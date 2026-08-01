МАДЕТОЯ ЛЕЭВИ

МАДЕТОЯ ЛЕЭВИ (ЛЕЭВИ АНТТИ) - финский ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр, пе­да­гог, музыкальный кри­тик.

В 1906-1910 годы учил­ся в Хель­син­ки в Музыкальном институте (у Ар­ма­са Яр­не­фель­та и Я. Си­бе­лиу­са), в 1910-1911 годы в Па­ри­же (у В.д’Энди), в 1911-1912 годы в Ве­не (у Р. Фук­са) и Бер­ли­не.

В 1912-1914 годы ди­ри­жи­ро­вал Фи­лар­мо­ническим ор­ке­ст­ром Хель­син­ки, в 1914-1916 годы - сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром Вы­бор­га.

В 1916-1939 годы пре­по­да­вал в Музыкальном институте (с 1928 года консерватория) ком­по­зи­цию, тео­рию и ис­то­рию му­зы­ки, в 1926-1947 годы - музыкальные дис­ци­п­ли­ны в университете Хель­син­ки (профессор с 1937 года).

В 1916-1632 музыкальный кри­тик газеты «Helsingin sanomat».

В 1933-1936 годы председатель Ас­со­циа­ции фин. ком­по­зи­то­ров.

Один из круп­ней­ших ком­по­зи­то­ров Фин­лян­дии, в твор­че­ст­ве свое­об­раз­но со­еди­нял влия­ния Я. Си­бе­лиу­са, К. Де­бюс­си и М. Ра­ве­ля с эле­мен­та­ми фин­ско­го (главным образом эс­тер­бот­ний­ско­го) фольк­ло­ра.

При­знан со­вре­мен­ни­ка­ми как со­зда­тель национальной финской опе­ры XX века. Ав­тор 2 опер: «Се­ве­ря­не» (из­вест­на как «Похья­лай­сиа», по од­но­именной пье­се А. Яр­ви­луо­мы, 1924 год; пер­вой сре­ди финских опер ста­ла ста­вить­ся за пре­де­ла­ми стра­ны), «Юха» (по од­но­именной по­вес­ти Ю. Ахо, 1935 год; обе по­став­ле­ны в Фин­ской опе­ре, Хель­син­ки).

Сре­ди других со­чи­не­ний: для ор­ке­ст­ра - 3 сим­фо­нии (1916, 1918, 1926 годы), сим­фо­ническая по­эма «Кул­лер­во» (1913 год); Sta­bat mater (1915 год); кан­та­ты на финские тек­сты, в том числе на сю­же­ты из эпо­са «Ка­ле­ва­ла» («Кан­те­ле Вяй­ня­мё­не­на», 1935 год); ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка; хо­ры; пес­ни (цикл «Осень», 1930 год); му­зы­ка к спек­так­лям дра­ма­тического те­ат­ра.