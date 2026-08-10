МАЦЕЁВСКИЙ ВАЦЛАВ АЛЕКСАНДР

МАЦЕЁВСКИЙ ВАЦЛАВ АЛЕКСАНДР - польский юрист и ис­то­рик, член корреспондент Пе­тербургской Академии Наук .

В 1812-1815 годах учил­ся в университетах Кра­ко­ва, Брес­лау (ны­не Вроц­лав), Бер­ли­на и Гёт­тин­ге­на, по­лу­чил сте­пень доктора на­ук, за­тем пре­по­да­вал в ли­цее в Вар­ша­ве. В 1819-1831 годах профессор Вар­шав­ско­го университета, чи­тал лек­ции по ис­то­рии римского пра­ва. Во вре­мя Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов член комитета Национальной гвар­дии. По­сле за­кры­тия университета (1831 год) слу­жил апел­ляционным судь­ёй в Ма­зо­вец­ком вое­вод­ском три­бу­на­ле, с 1837 года пре­по­да­вал ан­тич­ную литературу в Вар­шав­ской ду­хов­ной ака­де­мии, в 1840-1846 годах - ис­то­рию польского пра­ва на Юри­дических кур­сах в Вар­ша­ве.

Ав­тор ря­да ра­бот по ис­то­рии рим­ского пра­ва . По­сле по­ра­же­ния вос­ста­ния 1830-1831 годов ув­лёк­ся сла­вя­но­филь­ски­ми идея­ми, по­ла­гал, что еди­не­ние сла­вян сле­ду­ет на­чи­нать не с по­ли­ти­ки, а с литературы и нау­ки. В на­пи­сан­ном им в ду­хе ро­ман­тической ис­то­рио­гра­фии ис­сле­до­ва­нии «Ис­то­рия сла­вян­ско­го за­ко­но­да­тель­ст­ва» («Historia prawodawstw sł owia ́nskich», t. 1-4, 1832-1835 годы) стре­мил­ся по­ка­зать пра­во­вое един­ст­во славянского ми­ра в древ­но­сти, иг­но­ри­руя су­ще­ст­во­вав­шие раз­ли­чия. Эту ра­бо­ту в 1839 году до­полнил пуб­ли­ка­ци­ей «Па­мят­ни­ков об ис­то­рии, пись­мен­но­сти и за­ко­но­да­тель­ст­ве у сла­вян» («Pamietniki o dziejach, piś­mien­nictwie i prawodawstwie słowian»), в ко­то­рую вклю­чил ма­те­риа­лы, со­б­ран­ные во вре­мя за­ру­беж­ных по­ез­док.

До­ка­зы­вал, что в древ­ней­шей Поль­ше су­ще­ст­во­ва­ло славянское ( пра­во­слав­ное ) бо­го­слу­же­ние, позд­нее по по­ли­тическим мо­ти­вам за­ме­нён­ное на ла­тин­ское (ка­то­ли­че­ское). В 1851 году опуб­ли­ко­вал трёх­том­ный труд «Поль­ская ли­те­ра­ту­ра с древ­ней­ших вре­мён до 1830» («Piśmiennictwo Polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830»), но до­вёл из­ло­же­ние лишь до 1650 года. В польской литературе Мацеёвский вы­де­лил три «по­во­ро­та» (эта­па): до­пись­мен­ный, на­род­ный (уст­но­го народного твор­че­ст­ва, от вве­де­ния пись­мен­но­сти до по­яв­ле­ния круп­ных польских пи­са­те­лей) и на­цио­наль­но-на­род­ный. Ав­тор ря­да со­чи­не­ний по ис­то­рии Поль­ши, со­пре­дель­ных на­ро­дов и Ре­чи По­спо­ли­той .

Сочинения:

Polska a ̇z do pierwszej poł owy XVII... Pe­terzburg; Warsz., 1842. T. 1–2;

Pierwotne dzi­eje Polski i Litwy. Warsz., 1846. Poznań, 2005;

Kronika polska... Warsz., 1848;

Rocz­ni­ki i kro­niki polskie i Litewskie najdawniejsze. Warsz., 1850;

Legendy i pieśni ludu polskiego nowo od­kryte. Warsz., 1860;

Zydzi w Polsce, na Rusi i Litwie czyli opowieść historyczna... Warsz., 1878.