ЛЮКСЕМБУРГИ Люксембурги (нем. Luxemburger, Lutzelburger) — средневековый знатный род, представители которого в XIV — 1-й половине XV в. неоднократно становились правителями Священной Римской империи.

Люксембурги ( нем. Luxemburger, Lutzelburger) — средневековый знатный род, представители которого в XIV — 1-й половине XV в. неоднократно становились правителями Священной Римской империи . Династия Л. произошла от младшей ветви династии графов Лимбурга в середине XIII в., когда Генрих V стал графом Люксембурга (1247—1281), унаследовав его по материнской линии. От сыновей Генриха V произошли две крупные ветви династии.

Ядром владений старшей ветви изначально являлось графство Люксембург. В 1308 первый из ее представителей — Генрих VII был избран королем Германии, а в 1312 — коронован как император Священной Римской империи. В дальнейшем Л. соперничали за власть в Империи с двумя другими могущественными династиями: Виттельсбахами (Баварской династией) и Габсбургами . Значительно укрепить свои позиции им удалось благодаря браку в 1310 сына Генриха VII Иоанна Люксембургского («Слепого», 1310—1346) с наследницей короны Чехии Элишкой из династии Пржемысловичей . Иоанн также присоединил к владениям Л. Силезию и Верхнюю Лужицу. В 1346 его старший сын был избран королем Германии, а в 1355 был коронован в качестве императора Карла IV Люксембурга (1355—1378) и в дальнейшем приобрел Бранденбург (1373), а также ряд владений в Саксонии и Тюрингии. Позднее эти владения были разделены между его наследниками и неоднократно передавались от одного к другому по заключаемым между родственниками договорам или в результате отсутствия прямых наследников. Младший брат Карла IV Иоганн Генрих стал маркграфом Моравии и графом Тироля, а Венцеслав I (1353—1383) унаследовал родовые владения в Люксембурге, получившие в 1354 статус герцогства (подробнее о дальнейшем наследовании этого герцогства см. в статье «Люксембург»).

После смерти Карла IV его старший сын Вацлав IV (Венцель, Венцеслав) унаследовал Чехию (1378—1419) и был избран королем Германии (1378—1400), но впоследствии смещен (в том числе против него выступали и близкие родственники, также претендовавшие на корону), и власть в Империи перешла к Виттельсбахам. В 1410—1411 развернулось противостояние за корону Германии между сыном Иоганна Генриха Йоссом (Йостом) Моравским, являвшимся курфюрстом Бранденбурга (1388—1411), избранным королем Германии в 1410, и его двоюродным братом — младшим сыном Карла IV Сигизмундом Люксембургом , являвшимся на тот момент королем Венгрии (1387—1437). В 1411 после смерти Йоста Сигизмунд был избран королем Германии (коронован как император Священной Римской империи в 1433), а в 1419 унаследовал после смерти Вацлава IV Чехию. Так как Сигизмунд умер, не оставив наследников мужского пола, старшая ветвь династии пресеклась, а большая часть сконцентрированных под их властью владений, как и императорский престол, перешли к Габсбургам, изначально благодаря браку дочери Сигизмунда Елизаветы Люксембургской (1409—1442) и избранного в 1438 королем Германии Альбрехта II Габсбурга. Дочь самого младшего сына Карла IV — Иоганна, герцога Гёрлицкого (1377—1396), Елизавета Гёрлицкая (1390—1451) в 1411—1441 управляла герцогством Люксембург.

Представители младшей ветви рода — Л.-Линьи — объединили под своей властью целый ряд владений на территории Франции и в Нидерландах Исторических , в том числе графства Сен-Поль (в Артуа) и Бриенн (в Шампани), а также графства Линьи (в Баре) и Конверсано в Южн. Италии. Кроме того, им принадлежали многочисленные более мелкие сеньории (например, граф Пьер де Люксембург в первой трети XV в. владел примерно 600 фьефами). В конце XIV — XV в. они играли значительную роль в политической жизни Франции, Брабанта , а затем и Государства герцогов Бургундских . Представители этой ветви неоднократно занимали важные военные и административные должности (коннетаблей, наместников и т. д.), а также епископские и архиепископские кафедры, заключали престижные матримониальные союзы. Несколько ответвлений династии Л.-Линьи пресеклись в XVI—XVII вв.

Лит. : Hoensch J. K. Die Luxemburger: eine spatmittelalterliche Dynastie gesamteuropaischer Bedeutung 1308—1437. Stuttgart, 2000; Rom 1312: die Kaiserkronung Heinrichs VII. und die Folgen: die Luxemburger als Herrscherdynastie von gesamteuropaischer Bedeutung / Hrsg. von S. Penth und P. Thorau. Koln, 2016; Heilige, Helden, Wuteriche: Herrschaftsstile der Luxemburger (1308—1437) / Hrsg. von M. Bauch, J. Burkhardt, etc. Koln, 2017. А. А. Майзлиш.