МАБИЛЬОН ЖАН

МАБИЛЬОН ЖАН - французский историк, член конгрегации мавристов .

С 1664 года ра­бо­тал в библиотеке монастыря Сен-Жер­мен-де-Пре (Па­риж). Осу­ще­ст­вил мно­го­том­ную пуб­ли­ка­цию ис­точ­ни­ков по ис­то­рии ор­де­на бе­не­дик­тин­цев с ком­мен­та­рия­ми и при­ме­ча­ния­ми (из 15 то­мов; по­след­ние 2 то­ма бы­ли за­кон­че­ны другими мав­ри­ста­ми).

Го­то­вя ис­точ­ни­ки к из­да­нию, Мабильон скру­пу­лёз­но про­ве­рял их под­лин­ность и вос­ста­нав­ли­вал пер­вич­ный (ори­ги­наль­ный) текст. Мабильон - ос­но­ва­тель вспо­мо­гательных ис­то­рических дис­ци­п­лин - ди­пло­ма­тики и па­лео­гра­фии ; раз­ра­бо­тал ме­то­ди­ку оп­ре­де­ле­ния под­лин­но­сти до­ку­мен­та, ус­та­но­вил при­зна­ки да­ти­ров­ки и ло­ка­ли­за­ции ру­ко­пи­си, соз­дал тео­рию «на­цио­наль­ных ти­пов» латинского пись­ма.

Сочинения:

Œuvres choisies. P., 2007.