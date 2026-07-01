ЛЮЛИНЬ
ЛЮЛИНЬ - грунтовый могильник среднего неолита в южной части полуострова Шаньдун, близ современной деревни Люлинь (уезд Пэйсянь, в северной части провинции Цзянсу; Китай).
Один из опорных памятников для изучения культуры Дадуньцзы (около 4200-3700 годов до н. э.; ранее считалась поздним этапом Цинляньган либо ранним этапом Давэнькоу; иногда выделялась особая культура Люлинь). Исследования Нанкинского музея с 1959 года. Одиночные и коллективные (в основном парные) трупоположения в ямах, на спине, в основном головой на север, руки вытянуты; в ногах погребённых встречается захоронение собаки. Выявлены погребения с расчленением трупов. Могилы расположены рядами, что рассматривают как одно из свидетельств становления унифицированной практики погребальных обрядов. Для керамического набора показательны триподы на основе горшка с округлым или коническим дном, порой с ручками-налепами, и триподы на основе чаши: их ножки сужаются к внешней стороне, имеющей волнистую форму, на тулове бывает расчленённый валик. Есть триподы с плоскими прямоугольными ножками (на основе горшка или чаши с вытянутой рукояткой); фляги с ручками-ушками, известные в более ранних культурах Пэйлиган и Бэйсинь; высокие цилиндрические кубки с расширяющейся верхней частью, на поддоне, который часто имеет 3 низкие широко расставленные ножки; чаши на высокой полой ножке с плитчатым поддоном. Много керамических крышек. Единичны реповидные миски, в верхней части украшенные сложной асимметричной росписью (например, светлые закрученные отростки с утолщениями и тёмные пятна). Каменные топоры разных типов - с отверстием и без него, тёсла, прямоугольные ножи с одним крупным отверстием почти посередине. Нефритовые кольца с отверстием, подвеска с 3 отверстиями; вотивный топорик с отверстием для крепления к рукояти. Клыки кабарги, вероятно, в качестве оберегов. Многочисленны костяные проколки, гребни, лопатки, в т. ч. с резьбой (голова свиньи и др.); жезл из рога, в который с двух сторон вставлены 2 крупных резца хищника, а нижняя часть рукоятки орнаментирована «косой решёткой».