МАЧАДО-И-РУИС АНТОНИО
МАЧАДО-И-РУИС АНТОНИО - испанский поэт.
Сын учёного-фольклориста, брат М. Мачадо-и- Руиса. С 1883 года жил в Мадриде. Учился на факультете философии и литературы в Свободном институте просвещения в Мадриде. В 1898 году жил в Париже, где познакомился с Р. Дарио. Сменил неск.олько специальностей, занимался журналистикой, преподавал. В 1919-1931 годах профессор в университете Сеговии. Выступал в поддержку республиканцев против режима Ф. Франко, в 1939 году был вынужден бежать во Францию, где вскоре умер.
Печатался в прессе с 1901 года. Дебютный поэтический сборник «Томления» («Soledades», 1903 год), а также сборник «Томления, галереи и другие поэмы» («Soledades, galerías, y otros poemas», 1907 год) сочетают традиции романтизма и модернизма. Пейзажные зарисовки и психологические переживания, связанные с темами любви и одиночества, преобладают в поэтическом сборнике «Поля Кастилии» («Campos de Castilla», 1912 год). Сборники «Новые песни» («Nuevas canciones», 1924 год) и «Собрание стихотворений» («Poesías completas», 1928 год) во многом предвещают идеи экзистенциализма. В книге «Хуан де Майрена. Изречения, шутки, замечания и воспоминания апокрифического профессора» («Juan de Mairena: Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo», 1936 год) от лица своего лирического двойника размышлял о природе познания. В соавторстве с братом написал ряд стихотворных пьес для театра. Автор многочисленных эссе.
Сочинения:
Избранное. М., 1975;
Obras completas. Barcelona, 2005;
Полное собрание стихотворений. СПб., 2007.