МАДЗИНИ ДЖУЗЕППЕ

МАДЗИНИ ДЖУЗЕППЕ - итальянский ре­во­лю­цио­нер, уча­ст­ник Ри­сорд­жи­мен­то, идео­лог итальянского и ев­ропейского ра­ди­каль­но-де­мо­кра­тического дви­же­ния.

Из се­мьи вра­ча.

По окон­ча­нии юри­дического факультета Ге­ну­эз­ско­го университета (1827 год) за­нял­ся пуб­ли­ци­стической дея­тель­но­стью, со­труд­ни­чал с пе­рио­дическими из­да­ни­ями Ге­нуи и Ливор­но, всту­пил в общество кар­бо­на­ри­ев.

В 1830 году аре­сто­ван, на­хо­дил­ся 2,5 месяца в за­клю­че­нии в кре­по­сти города Са­во­на, по­сле че­го вы­слан из стра­ны и большую часть жиз­ни про­вёл за гра­ни­цей (жил во Фран­ции, Швей­ца­рии, Ве­ли­ко­бри­та­нии).

В 1831 году ос­но­вал в Мар­се­ле организацию «Мо­ло­дая Ита­лия» и од­но­именный жур­нал. На его стра­ни­цах вы­сту­пал за объ­е­ди­не­ние Ита­лии, не­за­ви­си­мость стра­ны и ос­во­бо­ж­де­ние её от ти­ра­нии мо­нар­хов и пап­ст­ва. В даль­ней­шем эти идеи лег­ли в ос­но­ву так называемого мад­зи­низ­ма - спе­ци­фической раз­но­вид­но­сти ра­ди­каль­но-де­мо­кра­тической идео­ло­гии (с на­лё­том мис­ти­циз­ма), син­те­зи­ро­вав­шей важ­ней­шие ком­по­нен­ты ли­бе­раль­ной, де­мо­кра­тической и со­ци­аль­ной мыс­ли 1830-1840-х годов.

Вы­дви­нул те­зис об осо­бой мис­сии итальянской на­ции в про­ти­во­дей­ст­вии ти­ра­нии, национальному и со­ци­аль­но­му уг­не­те­нию. Счи­тал ре­ше­ние национального во­про­са главной за­да­чей как для Ита­лии, так и для Ев­ро­пы в це­лом. Обес­пе­че­ние национального един­ст­ва рас­смат­ри­вал как точ­ку от­счё­та при оп­ре­де­ле­нии уров­ня про­грес­са и гар­мо­нии об­ществен­ных и ин­ди­ви­ду­аль­ных ин­те­ре­сов.

По­сле­до­ва­тель­но от­стаи­вая идеи гу­ман­но­сти и сво­бо­ды, объ­яв­лял главным сред­ст­вом их дос­ти­жения соз­да­ние де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки. Под влия­ни­ем идей К.А. де Рув­руа Сен-Симо­на боль­шое зна­че­ние при­да­вал уч­ре­ж­де­нию ас­со­циа­ций как ин­сти­ту­та гражданского об­ще­ст­ва.

В 1834 году соз­дал в Швей­ца­рии ана­лог «Мо­ло­дой Ита­лии» - организацию «Мо­ло­дая Ев­ро­па», в 1840-1841 годах ос­но­вал в Лон­до­не Со­юз итальянских ра­бо­чих, имев­ший от­де­ле­ния в ря­де ев­ропейских стран, в 1846 году - Ин­тер­национальный со­юз на­ро­дов.

С на­ча­лом Ре­во­лю­ции 1848 года в Ита­лии вер­нул­ся на ро­ди­ну, при­нял ак­тив­ное уча­стие в дви­же­нии за ре­фор­мы, сбли­зил­ся с ре­во­люционными де­мо­кра­та­ми, вы­сту­пал за со­зыв Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, при­зван­но­го ре­шить за­да­чу объ­еди­не­ния Ита­лии.

Ос­но­вал в ох­ва­чен­ном ре­во­люционными вол­не­ния­ми Ми­ла­не газету «l’Ita­lia del popolo» и общество «Национальная ас­со­циа­ция», вы­сту­пав­шие за при­сое­ди­не­ние Лом­бар­дии к Пье­мон­ту.

Пе­ред па­де­ни­ем Ми­ла­на всту­пил в от­ряд Дж. Га­ри­баль­ди. С мар­та 1849 года воз­глав­лял пра­вя­щий три­ум­ви­рат Римской рес­пуб­ли­ки, вме­сте с Га­ри­баль­ди за­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей её обо­ро­ны.

По­сле па­де­ния рес­пуб­ли­ки в ию­ле 1849 года эмиг­ри­ро­вал в Лон­дон.

В 1850-х годах ак­тив­но со­дей­ст­во­вал фор­ми­ро­ва­нию Пар­тии дей­ст­вия - пар­тии сто­рон­ни­ков ра­ди­каль­но-де­мо­кра­тических ме­то­дов борь­бы за не­за­ви­си­мость и объ­еди­не­ние Ита­лии, при­зван­ной стать про­ти­во­ве­сом ли­бе­раль­но-мо­нар­хическим си­лам во гла­ве с К.Б. Ка­ву­ром.

Ини­ции­ро­вал за­ве­до­мо об­ре­чён­ные на не­уда­чу воо­руженное вы­сту­п­ле­ние в Ми­ла­не в 1853 году и во­енную экс­пе­ди­цию К. Пи­за­ка­не на Юг Ита­лии в 1857 году.

В 1859-1861 годах уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке по­хо­да га­ри­баль­дий­ской «Ты­ся­чи» на Си­ци­лию, вёл ак­тив­ную по­ли­тическую дея­тель­ность в ос­во­бо­ж­дён­ном Га­ри­баль­ди Не­апо­ле.

На за­вер­шаю­щем эта­пе Ри­сорд­жи­мен­то, со вре­ме­ни соз­да­ния Итальянского ко­ро­лев­ст­ва в 1861 году и вплоть до при­со­еди­не­ния к не­му Ве­не­то (Ве­не­ция) и Ри­ма, до­би­вал­ся при­да­ния итальянскому государству и итальянскому пар­ла­мен­та­риз­му бо­лее де­мо­кра­тич­но­го ха­рак­те­ра.

Мадзини спо­соб­ст­во­вал по­яв­ле­нию пер­вых ра­бо­чих ор­га­ни­за­ций в Ита­лии, ус­мат­ри­вая в них эле­мент «ас­со­циа­тив­но­го строя» бу­ду­щей итальянской рес­пуб­ли­ки.

В 1850-1860-х годах вёл ост­рую по­ле­ми­ку с М.А. Ба­ку­ни­ным и ли­де­ра­ми фор­ми­ро­вав­шего­ся Ин­тер­на­цио­на­ла 1-го, а так­же с те­ми свои­ми бывшими сто­рон­ни­ка­ми, ко­то­рые, по­доб­но Ф. Крис­пи, А. Де­пре­ти­су и Дж. Га­ри­баль­ди, ра­ди объ­е­ди­не­ния Ита­лии от­ка­за­лись от борь­бы с во­ца­рив­шей­ся в ней Са­вой­ской ди­на­сти­ей.

По за­вер­ше­нии объ­е­ди­не­ния стра­ны про­дол­жал ини­ции­ро­вать пов­станческого вы­сту­п­ле­ния. В 1867 году раз­вер­нул в пе­ча­ти аги­та­цию за свер­же­ние итальянского пра­ви­тель­ст­ва и ус­та­нов­ле­ние рес­пуб­ли­кан­ско­го строя. Рас­счи­ты­вая до­бить­ся объ­е­ди­не­ния всех де­мо­кра­тических сил Ев­ро­пы и Аме­ри­ки, соз­дал сеть под­поль­ных ко­ми­те­тов, на ба­зе ко­то­рых впо­след­ст­вии пла­ни­ро­вал сфор­ми­ро­вать Рес­пуб­ли­кан­ский со­юз (Все­мир­ный рес­пуб­ли­кан­ский со­юз; позд­нее уча­ст­ни­ки этих ко­ми­те­тов и их сто­рон­ни­ки ос­но­ва­ли Италь­ян­скую рес­пуб­ли­кан­скую пар­тию, в про­грам­ме ко­то­рой по­лу­чи­ли от­ра­же­ние не­ко­то­рые идеи мад­зи­низ­ма).

В 1870 году Мадзини от­пра­вил­ся на Си­ци­лию, где раз­вёр­ты­ва­лось рес­пуб­ли­кан­ское дви­же­ние, од­на­ко до ост­ро­ва не до­б­рал­ся - был аре­сто­ван в от­кры­том мо­ре, дос­тав­лен в Га­эту и че­рез 2 месяца вы­слан из Ита­лии.

По­след­ние го­ды жиз­ни Мадзини про­вёл в швейцарском городе Лу­га­но, где из­да­вал газету «La Roma del Popolo». В 1872 году ре­шил вер­нуть­ся в Ита­лию, в до­ро­ге за­бо­лел и скон­чал­ся по при­ез­де в Пи­зу.

В Ге­нуе, Не­апо­ле, Пи­зе функ­цио­ни­ру­ют несколько цен­тров, ин­сти­ту­тов и ас­со­циа­ций, за­ни­маю­щих­ся изу­че­ни­ем и про­па­ган­дой идей­но­го на­сле­дия Мадзини и мад­зи­низ­ма как идей­но-по­ли­тического те­че­ния.

Сочинения:

Scritti editi ed inediti. Imola, 1906-1943. Vol. 1-94;

Antologia degli scritti politici / A cura di G. Galasso. Bologna, 1961;

Эстетика и критика. М., 1976