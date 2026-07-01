МАДУРЦЫ
МАДУРЦЫ - народ в Индонезии.
Живут на острове Мадура с прилегающими островами, островах Кангеан, острове Бавеан и востоке острова Ява; проживают также на Калимантане, Суматре и других островах.
Численность 6,8 миллионов человек (2000 год, перепись). Живут также в Сингапуре (24 тысяч человек).
Говорят на мадурском языке в составе малайско-яванских языков. Диалекты: бавеанский, банкаланский, памекасанский, сампангский, сапудийский, суменепский; кангеанцы говорят на отдельном языке.
Мадурцы - мусульмане-сунниты, большинство - последователи течения Нахдлатул Улама.
Основное занятие - скотоводство (во внутренних районах - пастбищное, в других областях - стойловое); разводят быков (в том числе боевых и для традиционных гонок карапан), лошадей, коз, птицу (в том числе бойцовых петухов и куропаток, голубей для состязаний и певчих горлинок). Скот - основной предмет экспорта с Мадуры. Занимаются также суходольным земледелием (рис, кукуруза, бобовые, арахис, маниок, тыква, кофе, табак), на Яве - заливным рисоводством. На Мадуре имеются большие плантации сизаля, на Яве - кофе и табака. Важную роль играют добыча соли (как выпариванием, так и из естественных залежей), на побережье - рыболовство, мореходство, строительство 2-мачтовых судов (прау) и лодок с 2 аутригерами и треугольным парусом (украшенных резьбой и росписью), выделка кожи, плетение, гончарное, кузнечное ремёсла, изготовление оружия и другое. Распространено отходничество.
Деревни (педукоан) разбросанной, иногда линейной планировки, обязательно с загоном для скота; усадьбы (пекаранган) огорожены частоколом. Жилище на невысоких сваях с верандой.
Мужчины носят рубаху с широкими рукавами или распашную куртку с 2 рядами пуговиц, штаны, поверх них - каин, на голове - платок, за поясом - крис; волосы коротко стригут или сбривают наголо, на Западной Мадуре многие вдевают в левое ухо серьгу в виде большого серебряного кольца. Женская одежда - длинная пёстрая или тёмно-синяя ситцевая кофта, саронг, ручные и ножные браслеты; волосы укладывают в два узла.
В пище преобладает кукуруза, широко употребляют мясо. Из сока арековой и лонтаровой пальмы приготовляют алкогольный напиток (туак).
Устраивают гонки на быках.
Свадебный пир (сламетан) сопровождается представлениями традиционного театра масок (ваянг-топенг) и танцами.
В основе социальной организации - большая семья. Счёт родства билатеральный. Послебрачное поселение неолокальное, часто уксорилокальное. Практикуются кузенные браки, полигиния. Система терминов родства генерационального типа.
Термины делятся на референтивные и вокативные, образуемые от референтивных посредством удаления начального слога. Сиблинги обозначаются общим термином.
Устное творчество.
Традиционная музыка близка музыке яванцев, её основа - гамеланное музицирование. В репертуаре гамеланных ансамблей - набор композиций гендинг. 4 основных раздела композиции (2 быстрых - ирама сесег и 2 более медленных - ирама ламба) развёртываются по принципу пансер (постепенное расширение мелодических опор).
Часто используется техника имбал: виртуозная игра двух музыкантов в одном регистре.
У мадурцев, живущих в округах Суменеп и Памекасан (Восточная Ява), приняты 2 вида гамелана (сурабайя), которые исполняют классическую музыку - халус (сопровождает представления театра лудрук, объединяющие пение, танец и комич. сценки) и народную - касар (сопровождает песни).