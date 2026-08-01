МАФИЯ

МАФИЯ - пре­ступ­ное со­об­ще­ст­во и спе­ци­фическая сис­те­ма со­ци­аль­ных, кла­но­вых и родственных свя­зей, су­ще­ст­вую­щая на острове Си­ци­лия с начала XIX века.

Мафия име­ет ши­ро­ко раз­ветв­лён­ный кри­ми­наль­ный биз­нес, ста­вит це­лью обо­га­ще­ние сво­их чле­нов, поль­зу­ет­ся для это­го ме­то­да­ми вне­эко­но­мического при­ну­ж­де­ния, на­си­лия, тер­ро­ра, вы­мо­га­тельств, под­ку­па и убийств. Тер­мин «мафия» во­шёл в упот­реб­ле­ние в середине 1860-х годов. Не­апо­ли­тан­ская мафия на­зы­ва­ется ка­мор­рой, ка­лаб­рий­ская - ндран­гетой. Мафией име­ну­ют час­то так­же эт­нические кри­ми­наль­ные груп­пи­ров­ки и ор­га­ни­зо­ван­ную пре­ступ­ность в це­лом.

Си­ци­лий­ская мафия («Ко­за но­ст­ра» - в пе­ре­во­де с итальянского языка «На­ше де­ло») сфор­ми­ро­ва­лась на ос­но­ве воо­руженных от­ря­дов, соз­дан­ных зем­ле­вла­дель­ца­ми для за­щи­ты сво­их се­мей, зе­мель и иной соб­ст­вен­но­сти от уг­роз и по­ся­га­тельств (в т. ч. воо­ру­жён­ных) со сто­ро­ны кон­ку­рен­тов и центральной вла­сти, а так­же для при­ну­ж­де­ния к по­ви­но­ве­нию кре­сть­ян. Со вре­ме­нем она пре­вра­ти­лась в аль­тер­на­тив­ный государственным ор­га­нам центр си­лы. Мафия экс­плуа­тиру­ет при­су­щие жи­те­лям острова Си­ци­лия пред­став­ле­ния о чес­ти и гор­до­сти (в пер­во­на­чаль­ном зна­че­нии «ма­фио­зо» - че­ло­век чес­ти, уве­рен­ный в се­бе, кра­си­вый, сме­лый), а так­же их се­мей­ные и кла­но­вые свя­зи, со­хра­няю­щие­ся со вре­мён Сред­не­ве­ко­вья.

Мафия со­сто­ит из отдельных «се­мей» («кла­нов»), чле­на­ми ко­то­рых мо­гут быть толь­ко италь­ян­цы, как пра­ви­ло свя­зан­ные родственными уза­ми; чле­на­ми си­ци­лий­ской «се­мьи» - толь­ко жи­те­ли Си­ци­лии. В ред­ких слу­ча­ях ниж­ние сту­пе­ни ие­рар­хии в «се­мье» мо­гут за­ни­мать бе­лые ка­то­ли­ки др. на­цио­наль­но­стей. Чле­ны мафии про­хо­дят об­ряд по­свя­ще­ния, бес­пре­ко­слов­но под­чи­ня­ют­ся сво­ему гла­ве, со­блю­да­ют «за­кон мол­ча­ния» («оме́рта́»), в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым ка­ж­дый, кто ос­ме­лит­ся со­об­щить по­ли­ции какие-либо сведе­ния о дея­тель­но­сти мафии и её чле­нах, ка­ра­ет­ся смер­тью. Стро­гое со­блю­де­ние это­го за­ко­на в те­че­ние многих лет де­ла­ло мафию поч­ти не­уло­ви­мой.

Мафия име­ет стро­гую ие­рар­хическую струк­ту­ру. Во гла­ве «се­мьи» сто­ит босс («крё­ст­ный отец»), как пра­ви­ло, из­би­рае­мый на со­б­ра­нии «ка­по» - ру­ко­во­ди­те­лей бое­вых групп. До середины 1950-х годов в го­ло­со­ва­нии уча­ст­во­ва­ли все чле­ны «се­мьи», но впо­след­ст­вии от этой прак­ти­ки мафия от­ка­за­лась, по­сколь­ку она при­вле­ка­ла вни­ма­ние пра­во­ох­ра­ни­тель­ных ор­га­нов. Босс управ­ля­ет всей кри­ми­наль­ной дея­тель­но­стью «се­мьи», при­ни­ма­ет ре­ше­ния о раз­ви­тии на­прав­ле­ний «биз­не­са», уст­ра­не­нии не­угод­ных, под­ку­пе долж­но­ст­ных лиц и по­ли­ти­ков, на­зна­ча­ет сво­его за­мес­ти­те­ля («под­руч­но­го»), ко­то­рый не­сёт от­вет­ст­вен­ность за дей­ст­вия всех «ка­по», так­же на­зна­чае­мых бос­сом. Спо­ры ме­ж­ду «семь­я­ми» ула­жи­ва­ют­ся на со­б­ра­нии бос­сов или их со­вет­ни­ков («кон­силь­е­ри»).

В слу­чае ес­ли не уда­ёт­ся до­го­во­рить­ся, ме­ж­ду «семь­я­ми» ве­дут­ся вой­ны на унич­то­же­ние («мат­тан­ца»). «Кон­силь­е­ри» не­ред­ко вы­сту­па­ют так­же в ка­че­ст­ве свя­зую­ще­го зве­на ме­ж­ду вер­хуш­кой «се­мьи» и внеш­ним ми­ром: по­ли­ти­ка­ми, проф­со­юз­ны­ми дея­те­ля­ми, жур­на­ли­ста­ми, круп­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, со­труд­ни­ка­ми си­ло­вых и су­деб­ных ве­домств, чи­нов­ни­ка­ми различных уров­ней. «Ка­по» обыч­но не­сут от­вет­ст­вен­ность за тот или иной вид кри­ми­наль­ной дея­тель­но­сти «се­мьи» или за сбор «да­ни» в оп­ре­де­лён­ном рай­оне. Они ко­ман­ду­ют груп­па­ми «бой­цов» - млад­ших чле­нов «се­мьи», су­мев­ших на де­ле до­ка­зать свою пре­дан­ность. «Се­мьи» поль­зу­ют­ся ус­лу­га­ми «со­уча­ст­ни­ков», ко­то­рые вы­пол­ня­ют функ­ции по­сред­ни­ков при различных кри­ми­наль­ных сдел­ках, в ча­ст­но­сти при про­да­же нар­ко­ти­ков. «Со­уча­ст­ни­ки» мо­гут стать чле­на­ми «се­мьи», ес­ли бу­дут ре­ко­мен­до­ва­ны од­ним или не­сколь­ки­ми «ка­по».

В конце XIX века «Ко­за но­ст­ра» вме­сте с си­ци­лий­ски­ми им­ми­гран­та­ми пе­ре­не­сла свою дея­тель­ность в США , где впо­след­ст­вии ста­ла име­но­вать­ся так­же «Син­ди­ка­том». В середине 1920-х годов «Син­ди­кат» пре­вра­тил­ся в наи­бо­лее мощ­ное пре­ступ­ное со­об­ще­ст­во, по­ста­вив­шее под кон­троль тор­гов­лю ал­ко­го­лем в пе­ри­од дей­ст­вия в США «су­хо­го за­ко­на», ору­жи­ем и нар­ко­ти­ка­ми, азарт­ные иг­ры и про­сти­ту­цию. Счи­та­ет­ся, что к середине XX века в США на­счи­ты­ва­лось свыше 20 ма­фи­оз­ных «се­мей», часть из ко­то­рых обос­но­ва­лась в Нью-Йор­ке. В ре­зуль­та­те по­сле­до­ва­тель­ной борь­бы американских пра­во­ох­ра­ни­тель­ных ор­га­нов с мафией её влия­ние в США в конце XX века за­мет­но сни­зи­лось.

Со вре­ме­ни об­ра­зо­ва­ния еди­но­го национального го­су­дар­ст­ва во второй половине XIX века вла­сти Ита­лии с пе­ре­мен­ным ус­пе­хом ве­дут борь­бу про­тив мафии. Её по­зи­ции бы­ли су­ще­ст­вен­но по­дор­ва­ны при ре­жи­ме Б. Мус­со­ли­ни . Фа­ши­ст­ское го­су­дар­ст­во не мог­ло сми­рить­ся с аль­тер­на­тив­ной вла­стью на ост­ро­ве и раз­вер­ну­ло про­тив мафии вой­ну, ко­то­рой ру­ко­во­дил пре­фект города Па­лер­мо Ч. Мо­ри. Круп­ней­шие «се­мьи» бы­ли раз­гром­ле­ны, од­на­ко мафия не бы­ла ис­ко­ре­не­на.

По окон­ча­нии Второй ми­ро­вой вой­ны она бы­ст­ро вос­ста­но­ви­ла свои по­зи­ции, рас­ши­ри­ла сфе­ру дея­тель­но­сти, про­ник­нув в строи­тель­ст­во, ме­ж­ду­народный нар­ко­биз­нес, ин­ду­ст­рию раз­вле­че­ний и пр. Ок­ре­п­ли свя­зи мафии с по­ли­ци­ей, су­деб­ны­ми чи­нов­ни­ка­ми, пред­ста­ви­те­ля­ми за­ко­но­дательной и ис­пол­нительной вла­сти, по­ли­ти­ка­ми раз­ных уров­ней. Са­мый мощ­ный удар по мафии за всю ис­то­рию её су­ще­ст­во­ва­ния на­не­сён в 1980-1990-х годах. Один из наи­более мо­гу­ще­ст­вен­ных гла­ва­рей мафии - Т. Бу­шет­та («босс двух ми­ров») по­терпел по­ра­же­ние в борь­бе с «кор­ле­он­ской семьёй» и в от­ме­ст­ку стал «от­ступ­ни­ком», на­ру­шив­шим за­кон «омер­та». В сентябре 1984 года он со­гла­сил­ся со­труд­ни­чать со след­ст­ви­ем в об­мен на за­щи­ту вла­стей. На ос­но­ва­нии по­ка­за­ний Бу­шет­ты бы­ли аре­сто­ва­ны сот­ни ма­фио­зи, и в начале 1986 года в Па­лер­мо от­крыл­ся су­деб­ный про­цесс про­тив 478 об­ви­няе­мых (119 из них об­ви­не­ние бы­ло предъ­яв­ле­но за­оч­но). Этот про­цесс по­ло­жил на­ча­ло ши­ро­ко­мас­штаб­ной опе­ра­ции про­тив мафии в Ита­лии, ко­то­рую воз­гла­ви­ли про­ку­ро­ры Дж. Фаль­ко­не и П. Бор­се­ли­но (в 1992 году оба уби­ты чле­на­ми мафии). К середине 1990-х годов ко­ли­че­ст­во «от­ступ­ни­ков», ис­кав­ших спа­се­ние от пре­сле­до­ва­ний за пре­сту­п­ле­ния, пре­вы­си­ло 420 человек. Об­ви­не­ния в со­труд­ни­че­ст­ве с мафией бы­ли предъ­яв­ле­ны да­же пре­мьер-министру Ита­лии Дж. Ан­д­ре­от­ти . Впо­след­ст­вии итальянская по­ли­ция не раз аре­сто­вы­ва­ла гла­ва­рей мафии, од­на­ко унич­то­жить ор­га­ни­за­цию не уда­ёт­ся до сих пор.

Дополнительная литература:

Albini J. L. The American mafia: genesis of a legend. N. Y., 1971;

Поль­кен К., Сце­по­ник Х. Кто не мол­чит, тот дол­жен уме­реть: фак­ты про­тив ма­фии. М., 1988;

Lupo S. Storia della mafia: dalle origine ai giorni nostri. Romа, 1993;

Ива­нов Р. Ф. Ма­фия в США. М., 1996;

Renda F. Storia della mafia. Palermo, 1997;

Lodato S. Venti anni di mafia. Mil., 1999;

Jamieson A. The antimafia: Italy’s fight against organized crime. Basingstoke, 2000;

La Lica­ta F. Storia di G. Falcone. Mil., 2002.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)