МААРРИ АБУ-ЛЬ-АЛА

МААРРИ АБУ-ЛЬ-АЛА - арабский писатель, мыслитель.

Про­ис­хо­дил из знат­но­го ро­да. В трёх­лет­нем воз­рас­те пе­ре­нёс ос­пу, в ре­зуль­та­те ко­то­рой поч­ти пол­но­стью ос­леп. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние; в 993-1010 годах учил­ся в Алеп­по, Ан­та­кии, Ла­та­кии, си­рий­ском Три­по­ли, Ба­гда­де (с 1007 года). Вер­нув­шись на ро­ди­ну, стал от­шель­ни­ком. По­след­ние го­ды про­вёл в ок­ру­же­нии уче­ни­ков.

Ран­нее твор­че­ст­во (до 1010 года) пред­став­ле­но ди­ва­ном «Ис­кры из крем­ня» («Сакт аз-занд»; издано в 1884 году) и мо­ра­листическим трак­та­том «Бро­шен­ное на до­ро­ге» («Муль­ка-с-са­биль»; издано в 1912 году). В про­из­ве­де­ни­ях по­сле­ба­гдад­ско­го пе­рио­да вы­сту­пал про­тив суе­ве­рий и пре­уве­ли­че­ния зна­че­ния об­ря­да, апел­ли­руя к ра­зу­му ве­рую­щих: ди­ван фи­лософской ли­ри­ки «Обя­за­тель­ность не­обя­за­тель­но­го» («Лу­зум ма ла ял­зам»; сокращенное название - «Аль-Лу­зу­мий­ят»; издано в 1930 году), сборник про­по­ве­дей «Раз­де­лы и пре­де­лы» («Фу­сул ва-л-гай­ат»; издано в 1938 году), «По­сла­ние о Ко­не и Му­ле» («ас-Са­хил ва-ш-ша­хидж»; издано в 1984 году).

Вер­ши­ной твор­че­ст­ва Маари ста­ли са­ти­рические по­сла­ния, на­пи­сан­ные риф­мованной про­зой: «По­сла­ние об ан­ге­лах» («Ри­са­ла­ту л-ма­лаи­ка», русский перевод 1932 год), где в фор­ме рас­су­ж­де­ния о во­про­сах лин­гвис­тического ха­рак­те­ра при­во­дит­ся раз­вёр­ну­тая кри­ти­ка бу­к­валь­но­го по­ни­ма­ния Ко­ра­на и тра­диционных му­суль­ман­ских пред­став­ле­ний о за­гроб­ном ми­ре; «По­сла­ние о про­ще­нии» («Ри­са­лат ал-гуф­ран», 1033 год; издано в 1903 году), в ко­то­ром за­гроб­ный мир изо­бра­жён по об­ра­зу ми­ра зем­но­го.

Сре­ди других со­чи­не­ний: па­не­ги­ри­ки , эле­гии, мо­ра­ли­стические сен­тен­ции, ком­мен­та­рии к сти­хо­тво­ре­ни­ям Му­та­наб­би и других по­этов, ди­дак­тические про­из­веде­ния. На­ря­ду с идея­ми ис­ла­ма в со­чи­не­ни­ях Маарри про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние иу­дей­ской и хри­сти­ан­ской дог­ма­ти­ки, до­ис­лам­ских иранских ве­ро­ва­ний, эл­ли­ни­стической и ин­дий­ской фи­ло­со­фии. Твор­че­ст­во Маарри ока­за­ло за­мет­ное влия­ние на арабскую, персидскую и тюркскую ли­те­ра­ту­ру.

Сочинения:

Сти­хо­тво­ре­ния / Пер. А. Тар­ков­ско­го. М., 1979; Из­бран­ное. М., 1990.