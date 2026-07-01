ЛЬЮИС КЛАЙВ СТЕЙПЛС
ЛЬЮИС (Lewis) КЛАЙВ СТЕЙПЛС - английский прозаик, литературовед, член Британской академии (1955).
Участвовал в 1-й мировой войне, был ранен. Окончил Оксфордский университет (1924), в 1924-1954 годы преподавал там же философию, английский язык и литературу. С 1954 года профессор Кембриджского университета.
Дебютировал как поэт (1919). Один из участников влиятельного оксфордского кружка «инклингов» (1933-1949; наряду с Дж. Толкином, Ч. Уильямсом, О. Барфилдом и др.); дружил с Т. С. Элиотом. Литературную известность Льюису принесла повесть «Письма Баламута» («The Screwtape letters», 1941; русский перевод 1991), где в форме наставительных писем опытного беса-искусителя молодому бесу говорится о соблазнах, подстерегающих христианина на духовном пути. Автор аллегорических повестей-притч «Возвращение паломника» («The pilgrim’s regress», 1933; в русском переводе - «Кружной путь, или Блуждания паломника», 1990) - парафраз «Пути паломника» Дж. Беньяна, «Расторжение брака» («The great divorce», 1945; русский перевод 1990) о воображаемой экскурсии грешников из ада в рай. Апологетические трактаты Льюиса о христианстве благодаря беллетристичности изложения приобрели популярность среди христиан всех конфессий: «Страдание» («The problem of pain», 1940; русский перевод 1976), «Просто христианство» («Mere Christianity», 1943; на основе цикла радиобесед; русский перевод 1994), «Чудо» («Miracles», 1-я редакция - 1933, 2-я редакция - 1947, 3-я редакция - 1960; русский перевод 1991). В романах «Космической трилогии» [«Space trilogy»: «За пределы Безмолвной планеты» («Out of the silent planet», 1938), «Переландра» («Perelandra», 1938), «Мерзейшая мощь» («That hideous strength», 1945; русский перевод - все в 1993 году)] предпринял попытку создания «христианской фантастики». Семь сказок цикла «Хроники Нарнии» («The Chronicles of Narnia», 1950-1956; русский перевод 1978-1992), где в аллегорической форме изложены основы христианского учения, стали классикой детской фантастической литературы.
Автор научных трудов по средневековой литературе: «Аллегория любви» («The allegory of love», 1936) об эволюции понятия куртуазной любви; «Предисловие к "Потерянному раю"» («A preface to "Paradise lost"», 1942) Дж. Мильтона; «Английская литература шестнадцатого столетия, за исключением драмы» («English literature in the sixteenth century, excluding drama», 1954); «Исследование слов» («Studies in words», 1960) - анализ поэтических категорий различных эпох; «Отброшенный образ: введение в литературу Средних веков и Возрождения» («The discarded image: an introduction to medieval and renaissance literature», 1964) и др. Цель литературоведения видел в реконструкции авторского замысла и понимании произведения в категориях его эпохи. Выступал против восходящего к романтизму представления о поэзии как непосредственном выражении личности поэта.
Среди других сочинений: роман «Пока мы лиц не обрели» («Till we have faces», 1956; русский перевод 1997) - вольное переложение мифа об Амуре и Психее; эссе «Размышления о псалмах» («Reflections on the Psalms», 1958; русский перевод 1994); автобиографическая проза «Настигнут радостью» («Surprised by joy», 1955; русский перевод 2000), «Горе изнутри» [«A Grief observed», под псевдонимом (N. W.) Clerk, 1961].
Сочинения:
Selected literary essays. Camb., 1969;
Собр. соч.: В 8 т. М., 2003–2006.