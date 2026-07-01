МАДУРЦЫ

МАДУРЦЫ - на­род в Ин­до­не­зии.

Жи­вут на острове Ма­ду­ра с при­ле­гаю­щи­ми ост­ро­ва­ми, островах Кан­ге­ан, острове Ба­ве­ан и вос­то­ке острова Ява; про­жи­ва­ют так­же на Ка­ли­ман­та­не, Су­мат­ре и других ост­ро­вах.

Чис­лен­ность 6,8 миллионов человек (2000 год, пе­ре­пись). Жи­вут так­же в Син­га­пу­ре (24 тысяч человек).

Го­во­рят на ма­дур­ском языке в со­ста­ве ма­лай­ско-яван­ских язы­ков. Диа­лек­ты: ба­ве­ан­ский, бан­ка­лан­ский, па­ме­ка­сан­ский, сам­пан­г­ский, са­пу­дий­ский, су­ме­неп­ский; кан­ге­ан­цы го­во­рят на отдельном язы­ке.

Мадурцы - му­суль­ма­не-сун­ни­ты, боль­шин­ст­во - по­сле­до­ва­те­ли те­че­ния На­хдла­тул Ула­ма.

Основное за­ня­тие - ско­то­вод­ст­во (во внутренних рай­онах - па­ст­бищ­ное, в других об­лас­тях - стой­ло­вое); раз­во­дят бы­ков (в том числе бое­вых и для тра­диционных го­нок ка­ра­пан), ло­ша­дей, коз, пти­цу (в том числе бой­цо­вых пе­ту­хов и ку­ро­па­ток, го­лу­бей для со­стя­за­ний и пев­чих гор­ли­нок). Скот - основной пред­мет экс­пор­та с Ма­ду­ры. За­ни­ма­ют­ся так­же су­хо­доль­ным зем­ле­де­ли­ем (рис, ку­ку­ру­за, бо­бо­вые, ара­хис, ма­ни­ок, ты­к­ва, ко­фе, та­бак), на Яве - за­лив­ным ри­со­вод­ст­вом. На Ма­ду­ре име­ют­ся боль­шие план­та­ции си­за­ля, на Яве - ко­фе и та­ба­ка. Важ­ную роль иг­ра­ют до­бы­ча со­ли (как вы­па­ри­ва­ни­ем, так и из ес­тественных за­ле­жей), на по­бе­ре­жье - ры­бо­лов­ст­во, мо­ре­ход­ст­во, строи­тель­ст­во 2-мач­то­вых су­дов (прау) и ло­док с 2 аут­ри­ге­ра­ми и тре­уголь­ным па­ру­сом (укра­шен­ных резь­бой и рос­пи­сью), вы­дел­ка ко­жи, пле­те­ние, гон­чар­ное, куз­неч­ное ре­мёс­ла, из­го­тов­ле­ние ору­жия и другое. Рас­про­стра­не­но от­ход­ни­че­ст­во.

Де­рев­ни (пе­ду­ко­ан) раз­бро­сан­ной, ино­гда ли­ней­ной пла­ни­ров­ки, обя­за­тель­но с за­го­ном для ско­та; усадь­бы (пе­ка­ран­ган) ого­ро­же­ны ча­сто­ко­лом. Жи­ли­ще на не­вы­со­ких сва­ях с ве­ран­дой.

Муж­чи­ны но­сят ру­ба­ху с ши­ро­ки­ми ру­ка­ва­ми или рас­паш­ную курт­ку с 2 ря­да­ми пу­го­виц, шта­ны, по­верх них - ка­ин, на го­ло­ве - пла­ток, за поя­сом - крис; во­ло­сы ко­рот­ко стри­гут или сбри­ва­ют на­го­ло, на Западной Ма­ду­ре мно­гие вде­ва­ют в ле­вое ухо серь­гу в ви­де боль­шо­го се­реб­ря­но­го коль­ца. Жен­ская оде­ж­да - длин­ная пё­ст­рая или тём­но-си­няя сит­це­вая коф­та, са­ронг, руч­ные и нож­ные брас­ле­ты; во­ло­сы ук­ла­ды­ва­ют в два уз­ла.

В пи­ще пре­об­ла­да­ет ку­ку­ру­за, ши­ро­ко упот­реб­ля­ют мя­со. Из со­ка аре­ко­вой и лон­та­ро­вой паль­мы при­го­тов­ля­ют ал­ко­голь­ный на­пи­ток (ту­ак).

Устраи­ва­ют гон­ки на бы­ках.

Сва­деб­ный пир (сла­ме­тан) со­про­во­ж­да­ет­ся пред­став­ле­ния­ми тра­диционного те­ат­ра ма­сок (ва­янг-то­пенг) и тан­ца­ми.

В ос­но­ве со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции - боль­шая се­мья. Счёт род­ст­ва би­ла­те­раль­ный. По­сле­брач­ное по­се­ле­ние нео­ло­каль­ное, ча­сто ук­со­ри­ло­каль­ное. Прак­ти­ку­ют­ся ку­зен­ные бра­ки, по­ли­ги­ния. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва ге­не­рационального ти­па.

Тер­ми­ны де­лят­ся на ре­фе­рен­тив­ные и во­ка­тив­ные, об­ра­зуе­мые от ре­фе­рен­тив­ных по­сред­ст­вом уда­ле­ния на­чаль­но­го сло­га. Сиб­лин­ги об­о­зна­ча­ют­ся об­щим тер­ми­ном.

Уст­ное твор­че­ст­во.

Тра­диционная му­зы­ка близ­ка му­зы­ке яван­цев, её ос­но­ва - га­ме­лан­ное му­зи­ци­ро­ва­ние. В ре­пер­туа­ре га­ме­лан­ных ан­самб­лей - на­бор ком­по­зи­ций ген­динг. 4 основных раз­де­ла ком­по­зи­ции (2 бы­ст­рых - ира­ма се­сег и 2 бо­лее мед­лен­ных - ира­ма лам­ба) раз­вёр­ты­ва­ют­ся по прин­ци­пу пан­сер (по­сте­пен­ное рас­ши­ре­ние ме­ло­дических опор).

Час­то ис­поль­зу­ет­ся тех­ни­ка им­бал: вир­ту­оз­ная иг­ра двух му­зы­кан­тов в од­ном ре­ги­ст­ре.

У мадурцев, жи­ву­щих в ок­ру­гах Су­ме­неп и Па­ме­ка­сан (Восточная Ява), при­ня­ты 2 ви­да га­ме­ла­на (су­ра­байя), ко­то­рые ис­пол­ня­ют клас­сическую му­зы­ку - ха­лус (со­про­во­ж­да­ет пред­став­ле­ния те­ат­ра луд­рук, объ­е­ди­няю­щие пе­ние, та­нец и ко­мич. сцен­ки) и на­род­ную - ка­сар (со­про­во­ж­да­ет пес­ни).

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