ЛЮТЕР Мартин (Martin Luther)

Христианский богослов, священник, инициатор Реформации , переводчик Библии на немецкий язык.

Монах Августинского ордена (с. 1505 г.) и преподаватель Виттенбергского университета (с 1508 г., с 1512 г. – доктор теологии), Мартин Лютер осуждает ряд современных ему практик и учений католической церкви (положение папского двора, практика индульгенция, причастие мирян под одним видом, целибат священства, развитый культ святых и пр.), которые он понимает как искажение сути христианства. Работая над курсом лекций по посланиям апостола Павла с 1515 г. Лютер приходит к концепции оправдания от греха и личного спасения – при условии веры в евангельского Христа и по милосердию Божию (solo fide, solo gratia, solo scriptura).

Его конфликт изначально местного масштаба с доминиканцем Иоганном Тетцелем, продававшим индульгенции, привел к появлению 95 тезисов 1517 г., излагающих христианское учение в понимании Лютера и противоречащие ему «папистские» практики. Его идеи довольно быстро распространяются главным образом в университетских кругах, находя поддержку среди интеллектуалов и «христианских гуманистов».

Одержав победу в диспуте с томистом Иоганном Экком в Лейпциге в 1519 г. и затем отказавшись отречься от своих взглядов в 1520 г., Лютер был осужден папской буллой и объявлен императором Карлом V вне закона в 1521 г. Обновление католической Церкви, к которому он призывал, оказалась невозможным в исторических условиях Священной Римской Империи.

Однако реформатор получает поддержку саксонского курфюрста Фридриха Мудрого, которому наряду с некоторыми другими представителями немецкой властной элиты, импонировала идея национальной церкви. В 1521-1524 г., находясь в заключении в Вормском замке, Лютер работает над переводом Библии на немецкий язык, который окончательно завершит только в 1542 г. и пишет многочисленные сочинения, критикующие современные практики католической церкви в сравнении с ранней христианской общиной.

Проповедь Лютера была подхвачена во всех слоях общества и вылилась в неконтролируемый процесс городской и сельской Реформации, в основном радикальной по своему характеру. В отличие от реформатов Лютер никогда не поддерживал иконоборческие настроения и занял исключительно консервативную позицию по отношению к трем церковным таинствам (крещения, причастия и исповеди), хотя и отрицал значение апостольской преемственности.

После трагических событий Крестьянской войны и рыцарских восстаний первой половины 1520-х гг., Лютер обращается за поддержкой к курфюрстам, и начинает строительство новой церкви (т. н. «княжеская Реформация»). На этом этапе были организованы церковные визитации, регламентированы богослужебные практики и церковное учение начато преобразование средних и высших школ. Главной целью при этом Лютер видел донесение неискаженного Слова Божия до максимально возможного числа людей. Отсюда – особенное внимание к развитию проповеди на национальных языках, как собственно церковной, так и посредством различных видов искусств (и особенно – музыки и театра). Причем, задачей проповеди и образования, по Лютеру, оказывается не только евангельский благовест, но и донесение Закона, свода социальных и этических норм, призванных не допустить повторения кризиса 1520-х гг.

Из произведений Лютера нужно особенно отметить его работу над немецким переводом Библии, непревзойденной по своему художественному достоинству, а также Большой и Малый катехизисы 1528-1529 гг.. Для понимания его учения, безусловно, важны такие сочинения как «К христианскому дворянству немецкой нации» (1520), «О вавилонском пленении церкви» (1520), «О свободе христианина» (1520) и «О рабстве воли» (1525).

В личном плане Лютер был достаточно неоднозначной фигурой. С одной стороны, он страстный идеалист, действующий только сообразно с собственной совестью, примерный семьянин (женат на Катарине фон Бора с 1525 г., имели 6 детей) и верный друг. С другой, реформатора отличал явный недостаток дипломатического чувства, резкость языка и суждений, что особенно явно видно в его поздних текстах и, в частности, антиеврейских памфлетах.

Иллюстрации:

Портреты кисти Л. Кранаха 1520-х гг.