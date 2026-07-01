МАДИУНСКИЕ СОБЫТИЯ

МАДИУНСКИЕ СОБЫТИЯ - воо­руженные вы­сту­п­ле­ние ком­му­ни­стических сил про­тив ин­до­незийского пра­ви­тель­ст­ва в рай­оне города Ма­ди­ун (Восточная Ява) в сентябре – декабре 1948 год а .

По­во­дом к вы­сту­п­ле­нию по­слу­жи­ли по­пыт­ка пра­ви­тель­ст­ва М. Хат­ты рас­фор­ми­ро­вать ряд во­ин­ских ча­стей и по­хи­ще­ние не­из­вест­ны­ми не­сколь­ких офи­це­ров 4-й ди­ви­зии, рас­квар­ти­ро­ван­ной в городе Со­ло и на­хо­див­шей­ся под силь­ным влия­ни­ем ком­му­ни­стов.

Вос­ста­ние под­дер­жа­ла часть ин­до­незийских войск, дис­ло­ци­ро­вав­шая­ся в Ма­диу­не.

Пра­ви­тель­ст­во об­ви­ни­ло Ком­му­ни­сти­че­скую пар­тию Ин­до­не­зии (КПИ) в по­пыт­ке государственного пе­ре­во­ро­та. В от­вет ру­ко­во­д­ство КПИ, под­дер­жан­ное другими ле­вы­ми пар­тия­ми, об­ра­ти­лось к на­ро­ду с при­зывом сверг­нуть пра­ви­тель­ст­во и взять власть в свои ру­ки.

Для по­дав­ле­ния вос­ста­ния в Ма­ди­ун бы­ли на­прав­ле­ны круп­ные кон­тин­ген­ты вер­ных пра­ви­тель­ст­ву войск. К декабрю 1948 года они раз­гро­ми­ли пов­стан­цев.

Вла­сти аре­сто­ва­ли около 35 тысяч уча­ст­ни­ков Мадиунских событий, в об­щей слож­но­сти по­гиб­ло не ме­нее 8 тысяч человек.

КПИ был на­не­сён серь­ёз­ный удар, до 1951 года она бы­ла вы­ну­ж­де­на ра­бо­тать в под­по­лье.

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