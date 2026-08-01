МАФИЯ
МАФИЯ - преступное сообщество и специфическая система социальных, клановых и родственных связей, существующая на острове Сицилия с начала XIX века.
Мафия имеет широко разветвлённый криминальный бизнес, ставит целью обогащение своих членов, пользуется для этого методами внеэкономического принуждения, насилия, террора, вымогательств, подкупа и убийств. Термин «мафия» вошёл в употребление в середине 1860-х годов. Неаполитанская мафия называется каморрой, калабрийская - ндрангетой. Мафией именуют часто также этнические криминальные группировки и организованную преступность в целом.
Сицилийская мафия («Коза ностра» - в переводе с итальянского языка «Наше дело») сформировалась на основе вооруженных отрядов, созданных землевладельцами для защиты своих семей, земель и иной собственности от угроз и посягательств (в т. ч. вооружённых) со стороны конкурентов и центральной власти, а также для принуждения к повиновению крестьян. Со временем она превратилась в альтернативный государственным органам центр силы. Мафия эксплуатирует присущие жителям острова Сицилия представления о чести и гордости (в первоначальном значении «мафиозо» - человек чести, уверенный в себе, красивый, смелый), а также их семейные и клановые связи, сохраняющиеся со времён Средневековья.
Мафия состоит из отдельных «семей» («кланов»), членами которых могут быть только итальянцы, как правило связанные родственными узами; членами сицилийской «семьи» - только жители Сицилии. В редких случаях нижние ступени иерархии в «семье» могут занимать белые католики др. национальностей. Члены мафии проходят обряд посвящения, беспрекословно подчиняются своему главе, соблюдают «закон молчания» («оме́рта́»), в соответствии с которым каждый, кто осмелится сообщить полиции какие-либо сведения о деятельности мафии и её членах, карается смертью. Строгое соблюдение этого закона в течение многих лет делало мафию почти неуловимой.
Мафия имеет строгую иерархическую структуру. Во главе «семьи» стоит босс («крёстный отец»), как правило, избираемый на собрании «капо» - руководителей боевых групп. До середины 1950-х годов в голосовании участвовали все члены «семьи», но впоследствии от этой практики мафия отказалась, поскольку она привлекала внимание правоохранительных органов. Босс управляет всей криминальной деятельностью «семьи», принимает решения о развитии направлений «бизнеса», устранении неугодных, подкупе должностных лиц и политиков, назначает своего заместителя («подручного»), который несёт ответственность за действия всех «капо», также назначаемых боссом. Споры между «семьями» улаживаются на собрании боссов или их советников («консильери»).
В случае если не удаётся договориться, между «семьями» ведутся войны на уничтожение («маттанца»). «Консильери» нередко выступают также в качестве связующего звена между верхушкой «семьи» и внешним миром: политиками, профсоюзными деятелями, журналистами, крупными предпринимателями, сотрудниками силовых и судебных ведомств, чиновниками различных уровней. «Капо» обычно несут ответственность за тот или иной вид криминальной деятельности «семьи» или за сбор «дани» в определённом районе. Они командуют группами «бойцов» - младших членов «семьи», сумевших на деле доказать свою преданность. «Семьи» пользуются услугами «соучастников», которые выполняют функции посредников при различных криминальных сделках, в частности при продаже наркотиков. «Соучастники» могут стать членами «семьи», если будут рекомендованы одним или несколькими «капо».
В конце XIX века «Коза ностра» вместе с сицилийскими иммигрантами перенесла свою деятельность в США, где впоследствии стала именоваться также «Синдикатом». В середине 1920-х годов «Синдикат» превратился в наиболее мощное преступное сообщество, поставившее под контроль торговлю алкоголем в период действия в США «сухого закона», оружием и наркотиками, азартные игры и проституцию. Считается, что к середине XX века в США насчитывалось свыше 20 мафиозных «семей», часть из которых обосновалась в Нью-Йорке. В результате последовательной борьбы американских правоохранительных органов с мафией её влияние в США в конце XX века заметно снизилось.
Со времени образования единого национального государства во второй половине XIX века власти Италии с переменным успехом ведут борьбу против мафии. Её позиции были существенно подорваны при режиме Б. Муссолини. Фашистское государство не могло смириться с альтернативной властью на острове и развернуло против мафии войну, которой руководил префект города Палермо Ч. Мори. Крупнейшие «семьи» были разгромлены, однако мафия не была искоренена.
По окончании Второй мировой войны она быстро восстановила свои позиции, расширила сферу деятельности, проникнув в строительство, международный наркобизнес, индустрию развлечений и пр. Окрепли связи мафии с полицией, судебными чиновниками, представителями законодательной и исполнительной власти, политиками разных уровней. Самый мощный удар по мафии за всю историю её существования нанесён в 1980-1990-х годах. Один из наиболее могущественных главарей мафии - Т. Бушетта («босс двух миров») потерпел поражение в борьбе с «корлеонской семьёй» и в отместку стал «отступником», нарушившим закон «омерта». В сентябре 1984 года он согласился сотрудничать со следствием в обмен на защиту властей. На основании показаний Бушетты были арестованы сотни мафиози, и в начале 1986 года в Палермо открылся судебный процесс против 478 обвиняемых (119 из них обвинение было предъявлено заочно). Этот процесс положил начало широкомасштабной операции против мафии в Италии, которую возглавили прокуроры Дж. Фальконе и П. Борселино (в 1992 году оба убиты членами мафии). К середине 1990-х годов количество «отступников», искавших спасение от преследований за преступления, превысило 420 человек. Обвинения в сотрудничестве с мафией были предъявлены даже премьер-министру Италии Дж. Андреотти. Впоследствии итальянская полиция не раз арестовывала главарей мафии, однако уничтожить организацию не удаётся до сих пор.
Дополнительная литература:
Albini J. L. The American mafia: genesis of a legend. N. Y., 1971;
Полькен К., Сцепоник Х. Кто не молчит, тот должен умереть: факты против мафии. М., 1988;
Lupo S. Storia della mafia: dalle origine ai giorni nostri. Romа, 1993;
Иванов Р. Ф. Мафия в США. М., 1996;
Renda F. Storia della mafia. Palermo, 1997;
Lodato S. Venti anni di mafia. Mil., 1999;
Jamieson A. The antimafia: Italy’s fight against organized crime. Basingstoke, 2000;
La Licata F. Storia di G. Falcone. Mil., 2002.