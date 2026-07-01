МАЧАДО-И-РУИС АНТОНИО

МАЧАДО-И-РУИС АНТОНИО - испанский поэт.

Сын учё­но­го- фольк­ло­ри­ста , брат М. Ма­ча­до-и- Ру­и­са . С 1883 года жил в Мад­ри­де. Учил­ся на факультете фи­ло­со­фии и ли­те­ра­ту­ры в Сво­бод­ном институте про­све­ще­ния в Мад­ри­де. В 1898 году жил в Па­ри­же, где по­зна­ко­мил­ся с Р. Да­рио . Сме­нил неск.олько спе­ци­аль­но­стей, за­ни­мал­ся жур­на­ли­сти­кой, пре­по­да­вал. В 1919-1931 годах про­фес­сор в университете Се­го­вии. Вы­сту­пал в под­держ­ку рес­пуб­ли­кан­цев про­тив ре­жи­ма Ф. Фран­ко, в 1939 году был вы­ну­ж­ден бе­жать во Фран­цию, где вско­ре умер.

Пе­ча­тал­ся в прес­се с 1901 года. Де­бют­ный по­этический сборник «Том­ле­ния» («Soledades», 1903 год), а так­же сборник «Том­ле­ния, га­ле­реи и дру­гие по­эмы» («So­ledades, galerías, y otros poe­mas», 1907 год) со­че­та­ют тра­ди­ции романтизма и мо­дер­низ­ма . Пей­заж­ные за­ри­сов­ки и пси­хо­ло­гические пе­ре­жи­ва­ния, свя­зан­ные с те­ма­ми люб­ви и оди­но­че­ст­ва, пре­об­ла­да­ют в по­этическом сборнике «По­ля Кас­ти­лии» («Campos de Castilla», 1912 год). Сборники «Но­вые пес­ни» («Nuevas canciones», 1924 год) и «Со­б­ра­ние сти­хо­тво­ре­ний» («Poesías completas», 1928 год) во мно­гом пред­ве­ща­ют идеи эк­зи­стен­циа­лиз­ма. В книге «Ху­ан де Май­ре­на. Из­ре­че­ния, шут­ки, за­ме­ча­ния и вос­по­ми­на­ния апок­ри­фи­че­ско­го про­фес­со­ра» («Juan de Mairena: Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo», 1936 год) от ли­ца сво­его ли­рического двой­ни­ка раз­мыш­лял о при­ро­де по­зна­ния. В со­ав­тор­ст­ве с бра­том на­пи­сал ряд сти­хотворных пьес для те­ат­ра. Ав­тор мно­го­численных эс­се.

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1975;

Obras completas. Barcelona, 2005;

Пол­ное со­б­ра­ние сти­хо­тво­ре­ний. СПб., 2007.