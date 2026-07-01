«ЛЖЕИСИДОРОВЫ ДЕКРЕТАЛИИ»

«ЛЖЕИСИДОРОВЫ ДЕКРЕТАЛИИ» - «Псевдоисидоровы декреталии», сборник постановлений Вселенских соборов и соборов Западной церкви VI-VII веков.

А так­же не­аутен­тич­ных пап­ских по­сла­ний (дек­ре­та­лий), один из т. н. Псев­до­иси­до­ро­вых сво­дов.

Псев­до­иси­до­ро­вы сво­ды пред­по­ло­жи­тель­но бы­ли соз­да­ны в западных об­лас­тях Франк­ско й им­пе­рии в середине - 2-й половине IX века, по од­ним дан­ным - в Рейм­се, по дру­гим - в рай­оне Ту­ра. Зна­чительное сход­ст­во в об­щей на­прав­лен­но­сти, струк­ту­ре и ме­то­де из­ло­же­ния ма­те­риа­ла по­зво­ли­ло учё­ным пред­по­ло­жить связь ме­ж­ду ни­ми. К чис­лу Псев­до­иси­до­ро­вых сво­дов от­но­сят­ся: «Лжеисидоровы декретиалии», «Hispana Augusto­du­nensis» - «Отён­ская Hispana» (840-е годы), «Capitula Angilramni» - «Ста­ту­ты Ан­гиль­рам­на» (середина IX века), «Capitularia Be­nedicti Levitae» - «Ка­пи­ту­ля­рии Бе­не­дик­та Ле­ви­ты» (около 857 года) и 3 пер­вых до­бав­ле­ния (additiones) к ним (начало XI века), а так­же ряд других тек­стов.

«Лжеисидоровы декретиалии» бы­ли со­став­ле­ны ме­ж­ду 847 и 852 годами. В ру­ко­пи­сях ча­ще дру­гих встре­ча­ет­ся за­го­ло­вок «Кни­га святого Иси­до­ра» («In­cipit praefatio sancti Isidori libri hui­us»). «Лже­иси­до­ро­вым» свод стал на­зы­вать­ся в ис­то­рио­гра­фии XVI-XVII веков. Из­вест­ны 2 ре­дак­ции «Лжеисидоровых декретиалий» - крат­кая и про­стран­ная. В крат­кой ис­поль­зо­ван ма­те­ри­ал сво­дов «Hispana chrono­logi­ca», «Hispana Augustodunensis», Ала­ри­ха Бре­виа­рия, Ко­дек­са Фео­до­сия и др. В про­стран­ной ре­дак­ции бы­ли до­бав­ле­ны 60 апок­ри­фических по­сла­ний пап Рим­ских от Кли­мен­та I до Миль­тиа­да (311-314 годы), по­ста­нов­ле­ния цер­ков­ных со­бо­ров и 30 не­ау­тен­тич­ных дек­ре­та­лий от вре­ме­ни Силь­ве­ст­ра I (314-335 годы) до Гри­гория II (715-731 годы), за­им­ст­во­ван­ных из «His­pa­na Augustodunensis». В це­лом от пе­рио­да IX-XV веков дош­ло бо­лее 100 ру­копи­сей, со­дер­жа­щих «Лжеисидоровы декретиалии», из­вест­ны так­же их мно­го­численные со­кра­щён­ные вер­сии. В «Лжеисидоровых декретиалиях», по­ми­мо об­щих для всех Псев­до­иси­до­ро­вых сво­дов по­ло­же­ний, от­ра­же­ны идеи об упо­ря­до­че­нии цер­ков­ной ие­рар­хии: о бо­лее жё­ст­ком под­чи­не­нии при­хо­дов епи­ско­пам, о су­ще­ст­вен­ном ог­ра­ни­че­нии вла­сти хо­ре­пи­ско­пов, об ог­ра­ни­че­нии вла­сти ар­хи­епи­ско­пов за счёт пе­ре­да­чи час­ти административных и су­деб­ных функ­ций про­вин­ци­аль­ным со­бо­рам; осо­бое вни­ма­ние уде­ле­но по­вы­ше­нию ав­то­ри­те­та пап­ской вла­сти. Од­ним из пер­вых «Лжеисидоровы декретиалии» ис­поль­зо­вал ар­хи­епископ Гин­кмар Реймс­ский (середина IX века). Пред­по­ло­жи­тель­но че­рез Гин­кма­ра «Лжеисидоровы декретиалии» по­па­ли в Рим: уже во 2-й половине IX века ссыл­ки на них встре­ча­ют­ся в пап­ских по­сла­ни­ях. Ак­тив­ное ис­поль­зо­ва­ние «Лжеисидоровых декретиалий», рав­но как и др. Псев­до­иси­до­ро­вых сво­дов, на­ча­лось в эпо­ху гри­го­ри­ан­ской ре­фор­мы. Зна­чительная часть ка­но­нов (бо­лее 100) «Лжеисидоровых декретиалий» бы­ла вклю­че­на в Гра­циа­на дек­рет 1140 года, ко­то­рый стал ос­но­вой сис­те­мы ка­но­ни­че­ско­го пра­ва Рим­ско-ка­то­лической цер­к­ви. В ран­нем и клас­сическом Сред­не­веко­вье ка­но­ны «Лжеисидоровых декретиалий» и др. Псев­до­иси­до­ро­вых сво­дов ис­поль­зо­ва­лись для раз­ра­бот­ки и обос­но­ва­ния та­ких зна­чимых по­ло­же­ний кон­цеп­ции пап­ско­го при­ма­та, как не­об­хо­ди­мость пап­ской санк­ции на про­ве­де­ние цер­ков­ных со­бо­ров выс­ше­го уров­ня, не­под­суд­ность па­пы, его вер­хов­ная за­ко­но­дательная, су­деб­ная и ве­ро­учи­тель­ная власть в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви.

Во­прос о под­лин­но­сти «Лжеисидоровых декретиалий» был под­нят в эпо­ху Ре­фор­ма­ции. На фаль­си­фи­ци­ро­ван­ный ха­рак­тер мно­гих из их со­став­ляю­щих ука­зы­ва­ли в XVI веке ав­то­ры «Ма­где­бург­ских цен­ту­рий» и итальянский гу­ма­нист Фран­че­ско Тур­риа­но, ко­то­рым воз­ра­жа­ли Ни­ко­лай Ку­зан­ский, Ио­анн де Тур­рек­ре­ма­та. Эта фаль­си­фи­ка­ция бы­ла рас­кры­та и до­ка­за­на в XVI-XVII веках французскими юри­ста­ми и бо­го­сло­ва­ми Ш. Дю­му­ле­ном, А. Ле Кон­том, Д. Блон­де­лем. В то же вре­мя эти ра­зо­бла­че­ния не по­ко­ле­ба­ли док­три­ну о пап­ском при­ма­те и не по­ме­ша­ли её даль­ней­ше­му раз­ви­тию; не ума­ли­ли они и зна­че­ния пра­во­вых по­ня­тий и тео­рий, раз­ра­бо­тан­ных на ос­но­ве по­ло­же­ний этих сво­дов.

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