МАДАРЬЯГА , ИСАБЕЛЬ ДЕ

Мадарьяга ( исп. Madariaga) , Исабель де (27.08.1919, Глазго — 16.06.2014, Лондон) — британский историк России XVIII в., дочь С. де Мадарьяги ; cын ее сестры — испанский политик Х. Солана . Училась в Испании, Франции, Швейцарии. Стала первой женщиной — выпускницей Школы славянских и восточноевропейских исследований Лондонского университета (1940). В годы Второй мировой войны 1939—1945 работала в Британской вещательной корпорации (BBC), прослушивая нацистское радиопередачи. В 1943—1976 была замужем за Леонардом Шапиро, который стал крупным советологом, сотрудничавшим с ЦРУ, британскими спецслужбами и радио «Свобода». Защитила диссертацию в 1959 в Лондонской школе экономики. Преподавала в Сассекском и Ланкастерском университетах, c 1971 — в Школе славянских и восточноевропейских исследований (в 1982—1984 профессор). В своем главном труде показала Екатерину II как сильного реформатора, добившегося больших успехов в преобразовании России.Подарила личную библиотеку Испанской национальной библиотеке, чтобы способствовать развитию русистики в стране, где эта отрасль знания не поощрялась во времена Ф.

Подарила личную библиотеку Испанской национальной библиотеке, чтобы способствовать развитию русистики в стране, где эта отрасль знания не поощрялась во времена Ф. Франко .Член Британской академии (1990), Королевской испанской академии истории (1991).

Член Британской академии (1990), Королевской испанской академии истории (1991).

Соч. : Britain, Russia and the Armed Neutrality of 1780: Sir James Harris’s Mission to St. Petersburg during the American Revolution. New Haven (Ct.), 1962; Russia in the Age of Catherine the Great. New Haven (Ct.), 1981 (рус. изд.: Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002); Catherine the Great: A Short History. New Haven (Ct.), 1990 (рус. изд.: Екатерина Великая и ее эпоха. М., 2006); Politics and Culture in Eighteenth-Century Russia. London, 1998; Ivan the Terrible: First Tsar of Russia. New Haven (Ct.), 2005 (рус. изд.: Иван Грозный. Первый русский царь. М., 2007). А. А. Исэров.