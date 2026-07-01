МАДАБА

МАДАБА - го­род в западной час­ти Иор­да­нии, административный центр му­ха­фа­зы (гу­бер­на­тор­ст­ва) Ма­да­ба.

Население 88,7 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен в 30 км к юго-за­па­ду от Ам­ма­на, в 20 км к вос­то­ку от по­бе­ре­жья Мёрт­во­го мо­ря.

Пер­вое по­се­ле­ние на мес­те Мадабы да­ти­ру­ет­ся ран­ним брон­зо­вым ве­ком (начало IV-го тысячелетия до нашей эры).

Под названием Ме­де­ва не­од­но­крат­но упо­ми­на­ет­ся в Вет­хом За­ве­те как один из го­ро­дов Моа­ва (Числ. 21:30; Нав. 13:9, 16; 1 Пар. 19:7; Ис. 15:2).

Во II веке до нашей эры - I веке нашей эры вхо­дил в со­став На­ба­тей­ско­го цар­ст­ва, со 106 года - в римскую провинцию Ара­вия.

В IV-VIII веках центр епар­хии (впер­вые епи­скоп Мадабы упо­ми­на­ет­ся в дея­ни­ях IV Все­лен­ско­го со­бо­ра 451 года).

Рас­цвет Мадабы при­шёл­ся на 2-ю половину VI века, ко­гда бы­ло по­строе­но боль­шин­ст­во из­вест­ных хра­мов, бо­га­то ук­ра­шен­ных мо­заи­ка­ми.

С IX века го­род на­чал при­хо­дить в упа­док, в XIV-XV веках окон­ча­тель­но по­ки­нут жи­те­ля­ми.

Вос­ста­нов­лен около 1880 года ара­ба­ми-хри­стиа­на­ми, пе­ре­се­лив­ши­ми­ся ту­да из Эль-Ка­ра­ка.

В 1896 году в Мадабе бы­ли най­де­ны пер­вые мо­заи­ки [в том числе «Ма­даб­ская кар­та», древ­ней­шая из­вест­ная кар­та Ие­ру­са­ли­ма и Свя­той зем­ли (VI век; то­по­ни­мы на греческом языке) - смотри иллюстрации к статье Ви­зан­тия], при­влёк­шие к го­ро­ду вни­ма­ние ар­хео­ло­гов.

Ис­то­рический центр Мадабы рас­по­ла­га­ет­ся вдоль древнеримской до­ро­ги, в северной час­ти современного го­ро­да.

От римского вре­ме­ни со­хра­ни­лись руи­ны гроб­ни­цы и ал­та­ря Неп­ту­на. Ци­тадель, внут­ри ко­то­рой рас­по­ло­же­ны церк­ви: Про­ро­ка Илии (595-596 годы, сохранились фун­да­мен­ты), Бо­го­ма­те­ри (796 год, руи­ны ро­тон­ды с об­шир­ным нар­тек­сом), Му­че­ни­ков (VI век; аль-Ха­дир; сохранились фун­да­мен­ты). Близ ци­та­де­ли - со­бор (VI век, пе­ре­стро­ен в XX веке, ны­не ка­то­лическая церковь Ио­ан­на Кре­сти­те­ля; руи­ны ка­пел­лы Му­че­ни­ка Фео­до­ра во дво­ре, 562 год). Руи­ны церкви Апо­сто­лов (578 год; по­лы ук­ра­ше­ны мо­заи­ка­ми на пас­то­раль­ные те­мы, так­же ал­ле­го­рическое изо­бра­же­ние Мо­ря; мас­тер Са­ла­ман); свет­ских по­стро­ек ви­зан­тий­ско­го и омей­яд­ско­го вре­ме­ни: «Со­жжён­ный дво­рец» (конец VI - начало VII века), «Зал Ип­по­ли­та» (VI век; мо­заи­ки по­ла - сце­ны из ис­то­рии Фед­ры и Ип­по­ли­та, ал­ле­го­рии го­ро­дов и другое), «Зал Кре­ста», «Зал Вак­хи­че­ской про­цес­сии» и другое. Пра­во­слав­ная церковь Святого Ге­ор­гия (воз­ве­де­на в конце XIX века на фун­да­мен­те VI века; внут­ри - «Ма­даб­ская кар­та»); жи­лые до­ма начала XX века в рус­ле тра­диционной ближ­не­во­сточ­ной ар­хитек­ту­ры. Часть мо­за­ик I-VIII веков, ук­ра­шав­ших зда­ния Мадабы и ок­ре­ст­но­стей, на­хо­дит­ся в Ар­хео­ло­гическом му­зее (1962 год).

Шко­ла мо­за­ич­но­го де­ла и ре­став­ра­ции (1992 год).

Ку­стар­ные про­мы­слы.

Раз­ви­ва­ет­ся ту­ризм.

В 7 км к за­па­ду от Мадабы - го­ра Не­во, с ко­то­рой, со­глас­но Вет­хо­му За­ве­ту (Втор. 34:1-5), Мои­сей уви­дел Ха­на­ан и на ко­то­рой скон­чал­ся.

Хра­мо­вый ком­плекс «Ме­мо­ри­ал Мои­сея» (управ­ля­ет­ся об­щи­ной фран­ци­скан­цев), в том числе ос­тат­ки ви­зантийской ба­зи­ли­ки и мо­на­сты­ря (IV-VII веков; мо­заи­ки - VI век).

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