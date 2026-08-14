МААДИ

МААДИ - археологическая культура энеолита в Нижнем Египте (в рам­ках IV-го тысячелетия, по не­ко­то­рым оцен­кам, около XXXIII-XXXIV веков до н.э.).

На­зва­на по се­ли­щам Бу­то, на се­ве­ре дель­ты Ни­ла, и Ма­ади, в южном при­го­ро­де современного Каи­ра, на пра­вом бе­ре­гу Ни­ла, у гра­ни­цы пой­мы и пус­ты­ни. Рас­коп­ки университетов Каи­ра, Ри­ма, Немецкого ар­хео­ло­гического института (М. Амер, О. Мен­гин, И. Риз­ка­на, И. Ка­не­ва, Й. Зе­ер, У. Хар­тунг, Т. фон дер Вай и др.): Маа­ди - с 1930-х годов, Бу­то - с 1980-х годов. Об­щая пло­щадь па­мят­ни­ка Маа­ди (опор­но­го для изу­че­ния куль­ту­ры), с мо­гиль­ни­ка­ми , около 18 га.

Лёг­кие оваль­ные или пря­мо­уголь­ные (воз­мож­но, слу­жи­ли за­го­на­ми для ско­та) по­строй­ки и под­ко­во­об­раз­ные за­сло­ны от вет­ра, оча­ги, ямы, вры­тые в зем­лю боль­шие со­су­ды для при­па­сов; уни­каль­ные для Егип­та, но имею­щие ана­ло­ги в Юж. Па­ле­сти­не, «зем­лян­ки» (глу­би­на 2-3 м) - жи­лые или склад­ские по­ме­ще­ния (в од­ном про­сле­же­на об­ли­цов­ка стен кам­нем и сыр­цо­вым кир­пи­чом); вы­де­ля­ет­ся от­кры­тое Ф. Ба­да­ви по­лу­под­зем­ное ка­мен­ное со­ору­же­ние площадью 8,5×4 м с 3 боль­ши­ми яма­ми (в од­ной ос­тат­ки де­ре­ва), по-ви­ди­мо­му, от стол­бов, под­дер­жи­вав­ших кры­шу (пред­по­ло­жи­тель­но из ци­но­вок, об­ма­зан­ных илом).

На двух мо­гиль­ни­ках па­мят­ни­ка Маа­ди (вклю­чая Ва­ди-Диг­ла в 1 км юж­нее) рас­ко­па­но около 600 по­гре­бе­ний со скуд­ным ин­вен­та­рём, в не­глу­бо­ких оваль­ных (около 0,9×0,7 м) ямах; скор­чен­ные тру­по­по­ло­же­ния, за­вёр­ну­тые в ци­нов­ку или шкуру, ча­ще го­ло­вой на юг, на пра­вом бо­ку. Есть отдельные за­хо­ро­не­ния мел­ко­го ро­га­то­го ско­та, со­бак. Мед­ные то­по­ры, рез­цы, про­бой­ни­ки, ши­лья, игол­ки, ры­бо­лов­ные крюч­ки, про­во­ло­ка, ве­ро­ят­но, ме­ст­но­го про­из­вод­ст­ва из мед­ной ру­ды ко­пей Ва­ди-Ара­ба на Си­най­ском полуострове. Ка­мен­ные дис­ко­вид­ные бу­ла­вы, скреб­ки, рез­цы, вкла­ды­ши сер­пов, зер­но­тёр­ки, ступ­ки, пес­ты, пряс­ли­ца, кос­ме­тические па­лет­ки, бу­си­ны, со­су­ды, в т. ч. ба­заль­то­вые, и др. Ору­дия из кос­ти, ро­га, де­ре­ва встре­ча­ют­ся ред­ко. Ти­пич­ны яй­це­вид­ные и сфе­ри­че­ские ке­ра­мические со­су­ды крас­но­ва­то­го, се­ро-ко­рич­не­во­го или чёр­но­го цве­та, с ото­гну­тым вен­чи­ком (воз­мож­но, с до­ра­бот­кой на при­ми­тив­ном гон­чар­ном кру­ге), уп­ло­щён­ным дном, ино­гда с под­доном. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие (пше­ни­ца, яч­мень, че­че­ви­ца), жи­вот­но­вод­ст­во (ро­га­тый скот, сви­ньи), ры­бо­лов­ст­во.

По­се­ле­ние Маади, по-ви­ди­мо­му, иг­ра­ло важ­ную роль в тор­гов­ле до­ди­на­сти­че­ско­го Егип­та с Пе­ред­ней Ази­ей. Най­де­ны так­же ти­пич­ные для Ве­рх­не­го Егип­та со­су­ды и их ме­ст­ные ими­та­ции, слан­це­вые па­лет­ки, а в Ве­рх­нем Егип­те - со­су­ды, ти­пич­ные для Маади. Про­исхо­ж­де­ние и судь­ба Маади, как и ря­да других куль­тур не­о­ли­та и эне­о­ли­та Егип­та, неяс­ны. Су­ще­ст­ву­ет точ­ка зре­ния о «по­сте­пен­ном за­ту­ха­нии» Маади.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ).