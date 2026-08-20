МАДЖИ-МАДЖИ ВОССТАНИЕ

Маджи-Маджи восстание — крупнейшее антиколониальное выступление в Германской Восточной Африке в 1905—1907. Причины — усиление налогового гнета, введение принудительного труда на плантациях, насильственное насаждение хлопка. Название связано с идущим от пророка Кинджикитиле поверьем о сверхъестественной силе снадобья из воды (на суахили — маджи), якобы обеспечивавшего неуязвимость от пуль. Восстание началось 2 августа 1905 на северо-востоке колонии и вскоре охватило треть территории протектората. Сначала повстанцы добились некоторого успеха, однако уже к концу 1905 были вынуждены перейти к тактике партизанской борьбы. Колониальные власти провели массовые карательные экспедиции. Военные действия сопровождались репрессиями, уничтожением посевов, конфискациями скота и запасов продовольствия у местного населения. К лету 1907 последние очаги сопротивления были подавлены. В восстании непосредственно участвовало не менее 30 % всего африканского населения Германской Восточной Африки, в ходе восстания были убиты от 75 до 150 тыс. человек, десятки тысяч погибли от голода вследствие применения германскими колонизаторами тактики выжженной земли. Восстание побудило германские власти пересмотреть формы и методы колониального управления.

Лит.: Туполев Б. М., Пегушев А. М. Маджи-маджи. Становление и кризис германского правления в Восточной Африке. М., 1991. А. С. Балезин .