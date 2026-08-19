ЛЮЙ БУ-ВЭЙ Люй Бу-вэй (ок. 292, Пуян, царство Вэй, совр. пров. Хэнань — 235 до н. э.) — из рода (син) Цзян, богатый торговец, мыслитель и политик, в 250—237 до н. э. — канцлер (чэн-сян, сян-го) царства Цинь с титулом маркиза Культуры и благонадежности.

Люй Бу-вэй (ок. 292, Пуян, царство Вэй, совр. пров. Хэнань — 235 до н. э.) — из рода (син) Цзян, богатый торговец, мыслитель и политик, в 250—237 до н. э. — канцлер (чэн-сян, сян-го) царства Цинь с титулом маркиза Культуры и благонадежности (Вэнь-синь-хоу), получивший в кормление 100 тыс. семей и содержавший двор до 3 тыс. человек. Привлеченные им ученые составили первую в Китае универсальную энциклопедию категории цза-цзя («эклектика»), получившую его имя, — «Люй-ши чунь-цю» («Вёсны и осени господина Люя»; пер. на нем.: R. Wilhelm, 1928; фр.: I. P. Kamenarovic, 1998 ; англ.: J. Knoblock, J. Riegel, 2000; рус.: Г. А. Ткаченко, 2001). В авантюрной биографии у Сыма Цяня («Ши цзи», гл. 85) Л. Б.-в. представлен биологическим отцом Цинь Шихуана , который величал его «дядюшкой» (чжун-фу, букв. «второй отец»), но, узнав об интриге с матерью, лишил должности, выслал и принудил к самоубийству. Версия об отцовстве Л. Б.-в. могла быть придумана для дискредитации Цинь Шихуана.

Соч .: Люйши чуньцю (Вёсны и осени господина Люя). М., 2001.

Лит .: Сыма Цянь . Исторические записки. Т. 2. М., 2003. С. 53—58. Т. 7. М., 1996. С. 295—300. А. И. Кобзев.