350-400 мм в кон­ти­нен­таль­ных рай­онах. Мак­си­мум осад­ков при­хо­дит­ся на июнь - ав­густ и час­тич­но на сен­тябрь - ок­тябрь. Про­дол­жи­тель­ность се­зо­нов го­да раз­нит­ся в основном за счёт уве­ли­че­ния зим­не­го пе­рио­да, ко­то­рый в кон­ти­нен­таль­ных рай­онах длит­ся 7 мес, в при­бреж­ных - около 6 мес, ве­сен­ний пе­ри­од со­кра­ща­ет­ся до 1 и 1,5 мес (со­от­вет­ст­вен­но). В це­лом по­го­да в Магаданской области бо­лее жё­ст­кая, чем в рай­оне по­лю­са хо­ло­да Ев­ра­зии (Ой­мя­кон, Вер­хо­янск).

По­все­ме­ст­но рас­про­стра­не­ны мно­го­лет­не­мёрз­лые по­ро­ды; средняя мощ­ность мёрз­лых грун­тов 150-200 м, на отдельных уча­ст­ках ме­ж­ду­ре­чий - до 400 м. Вдоль по­бе­режья мерз­ло­та пре­ры­ви­стая (мощ­ность до 100-150 м). Мно­го сквоз­ных гид­ро­ген­ных та­ли­ков, осо­бен­но под рус­лом реки Ко­лы­ма и круп­ных рек её бас­сей­на (Бё­рё­лёх, Де­бин, Су­гой и другие).

Внут­рен­ние во­ды

Реч­ная сеть хо­ро­шо раз­ви­та. На­счи­ты­ва­ет­ся 68 тысяч рек об­щей про­тя­жён­но­стью 118,9 тысяч км. Они относятся к бассейнам рек Колыма (71%) (Бё­рё­лёх, Де­бин, Тас­кан, Бу­юн­да, Балыгычан, Су­гой, Омолон и другие), Индигирка (Нера), впа­даю­щих в Вос­точ­но-Си­бир­ское море, и к бас­сей­ну Охот­ско­го моря (Та­уй, Яна, Ола, Яма, Ги­жи­га и другие). Поч­ти все ре­ки за­мер­за­ют в кон­це ок­тяб­ря - на­ча­ле но­яб­ря. Ха­рак­тер­но оби­лие на­ле­дей, про­дол­жи­тель­ный ле­до­став, рез­кое со­кра­ще­ние сто­ка зи­мой, не­ред­ко про­мер­за­ние рек до дна. 94-96% сто­ка при­хо­дит­ся на май - ок­тябрь. Уро­вень во­ды в реке Ко­лы­ма и её при­то­ках от­ли­ча­ет­ся рез­ки­ми ко­ле­ба­ния­ми, обу­слов­лен­ны­ми ве­сен­ним по­ло­водь­ем и лет­ни­ми па­вод­ка­ми. Многие мел­кие ре­ки име­ют ти­пич­но гор­ный ха­рак­тер (бы­строе те­че­ние, оби­лие по­ро­гов, пе­ре­ка­тов). Для нужд во­до­снаб­же­ния и энер­ге­ти­ки соз­да­но 7 во­до­хра­ни­лищ, са­мое круп­ное - Ко­лым­ское. В Магаданской области на­счи­ты­ва­ет­ся 24,8 тысяч не­боль­ших озёр. В гор­ных рай­онах многие озё­ра име­ют ори­ги­наль­ные на­зва­ния, например озеро Дже­ка Лон­до­на (площадь 14,4 км2), озеро Тан­цую­щих Ха­риу­сов, Соль­вейг и другое. Магаданская область - од­на из наи­бо­лее обес­пе­чен­ных вод­ны­ми ре­сур­са­ми об­ласть.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир

Ле­са за­ни­ма­ют 33% тер­ри­то­рии Магаданской области. Пре­об­ла­да­ют ли­ст­вен­нич­ные ред­ко­стой­ные ле­са се­ве­ро­та­ёж­но­го ти­па. Ха­рак­тер­на вы­сот­ная по­яс­ность ланд­шаф­тов. До­лин­ные на­са­ж­де­ния центральных рай­онов в ви­де уз­ких по­лос пред­став­ле­ны вы­со­ко­про­дук­тив­ны­ми ле­са­ми из лист­вен­ни­цы Ка­ян­де­ра, то­по­ля ду­ши­сто­го, чо­зе­нии. Сре­ди кус­тар­ни­ков обыч­ны смо­ро­ди­на, жи­мо­лость, спи­рея, ро­за иг­ли­стая. В под­лес­ке мно­го ря­би­ны. До высоты 600-900 м рас­про­стра­не­ны ли­ст­вен­нич­ные ред­ко­ле­сья мес­та­ми с бе­рё­зой плос­ко­ли­ст­ной на под­бу­рах, пе­ре­хо­дя­щие в под­голь­цо­вый по­яс с кед­ро­вым стла­ни­ком на су­хо­тор­фя­ни­стых под­бу­рах; вы­ше - гор­ная тун­д­ра на ли­то­зёмах. На скло­нах южной экс­по­зи­ции ино­гда встре­ча­ют­ся ре­лик­то­вые степ­ные со­об­ще­ст­ва с оси­ной (бас­сей­ны рек Бё­рё­лёх, Су­су­ман и другие), в со­ста­ве ко­то­рых обыч­ны ви­ды ов­ся­ниц, ас­т­ра­га­лов, по­лы­ней, лап­ча­ток. На вы­хо­дах из­вест­ня­ков - коб­ре­зия, ко­пе­еч­ник, кам­не­лом­ки, ане­мо­на. В при­бреж­ных рай­онах в ли­ст­вен­нич­ных ле­сах зна­чи­тель­на при­месь ка­мен­ной бе­рё­зы, не­ред­ко об­ра­зую­щей чис­тые на­са­ж­де­ния. Уни­каль­ной осо­бен­но­стью Магаданской области яв­ля­ет­ся не­боль­шой «ост­ров» ело­вых ле­сов про­тя­жён­но­стью 15-20 км на юге, в до­ли­не реки Яма. На юго-вос­то­ке, на Ги­жи­ги­нской равнине и в Верхнепа­рень­ской впадине, пре­об­ла­да­ют южные кус­тар­ни­ко­вые тун­д­ры в со­че­та­нии с бо­ло­та­ми (осо­ко­вы­ми, сфаг­но­вы­ми), сме­няю­щие­ся на скло­нах ок­ру­жаю­щих хреб­тов и в го­рах полуострова Тай­го­нос поя­сом из оль­хов­ни­ка и кед­ро­во­го стла­ни­ка на тор­фя­ни­стых или гру­бо­гу­мус­ных ма­ло­мощ­ных под­бу­рах, вы­ше ко­то­рых рас­про­стра­не­ны тун­д­ры с при­ми­тив­ны­ми ор­га­но­ген­ны­ми поч­ва­ми в со­че­та­нии со скаль­ны­ми вы­хо­да­ми, ка­мени­сты­ми рос­сы­пя­ми. Пло­ща­ди лес­ных уго­дий в Магаданской области на­ру­ше­ны по­жа­ра­ми (51 по­жар на об­щей площадью 3,3 тысяч га в 2006 году), раз­ра­бот­ка­ми зо­ло­то­руд­ных и уголь­ных ме­сто­ро­ж­де­ний.

Жи­вот­ный мир раз­но­об­ра­зен. Встре­ча­ют­ся лось, се­вер­ный олень, ка­бар­га, снеж­ный ба­ран, бу­рый мед­ведь, волк, со­боль, бел­ка. С полуострова Тай­мыр при­ве­зён ов­це­бык для ин­тро­дук­ции это­го ви­да в Магаданской области (за­каз­ник Сол­неч­ный). Для со­хра­не­ния ви­до­во­го раз­нооб­ра­зия соз­да­но 11 за­каз­ни­ков (Ат­кин­ский для ох­ра­ны снеж­но­го ба­ра­на, Одян - бу­ро­го мед­ве­дя, Ка­вин­ская до­ли­на, Мал­ка­чан­ская тун­д­ра - пе­ре­лёт­ных птиц и другого). Зна­чи­тель­ны био­ре­сур­сы Охот­ско­го мо­ря. На ре­ках при­бреж­ных рай­онов рас­по­ло­же­ны ес­тественные не­рес­ти­ли­ща про­ход­ных ло­со­сей, на ре­ках полуострова Ко­ни - гор­бу­ши, ке­ты, ки­жу­ча. В при­бреж­ных во­дах во­дят­ся мин­тай, трес­ка, кам­ба­ла, пал­тус, на­ва­га и другие; зна­чи­тель­на до­ля кра­бов, кре­ве­ток, ми­дий, гре­беш­ков, мор­ских ежей. На по­бе­ре­жье - мно­го­численные ко­ло­нии морских птиц, осо­бен­но на острове Ма­ты­киль (Ям­ские острова), где на площади 6,1 км2 гнез­дит­ся до 8,2 миллионов осо­бей. В ак­ва­то­рии Охот­ско­го моря встре­ча­ет­ся 9 ви­дов ки­то­об­раз­ных (се­рый дель­фин, грен­ланд­ский, се­рый, япон­ский, си­ний ки­ты, сей­вал и другие), 5 ви­дов тю­ле­ней и морж.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды

Ос­вое­ние тер­ри­то­рии Магаданской области име­ет оча­го­вый ха­рак­тер и свя­за­но главным образом с до­бы­чей по­лез­ных ис­ко­пае­мых. Около 56% тер­ри­то­рии поч­ти не за­тро­ну­ты ин­тен­сив­ным хо­зяйственным ос­вое­ни­ем, 12,6% площади за­ни­ма­ют рай­оны с кри­зис­ной эко­ло­гической си­туа­ци­ей (город Ма­га­дан и его ок­ре­ст­но­сти, При­ка­рам­кен­ский гор­но­руд­ный рай­он и другие). Ост­рая эко­ло­гическая си­туа­ция свя­за­на с гор­ны­ми раз­ра­бот­ка­ми, при­во­дя­щи­ми к ком­плекс­но­му на­ру­ше­нию зе­мель, за­гряз­не­нию вод­ных объ­ек­тов, почв, рас­ти­тель­но­сти, ат­мо­сфер­но­го воз­ду­ха. Об­щий объ­ём вы­бро­сов за­гряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфе­ру (ди­ок­сид се­ры, ок­сид уг­ле­ро­да, ок­сид азо­та и другие) со­став­ля­ет около 69 тысяч т, в том числе от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков - около 28,4 тысяч т, от ав­то­транс­пор­та - 40 тысяч т (2007 год). Наи­бо­лее круп­ные ис­точ­ни­ки за­гряз­не­ния ат­мо­сфе­ры - Ма­га­дан­ская ТЭЦ, энер­го­ком­би­нат в городе Су­су­ман, Омо­лон­ский зо­ло­то­руд­ный ком­би­нат.

Сброс за­гряз­нён­ных сточ­ных вод в вод­ные объ­ек­ты 28,6 миллионов м3, в том числе без очи­ст­ки 12,9 миллионов м3 (2007 год). Во­ды боль­шин­ст­ва рек от­но­сят­ся к ка­те­го­рии «за­гряз­нён­ных», «гряз­ных» и «очень гряз­ных», осо­бен­но в Су­су­ман­ском, Ха­сын­ском, Ягод­нин­ском рай­онах. На ре­ках Тэн­кэ, (Тень­ка), Ом­чак, Су­гой (бас­сейн реки Ко­лы­ма) сред­не­го­до­вые кон­цен­тра­ции за­гряз­няю­щих ве­ществ пре­вы­ша­ют 45 ПДК (неф­те­про­дук­ты, взве­шен­ные ве­ще­ст­ва, фе­но­лы, ам­мо­ний­ный азот и другие). В пе­ри­од ве­сен­не­го по­ло­во­дья на­блю­да­ет­ся вы­со­кое со­дер­жа­ние взве­шен­ных ве­ществ и свин­ца в во­дах реки Ко­лы­ма, со­еди­не­ний же­ле­за, ме­ди, фе­но­ла, неф­те­про­дук­тов - в реке Бё­рё­лёх; ана­ло­гич­ные за­гряз­ни­те­ли свой­ст­вен­ны ре­кам по­бе­ре­жья Охот­ско­го мо­ря. В при­бреж­ных во­дах вбли­зи города Ма­га­дан за­фик­си­ро­ва­ны вы­со­кие кон­цен­тра­ции неф­те­про­дук­тов (до 8 ПДК), фе­но­лов (до 7 ПДК). За по­след­ние го­ды рез­ко воз­рос­ло бак­те­ри­аль­ное за­гряз­не­ние реч­ных вод за счёт ком­му­наль­но-бы­то­вых сто­ков (ре­ки Ма­га­дан­ка, Дук­ча). Тех­но­ло­гические во­ды, по­сту­паю­щие че­рез дни­ща хво­сто­хра­ни­лищ, за­гряз­ня­ют по­верх­но­ст­ные и под­зем­ные во­до­то­ки не толь­ко ме­тал­ла­ми, но и циа­ни­сты­ми со­еди­не­ния­ми (например, Ка­рам­кен­ское хво­сто­хра­ни­ли­ще близ Ко­лым­ско­го аф­фи­наж­но­го за­во­да в поселке городского ти­па Ха­сын). Под­зем­ные во­ды за­гряз­не­ны ио­на­ми же­ле­за, мар­ган­ца, суль­фа­тов. В пить­е­вой во­де от­ме­ча­ет­ся низ­кое со­дер­жа­ние био­ген­ных эле­мен­тов, осо­бен­но фто­ра.

В об­лас­ти по­вы­шен уро­вень ра­диа­ции, осо­бен­но в рай­оне Ма­га­дан­ско­го гра­ни­то­ид­но­го ба­то­ли­та. Магаданская область - один из ра­до­но­опас­ных рай­онов Рос­сии. Наи­боль­шие пре­вы­ше­ния ра­до­на в воз­ду­хе об­на­ру­же­ны в Сред­не­кан­ском и Тень­кин­ском рай­онах. Мно­го ли­то­ге­о­хи­мических ано­ма­лий, свя­зан­ных с из­вле­че­ни­ем из недр руд, со­дер­жа­щих ток­сич­ные эле­мен­ты. За­гряз­не­ние тя­жё­лы­ми ме­тал­ла­ми (сви­нец, цинк, ко­бальт, медь и другие) - од­но из са­мых зна­чи­тель­ных на Се­ве­ро-Вос­то­ке Рос­сии.

В Магаданской области соз­да­но 50 ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий (в том числе Ма­га­дан­ский за­по­вед­ник), за­ни­маю­щих 2,9 миллионов га. Сре­ди па­мят­ни­ков при­ро­ды мно­го гео­ло­ги­че­ских (например, вул­ка­ны Мая­кан, Ба­заль­то­вый), бо­та­ни­че­ских (например, Сейм­чан­ский) и других.

На­се­ле­ние

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Магаданской области со­став­ля­ют рус­ские (80,3%); до­ля ко­рен­но­го на­се­ле­ния не­ве­ли­ка: эве­ны на­счи­ты­ва­ют 1,4%, ко­ря­ки - 0,5%, итель­ме­ны - 0,3%, яку­ты - 0,2%, кам­ча­да­лы - 0,2%, чук­чи - 0,1%. Про­жи­ва­ют так­же ук­ра­ин­цы (9,9%), бе­ло­ру­сы (1,2%), та­та­ры (1,1%), нем­цы (0,4%), ин­гу­ши, осе­ти­ны, азер­бай­джан­цы, мол­да­ва­не, ар­мя­не, бу­ря­ты, баш­ки­ры, чу­ва­ши, ко­рей­цы и другие (2002 год, пе­ре­пись).

С конца 1980-х годов де­мо­гра­фическая си­туа­ция в Магаданской области ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ус­той­чи­вым сни­же­ни­ем чис­лен­но­сти на­се­ле­ния (за 1989-2010 годы поч­ти в 2,4 раза), главным образом в ре­зуль­та­те ми­грационного от­то­ка жи­те­лей в Центральную часть Рос­сии, на Урал и в По­вол­жье. С середины 1990-х годов ха­рак­тер­на ес­тественная убыль на­се­ле­ния: ро­ж­дае­мость 10,9 на 1000 жителей (2008 год), смерт­ность 13,8 на 1000 жителей; мла­денческая смерт­ность 10,0 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. До­ля жен­щин около 52%. До­ля на­се­ле­ния мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) 16,8%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та 15,3%. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 63,7 го­да (муж­чи­ны - 58,1, жен­щи­ны - 70,1).

Ми­грационная убыль на­се­ле­ния 144 на 10 тысяч жителей (2008 год), наи­боль­ший его от­ток на­блю­дал­ся в 1995 году (1024 на 10 тысяч жителей), в по­сле­дую­щие го­ды он по­сте­пен­но сни­жал­ся. Средняя плот­ность на­се­ле­ния низ­кая - 0,3 человек/км2 (2010 год). Ха­рак­те­рен оча­го­вый тип рас­се­ле­ния. До­ля городского на­се­ле­ния од­на из са­мых вы­со­ких в РФ - 95,6% (84,5% в 1989 году); свыше 60% населения об­лас­ти скон­цен­три­ро­ва­но в Ма­га­да­не (98,9 тысяч человек, 2010 год).

Ре­ли­гия

Боль­шин­ст­во ве­рую­щих - пра­во­слав­ные, ко­то­рые, по дан­ным со­цио­ло­гического оп­ро­са, со­став­ля­ют 57,2% от об­щей чис­лен­но­сти на­се­ле­ния об­лас­ти, про­тес­тан­ты различных де­но­ми­на­ций - свыше 3,6%, ка­то­ли­ки - 2,2%, пред­ста­ви­те­ли других кон­фес­сий ма­ло­чис­лен­ны. В Магаданской области за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но (на 1 мая 2009 года) 57 ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций, в их чис­ле 24 при­хо­да и 1 мо­на­стырь (Свя­то-По­кров­ский жен­ский в Ма­га­да­не) Ма­га­дан­ской и Си­негор­ской епар­хии (ос­но­ва­на в 1990 году) РПЦ, 27 ор­га­ни­за­ций различных про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций, 1 при­ход Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, 2 иу­даи­ст­ские и 2 му­сульманские ор­га­ни­за­ции. Кро­ме то­го, присутствуют ста­ро­об­ряд­цы, буд­ди­сты, криш­наи­ты и другие.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Древ­ней­шие ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки на тер­ри­то­рии Магаданской области от­но­сят­ся к верх­не­му па­лео­ли­ту . Вы­деля­ют­ся несколько тех­но­ло­гических тра­ди­ций, в том числе «без­мик­ро­пла­стин­ча­тая» (с би­фа­са­ми; 20-11 тысяч лет на­зад); «мик­ро­пла­стин­ча­тая» (с кли­но­вид­ны­ми мик­ро­нук­ле­уса­ми и би­фа­са­ми; 16-10 тысяч лет на­зад), ко­то­рая ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лась в за­клю­чительный пе­ри­од плей­сто­це­на на Верх­ней Ко­лы­ме, Верх­нем Омо­ло­не и в кон­ти­нен­таль­ном При­охо­тье. Ус­той­чи­вое за­се­ле­ние края до­ку­мен­ти­ро­ва­но на­чи­ная с сар­тан­ской эпо­хи плей­сто­це­на (27-10 тысяч лет на­зад), шло с тер­ри­то­рии Яку­тии и При­аму­рья. В ран­нем го­ло­цене вы­де­ля­ют­ся сум­на­гин­ская (9,5-6,5 тысяч лет на­зад; боль­шин­ст­во ору­дий из­го­тов­ле­но на пла­сти­нах; без би­фа­сов) и уол­бин­ская (8,8-8,3 тысяч лет на­зад; ха­рак­тер­ны пла­стин­ча­тые че­реш­ко­вые на­ко­неч­ни­ки и би­фа­сы) тра­ди­ции; си­бер­ди­ков­ская куль­ту­ра (9,5-6,3 тысяч лет на­зад; по­ка­за­тель­ны пла­стин­ча­тые и га­леч­ные ору­дия).

В вер­ховь­ях Ко­лы­мы, Омо­ло­на и в кон­ти­нен­таль­ном При­охо­тье есть па­мят­ни­ки ран­не­го (V-е тысячелетие до нашей эры), сред­не­го (IV-III-е тысячелетие до нашей эры), позд­не­го (II-е тысячелетие до нашей эры) не­оли­та. На­ря­ду со сход­ст­вом с ма­те­риа­ла­ми При­бай­ка­лья, бас­сей­на Аму­ра, Яку­тии, Чу­кот­ки, от­ме­ча­ет­ся и их су­ще­ст­вен­ная спе­ци­фи­ка. Древ­ней­шие ве­щи из оло­вя­ни­стой брон­зы (нож и ре­зец) со сто­ян­ки Боль­шой Эль­гах­чан I (Эль­ген­чен; бас­сейн реки Омо­лон) да­ти­ру­ют­ся серединой II-го тысячелетия до нашей эры. Эти и другие еди­нич­ные брон­зо­вые ору­дия по­сту­па­ли из При­бай­ка­лья или За­бай­ка­лья че­рез тер­ри­то­рию Яку­тии. Куль­ту­ры не­оли­тического об­ли­ка су­ще­ст­во­ва­ли и в I-м тысячелетии до на­шей эры.

Пе­ри­од с середины I-го тысячелетия до нашей эры от­но­сит­ся к эпо­хе па­лео­ме­тал­ла, V-XVII веках нашей эры - к же­лез­но­му ве­ку. Ме­тал­лические из­де­лия по­сту­па­ли с тер­ри­то­рии Яку­тии, а так­же из При­мо­рья и При­аму­рья (вдоль по­бе­режья Охот­ско­го моря). В Северном При­охо­тье на ос­но­ве ме­ст­ных не­оли­тических тра­ди­ций и влия­ний из При­аму­рья и с Аля­ски сфор­ми­ро­ва­лась наи­бо­лее древ­няя (с VII века до нашей эры) куль­ту­ра эпо­хи па­лео­ме­тал­ла - то­ка­рев­ская куль­ту­ра. На её ос­но­ве в 1-й половине I-го тысячелетия нашей эры от залива Шель­тин­га до реки Ков­ран на западном по­бе­ре­жье Кам­чат­ки фор­ми­ру­ет­ся древ­не­ко­ряк­ская куль­ту­ра. Осо­бен­но ак­тив­но ос­ваи­ва­лась бо­га­тей­шая морскими био­ре­сур­са­ми при­бреж­ная часть Та­уй­ской гу­бы; другие зо­ны кон­цен­тра­ции па­мят­ни­ков - в рай­оне по­лу­ост­ро­вов Ко­ни, Пья­ги­на, Ги­жи­гин­ской гу­бы. Са­мые западные сто­ян­ки (на полуострове Хми­тев­ско­го) пред­ва­ри­тель­но да­ти­ру­ют­ся X-XV веками. По­се­ле­ния рас­по­лага­лись на реч­ных тер­ра­сах в усть­ях рек, в глу­би­не бухт или на морских тер­ра­сах. Ран­ние жи­ли­ща оваль­ные в пла­не (длина VI-VIII м), уг­луб­ле­ны на 25-50 см; в цен­тре - пря­мо­уголь­ные оча­ги из ка­мен­ных плит; в од­ной из бо­ко­вых сто­рон (час­то об­ра­щён­ной к мо­рю) рас­по­ла­гал­ся уз­кий про­ём - вход. С X века до­ма уве­ли­чи­ва­ют­ся в раз­ме­рах (10-29 м), име­ют c бо­ко­вой сто­ро­ны тон­не­ле­об­раз­ный вход дли­ной 3-4 м, час­то ок­ру­же­ны 2-6 хо­зяйственными со­ору­же­ния­ми, ино­гда с не­боль­шим оча­гом. Жи­ли­ща XVI-XVII веков вось­ми­уголь­ные, диа­мет­ром до 16 м, уг­луб­лён­ные на 1-1,5 м. Для ран­не­го пе­рио­да ха­рак­тер­но пре­об­ла­да­ние ка­мен­ных ору­дий, на­ли­чие круп­ных тё­сел с оваль­ным лез­ви­ем, хал­це­до­но­вых на­ко­неч­ни­ков, скреб­ков, но­жей; кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки по­во­рот­ных гар­пу­нов, близ­ких об­раз­цам куль­ту­ры Дор­сет и не­кото­рым об­раз­цам куль­ту­ры Ка­че­мак-I (Южная Аля­ска), тон­ко­стен­ные ост­ро­дон­ные ке­ра­мические со­су­ды с лож­но­тек­стиль­ной ор­на­мен­та­ци­ей. В конце I-го тысячелетия рас­про­стра­ня­ют­ся круг­ло­дон­ные со­су­ды, ук­ра­шен­ные на­леп­ны­ми ва­ли­ка­ми с на­сеч­ка­ми и лож­но­тек­стиль­ны­ми от­тис­ка­ми. Во II-м тысячелетии со­кра­ща­ет­ся ко­ли­че­ст­во ка­мен­ных ору­дий, их об­ра­бот­ка ста­но­вит­ся не­бреж­ной, ис­че­за­ют ми­ниа­тюр­ные из­де­лия, по­яв­ля­ют­ся мас­сив­ные скреб­ки под­тре­уголь­ной фор­мы или гру­ше­вид­ные, рас­ще­п­ляю­щие тёс­ла; боль­шо­го раз­ви­тия дос­ти­га­ет про­изводство кос­тя­ных ору­дий (с по­мо­щью же­лез­ных) - рез­ко уве­ли­чи­ва­ет­ся чис­ло на­ко­неч­ни­ков гар­пу­нов и стрел, греб­ней, ост­рог, игл, иголь­ниц, тё­сел, ло­па­ток из кос­ти, по­яв­ля­ют­ся за­щит­ные пла­сти­ны, не­ред­ко пред­ме­ты ор­на­мен­ти­ру­ют­ся гео­мет­рическими узо­ра­ми; многие на­ко­неч­ни­ки гар­пу­нов ос­на­ща­лись же­лез­ны­ми лез­вия­ми, есть же­лез­ные но­жи. Рас­про­стра­ня­ют­ся ша­ро­вид­ные со­су­ды, вен­чик ко­то­рых зна­чи­тель­но утол­щён и час­то де­ко­ри­ро­ван на­леп­ны­ми ва­ли­ка­ми с по­пе­реч­ны­ми на­сеч­ка­ми, мно­го не­ор­на­мен­ти­ро­ван­ных со­су­дов. С середины II-го тысячелетия поч­ти пол­но­стью ис­че­за­ют камен­ные ору­дия, по­яв­ля­ют­ся гру­бые скреб­ки на ско­лах с га­лек с об­ра­бот­кой толь­ко ра­бо­че­го лез­вия; ред­ки­ми ста­но­вят­ся пред­ме­ты из кос­ти; ча­ще ис­поль­зу­ют­ся ме­тал­лические ин­ст­ру­мен­ты; ке­ра­ми­ка по­сте­пен­но ис­че­за­ет со­всем. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - про­мы­сел тю­ле­ней, ки­тов, ры­бо­лов­ст­во, со­би­ра­тель­ст­во (в том числе птичь­их яиц, мол­лю­сков).

Во 2-й половине или бли­же к кон­цу I-го тысячелетия нашей эры на Верх­нюю Ко­лы­му миг­ри­ро­ва­ли юка­ги­ры, оби­тав­шие ра­нее на Сред­нем и Ниж­нем Ал­да­не, Ниж­нем Ви­люе. В конце I-го - начале II-го тысячелетий по­яв­ля­ют­ся груп­пы тун­гу­сов (близ­ки современным эве­нам), ко­то­рые в X-XII веках ос­ваи­ва­ют до­ли­ну Ко­лы­мы и про­дви­га­ют­ся к по­бе­ре­жью Северного Ле­до­ви­то­го океана; юка­ги­ры бы­ли от­тес­не­ны в северные рай­оны или ас­сими­ли­ро­ва­ны. К XV веку тун­гу­сы вы­хо­дят к Охот­ско­му морю и на­чи­на­ют вы­тес­нять ко­ря­ков с охот­ничь­их уго­дий. По­сте­пен­но гра­ни­ца рас­се­ле­ния ко­ря­ков ото­дви­га­ет­ся к Кам­чат­ке. Часть ко­ря­ков бы­ла ас­си­ми­ли­ро­ва­на тун­гу­са­ми, позд­нее - при­шед­ши­ми рус­ски­ми и яку­та­ми. В ре­зуль­та­те сме­ше­ния всех этих на­ро­дов об­ра­зо­ва­лись охот­ские кам­ча­да­лы, а ко­ряк­ская куль­ту­ра в Се­ве­ро-Западном При­охо­тье поч­ти пол­но­стью ис­чез­ла.

В XVII-XVIII века на­ча­лось ак­тив­ное ос­вое­ние Се­ве­ро-Вос­то­ка Азии русскими зем­ле­про­ход­ца­ми, тор­го­вы­ми и про­мыш­лен­ны­ми людь­ми. К при­хо­ду рус­ских на тер­ри­то­рии современной Магаданской области про­жи­ва­ли эве­ны , ко­ря­ки , юка­ги­ры , чук­чи , яку­ты . На­се­ле­ние бы­ло ма­ло­чис­лен­ным, рас­пре­де­ля­лось не­рав­но­мер­но, ве­ло тра­ди­ци­он­ный, сло­жив­ший­ся ве­ка­ми об­раз жиз­ни, за­ни­ма­ясь оле­не­вод­ст­вом, морским зве­ро­бой­ным про­мыс­лом, охо­той на пуш­но­го зве­ря и ры­бо­лов­ст­вом. Свя­зи ме­ст­ных на­ро­дов с внеш­ним ми­ром бы­ли чрез­вы­чай­но сла­бы и ог­ра­ни­чи­ва­лись на­ту­раль­ным об­ме­ном.

С ос­но­ва­ни­ем в 1632 году Лен­ско­го ост­рога (ны­не Якутск) на­ча­лись сис­те­ма­тические по­хо­ды слу­жи­лых лю­дей в глубь восточных тер­ри­то­рий. В 1638-1708 годы тер­ри­то­рия современной Магаданской области вхо­ди­ла в под­чи­няв­ший­ся Си­бир­ско­му при­ка­зу Якут­ский уезд. Важ­ную роль в ос­вое­нии и оп­ре­де­ле­нии очер­та­ния гра­ниц ре­гио­на сыг­ра­ли по­хо­ды М.В. Ста­ду­хи­на (1641-1644, 1650-1651 годы) и С.И. Деж­нё­ва (1648 год). В XVII-XVIII веках на тер­ри­то­рии современной Магаданской области ка­за­ки-зем­ле­про­ход­цы и их по­том­ки ос­но­ва­ли зи­мо­вья и кре­по­сти: Та­уйск (1652 год, ны­не се­ло в Оль­ском районе Магаданской области), Ям­ский ост­рог (1739 год, ны­не село Ямск в Оль­ском районе Магаданской области), Ги­жи­га (1752 год, ны­не се­ло в Се­ве­ро-Эвен­ском районе Магаданской области). Русское на­се­ле­ние ре­гио­на за­ни­ма­лось тра­ди­ци­он­ны­ми для Се­ве­ра ви­да­ми хо­зяйственной дея­тель­но­сти, раз­ви­ва­ло ого­род­ни­че­ст­во и жи­вот­но­вод­ст­во.

В XVIII - начале XIX века тер­ри­то­рия современной Магаданской области вхо­ди­ла в со­став Си­бир­ской гу­бер­нии (1708-1764 годы) и Ир­кут­ской гу­бер­нии (1764-1803 годы). В начале XIX - начале XX веков вос­ток и се­ве­ро-вос­ток ре­гио­на - в со­ста­ве Кам­чат­ской об­лас­ти (1803-1812, 1849-1856, 1909-1922 годы), Ир­кут­ской губернии (1812-1849 годы) и При­мор­ской об­лас­ти (1856-1909 годы), юго-за­пад - в со­ста­ве Якут­ской об­лас­ти (1805-1920 годы).

Боль­шую роль в ис­сле­до­ва­нии тер­ри­то­рии и на­се­ле­ния ре­гио­на сыг­ра­ли 1-я и 2-я Кам­чат­ские экс­пе­ди­ции, экс­пе­ди­ции И.И. Бил­линг­са и Г.А. Са­ры­че­ва (1785-1793 годы), Ф.П. Вран­ге­ля и Ф.Ф. Ма­тюш­ки­на (1820-1824 годы) и другие. Дея­тель­ность российского и иностранного ку­пе­че­ст­ва на Охот­ском по­бе­ре­жье сво­ди­лась к ме­но­вым опе­ра­ци­ям по скуп­ке пуш­ни­ны и за­го­тов­ке рыб­ной про­дук­ции. Тор­го­вый об­мен со­вер­шал­ся на ор­га­ни­зо­ван­ных российской ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей яр­мар­ках (Та­уй­ская, Ара­ков­ская, Оль­ская), ту­зем­ных «со­б­ра­ни­ях». Важ­ную роль в жиз­ни ре­гио­на сыг­ра­ло ста­нов­ле­ние ка­зён­ной тор­гов­ли: в 1820 году тор­го­вые лав­ки на Охот­ском по­бе­ре­жье от­кры­ты в Ги­жи­ге, Та­уй­ске, Ту­ма­нах, Ям­ске. Ко­рен­ное на­се­ле­ние об­ла­га­лось ясач­ной по­вин­но­стью. Гео­ло­гическое изу­че­ние рай­онов Ко­лы­мы и Охот­ско­го по­бе­ре­жья на­ча­лось в конце XIX века экс­пе­ди­ция­ми Г.Л. Май­де­ля (1868-1870 годы), И.Д. Чер­ско­го (1891-1892 годы), Охот­ско-Кам­чат­ской гор­ной экс­пе­ди­ци­ей под руководством К. Бо­гда­но­ви­ча (1895-1898 годы), экс­пе­ди­ци­ей Пе­тербургской АН (1901-1902 годы).

В декабре 1917 - мар­те 1918 годов в ре­гио­не ус­та­нов­ле­на советская власть. Од­на­ко по­сле вы­сту­п­ле­ния Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са 1918 года и ан­ти­со­вет­ско­го пе­ре­во­ро­та в Пе­тро­пав­лов­ском Пор­те (июль 1918 года) со­ве­ты пре­кра­ти­ли своё су­ще­ст­во­ва­ние. В ря­де на­се­лён­ных пунк­тов (Ола, Та­уйск, Ямск, Ги­жи­га) бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны во­ен­но-ре­во­люционные ко­ми­те­ты. В 1920-1921 годы тер­ри­то­рия современной Магаданской области вхо­ди­ла в со­став Даль­не­во­сточ­ной рес­пуб­ли­ки. В ре­зуль­та­те во­енной экс­пе­ди­ции есау­ла В.И. Боч­ка­рё­ва к осе­ни 1921 года Охот­ский и Ги­жи­гин­ский уез­ды, Ко­лым­ский район пе­ре­шли под кон­троль час­тей Бе­лых ар­мий, ко­то­рые и в 1922 - середина 1923 годов кон­тро­ли­ро­ва­ли зна­чительные тер­ри­то­рии (Ги­жи­гу - В.И. Боч­ка­рёв, Охотск и Аян - А.Н. Пе­пе­ля­ев и В.А. Ра­ки­тин, Ко­лым­ский район - К.П. Де­ре­вя­нов). В середине 1923 года власть боль­ше­ви­ков в ре­гио­не вос­ста­нов­ле­на, но вплоть до 1928 года осу­ще­ст­в­ля­лась чрез­вы­чай­ны­ми ор­га­на­ми - рев­ко­ма­ми, до 1932 года - советскими и партийными ор­га­на­ми.

В 1926-1938 годы тер­ри­то­рия современной Магаданской области вхо­ди­ла в со­став Даль­не­во­сточ­но­го края, в 1938-1953 годы - Ха­ба­ров­ско­го края. Гео­ло­гические экс­пе­ди­ции 1928-1930 годов под руководством Ю.А. Би­ли­би­на и В.А. Ца­ре­град­ско­го, в хо­де ко­то­рых бы­ли об­на­ру­же­ны ме­сто­ро­ж­де­ния зо­ло­та в вер­ховь­ях Ко­лы­мы, по­ло­жи­ли на­ча­ло ак­тив­но­му хо­зяйственному ос­вое­нию ре­гио­на. Во­круг от­кры­вав­ших­ся при­ис­ков воз­ни­ка­ли на­се­лён­ные пунк­ты. 10 декабря 1930 года на тер­ри­то­рии современной Магаданской области об­ра­зо­ван Охот­ско-Эвен­ский национальный округ (центр - в 1930-1932 годы ра­бо­чий поселок На­гае­во, в 1932-1934 годы поселок Аян), про­су­ще­ст­во­вав­ший до 1934 года.

Для ос­вое­ния ре­гио­на по­ста­нов­ле­ни­ем ЦК ВКП(б) «О Ко­лы­ме» от 11 ноября 1931 года и по­ста­нов­ле­ни­ем СТО СССР «Об ор­га­ни­за­ции государственного тре­ста по до­рож­но­му и промышленному строи­тель­ст­ву в рай­оне Верх­ней Ко­лы­мы» от 13 ноября 1931 года соз­дан государственный трест Даль­ст­рой [с 1938 года Главное управ­ле­ние строи­тель­ст­ва Даль­не­го Се­ве­ра - Даль­ст­рой НКВД (с 1946 года - МВД) СССР; административный центр - Ма­га­дан]. Ему бы­ла пе­ре­да­на власть в ре­гио­не [советские и партийные ор­га­ны со­хра­ни­лись толь­ко в национальных рай­онах; в 1940 году об­ра­зо­ван Ма­га­дан­ский гор­ком РКП(б) (с 1952 года - КПСС)]. Соз­да­ние Даль­ст­роя да­ло мощ­ный тол­чок раз­ви­тию гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности, до­рож­но­го и ка­пи­таль­но­го строи­тель­ст­ва, что дос­ти­га­лось главным образом бла­го­да­ря тру­ду за­клю­чён­ных. В 1930-1950-е годы на тер­ри­то­рии современной Магаданской области на­хо­ди­лись круп­ные ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вые ла­ге­ря сис­те­мы Сев­во­ст­ла­га ОГПУ, на­счи­ты­вав­ше­го к 1941 году 8 управ­ле­ний и 354 ла­гер­ных под­раз­де­ле­ния. В 1932-1944 годы по­стро­ен Ко­лым­ский тракт (про­тя­жён­ность свыше 1 тысяч км), со­еди­нив­ший Ма­га­дан с на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми в верх­ней час­ти бас­сей­на реки Ко­лы­ма. В го­ды Великой Отечественной вой­ны Даль­ст­рой обес­пе­чи­вал до­бы­чу ва­лют­но­го и стра­те­гических ме­тал­лов. В 1945-1949 годы на тер­ри­то­рии современной Магаданской области дей­ст­во­ва­ли ла­ге­ря для во­ен­но­плен­ных япон­цев.

3 декабря 1953 года Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР об­ра­зо­ва­на Магаданская область в со­ста­ве Сред­не­кан­ско­го, Оль­ско­го, Се­ве­ро-Эвен­ско­го, Су­су­ман­ско­го, Тень­кин­ско­го, Ягод­нин­ско­го рай­онов и Чу­кот­ско­го национального округа. С об­ра­зо­ва­ни­ем об­лас­ти Даль­ст­рой пе­ре­дал осу­ще­ст­в­ляе­мые им административные функ­ции вы­бор­ным тер­ри­то­ри­аль­ным советским и партийным ор­га­нам. На Боль­шую зем­лю уез­жа­ли реа­би­ли­ти­ро­ван­ные, дос­роч­но ос­во­бо­ж­дён­ные за­клю­чён­ные, по­се­лен­цы. Из-за не­хват­ки ра­бо­чих рук по всей стра­не вер­бо­ва­лись тру­до­вые кад­ры. В 1950-1980-х годах про­ис­хо­ди­ло бы­строе раз­ви­тие ре­гио­на. Объ­е­ди­не­ние «Се­ве­ро­вос­ток­зо­ло­то» (1965 год) ста­ло круп­ней­шим в СССР по до­бы­че дра­го­цен­ных ме­тал­лов. Ма­га­дан­ский, Оро­ту­кан­ский, Су­су­ман­ский, Ягод­нин­ский, Спор­нин­ский ре­монт­но-ме­ха­нические за­во­ды яви­лись ос­но­вой ма­ши­но­строе­ния. Вве­де­ны в строй Ар­ка­га­лин­ская ГРЭС (1954 год), Ма­га­дан­ская ТЭЦ (1962 год), Ко­лым­ская ГЭС (1981 год). На тер­ри­то­рии Магаданской области соз­дан аг­ро­про­мыш­лен­ный ком­плекс, ядром ко­то­ро­го ста­ли ры­бо­ло­вец­кие и ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия. В со­от­вет­ст­вии с За­ко­ном РФ от 17 июня 1992 года и на ос­но­ве Кон­сти­туции РФ (1993 год) са­мо­сто­ятельным субъ­ек­том в со­ста­ве РФ стал Чу­кот­ский ав­то­ном­ный ок­руг, вы­шед­ший из со­ста­ва Ма­га­дан­ской об­лас­ти.

Хо­зяй­ст­во

Магаданская область вхо­дит в Даль­не­восточ­ный эко­но­мический район. Объ­ём промышленной про­дук­ции (об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды) по стои­мо­сти поч­ти в 19 раз пре­вы­ша­ет объ­ём сельскохозяйственной про­дук­ции (2008 год). Магаданская область - один из российских ли­де­ров по до­бы­че дра­го­цен­ных ме­тал­лов (около 10% российской до­бы­чи зо­ло­та и свыше 50% - се­реб­ра). В эко­но­ми­ке РФ Магаданская область вы­де­ля­ет­ся так­же объ­ё­ма­ми уло­ва ры­бы и до­бы­чи мо­ре­про­дук­тов (около 3% российского объ­ё­ма).

Струк­ту­ра ВРП (%, 2007 год): до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых 18,6, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 12,0, государственное управ­ле­ние и обес­пе­че­ние во­енной безо­пас­но­сти, обя­за­тель­ное со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние 17,8, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 10,6, транс­порт и связь 6,8, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 6,8, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 6,8, об­ра­зо­ва­ние 5,1, ры­бо­лов­ст­во, ры­бо­вод­ст­во 4,8, об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва 3,2, строи­тель­ст­во 2,8, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во, охо­та 2,2, другие от­рас­ли 2,5. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций; %, 2008 год): ча­ст­ная 76,2, му­ни­ци­паль­ная 8,0, государственная 6,0, об­щественных и ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) 5,2, про­чие фор­мы соб­ст­вен­но­сти 4,6.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 104 тысяч человек, из них около 90% за­ня­ты в эко­но­ми­ке (2008 год). Струк­ту­ра за­ня­то­сти на­селе­ния по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (%): оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 13,3, транс­порт и связь 10,7, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых 10,6, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 8,6, об­ра­зо­ва­ние 8,4, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом 7,6, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 6,1, строи­тель­ст­во 6,0, прочие ком­му­наль­ные, со­ци­аль­ные и пер­со­наль­ные ус­лу­ги 4,6, об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва 4,5, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во, охо­та, ры­бо­лов­ст­во, ры­бо­вод­ст­во 3,5, другие ви­ды дея­тель­но­сти 14,6. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 7,3%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 19,7 тысяч рублей в ме­сяц (2008 год; 132% от сред­не­го по РФ); 17,0% населения. Магаданская область име­ет до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма.

Про­мыш­лен­ность

Объ­ём промышленной про­дук­ции 25,0 миллиардов рублей (2008 год); в том числе 62,9% при­хо­дит­ся на до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­пае­мых (из них около 85% - ру­ды дра­го­цен­ных ме­тал­лов), 25,6% - на про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды, 12,5% - на об­ра­ба­тываю­щие про­из­вод­ст­ва. В от­рас­ле­вой струк­ту­ре об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств (%) пре­об­ла­да­ет пи­ще­вая промышленность (главным образом рыб­ная) - 51,2; на до­лю ме­тал­лур­гии и про­изводства ме­тал­лических из­де­лий при­хо­дит­ся 11,4, ма­ши­но­строе­ния - 8,8, про­изводства строй­ма­те­риа­лов - 8,8, хи­ми­че­ской - 3,9, лес­ной, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной промышленности - 3,7; до­ля других от­рас­лей 12,2.

До­бы­ча ка­мен­но­го уг­ля (таблица 1) ве­дёт­ся «Ко­лым­ской уголь­ной ком­па­ни­ей» в Ом­сук­чан­ском (ме­сто­ро­ж­де­ние Га­ли­мов­ское) и Су­су­ман­ском (Ниж­не­ар­ка­га­лин­ское, Верх­не­ар­ка­га­лин­ское ме­сто­ро­ж­де­ния) рай­онах, «Ас­со­циа­ци­ей де­ло­во­го со­труд­ни­че­ст­ва» (раз­рез «Пер­спек­тив­ный» Верх­не­ар­ка­га­лин­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - до­бы­ча дра­го­цен­ных ме­тал­лов (свыше 15,7 т зо­ло­та и около 700 т се­ре­бра, 2009 год). Основные ме­сто­рож­де­ния зо­ло­та: Ве­трен­ское (раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся пред­прия­ти­ем «Элек­трум Плюс» ком­па­нии «Су­су­ман­зо­ло­то»), Игу­ме­нов­ское (российско-китайская ком­па­ния «Гео­центр»), Школь­ное (по­пут­но из­вле­ка­ет­ся се­ре­бро) (все - в Тень­кин­ском районе), Няв­лен­га (ком­па­ния «Няв­лен­га»; Оль­ский район), Ага­тов­ское (ком­па­ния «Агат»; Ха­сын­ский район), Джу­льет­та (прак­ти­чес­ки от­ра­бо­та­но; российско-ка­надская «Ом­сук­чан­ская гор­но-гео­ло­ги­чес­кая ком­па­ния»; Ом­сук­чан­ский район), Соп­ка Квар­це­вая и Бир­ка­чан (на обо­их по­пут­но из­вле­ка­ет­ся се­ре­бро; ком­па­ния «По­ли­ме­талл»; Се­ве­ро-Эвен­ский район). Го­то­вят­ся к экс­плуа­та­ции (начало 2011 года) ме­сто­рож­де­ния На­тал­кин­ское (Руд­ник имени Ма­тро­со­ва ком­па­нии «По­люс Зо­ло­то»), Пав­лик (ком­па­ния «Пав­лик») (оба - в Тень­кин­ском районе), Даль­нее (Даль­ний; по­пут­но из­вле­ка­ет­ся се­ре­бро; «По­ли­ме­талл»; Се­ве­ро-Эвен­ский район). Ста­ра­тель­ская до­бы­ча рос­сып­но­го зо­ло­та ве­дёт­ся главным образом в Су­су­ман­ском районе (ком­па­ния «Су­су­ман­зо­ло­то» и другие).

До­бы­ча се­ре­бра (по­пут­но с зо­ло­том) осу­щест­вля­ет­ся главным образом в Ом­сук­чан­ском районе. Вы­де­ля­ет­ся Ду­кат­ское ме­сто­рож­де­ние (Ду­кат), другие важ­ные ме­сто­рож­де­ния: Лун­ное, Ары­лах, Голь­цо­вое (все раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся ком­па­ни­ей «Се­ре­бро Ма­га­да­на», до­чер­няя ком­па­ния «По­ли­ме­тал­ла»), Ти­дид («Се­ре­бря­ная ком­па­ния»). Обо­га­ще­ние руд дра­го­цен­ных ме­тал­лов осу­щест­вля­ет­ся главным образом на гор­но-обо­га­тительных ком­би­на­тах «Лун­ное», «Ду­кат», «Су­су­ман­зо­ло­то», обо­га­тительных фаб­ри­ках Ку­ба­кин­ская, при ме­сто­рож­де­ни­ях Няв­лен­га, Джу­льет­та.

Энер­ге­тическая сис­те­ма Магаданской области изо­ли­ро­ва­на от еди­ной российской энер­го­сис­те­мы. Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций 1300 МВт (2007 год). Дей­ст­ву­ют: Ко­лым­ская ГЭС (на реке Ко­лы­ма, Ягод­нин­ский район; 900 МВт), Ар­ка­га­лин­ская ГРЭС (поселок городского ти­па Мя­унд­жа, Су­су­ман­ский район; 224 МВт), Ма­га­дан­ская ТЭЦ (Ма­га­дан; 96 МВт). Стро­ит­ся (начало 2011 года) Усть-Сред­не­кан­ская ГЭС (на реке Ко­лы­ма).

Об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность ори­ен­ти­ро­ва­на главным образом на об­слу­жи­ва­ние ми­не­раль­но-сырь­е­во­го ком­плек­са Магаданской области. Ко­лым­ский аф­фи­наж­ный за­вод (поселок городского ти­па Ха­сын; мощ­ность около 50 т зо­ло­та и около 450 т се­реб­ра в год) про­из­во­дит дра­го­цен­ные ме­тал­лы из сы­рья, по­став­ляе­мо­го с ме­сто­ро­ж­де­ний Магаданской области, Кам­чат­ско­го края, Яку­тии, Чу­кот­ско­го ав­то­ном­но­го округа. Ма­ши­но­стро­ительные пред­при­ятия вы­пус­ка­ют про­мы­воч­но-обо­га­тительное обо­ру­до­ва­ние (Ма­га­дан­ский ме­ха­нический за­вод), за­пас­ные час­ти к гор­но-шахт­но­му и гор­но-обо­га­тительному обо­ру­до­ва­нию (Мар­че­кан­ский экс­пе­риментальный за­вод, город Ма­га­дан), осу­ще­ст­в­ля­ют ре­монт гор­ной тех­ни­ки (ре­монт­но-ме­ха­нический за­вод в поселке городского ти­па Ягод­ное). Дей­ст­ву­ет на­уч­но-про­из­водственный ком­плекс «Ко­лы­мав­зрыв­пром» (Ма­га­дан; эмуль­си­он­ные взрыв­ча­тые ве­ще­ст­ва). Лес­ная и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность пред­став­ле­на ря­дом мел­ких и сред­них пред­при­ятий по за­го­тов­ке и об­ра­бот­ке дре­ве­си­ны.

Рыб­ная промышленность - од­на из от­рас­лей спе­циа­ли­за­ции Магаданской области; часть про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся. Основные про­мы­сло­вые ви­ды: мин­тай, сельдь, ло­сось; ве­дёт­ся так­же до­бы­ча кре­ве­ток, кра­бов. Круп­ней­шие пред­при­ятия: «Ма­га­дан­ры­ба», «Ти­хо­оке­ан­ская ры­бо­про­мыш­лен­ная ком­па­ния», «Трал­ком» (все - в Ма­га­да­не; име­ют собственный ры­бо­про­мы­сло­вый флот и пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия). Дей­ст­ву­ют так­же Усть-Ма­га­дан­ский ры­бо­за­вод (Ма­га­дан), ры­бо­про­мыш­лен­ный ком­би­нат (поселок городского ти­па Ола). В при­бреж­ной зо­не раз­ви­ва­ет­ся спор­тив­ное и лю­би­тель­ское ры­бо­лов­ст­во (основные объ­ек­ты про­мыс­ла - на­ва­га, ко­рюш­ка, го­лец).

Внеш­не­тор­го­вый обо­рот Магаданской области 257,1 миллионов долларов (2008 год), в том числе экс­порт 128,4 миллионов долларов. Экс­пор­ти­ру­ют­ся главным образом дра­го­цен­ные ме­тал­лы и из­де­лия из них, рыб­ная про­дук­ция и мо­ре­про­дук­ты. В им­пор­те пре­об­ла­да­ет про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния (главным образом обо­ру­до­ва­ние и транс­порт­ные сред­ст­ва) и хи­мической промышленности, про­до­воль­ст­вие. Основные тор­го­вые парт­нё­ры - Япо­ния, Рес­пуб­ли­ка Ко­рея, США, Ки­тай.

Сель­ское хо­зяй­ст­во

При­род­но-кли­ма­тические осо­бен­но­сти тер­ри­то­рии обу­сло­ви­ли оча­го­вое рас­про­стра­не­ние аг­рар­но­го про­изводства (раз­ви­то главным образом близ на­се­лён­ных пунк­тов в западной час­ти об­лас­ти). Стои­мость ва­ло­вой про­дук­ции сельского хозяйства 1131 миллионов рублей (2008 год); из них свыше 64% при­хо­дит­ся на рас­те­ние­вод­ст­во. Площадь сельскохозяйственных уго­дий 52,8 тысяч га (0,1% всех зе­мель об­лас­ти), в том числе паш­ня свыше 15% (главным образом в западной час­ти Магаданской области). Вы­ра­щи­ва­ют кор­мо­вые куль­ту­ры (около 80% по­сев­ных пло­ща­дей), в не­боль­ших ко­ли­че­ст­вах - кар­то­фель и ово­щи (свыше 20%; таблица 2). Раз­во­дят круп­ный ро­га­тый скот, сви­ней (по­го­ло­вье с начала 1990-х годов силь­но со­кра­ти­лось), овец и коз, а так­же до­маш­нюю пти­цу (с начала 2000-х годов по­го­ло­вье не­зна­чи­тель­но воз­рос­ло) (таб­ли­цы 3, 4). Раз­ви­ты тра­ди­ци­он­ные для ма­ло­численных на­ро­дов Край­не­го Се­ве­ра оле­не­вод­ст­во, охот­ни­чий про­мы­сел. Пре­об­ла­даю­щая часть сельскохозяйственных уго­дий (свыше 80%) от­но­сит­ся к зем­лям сельскохозяйственных ор­га­ни­за­ций; ос­таль­ное - главным образом зем­ли фер­мер­ских (кре­сть­ян­ских) хо­зяйств. Вся про­из­во­ди­мая про­дук­ция по­треб­ля­ет­ся внут­ри об­лас­ти.

В сфе­ре ус­луг рас­тёт зна­че­ние ту­риз­ма. Магаданская область рас­по­ла­га­ет по­тен­циа­лом для раз­ви­тия по­зна­ва­тель­но­го и спор­тив­но-раз­вле­ка­тель­но­го (в том числе охо­ты, ры­бо­лов­ст­ва) ту­риз­ма. Пла­ни­ру­ет­ся соз­да­ние объ­ек­тов ту­ри­стических ин­фра­струк­ту­ры. По оцен­кам, до­хо­ды от въезд­но­го ту­риз­ма в 2006 году со­ста­ви­ли свыше 1600 тысяч долларов. Раз­ви­ва­ет­ся вы­езд­ной ту­ризм (в 2007 году из Магаданской области вы­еха­ли 2,2 тысяч человек), главным образом в за­ру­беж­ные стра­ны.

Транс­порт

Транс­порт­ная сис­те­ма Магаданской области вклю­ча­ет мор­ской, ав­то­мо­биль­ный и воз­душ­ный ви­ды транс­пор­та. Морской транс­порт осу­ще­ст­в­ля­ет пре­имущественно гру­зо­вые пе­ре­воз­ки (свыше 90% объ­ё­ма гру­зов, по­сту­паю­щих в Магаданскую область). Главный морской тор­го­вый порт - Ма­га­дан (круп­ней­ший на российском Се­ве­ро-Вос­то­ке с круг­ло­го­дич­ной на­ви­га­ци­ей; ввоз то­п­ли­ва и большая часть гру­зов для нужд Ма­га­да­на и бли­жай­ших на­се­лён­ных пунк­тов). Дли­на ав­то­мо­биль­ных до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 2239 км (2008 год). Основная ав­то­ма­ги­ст­раль - фе­де­раль­ная трас­са «Ко­лы­ма» (Ма­га­дан - Су­су­ман - Якутск). Авиационный транс­порт иг­ра­ет важ­ную роль в восточной час­ти об­лас­ти. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ма­га­да­на (поселок городского ти­па Со­кол).

Здра­во­охра­не­ние

В Магаданской области на 10 тысяч жителей при­хо­дит­ся вра­чей 50,7, лиц среднего медицинского пер­со­на­ла 141,5; боль­нич­ных ко­ек 13,7 на 1 тысячу жителей (2008 год). Медицинскую по­мощь ока­зы­ва­ют 13 боль­ниц, 6 дис­пан­се­ров, 6 ам­бу­ла­тор­но-по­ли­кли­нических уч­ре­ж­де­ний, 2 - ско­рой медицинской по­мо­щи, 3 - ох­ра­ны ма­те­рин­ст­ва и дет­ст­ва. Об­щая за­бо­ле­вае­мость на 1 тысячу жителей со­став­ля­ет 1517,3 слу­чая; за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но 144 слу­чая ту­бер­ку­лё­за, 112 - ВИЧ-ин­фи­ци­ро­ван­ных (2008 год). Основные при­чи­ны смер­ти: бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния (43,5%), по­след­ст­вия воз­дей­ст­вия внеш­них фак­то­ров (17,9%), зло­ка­чественные но­во­об­ра­зо­ва­ния (14,3%) (2008 год). Баль­не­ог­ря­зе­вой ку­рорт Та­лая.

Об­ра­зо­ва­ние

Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры. В 53 до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ни­ях об­лас­ти вос­пи­ты­ва­ет­ся свыше 8 тысяч де­тей, в 69 днев­ных об­ще­об­ра­зо­вательных шко­лах обу­ча­ет­ся свыше 17 тысяч учащихся (2009 год). Функ­цио­ни­ру­ют 17 уч­ре­ж­де­ний до­пол­нительного об­ра­зо­ва­ния, 6 уч­ре­ж­де­ний на­чаль­но­го и 4 уч­ре­ж­де­ния сред­не­го профессионального обра­зо­ва­ния (все­го свыше 4 тысяч учащихся). В сис­те­ме выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния 10 ву­зов (вклю­чая фи­лиа­лы, все - в Ма­га­да­не). В об­лас­ти ра­бо­та­ют 22 биб­лио­те­ки, в том числе 3 об­ла­ст­ные в Ма­га­да­не. Функ­цио­ни­ру­ют му­зеи - в Ма­га­да­не, а так­же Оль­ский крае­ведческий му­зей (1976 год), Сейм­чан­ский крае­ведческий му­зей, Му­зей па­мя­ти жертв по­ли­тических ре­прес­сий (1993 год, поселок городского ти­па Ягод­ное).

Главные на­учные уч­ре­ж­де­ния об­лас­ти со­сре­до­то­че­ны в Ма­га­да­не.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Ве­ду­щие об­ла­ст­ные из­да­ния (все - в городе Ма­га­дан) - га­зе­ты «Ма­га­дан­ская прав­да» (с 1935 год; современное название с 1954 года, вы­хо­дит 3 ра­за в не­де­лю, ти­раж 4 тысячи экземпляров, пят­нич­ный вы­пуск - 20 тысяч экземпляров), «Ве­чер­ний Ма­га­дан» (с 1991 года; еже­не­дель­но, 18 тысяч экземпляров), «Ко­лым­ский тракт» (с 1999; еже­не­дель­но, 26,5 тысяч экземпляров); рай­он­ные и му­ни­ци­паль­ные из­да­ния - еже­не­дель­ные га­зе­ты «Ом­сук­чан­ские ве­с­ти» (поселок городского ти­па Ом­сук­чан, 1 тысяч экземпляров), «За­ря Се­ве­ра» (поселок городского ти­па Па­лат­ка, 1,8 тысяч экземпляров), «Гор­няк Се­ве­ра» (город Су­су­ман, 1,9 тысяча экземпляров), «Тень­ка» (поселок городского ти­па Усть-Ом­чуг, 1 тысяча экземпляров), «Се­вер­ная прав­да» (поселок городского ти­па Ягод­ное, 1,2 тысяча экземпляров) и другие. Ре­гу­ляр­ное ра­дио­ве­ща­ние с 1934 года, те­ле­ви­де­ние с 1960 года. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ют ГТРК «Ма­га­дан», те­ле­ком­па­нии «Ко­лы­ма плюс» (с 2003 года), «МТК - Ви­део» (с 1990 года), «Охот­ский ряд» (с 1991 года) и другие. Ин­фор­мационное агент­ст­во - Ко­лы­ма-ин­форм.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

В свя­зи с ос­вое­ни­ем ре­гио­на русскими зем­ле­про­ход­ца­ми в XVII-XVIII века и хри­стиа­ни­за­ци­ей ко­рен­но­го на­се­ле­ния в XVII - начале XX веков строи­лись де­ревянные ча­сов­ни (в Ям­ске, Та­уй­ске, Мо­тык­лее; не сохранились) и церк­ви (в Ги­жи­ге, Ям­ске, Та­уй­ске и другие; не сохранились). В 1929-1930 годы со­ору­же­ны по­строй­ки Восточно-Эвен­ской (На­га­ев­ской) культ­ба­зы (не­ко­то­рые со­хра­ня­лись до 1980-х годов). В начале 1930-х годов нача­лось строи­тель­ст­во Ма­га­да­на. В сти­ле «ра­бо­чей клас­си­ки» в 1930-е годы в Магаданской области по­строе­ны (пре­имущественно за­клю­чён­ны­ми ГУЛАГа) зда­ние Северного гор­но­про­мыш­лен­но­го управ­ле­ния в поселке Ха­тын­нах (1939 год, пе­ре­ве­зе­но в Ягод­ное в 1943 году; сго­ре­ло в 1995 году), боль­ни­ца в поселке Де­бин (1930-1940-е годы), ряд зда­ний в Ма­га­да­не и другие. В 1940-1950-е годы в Магаданской области ра­бо­та­ли ар­хи­тек­то­ры Н.П. Кор­не­ев, Г.М. Ми­ро­нов, П.В. По­ля­ков, Е.В. Си­мов. Сре­ди по­стро­ек в сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма - ки­но­те­атр «Гор­няк» (1947-1948 годы) и Дво­рец спор­та (1954-1955 годы) в Ма­га­да­не, но­вый Дом куль­ту­ры в Ягод­ном (1953-1954 годы), са­на­то­рий-гря­зе­ле­чеб­ни­ца «Та­лая» (1956 год, ар­хи­тек­то­ры Д.Б. Цвик, Н.Н. Юр­ген­сон). В конце 1950-х - 1980-е годы в ду­хе мо­дер­низ­ма воз­ве­де­ны аэ­ро­вок­зал в поселке Со­кол (строи­тель­ст­во за­вер­ше­но в 1974 году), сред­няя шко­ла в Ягод­ном (1985 год), Дво­рец дет­ско­го и юно­ше­ско­го твор­че­ст­ва в Ма­га­да­не (1990 год). Сре­ди па­мят­ни­ков промышленного строи­тель­ст­ва: мост че­рез реку Ко­лы­ма в поселке Де­бин (1937 год), Ко­лым­ская ГЭС в поселке городского ти­па Си­не­го­рье (1976-1980 годы).

В 1990-2000-е годы стро­ят­ся но­вые пра­во­слав­ные хра­мы в Ма­га­да­не, так­же Бла­го­ве­щен­ская церковь в Си­не­го­рье (1996-1999 годы); де­ревянная цер­ковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в поселке Снеж­ный (Магадан); пра­во­слав­ный скит в Су­су­ма­не; Пре­об­ра­жен­ская церковь в поселке городского ти­па Па­лат­ка, ча­сов­ня Апостола Анд­рея Пер­во­зван­но­го близ поселка городского ти­па Ола (2006 год). Од­ним из зна­чительных па­мят­ни­ков на тер­ри­то­рии Магаданской области яв­ля­ет­ся мо­ну­мент «Уз­ни­кам Ко­лы­мы» на Ар­ка­га­лин­ском пе­ре­ва­ле в Су­су­ман­ском районе (1999 год).

В 1930-1940-е годы в Магаданской области ра­бо­та­ли ху­дож­ни­ки, пре­имущественно за­клю­чён­ные ГУЛАГа: В.А. Свет­лич­ный (ав­тор кар­тин о строи­тель­ст­ве Ко­лым­ской трас­сы), В.И. Шу­ха­ев и его же­на В.Ф. Шу­хае­ва (ху­дож­ник по тка­ням), К. Ал­фё­ров, Н. Гри­ши­щев, Г. Да­ни­лов, В. Лу­зан, И. Пар­хо­мен­ко, В. Тру­ха­чёв, С. Рей­хен­берг, Н.Л. Би­ле­тов, скульп­тор З.А. Ли­ха­чёва. Сце­но­гра­фа­ми ма­га­дан­ско­го те­ат­ра в это вре­мя бы­ли В.И. Ан­то­щен­ко-Оле­нев, И.Я. Шер­ман (оба так­же книж­ные гра­фи­ки), Л.В. Ве­ге­нер, Э.Э. Ва­лен­ти­нов, Г.А. Шлос­ма­нис. В 1950-1960-х годах вы­дви­га­ют­ся жи­во­пис­цы Н.И. Гет­ман, И.Е. Гри­цен­ко, В.Г. Ко­со­го­ров, Н.И. Ла­рин, А.В. Лукь­я­нов, И.П. Ва­силь­ев, Т.Д. Ди­ди­шви­ли, В.И. Ко­ше­лев, И.С. Ме­таль­ни­ков, В.Н. Мяг­ков, В.А. Тро­иц­кая; скульп­то­ры Р.А. Мин­га­лее­ва, М.М. Ра­ки­тин, Ким Ин Хо; гра­фи­ки Д.А. Брю­ха­нов, А.С. Ма­ка­ров, Ю.И. Па­ню­шев.

С середины 1970-х годов пей­за­жи и быт на­родов Ко­лы­мы и Чу­кот­ки изо­бра­жа­ют Н.Б. Бы­зов, В.Т. Пра­сков, B.C. Цир­ценс, В.А. Ис­то­мин, Е.В. Ме­леш­кин, С.В. Но­во­сё­лов, Ю.С. Ру­ден­ко; в стан­ко­вой и мо­ну­мен­таль­ной фор­ме ра­бо­тает скульп­тор А.В. Ваш­ко­вец. Сре­ди ху­дож­ни­ков 1980-1990-х годов - В.И. Бе­ляев, И.П. До­ний, К.Б. Кузь­ми­ных, А.В. Пи­ли­пен­ко, А.И. Са­ган, В.А. Ка­ра­ва­ев, А.А. Ар­тё­мов, И.М. Ва­ли­ах­ме­тов, К.Д. и Н.И. Кос­ниц­кие, B.C. Фен­тя­жев, С.Д. Шу­ми­лин, А.В. и В.В. Мяг­ко­вы, В.В. По­хи­люк, О.В. Пре­гнер, О.Н. Хо­ро­ши­лов. В 1960-е годы соз­да­на Ма­га­дан­ская су­ве­нир­ная фаб­ри­ка (с 1985 года фаб­ри­ка народно-ху­дожественных про­мы­слов и су­ве­ни­ров; кос­то­ре­зы И. Юдин, А.С. Ди­ка­рёв, А.И. Ма­ка­ров, А.В. Се­мё­нов, Ю.И. Гу­сев).

Му­зы­ка

Ос­но­ва музыкальной куль­ту­ры - уст­ные тра­ди­ции эве­нов, ко­ря­ков, итель­ме­нов и других ко­рен­ных на­ро­дов, а так­же фольк­лор рус­ских. Раз­ви­тие музыкального искусства в 1930-1960-е годы свя­за­но главным образом с дея­тель­но­стью ре­прес­си­ро­ван­ных ра­бот­ни­ков куль­ту­ры. В 1941 году в Ма­га­да­не ор­га­ни­зо­ван Музыкально-дра­ма­тический те­атр (на ба­зе Дра­ма­тического те­ат­ра имени М.Горь­ко­го; с 1991 года Музыкальный и дра­ма­тический те­атр); в нём ра­бо­та­ли: пев­цы В.А. Ко­зин, Н.В. Ан­то­нов и Н.С. Ар­та­мо­нов (оба ар­ти­сты Ле­нинградского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та имени С.М. Ки­ро­ва), джа­зо­вый му­зы­кант Э.И. Роз­нер и другие. В 1954 году в Ма­га­да­не от­кры­та музыкальная шко­ла, в 1960 году - музыкальное учи­ли­ще (с 1985 года училище ис­кусств). С 1972 года в Ма­га­да­не ра­бо­та­ет Об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния, в её со­ста­ве - ан­самбль пес­ни и тан­ца на­ро­дов Се­ве­ра «Энэр» (1980 год). Ра­бо­ту ме­ст­ных до­мов куль­ту­ры по со­хра­не­нию фольк­ло­ра ко­ор­ди­ни­ру­ет Об­ла­ст­ной центр народного твор­че­ст­ва и до­су­га (1956 год, Ма­га­дан); на его ба­зе функ­цио­ни­ру­ют ан­самбль славянской пес­ни «Ве­ре­сень», Народный те­атр пес­ни С. Алек­сее­вой, Народный хор ве­те­ра­нов вой­ны и тру­да и другие. Фес­ти­ва­ли: «Ма­гадан­ская вес­на» (с 1985 года), «Ко­зин­ская вес­на» (1993, 2003 годы), бар­дов­ской пес­ни (с 1999 года); об­ла­ст­ные празд­ни­ки ко­рен­ных на­ро­дов Се­ве­ра - «Хэб­де­нек» (эвенский Но­вый год), «Ба­кыл­ды­дяк» (Празд­ник пер­вой ры­бы), «Хо­лиа» (Ра­ду­га) и другие.

Те­атр

В 1932 году вбли­зи бух­ты На­гае­ва в клу­бе при Управ­ле­нии Северо-Восточных ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вых ла­ге­рей воз­ник те­ат­раль­ный кол­лек­тив (пер­вые спек­так­ли с 1933 года). На его ба­зе в 1938 году в Ма­га­да­не ос­но­ван Дра­ма­тический те­атр имени М. Горь­ко­го городского ком­му­наль­но­го от­де­ла Даль­строя (с 1941 года, с вклю­че­ни­ем эс­т­рад­ной груп­пы, ре­ор­га­ни­зо­ван в Музыкально-дра­ма­ти­че­ский; с 1954 года об­ла­ст­ной, с 1991 года ма­га­дан­ский Музыкально и дра­ма­тический те­атр). Об­слу­жи­вал при­ис­ки, даль­ние по­сёл­ки, стой­би­ща оле­не­во­дов. В труп­пу вхо­ди­ли как на­хо­див­шие­ся в за­клю­че­нии, так и рас­кон­вои­ро­ван­ные ак­тё­ры, ре­жис­сё­ры, му­зы­кан­ты, ху­дож­ни­ки: А.И. Де­мич, Г.С. Жжё­нов, Ю.Э. Коль­цов (Ро­зен­шт­ра­ух), Г.Б. Фей­гин, Н.А. Га­миль­тон, Л.В. Вар­па­хов­ский, В.И. Шу­ха­ев и другие. В раз­ные го­ды в те­ат­ре ра­бо­та­ли: ре­жис­сё­ры - Г.П. Шна­бель, Г.Н. Кац­ман, А.Г. Гор­шеч­ни­ков, Ю.В. Чер­ны­шёв, И.С. Гу­ре­вич и другие; ак­тё­ры - В.А. За­ха­ров, А.М. Мар­ты­нов, Г.П. По­ло­гон­ки­на, И.Р. Юрь­ев­ский, Н.А. Жер­нов, М.С. Ка­за­ков, Э.Т. Ле­нив­це­ва, М.Я. Слуц­кая, А.А. Губ­ский, Л.Г. Бур­це­ва, Л.С. Бу­ня­ки­на, Е.И. Ель­цов, Т.В. Ико­нен, Н.С. Кле­пач, А.Д. Кон­д­ра­тен­ко, В.А. Мар­ты­нов, В.Я. По­здин, Л.Б. Чу­кае­ва и другие. Сре­ди по­ста­но­вок: «Лю­бовь Яро­вая» К.А. Тре­нё­ва (1938 год), «На­ше­ст­вие» Л.М. Ле­о­но­ва (1943 год), «Трёх­гро­шо­вая опе­ра» Б. Брех­та и К. Вай­ля (1968 год), «Ме­ж­ду трёх не­вест» по М.М. Зо­щен­ко (1989 год), «Три се­ст­ры» А.П. Че­хо­ва (1991 год), «Со­не­ты» У. Шек­спи­ра (1996 год), «Бед­ные лю­ди» по Ф.М. Дос­то­ев­ско­му (1998 год), «Ха­ну­ма» А.А. Ца­га­ре­ли (1999 год), «Бая­де­ра» И. Каль­ма­на (2005 год).

В 1979 году груп­па ак­тё­ров во гла­ве с вы­пу­ск­ни­ком московского Те­ат­раль­но­го училища имени Б.В. Щу­ки­на А.С. Ро­ма­но­вым ос­но­ва­ла пер­вый на Се­ве­ро-Вос­то­ке стра­ны те­атр ку­кол (Ма­га­дан). Народные те­ат­ры ра­бо­та­ют в Оле, Ом­сук­ча­не и других.

Исторические источники:

Спра­воч­ная книж­ка Якут­ской епар­хии на 1889. [Якутск], 1889;

Дополнительная литература:

Жи­ха­рев Н.А. Очер­ки ис­то­рии Се­ве­ро-Вос­то­ка РСФСР (1917-1953 гг.). Ма­га­дан, 1961;

Пар­му­зин Ю.П. Се­ве­ро-Вос­ток и Кам­чат­ка. М., 1967;

Се­вер Даль­не­го Вос­то­ка. М., 1970;

Мель­ни­ко­ва Т.В. Крат­кая ха­рак­те­ри­сти­ка кли­ма­ти­че­ских ус­ло­вий Ма­га­дан­ской об­лас­ти в раз­лич­ные ме­ся­цы го­да. Ма­га­дан, 1971;

Ва­силь­ев­ский Р.С. Па­мят­ни­ки ис­то­рии и куль­ту­ры Ма­га­дан­ской об­лас­ти. Ма­га­дан, 1974-1977. Вып. 1-2;

Буд­ни­ко­ва С.В., Бу­ры­кин А.А. Де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное ис­кус­ст­во эве­нов Охот­ско­го по­бе­ре­жья // Крае­вед­че­ские за­пис­ки. Ма­га­дан, 1993. Вып. 19;

О со­стоя­нии и ох­ра­не ок­ру­жаю­щей сре­ды Ма­га­дан­ской об­лас­ти в ... 1993-2007: го­су­дарст­вен­ный док­лад. Ма­га­дан, 1994-2008;

Па­мят­ни­ки, па­мят­ные мес­та ис­то­рии и куль­ту­ры Се­ве­ро-Вос­то­ка Рос­сии. Ма­га­дан, 1995;

Се­ве­ро- Вос­ток Рос­сии с древ­ней­ших вре­мен до на­ших дней: но­вые экс­кур­сы в ис­то­рию. Ма­га­дан, 1996;

При­род­ные ре­сур­сы Ма­га­дан­ской об­лас­ти. 1996. Ма­га­дан, 1997;

Яку­бо­вич И.А. Гео­эко­ло­ги­че­ские осо­бен­но­сти Ма­га­дан­ской об­лас­ти. Ма­га­дан, 2002;

Аку­лич О.В. Рыб­ная от­расль Ма­га­дан­ской об­лас­ти: со­стоя­ние и пер­спек­ти­вы раз­ви­тия. Ма­га­дан, 2008.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)