МАЦУДАЙРА ЁРИЦУНЭ
МАЦУДАЙРА ЁРИЦУНЭ - японский композитор.
Потомок сёгунов. Учился в Токио у К. Комацу и А. Н. Черепнина (1935 год); последний способствовал публикации сочинений Мацудайра. В 1935-1960 годах один из руководителей японского отделения Международного общества современной музыки (с 1956 года президент).
Во второй половине 1930-х годов Мацудайра увлёкся японской традиционной музыкой, влияние которой с тех пор сказывалось в его сочинениях (впервые в Сонатине для флейты, 1936 год). В «Теме с вариациями» для фортепиано с оркестром (1951 год, премьера состоялась под управлением Г. фон Караяна) и в последующих сочинениях синтезировал элементы музыки гагаку с неоклассицистской стилистикой, близкой М. Равелю и Ф. Пуленку.
Первый в Японии композитор-авангардист, использовал додекафонию, сериализм и другие техники [«Метаморфозы на тему сайбара» для сопрано и камерного оркестра, 1953 год; «Бугаку кумикёку» («Танцевальная сюита Бугаку») для симфонического оркестра, 1960 год]. Среди других сочинений: моноопера «Гэндзи-моногатари» (по роману Мурасаки Сикибу; поставлена в 1997 году, Париж), 2 концерта для фортепиано с оркестром (1964, 1980 годы), камерно-инструментальная, вокальная музыка, обработки японских народных мелодий. Автор книги «Современная гармония» (1955 год, на японском языке).