МАДРИДА ОБОРОНА 1936-1939 ГГ.

Боевые действия в районе г. Мадрид в период гражданской войны в Испании 1936-1939 гг .

6 октября началось наступление армии Франко на столицу Испании г. Мадрид. Падение Мадрида могло иметь катастрофические военные, моральные и политические последствия для Второй республики в Испании. Против столицы была сосредоточена 10-тысячная Африканская армия и еще 15 тысяч солдат и фалангистов, при поддержке четырех батальонов итальянских танков. Им противостояли 20 тысяч плохо вооруженных и в большинстве своем необученных республиканских бойцов. 15 октября по позициям республиканцев были нанесены удары немецко-итальянской авиации. 22 октября фашисты начали бомбить Мадрид. 26 октября была прорвана первая линия обороны на подступах к Мадриду. В это время расположение республиканцев прибыла первая танковая рота из СССР. 15 танков Т-26 под Сесеньей прорвали фронт и рассеяли кавалерию, сконцентрированную здесь для удара в сторону Мадрида. Франкисты, однако, оказывали упорное сопротивление танковым прорывам.

5 ноября правительство отбыло из Мадрида в Валенсию. Командование войсками, оборонявшими Мадрид, перешло к генералу Х. Миахе.

7 ноября франкисты под командованием Х. Варелы пошли на штурм. Главный удар наносился через парк Каса-дель-Кампо. Франкисты атаковали также пригород Карабанчель. Республиканцы контратаковали на флангах. Над городом шли воздушные бои, в которых участвовали советские, немецкие и итальянские летчики.

В Мадрид прибыла недавно сформированная 11-я интербригада – первое формирование интернационалистов (около 1900 бойцов). На ее участке франкисты форсировали реку Монсанарес и двинулись на Университетский городок, но интернационалисты отбили эту атаку. 11 ноября в город прибыла анархистская дивизия Б. Дуррути и 12-я интернациональная бригада (правда, в неполном составе – только 1600 бойцов). Эти подкрепления увеличили республиканскую армию до 37 тысяч бойцов. Население активно поддерживало республиканцев. Проводился террор против сторонников франкистов и подозреваемых в пособничестве им.

15 ноября Варела и Э. Мола нанесли удар по Университетскому городку. Франкисты прорвались в парк Монклоа и в сам городок. Здесь развернулись ожесточенные бои – Университетский городок мог превратиться в брешь, через которую Варела надеялся прорваться в Мадрид. Франкистский авангард марокканцев двинулся через площадь Монклоа в направлении центра города, но был уничтожен контрударом Дуррути. Сюда прибыл и генерал Миаха, который лично принял участие в баррикадных боях. 19 ноября на углу площади Монклоа Дурутти был смертельно ранен.

17 ноября стало ясно, что у Варелы больше нет сил, чтобы двинуться за пределы Университетского городка. Но ожесточенные бои здесь шли до 23 ноября. В ноябрьской битве за Мадрид погибло более 10 тысяч человек.

Столицу удалось отстоять, она оставалась под контролем Республики вплоть до конца Гражданской войны.

К началу 1937 г. в районе Мадрида сконцентрировались основные силы противников – по 40–60 тысяч с обеих сторон. В январе–феврале 1937 г. республиканцы остановили наступление франкистов у Лас-Росас и на реке Харама – соответственно, западнее и восточнее Мадрида. В марте 1937 г. в Гвадалахарской операции были разгромлены франкисты и итальянские фашисты, пытавшиеся взять Мадрид с тыла. Война, начавшаяся как маневренная, превратилась в позиционную. Лишь после мятежа С. Касадо , в связи с общим развалом республиканской армии, Мадрид пал 28 марта 1939 г.

Автор статьи: Шубин А.В.