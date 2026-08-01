МАЦА
МАЦА - у евреев пресный ритуальный хлеб в виде тонких сухих лепёшек.
Согласно библейской книге Левит (Лев. 2), мацы приносили в Иерусалимский храм как хлебную жертву. Это единственный вид хлеба, дозволенный к употреблению во время Песаха в память о том, что израильтяне покидали Египет спешно и приготовили хлеб из не успевшего закваситься теста (Исх. 12:39). Предписание есть мацу касается только первого дня Песаха, в остальные дни праздника действует лишь запрет употреблять и держать в доме хамец - квасной хлеб.
Правила приготовления мацы описаны в талмудическом трактате «Песахим». При изготовлении мацы, называемой также «хлебом бедности», «хлебом бедствия» (Втор. 16:3), не должно использоваться никаких ингредиентов, кроме муки и воды, а время изготовления не должно превышать 18 мин. Такую мацу следует есть во время пасхального седера. Мацу, в состав которой входят масло, яйцо, вино или мёд, называется маца ашира (богатая маца), её можно употреблять в остальные дни Песаха.
В конце XIX века в Англии началось промышленное производство мацы, однако иудеи, строго соблюдающие религиозные предписания, предпочитают покупать мацу, изготовленную вручную. Наиболее кошерной (смотрите Кошер) считается маца шмура (охраняемая маца), процесс изготовления которой контролируется с момента жатвы, тогда как контроль над изготовлением обычной мацы ведётся с момента помола зерна. Для Песаха подходит любая маца, отмеченная сертификатом, удостоверяющим её пригодность к употреблению в Песах. Вся остальная маца считается хамецом.