МАГАДАН
МАГАДАН - город в России, административный центр Магаданской области.
Население 98,9 тысяч человек (2010 год).
Расположен в южной части области, на реке Магаданка.
Порт на берегу бухты Нагаева Охотского моря - крупнейший на российском Северо-Востоке с круглогодичной навигацией (грузооборот свыше 1,1 миллиона тонн, 2010 год). Начальный пункт федеральной автотрассы «Колыма» (Магадан-Сусуман-Якутск). Международный аэропорт (в поселке городского типа Сокол).
Первым постоянным поселением на территории современного Магадана стала Восточно-Эвенская (Нагаевская) культбаза (1929-1931 годы). Вокруг неё сложился рабочий поселок Нагаево (образован 17 декабря 1930 года) - в 1930-1932 годы центр Охотско-Эвенского национального округа. Освоение близлежащих к бухте Нагаева территорий положило начало ещё одному поселению - поселку Магадан, до 1953 года административный центр гостреста Дальстрой [1938 год. Главное управление строительства Дальнего Севера - Дальстрой НКВД (с 1946 года - МВД) СССР]. Постепенно Нагаево и Магадан объединились в единый рабочий поселок Нагаево-Магадан, с 1935 года за ним утвердилось название «Магадан». При его строительстве использовался труд заключённых, с этого времени за Магаданом закрепилась слава столицы «ссыльной Колымы».
С 1939 года город.
С 1953 года центр Магаданской области.
В 1953-1957 годы в Магадане действовало Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей МВД СССР.
В 1957-1965 годы центр Магаданского (с 1962 Северо-Восточного) экономического района.
Центральная часть города расположена на правом берегу реки Магаданка. Главную площадь формируют здания бывывшего Главного управления Дальстроя (1938-1941 годы, архитектор Н.Н. Юргенсон, инженер В.Г. Дроздов), Дома связи (телеграф; 1933-1935 годы, А.В. Орлянкин по проекту М.Ф. Булычёва), кафедральный собор Святой Троицы (2001-2008 годы).
Первые кирпичные постройки возводятся с 1933 года преимущественно в стиле советского неоклассицизма: 3-этажные дома на проспекте К. Маркса, Дом культуры (1938-1941 годы, архитекторы П.В. Поляков, Е.В. Симов, инженер Дроздов; с 1941 года Музыкальный и драматический театр), областная больница (1940-1942 годы), кинотеатр «Горняк» (1948 год), Дворец спорта (1954-1955 годы, архитектор А.В. Машинский, инженеры С.М. Курдубов, Г.П. Малечкин) со стадионом.
В 1935 году открыт Парк культуры и отдыха (по проекту В.А. Бурдукова).
С 1945 года по проектам архитекторов А.В. Козлова, А.А. Лепковского и Симова (при участии япононских военнопленных) велась застройка города 4-этажными домами.
Перспектива проспекта Ленина завершается телевизионной мачтой на Комсомольской площади (с 1957 года).
Среди построек конца 1950-1980-х годов: гостиница «Магадан» (1959 год; новый корпус 1985 год), Дворец культуры профсоюзов (1964 год, архитектор Д.Б. Цвик, конструкторы Р.А. Агасандов, Л.А. Макаревич), торговый комплекс на улице Гагарина (1987 год).
В 1990-2000-е годы возведены: церковь Сошествия Святого Духа (1991-1993 годы), Свято-Покровский женский монастырь (1999 год; Покровская церковь - 1990 год), часовня Святого Георгия Победоносца (1996 год). Памятники: магаданцам - героям фронта и тыла Великой Отечественной войны «Узел памяти» (1991 год, скульпторы В.И. Ролдугин, Н.Н. Лущик), первому директору Дальстроя Э.П. Берзину (1994 год). На сопке Крутая, на месте «транзитного» лагеря, над городом возвышается монумент «Маска скорби» (1996 год, скульптор Э.И. Неизвестный, архитектор К. Казаев).
В Магадане находится Северо-Восточный научный центр ДВО РАН (создан в 1991 году), в его составе: Северо-Восточный НИИ, Институт биологических проблем Севера, Международный центр «Арктика». Среди других научных учреждений - Магаданский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (отделение Тихоокеанского института рыбного хозяйства), Зональный институт сельского хозяйства, Северо-Восточный научный центр РАО. Северо-Восточный государственный университет (1960 год, современное название и статус с 2007 года); филиалы российских вузов, в том числе Санкт-Петербургского института управления и экономики, Российского государственного гуманитарного университета, Московской государственной юридической академии, Российской академии предпринимательства, Приморской сельскохозяйственной академии и другие.
Магаданские областные библиотеки: универсальная научная имени А.С. Пушкина (1939 год; здание - 1972 года), детская (1969 год), юношеская (1980 год).
Музеи: Областной краеведческий (1934 год, здание - 1983 год), Мемориальный музей- квартира В.А. Козина (открыт в 1995 году на базе созданного в 1991 году музыкального салона).
Государственный музыкальный и драматический театр (ведёт историю с 1933 года, в 1941-1991 годы имени М. Горького). Областной театр кукол (1979 год). В составе Областной филармонии (1972 год): ансамбль песни и танца народов Севера «Энэр» (1980 год), Магаданский русский оркестр. Областной центр народного творчества и досуга (1956 год). При Муниципальном центре культуры работают: капелла имени Е.И. Алхимова (1962 год; при ней Камерный оркестр, 1989 год), Эстрадно-духовой оркестр, ансамбль русских народных инструментов «Метелица».
Фестивали: «Магаданская весна» (с 1985 года), «Козинская весна» (1993, 2003 годы), бардовской песни (с 1999 года) и другие.
Проводятся традиционные соревнования «Лыжня Вяльбе» и Мемориал В. В. Попенченко (бокс).
Основные отрасли промышленности - машиностроение, химическая и пищевая (главная обрабатывающая рыбная).
Заводы: механический (промывочно-обогатительное оборудование для разработки россыпных месторождений золото- и платиносодержащих песков, а также трубы с защитным покрытием), Марчеканский экспериментальный (запчасти к горно-шахтному и горно-обогатительному оборудованию). Научно-производственный комплекс «Колымавзрывпром» (эмульсионные взрывчатые вещества; проводит взрывные работы на месторождениях и другое). В Магадане расположены офисы компаний по добыче драгоценных металлов («Сусуманзолото», «Геоцентр» и др.), каменного угля («Колымская угольная компания»), головные офисы и перерабатывающие предприятия компаний «Магаданрыба», «Тихоокеанская рыбопромышленная компания», «Тралком». Действуют также Усть-Магаданский рыбозавод, молочный комбинат, хлебокомбинат и другие. Производство стройматериалов. ТЭЦ (96 МВт).