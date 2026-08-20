МАЦЗЯБАН

МАЦЗЯБАН - археологическая культура среднего неолита (около 4500 - 3400 годов до нашей эры) в бассейне нижнего течения реки Янцзы, в районе озера Тайху.

На­зва­на по по­се­ле­нию и мо­гиль­ни­ку близ современной деревни Мац­зя­бан (уезд Цзя­син, провинция Чжэц­зян, Ки­тай), от­кры­тым со­труд­ни­ка­ми Хан­чжоу­ско­го университета в 1959 году и позд­нее ис­сле­до­вав­шим­ся пе­кин­ски­ми и чжэц­зян­ски­ми ар­хео­ло­га­ми. До 1977 года Мац­зя­бан не от­ли­ча­ли от куль­ту­ры Цин­лянь­ган. Мац­зя­бан - круп­ней­шая куль­ту­ра среднего не­оли­та зо­ны Ниж­няя Янц­зы (Древ­ней­шие ар­хео­ло­ги­че­ские куль­ту­ры на тер­ри­то­рии Ки­тая), наи­бо­лее ран­няя из из­вест­ных здесь куль­тур зем­ле­дель­цев, её ме­ст­ные пред­ше­ст­вен­ни­ки не вы­яв­ле­ны. Вы­де­ля­ют ран­ний и позд­ний (к не­му от­но­сит­ся и эпо­ним­ный па­мят­ник) пе­рио­ды Мац­зя­бана; ино­гда - два ло­каль­ных ва­ри­ан­та (Лоц­зяц­зяо и Цао­се­шань-Юй­дунь). Аре­ал и да­ти­ров­ка ос­та­ют­ся пред­ме­том дис­кус­сии, есть ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты (не­ка­либ­ро­ван­ные) для по­се­ле­ний Лоц­зя­цзяо (4450± 100; 4310± 130) и Цао­се­шань (3670±115; 3420±110; 3415±105).

Не­ук­ре­п­лён­ные по­се­ле­ния с пря­мо­уголь­ным и ок­руг­лы­ми в пла­не по­строй­ка­ми, во мно­гих по пе­ри­мет­ру за­фик­си­ро­ва­ны стол­бы. На по­се­ле­ни­ях Лоц­зя­ц­зяо и Юй­дунь най­де­ны де­ревянные фраг­мен­ты с па­за­ми, квад­рат­ны­ми от­вер­стия­ми, шты­ря­ми. Грун­то­вые мо­гиль­ни­ки; кон­ту­ры мо­ги­лы фик­си­ру­ют­ся пло­хо. Тру­по­по­ло­же­ния (в т. ч. кол­лек­тив­ные, не­ред­ко пар­ные) го­ло­вой на се­вер; в основном нич­ком, есть вы­тя­ну­тые на спи­не или на бо­ку, скор­чен­ные. От­ме­че­но ис­поль­зо­ва­ние со­су­дов, за­кры­ваю­щих го­ло­ву, ли­бо по­ме­ще­ние кос­тей че­ре­па в ке­ра­мическую ём­кость. Ин­вен­та­ря не­мно­го, в основном - со­су­ды близ го­ло­вы, очень ред­ко - ка­мен­ные то­по­ры. Есть на­ход­ки кос­тей со­ба­ки, сви­ньи, пан­ци­рей че­ре­пах.

Для ке­ра­мического ком­плек­са Мац­зя­бан спе­ци­фич­ны вы­со­кие круг­ло­дон­ные и ба­ноч­ные горш­ки с вы­сту­па­ми (в 1-2 ря­да), на­прав­лен­ны­ми вверх, они мо­гут быть вол­но­об­раз­ны­ми, ино­гда на­леп­ны­ми. Та­кие вы­сту­пы встре­ча­ют­ся и на других со­су­дах. Ха­рак­тер­ны три­по­ды со сплош­ны­ми нож­ка­ми, на ос­но­ве горш­ка, у круг­ло­дон­ных не­ред­ко нож­ки вы­со­кие, вы­гну­тые, с на­ле­па­ми. Есть ча­ши на сплош­ных (ино­гда вы­со­ких) под­до­нах и без них - плос­ко­дон­ные, в т. ч. со сли­вом; ба­ноч­ные фор­мы, в т. ч. с 2 руч­ка­ми-уш­ка­ми; кор­ча­ги с не­вы­со­ким рас­ши­ряю­щим­ся вен­чи­ком; горш­ки с не­боль­ши­ми ду­го­об­раз­ны­ми руч­ка­ми; «печ­ные ре­шёт­ки»; у час­ти кор­чаг и горш­ков руч­ки ши­ро­кие. Многие фор­мы име­ют ана­ло­гии в куль­ту­ре Хэ­му­ду. Из­вест­ны «чай­ни­ки», рас­про­стра­нив­шие­ся, ви­ди­мо, из Мац­зя­бана в других куль­ту­рах к югу от ни­зовь­ев Янц­зы.

В ком­плек­сах позд­не­го пе­рио­да из­вест­ны «дзё­мо­нои­ды» - вы­со­кие круг­ло­дон­ные горш­ки, но с чёт­ко вы­ра­жен­ным вен­чи­ком; «рюм­ки» со ско­шен­ной под­став­кой и др. Час­то при­ме­нял­ся крас­ный ан­гоб. Есть фраг­мен­ты со штам­по­ван­ным ор­на­мен­том : вол­нистые ли­нии, «сет­ка», «пет­ли», «ко­сич­ки», точ­ки или зиг­за­ги ме­ж­ду ли­ния­ми; най­де­ны и ке­ра­мические штам­пы квад­рат­ной и оваль­ной фор­мы. С Мац­зя­баном свя­зы­ва­ет­ся по­яв­ле­ние со­су­дов, по­лу­чив­ших ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в сле­дую­щие пе­рио­ды, в т. ч. три­по­дов с по­лы­ми нож­ка­ми на ос­но­ве горш­ка и кув­ши­на (в Мац­зя­бане встре­ча­ют­ся и со­су­ды, у ко­то­рых од­на из но­жек силь­но ото­гну­тая, пло­ская; к ней кре­пит­ся руч­ка). Уни­каль­на ке­ра­мическая фи­гур­ка муж­чи­ны с воз­бу­ж­дён­ным по­ло­вым ор­га­ном (ран­ний пе­ри­од, по­се­ле­ние Лоц­зяц­зяо), для позд­не­го пе­рио­да из­вест­на фи­гур­ка сви­ньи. Ка­мен­ные мас­сив­ные мо­ты­ги, тра­пе­цие­вид­ные то­по­ры, тёс­ла, но­жи и др.; ос­вое­ны шли­фов­ка и свер­ле­ние, на ору­ди­ях позд­не­го пе­рио­да про­сле­жи­ва­ет­ся яв­ный тех­но­ло­гический про­гресс. Неф­ри­то­вые брас­ле­ты, серь­ги-под­вес­ки («цзюэ»). Де­ре­вян­ные за­ступ, суп­порт, бам­бу­ко­вый на­ко­неч­ник ко­пья; кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки стрел, ры­бо­лов­ные крюч­ки, иг­лы, за­кол­ки и др. В Цао­се­ша­ни об­на­ру­же­ны 3 лос­ку­та тка­ни из во­ло­кон ди­ко­рас­ту­щей пуе­ра­рии плот­но­стью около 10 ни­тей на 1 см2 (древ­ней­шая на­ход­ка в Восточной Азии).

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - за­лив­ное ри­со­вод­ст­во (ско­ро­спе­лый и ко­рот­ко­зёр­ный рис); жи­вот­но­вод­ст­во (сви­нья, со­ба­ка, буй­вол), ры­бо­лов­ст­во (воз­мож­но, и ры­бо­вод­ст­во); зна­чи­мы охо­та на оле­ней, ка­ба­нов, лис и др., сбор мол­лю­сков, че­ре­пах, ули­ток. На сме­ну Мац­зя­бану при­хо­дят, ве­ро­ят­нее все­го, свя­зан­ные с ней куль­ту­ры Сунц­зэ и Лян­чжу.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)