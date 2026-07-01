«ЛЖЕИСИДОРОВЫ ДЕКРЕТАЛИИ»
«ЛЖЕИСИДОРОВЫ ДЕКРЕТАЛИИ» - «Псевдоисидоровы декреталии», сборник постановлений Вселенских соборов и соборов Западной церкви VI-VII веков.
А также неаутентичных папских посланий (декреталий), один из т. н. Псевдоисидоровых сводов.
Псевдоисидоровы своды предположительно были созданы в западных областях Франкской империи в середине - 2-й половине IX века, по одним данным - в Реймсе, по другим - в районе Тура. Значительное сходство в общей направленности, структуре и методе изложения материала позволило учёным предположить связь между ними. К числу Псевдоисидоровых сводов относятся: «Лжеисидоровы декретиалии», «Hispana Augustodunensis» - «Отёнская Hispana» (840-е годы), «Capitula Angilramni» - «Статуты Ангильрамна» (середина IX века), «Capitularia Benedicti Levitae» - «Капитулярии Бенедикта Левиты» (около 857 года) и 3 первых добавления (additiones) к ним (начало XI века), а также ряд других текстов.
«Лжеисидоровы декретиалии» были составлены между 847 и 852 годами. В рукописях чаще других встречается заголовок «Книга святого Исидора» («Incipit praefatio sancti Isidori libri huius»). «Лжеисидоровым» свод стал называться в историографии XVI-XVII веков. Известны 2 редакции «Лжеисидоровых декретиалий» - краткая и пространная. В краткой использован материал сводов «Hispana chronologica», «Hispana Augustodunensis», Алариха Бревиария, Кодекса Феодосия и др. В пространной редакции были добавлены 60 апокрифических посланий пап Римских от Климента I до Мильтиада (311-314 годы), постановления церковных соборов и 30 неаутентичных декреталий от времени Сильвестра I (314-335 годы) до Григория II (715-731 годы), заимствованных из «Hispana Augustodunensis». В целом от периода IX-XV веков дошло более 100 рукописей, содержащих «Лжеисидоровы декретиалии», известны также их многочисленные сокращённые версии. В «Лжеисидоровых декретиалиях», помимо общих для всех Псевдоисидоровых сводов положений, отражены идеи об упорядочении церковной иерархии: о более жёстком подчинении приходов епископам, о существенном ограничении власти хорепископов, об ограничении власти архиепископов за счёт передачи части административных и судебных функций провинциальным соборам; особое внимание уделено повышению авторитета папской власти. Одним из первых «Лжеисидоровы декретиалии» использовал архиепископ Гинкмар Реймсский (середина IX века). Предположительно через Гинкмара «Лжеисидоровы декретиалии» попали в Рим: уже во 2-й половине IX века ссылки на них встречаются в папских посланиях. Активное использование «Лжеисидоровых декретиалий», равно как и др. Псевдоисидоровых сводов, началось в эпоху григорианской реформы. Значительная часть канонов (более 100) «Лжеисидоровых декретиалий» была включена в Грациана декрет 1140 года, который стал основой системы канонического права Римско-католической церкви. В раннем и классическом Средневековье каноны «Лжеисидоровых декретиалий» и др. Псевдоисидоровых сводов использовались для разработки и обоснования таких значимых положений концепции папского примата, как необходимость папской санкции на проведение церковных соборов высшего уровня, неподсудность папы, его верховная законодательная, судебная и вероучительная власть в Римско-католической церкви.
Вопрос о подлинности «Лжеисидоровых декретиалий» был поднят в эпоху Реформации. На фальсифицированный характер многих из их составляющих указывали в XVI веке авторы «Магдебургских центурий» и итальянский гуманист Франческо Турриано, которым возражали Николай Кузанский, Иоанн де Туррекремата. Эта фальсификация была раскрыта и доказана в XVI-XVII веках французскими юристами и богословами Ш. Дюмуленом, А. Ле Контом, Д. Блонделем. В то же время эти разоблачения не поколебали доктрину о папском примате и не помешали её дальнейшему развитию; не умалили они и значения правовых понятий и теорий, разработанных на основе положений этих сводов.