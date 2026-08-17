МАЦЕК ЙОЗЕФ
МАЦЕК ЙОЗЕФ - чешский историк, академик Чехославацкой Академии Наук.
Окончил философский факультет Пражского университета со званием доктора философии (1948 год). В 1948-1950 годах работал в Государственном историческом издательском институте, в 1950-1952 годах читал лекции по истории Чехии в Высшей школе политических и социальных наук (Прага), сочетал педагогическую, научную и общественную деятельность.
В 1952 году назначен директором Института истории Чехословацкой Академии наук (ЧАН). Под руководством Мацека в 1968 году сотрудники Института истории Чехословацкой Академии наук опубликовали сборник «Семь пражских дней» («Чёрная книга»), в котором собраны документы о реакции чешского общества на введение войск стран Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года. После выхода этой публикации Институт истории Чехословацкой Академии наук был распущен, Мацек отстранён от общественной деятельности.
Внёс значительный вклад в изучение истории Гуситского движения в Чехии и чешской истории конца XV - начала XVI веков, Реформации и Крестьянской войны 1524-1526 годов в Германии, а также итальянской культуры Возрождения. Автор многотомного фундаментального исследования «Ягеллонский век в чешских землях» [«Jagellonsk ́y v ̆ek v českých zemich (1471–1526)», dl. 1-4, 1992-1999 годы] и ряда научно-популярных книг, посвящённых отдельным эпизодам чешской истории.
Труды Мацека, содержавшие много нового фактического материала и оригинальных идей и отступавшие от марксистских трактовок, нередко вызывали полемику среди историков.
Сочинения:
Husité na Baltu ave Velkopalsnu. Praha, 1952;
Prokop Veliký. Praha, 1953;
Гуситское революционное движение. М., 1954;
Табор в гуситском революционном движении. М., 1956–1959. Т. 1–2;
Tirolská selská válka a M. Gaismair. Praha, 1960;
Italská renesance. Praha, 1965;
Jiří z Podĕbrad. Praha, 1967;
Machiavelli e il machiavellismo. Firenze, 1980;
M. Gaismair: vergessener Held des Tirolen Bauerkrieges. W., 1988;
Tři ženy Krále Vladislava. Praha, 1998;
Ví ra a zbo ̌znost jagellonsk ́eho v ̌eku. Praha, 2001.