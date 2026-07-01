МАДРИД
МАДРИД - столица Испании, центр автономного сообщества (области) Мадрид и одноименной провинции; административно включает 21 район.
Население 3,14 миллионов человек (2010 год), в пределах городской агломерации около 6,4 миллионов человек (третья по численности населения столичная агломерация в странах ЕС после лондонской и парижской).
Расположен в центре Пиренейского полуострова, к юго-востоку от горного массива Сьерра-де-Гвадаррама, на высоте 667 м. Город пересекает маловодная река Мансанарес (бассейн рекиТахо).
Крупнейший транспортный узел страны; от Мадрида радиально расходятся основные железнодорожные и автомобильные магистрали. Главные скоростные железнодорожные магистрали: Мадрид - Сьюдад-Реаль - Пуэртольяно - Кордова - Малага; Мадрид - Гвадалахара - Сарагоса - Лерида - Таррагона - Барселона; Мадрид - Толедо; Мадрид - Сеговия - Вальядолид и др. В городе 2 железнодорожных вокзала - Аточа и Чамартин. Основные скоростные шоссе ведут к границе с Францией (Мадрид - Аранда-де-Дуэро - Бургос - Миранда-де- Эбро - Витория - Сан-Себастьян - Ирун; Мадрид - Сарагоса - Лерида - Барселона - Жерона), Португалией (Мадрид - Мерида - Бадахос - Лиссабон) и крупнейшим центрам приморских провинций (Мадрид - Валенсия; Мадрид - Кордова - Севилья - Кадис; Мадрид - Медина-дель-Кампо - Бенавенте - Понферрада - Луго - Ла-Корунья). Метрополитен (протяжённость линий 283 км, 2010 год; 3-е место в Европе после лондонского и московского метро). Действуют 3 линии скоростного трамвая (так называемое лёгкое метро). Международный аэропорт Барахас (около 50 миллионов пассажиров в год; входит в пятёрку крупнейших аэропортов Европы).
Вырос вокруг крепости Маджерит (позднее Маджрит; в переводе с арабского языка - источник воды), основанной предположительно эмиром Кордовы Мухаммадом I (852-886 годы) для защиты подступов к Толедо. Впервые упоминается в 932 году, когда был захвачен королём Леона Рамиро II (931-951 годы; через 2 года вновь перешёл под контроль Халифата). С середины XI века в составе тайфы Толедо. В 1083 году завоёван кастильским королём Альфонсо VI Храбрым (до конца XII века мусульмане неоднократно предпринимали попытки отбить крепость). В 1123 году получил городские привилегии, в 1202 году - фуэро. В XIV-XV века резиденция кастильских королей и место заседаний кортесов. В конце XV века из Мадрида изгнано мусульманское и иудейское население. В 1520 году один из центров Комунерос восстания. В 1561 году король Филипп II перенёс столицу в Мадрид. В период войны за Испанское наследство 1701-1714 годов дважды (26 июня 1706 года, 28 сентября 1710 года) захватывался силами антифранцузской коалиции, 3 декабря 1710 года - франко-испанской армией. В марте 1808 года занят французскими войсками во главе с И. Мюратом. Восстание жителей Мадрида 2 мая 1808 года положило начало Испанской революции 1808-1814 годов. Впоследствии центр революций 1820-1823, 1834-1843, 1854-1856, 1868-1874 годов (смотри в статье Испанские революции XIX века). В 1851 году соединён железной дорогой с городом Аранхуэс. Во время Гражданской войны 1936-1939 годов (смотри в статье Испанская революция 1931-1939 годов) оплот республиканских сил. В ноябре 1936 года республиканцы остановили наступление на Мадрид франкистов во главе с генералом Э. Мола. 28 марта 1939 года без боя взят войсками Ф. Франко. 11 марта 2004 года в результате террористического акта (одновременные взрывы на нескольких вокзалах города), ответственность за совершение которого взяла на себя Аль-Каида, погибло более 190 человек.
Самое раннее сооружение Мадрида - крепость (алькасаба) Маджерит с дворцом Алькасар на левом берегу реки Мансанарес, построенная в IX веке (сохранился фундамент; ныне на этом месте Королевский дворец). При короле Альфонсо VI Храбром на холме вокруг старого Алькасара вырос небольшой город со сложным рисунком улиц, сформировались новые кварталы, в частности худерия (ныне район Лавапьес), были расширены и перестроены городские укрепления (так называемая Средневековая стена Мадрида, XI-XIII века). В постройках этого времени соединились черты европейского средневекового зодчества и стиля мудехар: церкви Сан-Николас-де-лос-Сервитас (XII-XVII века), Сан-Педро-эль-Реаль и Сан-Херонимо- эль-Реаль (обе XIII-XVII веков); Каса-де-лос- Луханес (XV век).
В постройках конца XV - начала XVI веков ощутимо влияние итальянского Возрождения: особняк Каса-де-лос-Сиснерос (XVI век), перестройка Алькасара (около 1537 года, архитекторы Л. де Вега и А. де Коваррубиас, не сохранилась). В 1570-1670-е годы центр Мадрида приобрёл современный облик. Король Филипп II и его придворный архитектор Х. Б. де Эррера предполагали придать регулярный характер планировке города, расширить основные улицы, создать систему парадных площадей; эти идеи, большей частью нереализованные, тем не менее определили главные тенденции развития Мадрида в конце XVI-XVIII веков. Для построек этого периода характерен суровый облик, в котором элементы ренессансной архитектуры «дезорнаментадо» соединяются с чертами формирующегося стиля барокко: мост Сеговии (1582-1588 годы, архитектор Эррера), монастыри Дескальсас-Реалес (около 1559 года, архитектор А. Сильеро, фасад - архитектор Х. Б. де Толедо; церковь, около 1612 года, архитектор Х. Гомес де Мора) и Ла- Энкарнасьон (1616 год, Гомес де Мора), дворцы Санта-Крус (1629-1634 годы, Гомес де Мора) и Буэн-Ретиро (1630-е годы, архитектор А. де Карбонель и другие; сохранилась только часть - так называемая Касон-дель-Буэн-Ретиро), ансамбль Пласа-Майор (1617-1619 годы, Гомес де Мора и другие). В это же время по приказу короля Филиппа IV возведена новая городская стена, на несколько веков определившая границы застройки Мадрида (имела не оборонительное, а скорее торговое значение; многочисленные ворота играли роль таможенных застав). Со 2-й половины XVII века барочные здания в Мадриде приобретают более пышный облик, их строят, следуя то итальянским образцам (церковь Сан-Хинес, конца XIII-XVII веков, в интерьере - живопись Эль Греко, А. Кано и другие; церковь Колехиата-де- Сан-Исидро, XVII век), то национальным формам стиля чурригереско (здание приюта Сан- Фернандо, 1726 год, архитектор П. де Рибера, ныне Муниципальный музей).
После пожара 1734 года, уничтожившего здание Алькасара, в 1738 году началось возведение нового Королевского дворца; в ходе его строительства формировались принципы испанского классицизма. Выдающимися мастерами нового стиля стали архитекторы В. Родригес (церковь Сан-Маркос, 1749-1753 годы; дворец Лирия, 1773 год) и Х. де Вильянуэва (Ботанический сад, здания Обсерватории и Музея естественной истории, ныне Музей Прадо; все 1785-1790-е годов). В стиле классицизма выстроены церкви Сан-Франсиско-эль-Гранде (1761-1784 годы, архитектор Ф. Сабатини и другие), Эрмита-де-Сан-Антонио-де-ла-Флорида (1792-1798 годы, архитектор Ф. Фонтана; фрески Ф. Гойи) и другие. Одновременно в Мадриде производилась реконструкция городской среды: модернизация водоснабжения, мощение улиц; снесена стена времени Филиппа IV, на месте которой возникла новая сеть транспортных артерий, парадных площадей и триумфальных арок (ворота Пуэрта-де-Алькала, 1778 год, архитектор Сабатини; бульвар Пасео-дель-Прадо, 1780-е годы).
С середины XIX века расширялись площади, строились новые улицы (реконструкция площади Пуэрта-дель-Соль, 1858-1860 годы; проспект Гран-Виа, 1897-1910 годы, основная застройка - 1910-1950-е годы). Реализуются проекты по расширению территории города: в рамках плана «Энсанче» архитектор К.М. де Кастро (около 1860 года) в конце XIX века на северо-востоке Мадрида возведён район Саламанка с ярко выраженной геометрической структурой планировки. Инженерная революция XIX века проявилась в использовании металлических конструкций с застеклением (Хрустальный дворец в парке дель-Буэн-Ретиро, около 1887 года, архитектор Р. Веласкес Боско; старое здание железнодорожного вокзала Аточа, около 1888 года, архитектор А. де Паласио). Доминирующим стилем в этот период становится эклектизм, сочетающий формы необарокко, «неомудехара», неоготики: интерьер собора Нуэстра- Сеньора-де-ла-Альмудена (1879-1993 годы), здание Министерства земледелия (около 1897 года, Веласкес Боско); здание почты и телеграфа [Паласио-де-Комуникасьонес (ныне здание мэрии)] на площади Ла-Сибелес (1904-1918 годы, архитектор А. Паласиас-и-Рамило), арена для боя быков «Лас Вентас» (1922-1931 годы, архитектор Х. Эспелиу). С 1910-х годов в архитектуре Мадрида появляются черты модерна, позднее - ар деко, которые соединяются с пышностью и роскошью форм эклектизма. У мадридцев это архитектурное течение получило название «монументальный кондитерский стиль».
В 1939-1975 годы, в годы диктатуры Ф. Франко, происходит значительная «классицизация» языка архитектуры Мадрида, которая выражалась как в переработке форм ар деко (ансамбль площади Испании с «Мадридской башней», 1954-1957 годы, и небоскрёбом «Испания», около 1953 года, архитекторы Х. и Х.М. Отаменди Мачимбаррена), так и в создании стиля «неоэрререско» (здание Министерства авиации, 1942-1951 годы, архитектор Л. Гутьеррес Сото; арка Победы, 1953-1956 годы, архитекторы М. Лопес Отеро, П. Браво Санфелиу).
С 1960-х годов в Мадриде возводились постройки в русле модернизма: жилой комплекс «Белые башни» (1960-1968 годы, архитекторы Ф.X. Саэнс де Ойса, Р. Монео), Реставрационный центр в университетском городке (с 1961 года, архитекторы Ф. Игерас, Монео), здание «Банкинтер» (1972-1977 годы, Монео). Силуэты высотных зданий новых кварталов, расположенных по образцу парижского района Дефанс в отдалении от исторического центра, определили новую панораму города: площадь Кастилии с наклонными парными башнями KIO («Ворота Европы»; 1995 год, архитекторы Ф. Джонсон, Дж. Берджи), район AZCA с башнями Банка Бильбао (1979-1981 годы, архитектор Саэнс де Ойса), «Европа» (1985 год; архитектор М. Ориоль-и-Ибарра), «Пикассо» (1982-1988 годы, архитектор М. Ямасаки), бизнес-парк CTBA (Cuatro Torres Business Area) с небоскрёбами «Каха Мадрид» (2002-2009 годы, высота 250 м; архитектор Н. Фостер), «Сасир Вальеэрмосо» (2004-2008 годы, высота 236 м; архитекторы К. Рубио Карвахаль, Э. Альварес- Сала), «Кристаль» (2004-2008 годы, высота 250 м; архитектор С. Пелли), «Эспасио» (2004-2008 годы, высота 225 м; архитектурное бюро «Пей Кобб Фрид»). Возведены новая зона железнодорожного вокзала Аточа (1985-1992 годы, архитектор Монео), 4-й терминал аэропорта Барахас в стиле хай-тек (2000-2005 годы, архитектор Р. Роджерс и другие). На окраинах Мадрида с конца XX века возводятся массивы доступного жилья (например, в районе Карабанчель) по проектам испанских и зарубежных архитекторов (Т. Мейна, Д. Чипперфилда, В. Аретса, А. Саэро-Поло и бюро FOA, архитектурная мастерских MVRDV, «Dosmasuno», «Somos» и другие).
Мадрид - одна из самых зелёных европейских столиц. Среди крупнейших парков - Буэн-Ретиро (бывшие сады одноименного королевского дворца), Каса-де-Кампо (бывшие королевские охотничьи угодья) и активно развивающийся «Линейный парк Мансанарес» (на берегах реки Мансанарес).
Среди памятников Мадрида - X. Колумбу (1885 год), Ф. Гойе (1905 год), 2 памятника М. де Сервантесу (1835 год, скульптор А. Сола; 1927 год, архитектор П. Мугуруса, скульптор К. Валера).
Мадрид - крупнейший центр науки, образования и культуры Испании. Научные исследования организуются и координируются Высшим советом научных исследований (1939 год), который руководит деятельностью свыше 100 научных институтов и центров. Функции АН выполняет Институт Испании (1938 год), объединяющий: Королевскую академию испанского языка (1713 год), Королевскую академию юридических наук (основана в 1730 году; современное название с 1882 года), Королевскую национальную академию медицины (1734 год; современное название с 1861 года), Королевскую академию истории (1738 год), Королевскую академию изящных искусств «Сан Фернандо» (1752 год), Королевскую академию точных, физических и естественных наук (1847 год), Королевскую академию моральных и политических наук (1857 год), Королевскую национальную академию фармации (1932 год). Среди других научных учреждений - Национальная астрономическая обсерватория (1790 год), Институт геологии и горного дела (1849 год), Национальный географический институт (1870 год), Национальный институт метеорологии (1887 год), Национальный институт океанографии (1914 год), Испанский институт музыковедения (1943 год), Национальный институт сельскохозяйственных технологии и продовольствия (1971 год), Центр социологических исследований (1977 год), Институт европейско-латиноамериканских исследований, Институт культурного наследия Испании (оба 1984 года), Научный парк (2001 год). Крупные вузы: Мадридский университет Комплутенсе, Автономный университет (1968 год), Политехнический университет (1971 год), Национальный университет дистанционного обучения (1972 год, свыше 60 филиалов в Испании и 20 за рубежом), Университет Альфонсо X Мудрого (1993 год), Королевская консерватория (1830 год; до 1963 года Национальная школа музыки и сценического искусства). Среди негосударственных вузов - Епископальный университет Комильяс (основан в 1890 году папой Римским Львом XIII в Комильясе, с 1960 года в Мадриде). В городе действуют около 20 библиотек, в том числе Национальная библиотека Испании (1712 год), Центральная военно-морская библиотека (1856 год), Центральная военная библиотека (1932 год). Национальный исторический архив (1866 год).
Крупнейшие художественные музеи Мадрида - так называемый треугольник искусств (в начале XXI века активно ведётся их расширение): Прадо (новое крыло музея 2001-2007 годов, архитектор Р. Монео), Тиссена-Борнемисы собрание [во дворце Вильяэрмоса (XVII-XIX века), реконструирован Монео, 1989 год; новое крыло - в формах неомодернизма, 2004 год, архитектурное бюро BOPBAA], Центр искусств королевы Софии (основан в 1986 году; здание - 2001-2005 годов, архитектор Ж. Нувель). Среди других музеев: Национальный музей естественных наук (1771 год), Военно-морской (1843 год), Национальный археологический (1867 год), Национальный антропологический (1910 год), Национальный музей декоративного искусства (1912 год), романтизма (1924 год), Муниципальный музей (1929 год), Национальный музей науки и техники (1980 год). Дома-музеи: Х. Сорольи, Лопе де Веги (Лопе Ф. де Веги Карпьо). Культурный центр «Кайкса форум» (2008 год, архитектурное бюро «Херцог и де Мерон»). Королевский ботанический сад (1755 год; площадь 6,7 га; более 30 тысяч растений). Планетарий (1986 год).
Театры: музыкальные - Королевский («Театро Реаль», 1850 год), «Сарсуэла» (1856 год); драматические - «Эспаньоль» (старейший театр Испании, основан в 1582 году как «Корраль дель Принсипе»; современное название с 1849 года), «Альбенис» (1945 год), Национальная труппа классического театра (1986 год), «Ла Абадия» (1995 год), Национальный драматический центр (объединяет театры «Мария Герреро» и «Валье-Инклан»). Национальный балет Испании (1978 год), «Национальный театр танца» (1986 год, современное название с 1990 года), Балет Виктора Ульяте (1988 год). Оркестры: Мадридский симфонический (1904 год), Филармонический (1915 год), Национальный оркестр Испании (1937 год), Симфонический оркестр и хор Испанского радио и ТВ (1965 год), Городской симфонический оркестр и хор (1987 год). Национальный хор Испании (1971 год; ранее функционировал под названием «Хор Высшей певческой школы»). Национальный музыкальный центр. Центр современной музыки (1983 год) - организатор международных научных конференций, концертов; при нём функционирует Лаборатория компьютерной и электронной музыки (1989 год). Международные фестивали: Осенний (музыкальное, танцевальное, театральное, цирковое искусство; ежегодно с 1984 года), современной музыки (ежегодно с 1999 года), а также фестивали фламенко, танца, кинофестиваль. Национальная фильмотека (1953 год).
Мадрид - одна из футбольных столиц мира; в городе проходили: финал чемпионата Европы (1964 год), матчи чемпионата мира (1982 год), финалы Кубка европейских чемпионов (1957, 1969, 1988, 2010 годы). Ведущие клубы Европы и Испании - «Атлетико» и «Реал» - многократные чемпионы страны, победители ряда престижных международных соревнований выступают соответственно на стадионах «Висенте Кальдерон» (построен в 1966 году, реконструирован в 1982 году; 55,8 тысяч мест) и «Сантьяго Бернабеу» (построен в 1947 году, реконструирован в 1982 году; 106,5 тысяч мест). Баскетбольная команда «Реал» (Мадрид) - одна из сильнейших в Европе, 30-кратный чемпион страны, победитель восьми Кубков европейских чемпионов (1964-1995 годы), четырёх Кубков обладателей кубков (1984-1997 годы) и ряда других престижных международных состязаний; выступает с октября 2010 года на «Каха Махика» (свыше 12 тысяч мест); там же проводятся традиционные мужские теннисные турниры, в 2006 и 2007 годы - итоговый женский теннисный турнир года «WTA Tour Championships». Среди других современных спортивных сооружений - Легкоатлетический стадион (1989-1994 годов, архитекторы А. Крус, А. Ортис). В 1575 году в Мадриде при дворе короля Филиппа II состоялся первый турнир в истории шахмат с участием четырёх шахматистов. Близ Мадрида проведено несколько испанских Гран-при Формулы-1 (с 1967 года) на трассе «Харама», испанских Гран-при по мотогонкам (с 1913 года) и другие состязания.
В структуре городской экономики преобладает сфера услуг, в которой создаётся около 82% ВРП (в том числе сектор финансовых услуг около 32%, торговля около 32%; середина 2000-х годов) и занята большая часть работающих. Мадрид - крупный финансовый центр, здесь размещаются офисы большинства национальных и крупных иностранных банков, страховых компаний. Мадридская фондовая биржа (1831 год) - крупнейшая в Испании. В городе находятся штаб-квартиры крупнейших национальных компаний, в том числе «Repsol YPF» (нефтегазовый сектор), «Endesa, S. A.» (энергетика), «Telefónica S. A.» (связь, в том числе мобильная), торговой группы «El Corte Inglés». Мадрид - центр туризма мирового значения; по числу иностранных туристов (свыше 6 миллионов человек ежегодно, начало XXI века) среди европейских столиц уступает только Парижу, Лондону и Риму. Международный ярмарочный центр: государственная компания IFEMA (создана в 1980 году; входит в пятёрку крупнейших европейских ярмарочных организаций) ежегодно проводит около 90 выставок-ярмарок, которые посещают свыше 4,5 миллионов человек. Среди важнейших международных мероприятий: выставки современного искусства ARCO, ювелирных изделий и антиквариата FERIARTE, мебели FIMM, возможностей образования AULA, информационных технологий, мультимедиа и связи SIMO, а также салоны автомобильный, морской, моды и другие. Выставочный комплекс IFEMA (находится близ парка Хуана Карлоса I) является одним из крупнейших в Европе (реконструирован в 2002 году, новые павильоны - 2008 год). Важные отрасли сферы услуг - сектор государственного управления (связан с административно-политическими функциями города), наука и образование (в столичный регион направляется около 29% государственного финансирования научной и инновационной деятельности, 2007 год). Мадрид - крупный центр печатно-издательского дела, рекламного бизнеса и маркетинга.
Значительная часть промышленных предприятий выведена за пределы городской черты в индустриальные полигоны в пределах провинции. С начала 1990-х годов осуществляется масштабная модернизация промышленных мощностей, активно создаются новые (около 20% действующих предприятий построены в начале 2000-х годов). С последней четверти XX века доля промышленного производства в ВРП Мадрида неуклонно снижается (около 10% ВРП в середине 2000-х годов). Объём промышленной продукции столичной агломерации превышает 8 миллиардов евро (2007 год); насчитывается более 11 тысяч предприятий (в основном мелкие и средние), на которых трудятся около 125 тысяч человек. Ведущие отрасли: машиностроение, в том числе транспортное [автостроение: в Мадриде - автозаводы «Peugeot Citroën Automóviles Espa ̃na» (2,8 тысяч занятых, 114,5 тысяч автомобилей, а также автомобильные комплектующие; 2008 год) и IVECO (принадлежит итальянской группе FIAT, выпускает тяжёлые и лёгкие грузовики); авиа-, локомотивостроение], электронная (включая ИТ- и телекоммуникации), химическая (в пределах столичной агломерации производится около 13% национальной продукции отрасли, в том числе пластмассы, краски и лаки, бытовая химия, парфюмерия), фармацевтическая и микробиологическая, текстильная и швейная, кожевенно-обувная (в Мадриде и окрестностях изготовляется более 12% испанской обуви), полиграфическая, пищевкусовая. Традиционное производство художественных ремесленных изделий (вышивки, кружева, веера, кастаньеты, ювелирные украшения). Ускоренными темпами растут мощности стройиндустрии (8% ВРП, середина 2000-х годов).