МАДРИД

МАДРИД - сто­ли­ца Ис­па­нии, центр ав­то­ном­но­го со­об­ще­ст­ва (об­лас­ти) Мад­рид и од­но­именной про­вин­ции; ад­ми­ни­ст­ра­тив­но вклю­ча­ет 21 рай­он.

Население 3,14 миллионов человек (2010 год), в пре­де­лах городской аг­ло­ме­ра­ции около 6,4 миллионов человек (тре­тья по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния сто­лич­ная аг­ло­ме­ра­ция в стра­нах ЕС по­сле лон­дон­ской и па­риж­ской).

Рас­по­ло­жен в цен­тре Пи­ре­ней­ско­го полуострова, к юго-вос­то­ку от гор­но­го мас­си­ва Сьер­ра-де-Гва­дар­ра­ма, на высоте 667 м. Го­род пе­ре­се­ка­ет ма­ло­вод­ная река Ман­са­на­рес (бас­сейн рекиТа­хо).

Круп­ней­ший транс­порт­ный узел стра­ны; от Мадрида ра­ди­аль­но рас­хо­дят­ся основные железнодорожные и ав­то­мо­биль­ные ма­ги­ст­ра­ли. Главные ско­ро­ст­ные железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли: Мад­рид - Сью­дад-Ре­аль - Пу­эр­толь­я­но - Кор­до­ва - Ма­ла­га; Мад­рид - Гва­да­ла­ха­ра - Са­ра­го­са - Ле­ри­да - Тар­ра­го­на - Бар­се­ло­на; Мадрид - То­ле­до; Мад­рид - Се­го­вия - Валь­я­до­лид и др. В го­ро­де 2 железнодорожных во­кза­ла - Ато­ча и Ча­мар­тин. Основные ско­ро­ст­ные шос­се ве­дут к гра­ни­це с Фран­ци­ей (Мад­рид - Аран­да-де-Ду­эро - Бур­гос - Ми­ран­да-де- Эб­ро - Ви­то­рия - Сан-Се­ба­сть­ян - Ирун; Мад­рид - Са­ра­го­са - Ле­ри­да - Бар­се­ло­на - Же­ро­на), Пор­ту­га­ли­ей (Мад­рид - Ме­ри­да - Ба­да­хос - Лис­са­бон) и круп­ней­шим цен­трам при­мор­ских про­вин­ций (Мад­рид - Ва­лен­сия; Мад­рид - Кор­до­ва - Се­ви­лья - Ка­дис; Мад­рид - Ме­ди­на-дель-Кам­по - Бе­на­вен­те - По­нфер­ра­да - Лу­го - Ла-Ко­ру­нья). Мет­ро­по­ли­тен (про­тя­жён­ность ли­ний 283 км, 2010 год; 3-е ме­сто в Ев­ро­пе по­сле лон­дон­ско­го и мо­с­ков­ско­го мет­ро). Дей­ст­ву­ют 3 ли­нии ско­ро­ст­но­го трам­вая (так называемое лёг­кое мет­ро). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ба­ра­хас (около 50 миллионов пас­са­жи­ров в год; вхо­дит в пя­тёр­ку круп­ней­ших аэ­ро­пор­тов Ев­ро­пы).

Вы­рос во­круг кре­по­сти Мад­же­рит (позд­нее Мад­жрит; в пе­ре­во­де с арабского языка - ис­точ­ник во­ды), ос­но­ван­ной пред­по­ло­жи­тель­но эми­ром Кор­до­вы Му­хам­ма­дом I (852-886 годы) для за­щи­ты под­сту­пов к То­ле­до. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 932 году, ко­гда был за­хва­чен ко­ро­лём Ле­о­на Ра­ми­ро II (931-951 годы; че­рез 2 го­да вновь пе­ре­шёл под кон­троль Ха­ли­фа­та). С середины XI века в со­ста­ве тай­фы То­ле­до. В 1083 году за­воё­ван кас­тиль­ским ко­ро­лём Аль­фон­со VI Храб­рым (до конца XII века му­суль­ма­не не­од­но­крат­но пред­при­ни­ма­ли по­пыт­ки от­бить кре­пость). В 1123 году по­лу­чил городские при­ви­ле­гии, в 1202 году - фу­эро. В XIV-XV века ре­зи­ден­ция кас­тиль­ских ко­ро­лей и ме­сто за­се­да­ний кор­те­сов. В конце XV века из Мадрида из­гна­но му­сульманское и иу­дей­ское на­се­ле­ние. В 1520 году один из цен­тров Ко­му­не­рос вос­ста­ния. В 1561 году ко­роль Фи­липп II пе­ре­нёс сто­ли­цу в Мадрид. В пе­ри­од вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во 1701-1714 годов два­ж­ды (26 июня 1706 года, 28 сентября 1710 года) за­хва­ты­вал­ся си­ла­ми ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции, 3 декабря 1710 года - фран­ко-испанской ар­ми­ей. В мар­те 1808 года за­нят французскими вой­ска­ми во гла­ве с И. Мю­ра­том. Вос­ста­ние жи­те­лей Мадрида 2 мая 1808 года по­ло­жи­ло на­ча­ло Испанской ре­во­лю­ции 1808-1814 годов. Впо­след­ст­вии центр ре­во­лю­ций 1820-1823, 1834-1843, 1854-1856, 1868-1874 годов (смотри в статье Ис­пан­ские ре­во­лю­ции XIX века). В 1851 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с городом Аранху­эс. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1936-1939 годов (смотри в статье Ис­пан­ская ре­во­лю­ция 1931-1939 годов) оп­лот рес­пуб­ли­кан­ских сил. В ноябре 1936 года рес­пуб­ли­кан­цы ос­та­но­ви­ли на­сту­п­ле­ние на Мадрид фран­ки­стов во гла­ве с генералом Э. Мо­ла. 28 марта 1939 года без боя взят вой­ска­ми Ф. Фран­ко. 11 марта 2004 года в ре­зуль­та­те тер­ро­ри­стического ак­та (од­но­вре­мен­ные взры­вы на не­сколь­ких во­кза­лах го­ро­да), от­вет­ст­вен­ность за со­вер­ше­ние ко­то­ро­го взя­ла на се­бя Аль-Каи­да, по­гиб­ло бо­лее 190 человек.

Са­мое ран­нее со­ору­же­ние Мадрида - кре­пость (аль­ка­са­ба) Мад­же­рит с двор­цом Аль­ка­сар на ле­вом бе­ре­гу реки Ман­са­на­рес, по­стро­ен­ная в IX веке (сохранился фун­да­мент; ны­не на этом мес­те Ко­ро­лев­ский дво­рец). При ко­ро­ле Аль­фон­со VI Храб­ром на хол­ме во­круг ста­ро­го Аль­ка­са­ра вы­рос не­боль­шой го­род со слож­ным ри­сун­ком улиц, сфор­ми­ро­ва­лись но­вые квар­та­лы, в ча­ст­но­сти ху­де­рия (ны­не район Ла­вапь­ес), бы­ли рас­ши­ре­ны и пе­ре­строе­ны городские ук­ре­п­ле­ния (так называемая Сред­не­ве­ко­вая сте­на Мадрида, XI-XIII века). В по­строй­ках это­го вре­ме­ни со­еди­ни­лись чер­ты ев­ропейского средневекового зод­че­ст­ва и сти­ля му­де­хар: церк­ви Сан-Ни­ко­лас-де-лос-Сер­ви­тас (XII-XVII века), Сан-Пед­ро-эль-Ре­аль и Сан-Хе­ро­ни­мо- эль-Ре­аль (обе XIII-XVII веков); Ка­са-де-лос- Лу­ха­нес (XV век).

В по­строй­ках конца XV - начала XVI веков ощу­ти­мо влия­ние итальянского Воз­ро­ж­де­ния: особ­няк Ка­са-де-лос-Сис­не­рос (XVI век), пе­ре­строй­ка Аль­ка­са­ра (около 1537 года, ар­хи­тек­то­ры Л. де Ве­га и А. де Ко­вар­ру­би­ас, не сохранилась). В 1570-1670-е годы центр Мадрида при­об­рёл современный об­лик. Ко­роль Фи­липп II и его при­двор­ный архитектор Х. Б. де Эр­ре­ра пред­по­ла­га­ли при­дать ре­гу­ляр­ный ха­рак­тер пла­ни­ров­ке го­ро­да, рас­ши­рить основные ули­цы, соз­дать сис­те­му па­рад­ных пло­ща­дей; эти идеи, большей частью не­реа­ли­зо­ван­ные, тем не ме­нее оп­ре­де­ли­ли главные тен­ден­ции раз­ви­тия Мадрида в конце XVI-XVIII веков. Для по­стро­ек это­го пе­рио­да ха­рак­те­рен су­ро­вый об­лик, в ко­то­ром эле­мен­ты ре­нес­санс­ной ар­хи­тек­ту­ры «де­зор­на­мен­та­до» со­еди­ня­ют­ся с чер­та­ми фор­ми­рую­ще­го­ся сти­ля ба­рок­ко: мост Се­го­вии (1582-1588 годы, архитектор Эр­ре­ра), мо­на­сты­ри Дес­каль­сас-Реа­лес (около 1559 года, архитектор А. Силь­е­ро, фа­сад - архитектор Х. Б. де То­ле­до; цер­ковь, около 1612 года, архитектор Х. Го­мес де Мо­ра) и Ла- Эн­кар­нась­он (1616 год, Го­мес де Мо­ра), двор­цы Сан­та-Крус (1629-1634 годы, Го­мес де Мо­ра) и Бу­эн-Ре­ти­ро (1630-е годы, архитектор А. де Кар­бо­нель и другие; сохранилась толь­ко часть - так называемая Ка­сон-дель-Бу­эн-Ре­ти­ро), ан­самбль Пла­са-Май­ор (1617-1619 годы, Го­мес де Мо­ра и другие). В это же вре­мя по при­ка­зу ко­ро­ля Фи­лип­па IV воз­ве­де­на но­вая городская сте­на, на несколько ве­ков оп­ре­де­лив­шая гра­ни­цы за­строй­ки Мадрида (име­ла не обо­ро­ни­тель­ное, а ско­рее тор­го­вое зна­че­ние; мно­го­численные во­ро­та иг­ра­ли роль та­мо­жен­ных за­став). Со 2-й половины XVII века ба­роч­ные зда­ния в Мадриде при­об­ре­та­ют бо­лее пыш­ный об­лик, их стро­ят, сле­дуя то итальянским об­раз­цам (церковь Сан-Хи­нес, конца XIII-XVII веков, в ин­терь­е­ре - жи­во­пись Эль Гре­ко, А. Ка­но и другие; церковь Ко­лехиа­та-де- Сан-Исид­ро, XVII век), то национальным фор­мам сти­ля чур­ри­ге­ре­ско (зда­ние при­юта Сан- Фер­нан­до, 1726 год, архитектор П. де Ри­бе­ра, ны­не Му­ни­ци­паль­ный му­зей).

По­сле по­жа­ра 1734 года, унич­то­жив­ше­го зда­ние Аль­ка­са­ра, в 1738 году на­ча­лось воз­ве­де­ние но­во­го Ко­ро­лев­ско­го двор­ца; в хо­де его строи­тель­ст­ва фор­ми­ро­ва­лись прин­ци­пы испанского клас­си­циз­ма. Вы­даю­щи­ми­ся мас­те­ра­ми но­во­го сти­ля ста­ли ар­хи­тек­то­ры В. Род­ри­гес (церковь Сан-Мар­кос, 1749-1753 годы; дво­рец Ли­рия, 1773 год) и Х. де Виль­я­ну­эва (Бо­та­нический сад, зда­ния Об­сер­ва­то­рии и Му­зея ес­тественной ис­то­рии, ны­не Му­зей Пра­до; все 1785-1790-е годов). В сти­ле клас­си­циз­ма вы­строе­ны церк­ви Сан-Фран­си­ско-эль-Гран­де (1761-1784 годы, архитектор Ф. Са­ба­ти­ни и другие), Эр­ми­та-де-Сан-Ан­то­нио-де-ла-Фло­рида (1792-1798 годы, архитектор Ф. Фон­та­на; фре­ски Ф. Гойи) и другие. Од­но­вре­мен­но в Мадриде про­из­во­ди­лась ре­кон­ст­рук­ция городской сре­ды: мо­дер­ни­за­ция во­до­снаб­же­ния, мо­ще­ние улиц; сне­се­на сте­на вре­ме­ни Фи­лип­па IV, на мес­те ко­то­рой воз­ник­ла но­вая сеть транс­порт­ных ар­те­рий, па­рад­ных пло­ща­дей и три­ум­фаль­ных арок (во­ро­та Пу­эр­та-де-Аль­ка­ла, 1778 год, архитектор Са­ба­ти­ни; буль­вар Па­сео-дель-Пра­до, 1780-е годы).

С середины XIX века рас­ши­ря­лись пло­ща­ди, строи­лись но­вые ули­цы (ре­кон­ст­рук­ция площади Пу­эр­та-дель-Соль, 1858-1860 годы; проспект Гран-Виа, 1897-1910 годы, основная за­строй­ка - 1910-1950-е годы). Реа­ли­зу­ют­ся про­ек­ты по рас­ши­ре­нию тер­ри­то­рии го­ро­да: в рам­ках пла­на «Эн­сан­че» архитектор К.М. де Ка­ст­ро (около 1860 года) в конце XIX века на се­ве­ро-вос­то­ке Мадрида воз­ве­дён район Са­ла­ман­ка с яр­ко вы­ра­жен­ной гео­мет­рической струк­ту­рой пла­ни­ров­ки. Инженерная ре­во­лю­ция XIX века про­яви­лась в ис­поль­зо­ва­нии ме­тал­лических кон­струк­ций с за­стек­ле­ни­ем (Хру­сталь­ный дво­рец в пар­ке дель-Бу­эн-Ре­ти­ро, около 1887 года, архитектор Р. Ве­ла­скес Бос­ко; ста­рое зда­ние железнодорожного во­кза­ла Ато­ча, около 1888 года, архитектор А. де Па­ла­сио). До­ми­ни­рую­щим сти­лем в этот пе­ри­од ста­но­вит­ся эк­лек­тизм, со­че­таю­щий фор­мы не­оба­рок­ко, «не­ому­де­хара», нео­го­ти­ки: ин­терь­ер со­бо­ра Нуэ­ст­ра- Сень­о­ра-де-ла-Аль­му­де­на (1879-1993 годы), зда­ние Министерства зем­ле­де­лия (около 1897 года, Ве­ла­скес Бос­ко); зда­ние поч­ты и те­ле­гра­фа [Па­ла­сио-де-Ко­му­ни­кась­о­нес (ны­не зда­ние мэ­рии)] на площади Ла-Си­бе­лес (1904-1918 годы, архитектор А. Па­ла­си­ас-и-Ра­ми­ло), аре­на для боя бы­ков «Лас Вен­тас» (1922-1931 годы, архитектор Х. Эс­пе­лиу). С 1910-х годов в ар­хи­тек­ту­ре Мадрида по­яв­ля­ют­ся чер­ты мо­дер­на, позд­нее - ар де­ко, ко­то­рые со­еди­ня­ют­ся с пыш­но­стью и рос­ко­шью форм эк­лек­тиз­ма. У мад­рид­цев это ар­хитектурное те­че­ние по­лу­чи­ло название «мо­ну­мен­таль­ный кон­ди­тер­ский стиль».

В 1939-1975 годы, в го­ды дик­та­ту­ры Ф. Фран­ко, про­ис­хо­дит зна­чительная «клас­си­ци­за­ция» язы­ка ар­хи­тек­ту­ры Мадрида, ко­то­рая вы­ра­жа­лась как в пе­ре­ра­бот­ке форм ар де­ко (ан­самбль площади Ис­па­нии с «Мад­рид­ской баш­ней», 1954-1957 годы, и не­бо­скрё­бом «Ис­па­ния», около 1953 года, ар­хи­тек­то­ры Х. и Х.М. Ота­мен­ди Ма­чим­бар­ре­на), так и в соз­да­нии сти­ля «не­оэр­ре­ре­ско» (зда­ние Министерства авиа­ции, 1942-1951 годы, архитектор Л. Гуть­ер­рес Со­то; ар­ка По­бе­ды, 1953-1956 годы, ар­хи­тек­то­ры М. Ло­пес Оте­ро, П. Бра­во Сан­фе­лиу).

С 1960-х годов в Мадриде воз­во­ди­лись по­строй­ки в рус­ле мо­дер­низ­ма: жи­лой ком­плекс «Бе­лые баш­ни» (1960-1968 годы, ар­хи­тек­то­ры Ф.X. Са­энс де Ой­са, Р. Мо­нео), Рес­тав­ра­ци­он­ный центр в уни­вер­си­тет­ском го­род­ке (с 1961 года, ар­хи­тек­то­ры Ф. Иге­рас, Мо­нео), зда­ние «Бан­кин­тер» (1972-1977 годы, Мо­нео). Си­лу­эты вы­сот­ных зда­ний но­вых квар­та­лов, рас­по­ло­жен­ных по об­раз­цу па­риж­ско­го района Де­фанс в от­да­ле­нии от ис­то­рического цен­тра, оп­ре­де­ли­ли но­вую па­но­ра­му го­ро­да: площадь Кас­ти­лии с на­клон­ны­ми пар­ны­ми баш­ня­ми KIO («Во­ро­та Ев­ро­пы»; 1995 год, ар­хи­тек­то­ры Ф. Джон­сон, Дж. Берд­жи), район AZCA с баш­ня­ми Бан­ка Биль­бао (1979-1981 годы, архитектор Са­энс де Ой­са), «Ев­ро­па» (1985 год; архитектор М. Ори­оль-и-Ибар­ра), «Пи­кас­со» (1982-1988 годы, архитектор М. Яма­са­ки), биз­нес-парк CTBA (Cuatro Torres Business Area) с не­бо­скрё­ба­ми «Ка­ха Мад­рид» (2002-2009 годы, высота 250 м; архитектор Н. Фос­тер), «Са­сир Валь­е­эр­мо­со» (2004-2008 годы, высота 236 м; ар­хи­тек­то­ры К. Ру­био Кар­ва­халь, Э. Аль­ва­рес- Са­ла), «Кри­сталь» (2004-2008 годы, высота 250 м; архитектор С. Пел­ли), «Эс­па­сио» (2004-2008 годы, высота 225 м; ар­хитектурное бю­ро «Пей Кобб Фрид»). Воз­ве­де­ны но­вая зо­на железнодорожного во­кза­ла Ато­ча (1985-1992 годы, архитектор Мо­нео), 4-й тер­ми­нал аэ­ро­пор­та Ба­ра­хас в сти­ле хай-тек (2000-2005 годы, архитектор Р. Род­жерс и другие). На ок­раи­нах Мадрида с конца XX века воз­во­дят­ся мас­си­вы дос­туп­но­го жи­лья (например, в районе Ка­ра­бан­чель) по про­ек­там испанских и за­ру­беж­ных ар­хи­тек­то­ров (Т. Мей­на, Д. Чип­пер­фил­да, В. Арет­са, А. Са­эро-По­ло и бю­ро FOA, ар­хитектурная мас­тер­ских MVRDV, «Dosmasuno», «Somos» и другие).

Мадрид - од­на из са­мых зе­лё­ных ев­ропейских сто­лиц. Сре­ди круп­ней­ших пар­ков - Бу­эн-Ре­ти­ро (бывшие са­ды одноименного ко­ро­лев­ско­го двор­ца), Ка­са-де-Кам­по (бывшие ко­ро­лев­ские охот­ни­чьи уго­дья) и ак­тив­но раз­ви­ваю­щий­ся «Ли­ней­ный парк Ман­са­на­рес» (на бе­ре­гах реки Ман­са­на­рес).

Сре­ди па­мят­ни­ков Мадрида - X. Ко­лум­бу (1885 год), Ф. Гойе (1905 год), 2 па­мят­ни­ка М. де Сер­ван­те­су (1835 год, скульп­тор А. Со­ла; 1927 год, архитектор П. Му­гу­ру­са, скульп­тор К. Ва­ле­ра).

Мадрид - круп­ней­ший центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Ис­па­нии. На­учные ис­сле­до­ва­ния ор­га­ни­зу­ют­ся и ко­ор­ди­ни­ру­ют­ся Выс­шим со­ве­том на­учных ис­сле­до­ва­ний (1939 год), ко­то­рый ру­ко­во­дит дея­тель­но­стью свыше 100 на­учных ин­сти­ту­тов и цен­тров. Функ­ции АН вы­пол­ня­ет Институт Ис­па­нии (1938 год), объ­е­ди­няю­щий: Ко­ро­лев­скую ака­де­мию испанского язы­ка (1713 год), Ко­ро­лев­скую ака­де­мию юри­дических на­ук (ос­но­ва­на в 1730 году; современное название с 1882 года), Ко­ро­лев­скую национальную ака­де­мию ме­ди­ци­ны (1734 год; современное название с 1861 года), Ко­ро­лев­скую ака­де­мию ис­то­рии (1738 год), Ко­ро­лев­скую ака­де­мию изящ­ных ис­кусств «Сан Фер­нан­до» (1752 год), Ко­ро­лев­скую ака­де­мию точ­ных, фи­зических и ес­тественных на­ук (1847 год), Ко­ро­лев­скую ака­де­мию мо­раль­ных и по­ли­тических на­ук (1857 год), Ко­ро­лев­скую национальную ака­де­мию фар­ма­ции (1932 год). Сре­ди других на­учных уч­ре­ж­де­ний - Национальная ас­тро­но­мическая об­сер­ва­то­рия (1790 год), Институт гео­ло­гии и гор­но­го де­ла (1849 год), Национальный гео­гра­фический институт (1870 год), Национальный институт ме­тео­ро­ло­гии (1887 год), Национальный институт океа­но­гра­фии (1914 год), Испанский институт му­зы­ко­ве­де­ния (1943 год), Национальный институт сельскохозяйственных тех­но­ло­гии и про­до­воль­ст­вия (1971 год), Центр со­цио­ло­гических ис­сле­до­ва­ний (1977 год), Институт ев­ро­пей­ско-ла­ти­но­американских ис­сле­до­ва­ний, Институт куль­тур­но­го на­сле­дия Ис­па­нии (оба 1984 года), На­учный парк (2001 год). Круп­ные ву­зы: Мад­рид­ский уни­вер­си­тет Ком­п­лу­тен­се, Ав­то­ном­ный университет (1968 год), По­ли­тех­нический университет (1971 год), Национальный университет дис­танционного обу­че­ния (1972 год, свыше 60 фи­лиа­лов в Ис­па­нии и 20 за ру­бе­жом), Университет Аль­фон­со X Муд­ро­го (1993 год), Ко­ро­лев­ская кон­сер­ва­то­рия (1830 год; до 1963 года Национальная шко­ла му­зы­ки и сце­нического искусства). Сре­ди не­го­су­дарственных ву­зов - Епи­ско­паль­ный университет Ко­миль­яс (ос­но­ван в 1890 году па­пой Рим­ским Львом XIII в Комильясе, с 1960 года в Мадриде). В го­ро­де дей­ст­ву­ют около 20 биб­лио­тек, в том числе Национальная библиотека Ис­па­нии (1712 год), Центральная во­ен­но-мор­ская библиотека (1856 год), Центральная во­ен­ная библиотека (1932 год). Национальный ис­то­рический ар­хив (1866 год).

Круп­ней­шие ху­дожественные му­зеи Мадрида - так называемый тре­уголь­ник ис­кусств (в начале XXI века ак­тив­но ве­дёт­ся их рас­ши­ре­ние): Пра­до (но­вое кры­ло му­зея 2001-2007 годов, архитектор Р. Мо­нео), Тис­сена-Бор­не­ми­сы со­б­ра­ние [во двор­це Виль­яэр­мо­са (XVII-XIX века), ре­кон­ст­руи­ро­ван Мо­нео, 1989 год; но­вое кры­ло - в фор­мах не­омо­дер­низ­ма, 2004 год, ар­хитектурное бю­ро BOPBAA], Центр ис­кусств ко­ро­ле­вы Со­фии (ос­но­ван в 1986 году; зда­ние - 2001-2005 годов, архитектор Ж. Ну­вель). Сре­ди других му­зе­ев: Национальный му­зей ес­тественных на­ук (1771 год), Во­ен­но-мор­ской (1843 год), Национальный ар­хео­ло­ги­че­ский (1867 год), Национальный ан­тро­по­ло­ги­че­ский (1910 год), Национальный му­зей де­ко­ра­тив­но­го искусства (1912 год), ро­ман­тиз­ма (1924 год), Му­ни­ци­паль­ный му­зей (1929 год), Национальный му­зей на­у­ки и тех­ни­ки (1980 год). До­ма-му­зеи: Х. Со­ро­льи, Ло­пе де Ве­ги (Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо). Куль­тур­ный центр «Кайк­са фо­рум» (2008 год, ар­хитектурное бю­ро «Хер­цог и де Ме­рон»). Ко­ро­лев­ский бо­та­нический сад (1755 год; площадь 6,7 га; бо­лее 30 тысяч рас­те­ний). Пла­не­та­рий (1986 год).

Те­ат­ры: му­зы­каль­ные - Ко­ро­лев­ский («Те­ат­ро Ре­аль», 1850 год), «Сар­су­эла» (1856 год); дра­ма­ти­че­ские - «Эс­пань­оль» (ста­рей­ший те­атр Ис­па­нии, ос­но­ван в 1582 году как «Кор­раль дель Прин­си­пе»; современное название с 1849 года), «Аль­бе­нис» (1945 год), Национальная труп­па клас­сического те­ат­ра (1986 год), «Ла Аба­дия» (1995 год), Национальный дра­ма­тический центр (объ­е­ди­ня­ет те­атры «Ма­рия Гер­ре­ро» и «Ва­лье-Инк­лан»). Национальный ба­лет Ис­па­нии (1978 год), «Национальный те­атр тан­ца» (1986 год, современное название с 1990 года), Ба­лет Вик­то­ра Уль­я­те (1988 год). Ор­ке­ст­ры: Мад­рид­ский сим­фо­ни­че­ский (1904 год), Фи­лар­мо­ни­че­ский (1915 год), Национальный ор­кестр Ис­па­нии (1937 год), Сим­фо­нический ор­кестр и хор Испанского ра­дио и ТВ (1965 год), Городской сим­фо­нический ор­кестр и хор (1987 год). Национальный хор Ис­па­нии (1971 год; ра­нее функ­цио­ни­ро­вал под названием «Хор Выс­шей пев­че­ской шко­лы»). Национальный музыкальный центр. Центр современной му­зы­ки (1983 год) - ор­га­ни­за­тор ме­ж­ду­народных на­учных кон­фе­рен­ций, кон­цер­тов; при нём функ­цио­ни­ру­ет Ла­бо­ра­то­рия ком­пь­ю­тер­ной и элек­трон­ной му­зы­ки (1989 год). Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: Осен­ний (музыкальное, тан­це­валь­ное, те­ат­раль­ное, цир­ко­вое искусство; еже­год­но с 1984 года), современной му­зы­ки (еже­год­но с 1999 года), а так­же фес­ти­ва­ли фла­мен­ко, тан­ца, ки­но­фес­ти­валь. Национальная филь­мо­те­ка (1953 год).

Мадрид - од­на из фут­боль­ных сто­лиц ми­ра; в го­ро­де про­хо­ди­ли: фи­нал чем­пио­на­та Ев­ро­пы (1964 год), мат­чи чем­пио­на­та ми­ра (1982 год), фи­на­лы Куб­ка ев­ропейских чем­пио­нов (1957, 1969, 1988, 2010 годы). Ве­ду­щие клу­бы Ев­ро­пы и Ис­па­нии - «Ат­ле­ти­ко» и «Ре­ал» - мно­го­крат­ные чем­пио­ны стра­ны, по­бе­ди­те­ли ря­да пре­стиж­ных ме­ж­ду­народных со­рев­но­ва­ний вы­сту­па­ют со­от­вет­ст­вен­но на ста­дио­нах «Ви­сен­те Каль­де­рон» (по­стро­ен в 1966 году, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1982 году; 55,8 тысяч мест) и «Сан­ть­я­го Бер­на­беу» (по­стро­ен в 1947 году, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1982 году; 106,5 тысяч мест). Бас­кет­боль­ная ко­ман­да «Ре­ал» (Мадрид) - од­на из силь­ней­ших в Ев­ро­пе, 30-крат­ный чем­пи­он стра­ны, по­бе­ди­тель восьми Куб­ков ев­ропейских чем­пио­нов (1964-1995 годы), четы­рёх Кубков обладателей кубков (1984-1997 годы) и ря­да других пре­стиж­ных ме­ж­ду­народных со­стя­за­ний; вы­сту­па­ет с октября 2010 года на «Ка­ха Махика» (свыше 12 тысяч мест); там же про­во­дят­ся тра­ди­ци­он­ные муж­ские тен­нисные тур­ни­ры, в 2006 и 2007 годы - ито­го­вый жен­ский тен­нис­ный тур­нир го­да «WTA Tour Cham­pionships». Сре­ди других современных спор­тив­ных со­ору­же­ний - Лег­ко­ат­ле­тический ста­дион (1989-1994 годов, ар­хи­тек­то­ры А. Крус, А. Ор­тис). В 1575 году в Мадриде при дво­ре ко­ро­ля Фи­лип­па II со­сто­ял­ся пер­вый тур­нир в ис­то­рии шах­мат с уча­сти­ем че­ты­рёх шах­ма­ти­стов. Близ Мадрида про­ве­де­но несколько испанских Гран-при Фор­му­лы-1 (с 1967 года) на трас­се «Ха­ра­ма», испанских Гран-при по мо­то­гон­кам (с 1913 года) и другие со­стя­за­ния.

В струк­ту­ре городской эко­но­ми­ки пре­об­ла­да­ет сфе­ра ус­луг, в ко­то­рой соз­да­ёт­ся около 82% ВРП (в том числе сек­тор фи­нан­со­вых ус­луг около 32%, тор­гов­ля около 32%; середина 2000-х годов) и за­ня­та большая часть ра­бо­таю­щих. Мадрид - круп­ный фи­нан­со­вый центр, здесь раз­ме­ща­ют­ся офи­сы боль­шин­ст­ва на­цио­наль­ных и круп­ных иностранных бан­ков, стра­хо­вых ком­па­ний. Мад­рид­ская фон­до­вая бир­жа (1831 год) - круп­ней­шая в Ис­па­нии. В го­ро­де на­хо­дят­ся штаб-квар­ти­ры круп­ней­ших национальных ком­па­ний, в том числе «Repsol YPF» (неф­те­га­зо­вый сек­тор), «Endesa, S. A.» (энер­ге­ти­ка), «Telefóni­ca S. A.» (связь, в том числе мо­биль­ная), тор­го­вой груп­пы «El Corte Inglés». Мадрид - центр ту­риз­ма ми­ро­во­го зна­че­ния; по чис­лу иностранных ту­ри­стов (свыше 6 миллионов человек еже­год­но, начало XXI века) сре­ди ев­ропейских сто­лиц ус­ту­па­ет толь­ко Па­ри­жу, Лон­до­ну и Ри­му. Ме­ж­ду­народный яр­ма­роч­ный центр: государственная ком­па­ния IFEMA (соз­да­на в 1980 году; вхо­дит в пя­тёр­ку круп­ней­ших ев­ропейских яр­ма­роч­ных ор­га­ни­за­ций) еже­год­но про­во­дит около 90 вы­ста­вок-яр­ма­рок, ко­то­рые по­се­ща­ют свыше 4,5 миллионов человек. Сре­ди важ­ней­ших ме­ж­ду­народных ме­ро­прия­тий: вы­став­ки современного искусства ARCO, юве­лир­ных из­де­лий и ан­тик­ва­риа­та FERIARTE, ме­бе­ли FIMM, воз­мож­но­стей об­ра­зо­ва­ния AULA, ин­фор­мационных тех­но­ло­гий, муль­ти­ме­диа и свя­зи SIMO, а так­же са­ло­ны ав­то­мо­биль­ный, мор­ской, мо­ды и другие. Вы­ста­воч­ный ком­плекс IFEMA (на­хо­дит­ся близ парка Хуа­на Кар­ло­са I) яв­ля­ет­ся од­ним из круп­ней­ших в Ев­ро­пе (ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2002 году, но­вые па­виль­о­ны - 2008 год). Важ­ные от­рас­ли сфе­ры ус­луг - сек­тор государственного управ­ле­ния (свя­зан с административно-по­ли­тическими функ­ция­ми го­ро­да), нау­ка и об­ра­зо­ва­ние (в сто­лич­ный ре­ги­он на­прав­ля­ет­ся около 29% государственного фи­нан­си­ро­ва­ния на­учной и ин­но­вационной дея­тель­но­сти, 2007 год). Мадрид - круп­ный центр пе­чат­но-из­да­тель­ско­го де­ла, рек­лам­но­го биз­не­са и мар­ке­тин­га.

Зна­чительная часть промышленных пред­при­ятий вы­ве­де­на за пре­де­лы городской чер­ты в ин­ду­ст­ри­аль­ные по­ли­го­ны в пре­де­лах про­вин­ции. С начала 1990-х годов осу­ще­ст­в­ля­ет­ся мас­штаб­ная мо­дер­ни­за­ция промышленных мощ­но­стей, ак­тив­но соз­да­ют­ся но­вые (около 20% дей­ст­вую­щих пред­при­ятий по­строе­ны в начале 2000-х годов). С по­след­ней четверти XX века до­ля промышленного про­изводства в ВРП Мадрида не­ук­лон­но сни­жа­ет­ся (около 10% ВРП в середине 2000-х годов). Объ­ём промышленной про­дук­ции сто­лич­ной аг­ло­ме­ра­ции пре­вы­ша­ет 8 миллиардов ев­ро (2007 год); на­счи­ты­ва­ет­ся бо­лее 11 тысяч пред­при­ятий (в основном мел­кие и сред­ние), на ко­то­рых тру­дят­ся около 125 тысяч человек. Ве­ду­щие от­рас­ли: ма­ши­но­строе­ние, в том числе транс­порт­ное [ав­то­строе­ние: в Мадриде - ав­то­за­во­ды «Peugeot Citroën Automóviles Espa ̃na» (2,8 тысяч за­ня­тых, 114,5 тысяч ав­то­мо­би­лей, а так­же ав­то­мо­биль­ные ком­плек­тую­щие; 2008 год) и IVECO (при­над­ле­жит итальянской груп­пе FIAT, вы­пус­ка­ет тя­жё­лые и лёг­кие гру­зо­ви­ки); авиа-, ло­ко­мо­ти­во­строе­ние], элек­трон­ная (вклю­чая ИТ- и те­ле­ком­му­ни­ка­ции), хи­ми­че­ская (в пре­де­лах сто­лич­ной аг­ло­ме­ра­ции про­из­во­дит­ся около 13% национальной про­дук­ции от­рас­ли, в том числе пла­ст­мас­сы, крас­ки и ла­ки, бы­то­вая хи­мия, пар­фю­ме­рия), фар­ма­цев­ти­че­ская и мик­ро­био­ло­ги­че­ская, тек­стиль­ная и швей­ная, ко­же­вен­но-обув­ная (в Мадриде и ок­ре­ст­но­стях из­го­тов­ля­ет­ся бо­лее 12% испанской обу­ви), по­ли­гра­фи­че­ская, пи­ще­вку­со­вая. Тра­диционное про­изводство ху­дожественных ре­мес­лен­ных из­де­лий (вы­шив­ки, кру­же­ва, вее­ра, кас­тань­е­ты, юве­лир­ные ук­ра­ше­ния). Ус­ко­рен­ны­ми тем­па­ми рас­тут мощ­но­сти строй­ин­ду­ст­рии (8% ВРП, середина 2000-х годов).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)