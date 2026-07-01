МААРРИ АБУ-ЛЬ-АЛА
МААРРИ АБУ-ЛЬ-АЛА - арабский писатель, мыслитель.
Происходил из знатного рода. В трёхлетнем возрасте перенёс оспу, в результате которой почти полностью ослеп. Получил домашнее образование; в 993-1010 годах учился в Алеппо, Антакии, Латакии, сирийском Триполи, Багдаде (с 1007 года). Вернувшись на родину, стал отшельником. Последние годы провёл в окружении учеников.
Раннее творчество (до 1010 года) представлено диваном «Искры из кремня» («Сакт аз-занд»; издано в 1884 году) и моралистическим трактатом «Брошенное на дороге» («Мулька-с-сабиль»; издано в 1912 году). В произведениях послебагдадского периода выступал против суеверий и преувеличения значения обряда, апеллируя к разуму верующих: диван философской лирики «Обязательность необязательного» («Лузум ма ла ялзам»; сокращенное название - «Аль-Лузумийят»; издано в 1930 году), сборник проповедей «Разделы и пределы» («Фусул ва-л-гайат»; издано в 1938 году), «Послание о Коне и Муле» («ас-Сахил ва-ш-шахидж»; издано в 1984 году).
Вершиной творчества Маари стали сатирические послания, написанные рифмованной прозой: «Послание об ангелах» («Рисалату л-малаика», русский перевод 1932 год), где в форме рассуждения о вопросах лингвистического характера приводится развёрнутая критика буквального понимания Корана и традиционных мусульманских представлений о загробном мире; «Послание о прощении» («Рисалат ал-гуфран», 1033 год; издано в 1903 году), в котором загробный мир изображён по образу мира земного.
Среди других сочинений: панегирики, элегии, моралистические сентенции, комментарии к стихотворениям Мутанабби и других поэтов, дидактические произведения. Наряду с идеями ислама в сочинениях Маарри прослеживается влияние иудейской и христианской догматики, доисламских иранских верований, эллинистической и индийской философии. Творчество Маарри оказало заметное влияние на арабскую, персидскую и тюркскую литературу.
Сочинения:
Стихотворения / Пер. А. Тарковского. М., 1979; Избранное. М., 1990.