МАДИУНСКИЕ СОБЫТИЯ
МАДИУНСКИЕ СОБЫТИЯ - вооруженные выступление коммунистических сил против индонезийского правительства в районе города Мадиун (Восточная Ява) в сентябре – декабре 1948 года.
Поводом к выступлению послужили попытка правительства М. Хатты расформировать ряд воинских частей и похищение неизвестными нескольких офицеров 4-й дивизии, расквартированной в городе Соло и находившейся под сильным влиянием коммунистов.
Восстание поддержала часть индонезийских войск, дислоцировавшаяся в Мадиуне.
Правительство обвинило Коммунистическую партию Индонезии (КПИ) в попытке государственного переворота. В ответ руководство КПИ, поддержанное другими левыми партиями, обратилось к народу с призывом свергнуть правительство и взять власть в свои руки.
Для подавления восстания в Мадиун были направлены крупные контингенты верных правительству войск. К декабрю 1948 года они разгромили повстанцев.
Власти арестовали около 35 тысяч участников Мадиунских событий, в общей сложности погибло не менее 8 тысяч человек.
КПИ был нанесён серьёзный удар, до 1951 года она была вынуждена работать в подполье.