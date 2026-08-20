МАЦЗЯБАН
МАЦЗЯБАН - археологическая культура среднего неолита (около 4500 - 3400 годов до нашей эры) в бассейне нижнего течения реки Янцзы, в районе озера Тайху.
Названа по поселению и могильнику близ современной деревни Мацзябан (уезд Цзясин, провинция Чжэцзян, Китай), открытым сотрудниками Ханчжоуского университета в 1959 году и позднее исследовавшимся пекинскими и чжэцзянскими археологами. До 1977 года Мацзябан не отличали от культуры Цинляньган. Мацзябан - крупнейшая культура среднего неолита зоны Нижняя Янцзы (Древнейшие археологические культуры на территории Китая), наиболее ранняя из известных здесь культур земледельцев, её местные предшественники не выявлены. Выделяют ранний и поздний (к нему относится и эпонимный памятник) периоды Мацзябана; иногда - два локальных варианта (Лоцзяцзяо и Цаосешань-Юйдунь). Ареал и датировка остаются предметом дискуссии, есть радиоуглеродные даты (некалиброванные) для поселений Лоцзяцзяо (4450± 100; 4310± 130) и Цаосешань (3670±115; 3420±110; 3415±105).
Неукреплённые поселения с прямоугольным и округлыми в плане постройками, во многих по периметру зафиксированы столбы. На поселениях Лоцзяцзяо и Юйдунь найдены деревянные фрагменты с пазами, квадратными отверстиями, штырями. Грунтовые могильники; контуры могилы фиксируются плохо. Трупоположения (в т. ч. коллективные, нередко парные) головой на север; в основном ничком, есть вытянутые на спине или на боку, скорченные. Отмечено использование сосудов, закрывающих голову, либо помещение костей черепа в керамическую ёмкость. Инвентаря немного, в основном - сосуды близ головы, очень редко - каменные топоры. Есть находки костей собаки, свиньи, панцирей черепах.
Для керамического комплекса Мацзябан специфичны высокие круглодонные и баночные горшки с выступами (в 1-2 ряда), направленными вверх, они могут быть волнообразными, иногда налепными. Такие выступы встречаются и на других сосудах. Характерны триподы со сплошными ножками, на основе горшка, у круглодонных нередко ножки высокие, выгнутые, с налепами. Есть чаши на сплошных (иногда высоких) поддонах и без них - плоскодонные, в т. ч. со сливом; баночные формы, в т. ч. с 2 ручками-ушками; корчаги с невысоким расширяющимся венчиком; горшки с небольшими дугообразными ручками; «печные решётки»; у части корчаг и горшков ручки широкие. Многие формы имеют аналогии в культуре Хэмуду. Известны «чайники», распространившиеся, видимо, из Мацзябана в других культурах к югу от низовьев Янцзы.
В комплексах позднего периода известны «дзёмоноиды» - высокие круглодонные горшки, но с чётко выраженным венчиком; «рюмки» со скошенной подставкой и др. Часто применялся красный ангоб. Есть фрагменты со штампованным орнаментом: волнистые линии, «сетка», «петли», «косички», точки или зигзаги между линиями; найдены и керамические штампы квадратной и овальной формы. С Мацзябаном связывается появление сосудов, получивших широкое распространение в следующие периоды, в т. ч. триподов с полыми ножками на основе горшка и кувшина (в Мацзябане встречаются и сосуды, у которых одна из ножек сильно отогнутая, плоская; к ней крепится ручка). Уникальна керамическая фигурка мужчины с возбуждённым половым органом (ранний период, поселение Лоцзяцзяо), для позднего периода известна фигурка свиньи. Каменные массивные мотыги, трапециевидные топоры, тёсла, ножи и др.; освоены шлифовка и сверление, на орудиях позднего периода прослеживается явный технологический прогресс. Нефритовые браслеты, серьги-подвески («цзюэ»). Деревянные заступ, суппорт, бамбуковый наконечник копья; костяные наконечники стрел, рыболовные крючки, иглы, заколки и др. В Цаосешани обнаружены 3 лоскута ткани из волокон дикорастущей пуерарии плотностью около 10 нитей на 1 см2 (древнейшая находка в Восточной Азии).
В основе хозяйства - заливное рисоводство (скороспелый и короткозёрный рис); животноводство (свинья, собака, буйвол), рыболовство (возможно, и рыбоводство); значимы охота на оленей, кабанов, лис и др., сбор моллюсков, черепах, улиток. На смену Мацзябану приходят, вероятнее всего, связанные с ней культуры Сунцзэ и Лянчжу.