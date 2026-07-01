МАЧАЛА

МАЧАЛА - го­род на юго-за­па­де Эк­ва­до­ра, административный центр провинции Эль-Оро.

Население 253,9 тысячи человек (2010 год). Рас­по­ло­жен близ по­бе­ре­жья залива Гуа­я­киль Ти­хо­го океана. Ав­то­до­ро­га­ми свя­зан с го­ро­да­ми Ки­то, Гуа­я­киль и Ку­эн­ка. Национальный аэ­ро­порт.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1573 году как ин­дей­ское по­се­ле­ние. В XVIII веке центр од­но­именного ок­ру­га в со­ста­ве испанских вла­де­ний в Латинской Аме­ри­ке. С 1784 года в со­ста­ве провинции Гуа­я­киль. С 1884 года (по другим дан­ным, с 1888 года) административный центр провинции Эль-Оро. В 1900 году свя­зан железнодорожной ли­ни­ей с ти­хо­оке­ан­ским по­бе­режь­ем. В ию­ле 1941 года в хо­де воо­руженного кон­флик­та с Пе­ру под­верг­ся бом­бар­ди­ров­ке, в 1941-1942 годах ок­ку­пи­ро­ван пе­ру­анскими вой­ска­ми. С 1969 года ре­зи­ден­ция епи­ско­па .

В начале XXI века го­род ак­тив­но за­страи­вает­ся современными офис­ны­ми и жи­лы­ми зда­ния­ми. Тех­ни­ческий университет Мачала (1969 год), тех­но­ло­гический университет Сан-Ан­то­нио (1999 год). Му­зеи: ар­хео­ло­ги­че­ский, па­лео­нто­ло­ги­ческий, мор­ской; кар­тин­ная га­ле­рея. Цен­тральный городской парк Ху­ан-Мон­таль­во (1824 год). Еже­год­но про­хо­дит Все­мир­ная яр­мар­ка ба­на­нов (с 1963 года, сен­тябрь). Ту­ризм (в т. ч. де­ло­вой).

Мачала - круп­ный эко­но­мический центр стра­ны. Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (тор­гов­ля - оп­то­вая и роз­нич­ная, транс­порт и ло­ги­сти­ка, рес­то­ран­ный и гос­ти­нич­ный биз­нес и др.). Важ­ней­шие гра­до­об­ра­зую­щие от­рас­ли - пе­ре­ра­бот­ка (вклю­чая сор­ти­ров­ку, упа­ков­ку и др.) сельскохозяйственная про­дук­ции ре­гио­на (ба­на­ны, а так­же ко­фе и ка­као) и тор­гов­ля ею. Внеш­не­тор­го­вые опе­ра­ции об­слу­жи­ва­ет морской порт Пу­эр­то-Бо­ли­вар (близ города), круп­ней­ший в стра­не по экс­пор­ту ба­на­нов (до 80% национального про­изводства). Гру­зо­обо­рот около 1,78 млн. тон (в т. ч. экс­порт ба­на­нов 1,65 млн. тон) и 48,1 тысяч кон­тей­неров ДФЭ (2008 год). Лов ры­бы и мо­ре­про­дук­тов (в основном кре­вет­ки).

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