МАДАБА
МАДАБА - город в западной части Иордании, административный центр мухафазы (губернаторства) Мадаба.
Население 88,7 тысяч человек (2010 год).
Расположен в 30 км к юго-западу от Аммана, в 20 км к востоку от побережья Мёртвого моря.
Первое поселение на месте Мадабы датируется ранним бронзовым веком (начало IV-го тысячелетия до нашей эры).
Под названием Медева неоднократно упоминается в Ветхом Завете как один из городов Моава (Числ. 21:30; Нав. 13:9, 16; 1 Пар. 19:7; Ис. 15:2).
Во II веке до нашей эры - I веке нашей эры входил в состав Набатейского царства, со 106 года - в римскую провинцию Аравия.
В IV-VIII веках центр епархии (впервые епископ Мадабы упоминается в деяниях IV Вселенского собора 451 года).
Расцвет Мадабы пришёлся на 2-ю половину VI века, когда было построено большинство известных храмов, богато украшенных мозаиками.
С IX века город начал приходить в упадок, в XIV-XV веках окончательно покинут жителями.
Восстановлен около 1880 года арабами-христианами, переселившимися туда из Эль-Карака.
В 1896 году в Мадабе были найдены первые мозаики [в том числе «Мадабская карта», древнейшая известная карта Иерусалима и Святой земли (VI век; топонимы на греческом языке) - смотри иллюстрации к статье Византия], привлёкшие к городу внимание археологов.
Исторический центр Мадабы располагается вдоль древнеримской дороги, в северной части современного города.
От римского времени сохранились руины гробницы и алтаря Нептуна. Цитадель, внутри которой расположены церкви: Пророка Илии (595-596 годы, сохранились фундаменты), Богоматери (796 год, руины ротонды с обширным нартексом), Мучеников (VI век; аль-Хадир; сохранились фундаменты). Близ цитадели - собор (VI век, перестроен в XX веке, ныне католическая церковь Иоанна Крестителя; руины капеллы Мученика Феодора во дворе, 562 год). Руины церкви Апостолов (578 год; полы украшены мозаиками на пасторальные темы, также аллегорическое изображение Моря; мастер Саламан); светских построек византийского и омейядского времени: «Сожжённый дворец» (конец VI - начало VII века), «Зал Ипполита» (VI век; мозаики пола - сцены из истории Федры и Ипполита, аллегории городов и другое), «Зал Креста», «Зал Вакхической процессии» и другое. Православная церковь Святого Георгия (возведена в конце XIX века на фундаменте VI века; внутри - «Мадабская карта»); жилые дома начала XX века в русле традиционной ближневосточной архитектуры. Часть мозаик I-VIII веков, украшавших здания Мадабы и окрестностей, находится в Археологическом музее (1962 год).
Школа мозаичного дела и реставрации (1992 год).
Кустарные промыслы.
Развивается туризм.
В 7 км к западу от Мадабы - гора Нево, с которой, согласно Ветхому Завету (Втор. 34:1-5), Моисей увидел Ханаан и на которой скончался.
Храмовый комплекс «Мемориал Моисея» (управляется общиной францисканцев), в том числе остатки византийской базилики и монастыря (IV-VII веков; мозаики - VI век).