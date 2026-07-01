МАЧАЛА
МАЧАЛА - город на юго-западе Эквадора, административный центр провинции Эль-Оро.
Население 253,9 тысячи человек (2010 год). Расположен близ побережья залива Гуаякиль Тихого океана. Автодорогами связан с городами Кито, Гуаякиль и Куэнка. Национальный аэропорт.
Впервые упоминается в 1573 году как индейское поселение. В XVIII веке центр одноименного округа в составе испанских владений в Латинской Америке. С 1784 года в составе провинции Гуаякиль. С 1884 года (по другим данным, с 1888 года) административный центр провинции Эль-Оро. В 1900 году связан железнодорожной линией с тихоокеанским побережьем. В июле 1941 года в ходе вооруженного конфликта с Перу подвергся бомбардировке, в 1941-1942 годах оккупирован перуанскими войсками. С 1969 года резиденция епископа.
В начале XXI века город активно застраивается современными офисными и жилыми зданиями. Технический университет Мачала (1969 год), технологический университет Сан-Антонио (1999 год). Музеи: археологический, палеонтологический, морской; картинная галерея. Центральный городской парк Хуан-Монтальво (1824 год). Ежегодно проходит Всемирная ярмарка бананов (с 1963 года, сентябрь). Туризм (в т. ч. деловой).
Мачала - крупный экономический центр страны. Большая часть работающих занята в сфере услуг (торговля - оптовая и розничная, транспорт и логистика, ресторанный и гостиничный бизнес и др.). Важнейшие градообразующие отрасли - переработка (включая сортировку, упаковку и др.) сельскохозяйственная продукции региона (бананы, а также кофе и какао) и торговля ею. Внешнеторговые операции обслуживает морской порт Пуэрто-Боливар (близ города), крупнейший в стране по экспорту бананов (до 80% национального производства). Грузооборот около 1,78 млн. тон (в т. ч. экспорт бананов 1,65 млн. тон) и 48,1 тысяч контейнеров ДФЭ (2008 год). Лов рыбы и морепродуктов (в основном креветки).