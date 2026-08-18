ЛЮКСЕМБУРГСКАЯ КОМИССИЯ
ЛЮКСЕМБУРГСКАЯ КОМИССИЯ (Правительственная комиссия для рабочих) - учреждена в ходе Революции 1848 года во Франции временным правительством Второй республики для решения социальных вопросов.
Заседала под председательством Л. Блана в марте - мае 1848 года в Люксембургском дворце (отсюда название) в Париже. В состав Люксембургской комиссии входили делегаты от рабочих корпораций, представители предпринимателей и несколько учёных-экономистов. По инициативе Люгсембургской комиссии временное правительство издало декрет о сокращении рабочего дня в Париже с 11 до 10 ч, в провинции - с 12 до 11 ч, был создан ряд производственных рабочих ассоциаций, учреждены государственные конторы по трудоустройству безработных.