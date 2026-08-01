МАЦА

МАЦА - у евреев пресный ритуальный хлеб в виде тонких сухих лепёшек.

Со­глас­но биб­лей­ской книге Ле­вит (Лев. 2), мацы при­но­си­ли в Ие­ру­са­лим­ский храм как хлеб­ную жерт­ву. Это един­ст­вен­ный вид хле­ба, доз­во­лен­ный к упот­реб­ле­нию во вре­мя Пе­са­ха в па­мять о том, что из­ра­иль­тя­не по­ки­да­ли Еги­пет спеш­но и при­го­то­ви­ли хлеб из не ус­пев­ше­го за­ква­сить­ся тес­та (Исх. 12:39). Пред­пи­са­ние есть мацу ка­са­ет­ся толь­ко пер­во­го дня Пе­са­ха, в ос­таль­ные дни празд­ни­ка дей­ст­ву­ет лишь за­прет упот­реб­лять и дер­жать в до­ме ха­мец - квас­ной хлеб.

Пра­ви­ла при­го­тов­ле­ния мацы опи­са­ны в тал­му­ди­че­ском трак­та­те «Пе­са­хим». При из­го­тов­ле­нии мацы, на­зы­вае­мой так­же «хле­бом бед­но­сти», «хле­бом бед­ст­вия» (Втор. 16:3), не долж­но ис­поль­зо­вать­ся ни­ка­ких ин­гре­ди­ен­тов, кро­ме му­ки и во­ды, а вре­мя из­го­тов­ле­ния не долж­но пре­вы­шать 18 мин. Та­кую мацу сле­ду­ет есть во вре­мя пас­халь­но­го се­де­ра. Мацу, в со­став ко­то­рой вхо­дят мас­ло, яй­цо, ви­но или мёд, на­зы­ва­ет­ся маца аши­ра (бо­га­тая маца), её мож­но упот­реб­лять в ос­таль­ные дни Пе­са­ха.

В конце XIX века в Анг­лии на­ча­лось промышленное производство мацы, од­на­ко иу­деи, стро­го со­блю­даю­щие ре­лигиозные пред­пи­са­ния, пред­по­чи­та­ют по­ку­пать мацу, из­го­тов­лен­ную вруч­ную. Наи­бо­лее ко­шер­ной (смотрите Ко­шер ) счи­та­ет­ся маца шму­ра (ох­ра­няе­мая маца), про­цесс из­го­тов­ле­ния ко­то­рой кон­тро­ли­ру­ет­ся с мо­мен­та жат­вы, то­гда как кон­троль над из­го­тов­ле­ни­ем обыч­ной мацы ве­дёт­ся с мо­мен­та по­мо­ла зер­на. Для Пе­са­ха под­хо­дит лю­бая маца, от­ме­чен­ная сер­ти­фи­ка­том, удо­сто­ве­ряю­щим её при­год­ность к упот­реб­ле­нию в Пе­сах. Вся ос­таль­ная маца счи­та­ет­ся ха­ме­цом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)