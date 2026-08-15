МАДРИДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1880

МАДРИДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1880 года - конференция по ма­рок­кан­ско­му во­про­су.

Про­хо­ди­ла 1-3 июля 1880 года в городе Мад­рид при уча­стии пред­ста­ви­те­лей 14 дер­жав, в том числе Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гер­ма­нии, Ис­па­нии, Фран­ции.

Со­зва­на по ини­циа­ти­ве Ис­па­нии, стре­мив­шей­ся не до­пус­тить за­хва­та Ма­рок­ко Фран­ци­ей.

На кон­фе­рен­ции Ис­па­нию под­дер­жа­ли Ве­ли­ко­бри­та­ния и Гер­ма­ния.

По ито­гам Мадридской конференции бы­ла под­пи­са­на Мад­рид­ская кон­вен­ция, по ко­то­рой сто­ро­ны при­зна­ли, что иностранные го­су­дар­ст­ва и их под­дан­ные не долж­ны иметь в Ма­рок­ко ни­ка­ких пре­иму­ществ друг пе­ред дру­гом. В то же вре­мя Мадридская конференция под­твер­ди­ла и рас­ши­ри­ла ра­нее ус­та­нов­лен­ный ре­жим ка­пи­ту­ля­ций в Ма­рок­ко. Стра­ны-уча­ст­ни­цы кон­фе­рен­ции дос­тиг­ли со­гла­ше­ния о том, что они бу­дут рас­по­ла­гать пра­вом наи­боль­ше­го бла­го­при­ят­ст­во­ва­ния в Ма­рок­ко. Ино­стран­цам, поль­зо­вав­шим­ся в Ма­рок­ко по ус­ло­ви­ям ра­нее за­клю­чён­ных до­го­во­ров экс­тер­ри­то­ри­аль­но­стью, пре­дос­тав­ля­лось до­пол­ни­тель­но «пра­во по­кро­ви­тель­ст­ва» над ма­рок­кан­ски­ми под­дан­ны­ми, на­хо­див­ши­ми­ся у них на служ­бе (в свою оче­редь, эти под­дан­ные по­лу­ча­ли все при­ви­ле­гии, пре­дос­тав­ляе­мые ино­стран­цам).

Но­той от 2(14) апреля 1881 года к кон­вен­ции при­сое­ди­ни­лась Российская им­пе­рия.

Мадридская конференция не пре­дот­вра­ти­ла даль­ней­шей экс­пан­сии Фран­ции в Ма­рок­ко, к ней бы­ли при­вле­че­ны другие иностранные дер­жа­вы.

Мад­рид­ская кон­вен­ция бы­ла фак­ти­че­ски за­ме­не­на ре­ше­ния­ми Аль­хе­си­рас­ской кон­фе­рен­ции 1906 года и ан­ну­ли­ро­ва­на испано-французскими кон­вен­ция­ми 1904 и 1912 годов о раз­де­ле Ма­рок­ко.

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