ЛЮЛИНЬ

ЛЮЛИНЬ - грун­то­вый мо­гиль­ник сред­не­го не­оли­та в южной час­ти полуострова Шань­дун, близ современной деревни Лю­линь (уезд Пэй­сянь, в северной час­ти провинции Цзян­су; Ки­тай ).

Один из опор­ных па­мят­ни­ков для изу­че­ния куль­ту­ры Да­дунь­цзы (около 4200-3700 годов до н. э.; ра­нее счи­та­лась поздним этапом Цинляньган либо ран­ним эта­пом Да­вэнь­коу; иногда выделялась особая культура Люлинь). Ис­сле­до­ва­ния Нан­кин­ско­го му­зея с 1959 года. Оди­ноч­ные и кол­лек­тив­ные (в основном пар­ные) тру­по­по­ло­же­ния в ямах, на спи­не, в основном го­ло­вой на се­вер, ру­ки вы­тя­ну­ты; в но­гах по­гре­бён­ных встре­ча­ет­ся за­хо­ро­не­ние со­ба­ки. Выявлены погребения с расчленением трупов. Мо­ги­лы рас­по­ло­же­ны ря­да­ми, что рас­смат­ри­ва­ют как од­но из сви­де­тельств ста­нов­ле­ния уни­фи­ци­рованной прак­ти­ки по­гре­баль­ных об­ря­дов. Для ке­ра­мического на­бо­ра по­ка­за­тель­ны три­по­ды на ос­но­ве горш­ка с ок­руг­лым или ко­ническим дном, по­рой с руч­ка­ми-на­ле­па­ми, и три­по­ды на ос­но­ве ча­ши: их нож­ки су­жа­ют­ся к внеш­ней сто­ро­не, имею­щей вол­ни­стую фор­му, на ту­ло­ве бы­ва­ет рас­чле­нён­ный ва­лик. Есть три­по­ды с пло­ски­ми пря­мо­уголь­ны­ми нож­ка­ми (на ос­но­ве горш­ка или ча­ши с вы­тя­ну­той ру­ко­ят­кой); фля­ги с руч­ка­ми-уш­ка­ми, из­вест­ные в бо­лее ран­них куль­ту­рах Пэй­ли­ган и Бэй­синь; вы­со­кие ци­лин­д­рические куб­ки с рас­ши­ряю­щей­ся верх­ней ча­стью, на под­до­не, ко­то­рый час­то име­ет 3 низ­кие ши­ро­ко рас­став­лен­ные нож­ки; ча­ши на вы­со­кой по­лой нож­ке с плит­ча­тым под­до­ном. Мно­го ке­ра­мических кры­шек. Еди­нич­ны ре­по­вид­ные мис­ки, в верх­ней час­ти ук­ра­шен­ные слож­ной асим­мет­рич­ной рос­пи­сью (например, свет­лые за­кру­чен­ные от­ро­ст­ки с утол­ще­ния­ми и тём­ные пят­на). Ка­мен­ные то­по­ры раз­ных ти­пов - с от­вер­сти­ем и без не­го, тёс­ла, пря­мо­уголь­ные но­жи с од­ним круп­ным от­вер­сти­ем поч­ти по­се­ре­ди­не. Неф­ри­то­вые коль­ца с от­вер­сти­ем, под­вес­ка с 3 от­вер­стия­ми; во­тив­ный то­по­рик с от­вер­сти­ем для кре­п­ле­ния к ру­ко­яти. Клыки кабарги, вероятно, в качестве оберегов. Мно­го­чис­лен­ны кос­тя­ные про­кол­ки, греб­ни, ло­пат­ки, в т. ч. с резь­бой (го­ло­ва сви­ньи и др.); жезл из ро­га, в ко­то­рый с двух сто­рон встав­ле­ны 2 круп­ных рез­ца хищ­ни­ка, а ниж­няя часть ру­ко­ят­ки ор­на­мен­ти­ро­ва­на «ко­сой ре­шёт­кой».

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