МААНЫ Мааны (Мааниды, араб. Бану Ма‘н; тур. Ма‘н-огуллары) — владетельный род друзов и династия амиров Горного Ливана в XII—XVII вв.

Мааны (Мааниды, араб . Бану Ма‘н; тур . Ма‘н-огуллары) — владетельный род друзов и династия амиров Горного Ливана в XII—XVII вв. Родоначальник — Маан аль-Айюби (ум. в 1149) во главе племени бедуинов (по разным источникам, рабиа или тайй) перекочевал в Восточное Средиземноморье (по разным источникам, из Месопотамии или Аравии), где в 1119, после неудачного столкновения с Иерусалимским королевством , отступил в долину Бекаа, откуда около 1120, с дозволения атабека Дамаска, Туг-тегина, переселился в округ Шуф (южные предгорья хребтов Ливана и Антиливана между Бейрутом и Сайдой), где он и его потомки противодействовали крестоносцам. Первые М. (Юнус ибн Маан и его сыновья) обратились из суннизма в друзскую религию, чем привлекли к себе население Вади-т-Тайма и укрепили свои позиции союзом и свойством с Шихабами , на фоне взаимного ослабления ранее доминировавших в регионе домов Ааль Танух и Алам ад-Дин, родственных, но соперничавших друг с другом. Решающую роль в торжестве М. над Ааль Танух сыграло то, что Фахр ад-Дин I Ман-оглу, воздержавшись от участия в битве при Мардж-Дабике (1516) между войсками Османской империи и Мамлюков государства , поспешил в 1517 изъявить покорность Селиму I , который и назначил его санджакбеем Шуфа, формально подчинив Джанберди аль-Газзали — перешедшему на сторону Османов мамлюку , управителю Дамаска. Хотя после смерти Селима Джанберди восстал, но был разбит и казнен, Фахр ад-Дин I удержался в своих владениях (в связи с чем считается одним из основателей эмирата Горного Ливана) и только в 1544 был смещен и, вероятно, уничтожен дамасским бейлербеем Рамазан-оглу Пири-пашой. Наполненное смутами правление Коркмаза (Куркумас ибн Фахр ад-Дин, 1544—1585) ознаменовано его неоднократными восстаниями против Стамбула. Наибольшее усиление М. связано с сыном Коркмаза, Фахр ад-Дином II , когда их власть распространялась на большинство сиро-ливанских округов. После гибели Фахр ад-Дина, когда эмират временно перешел к боковой (суннитской) ветви М., и особенно во 2-й половине XVII в., при брате Фахра, Мульхиме, и сыне последнего, Ахмаде ад-Дине, династия переживала упадок, хотя оба стремились поддерживать дружественные отношения между маронитами и друзами, которые в эти десятилетия начали мигрировать в Хауран. После смерти в 1697 Ахмада ад-Дина, не оставившего наследника, амирское достоинство в 1698 перешло к Шихабам.

Лит. : Minadoi T . Historia della Guerra fra Turchi et Persiani. Venezia, 1594; Du Loir N. Les Voyages, contenus en plusieurs lettres ecrites du Levant... Paris, 1655; De la Roque J. Voyage de Syrie et du Mont-Liban. Vol. I—II. Amsterdam, 1723. Т. К . Кораев.