ЛЬЮИС КЛАЙВ СТЕЙПЛС

ЛЬЮИС (Lewis) КЛАЙВ СТЕЙПЛС - английский про­за­ик, ли­те­ра­ту­ро­вед, член Британской ака­де­мии (1955).

Уча­ст­во­вал в 1-й ми­ро­вой вой­не , был ра­нен. Окон­чил Окс­форд­ский университет (1924), в 1924-1954 годы пре­по­да­вал там же фи­ло­со­фию, английский язык и литературу. С 1954 года профессор Кем­бридж­ско­го университета .

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт (1919). Один из уча­ст­ни­ков влия­тель­но­го окс­форд­ско­го круж­ка «инк­лин­гов» (1933-1949; на­ря­ду с Дж. Тол­ки­ном, Ч. Уиль­ям­сом, О. Бар­фил­дом и др.); дру­жил с Т. С. Элио­том. Литературную из­вест­ность Льюису при­нес­ла по­весть «Пись­ма Ба­ла­му­та» («The Screw­tape let­ters», 1941; русский перевод 1991), где в фор­ме на­ста­ви­тель­ных пи­сем опыт­но­го бе­са-ис­ку­си­те­ля мо­ло­до­му бе­су го­во­рит­ся о со­блаз­нах, под­сте­ре­гаю­щих хри­стиа­ни­на на ду­хов­ном пу­ти. Ав­тор ал­ле­го­рических по­вес­тей-притч «Воз­вра­ще­ние па­лом­ни­ка» («The pil­grim’s reg­ress», 1933; в русском переводе - «Круж­ной путь, или Блу­ж­да­ния па­лом­ни­ка», 1990) - па­ра­фраз «Пу­ти па­лом­ни­ка» Дж. Бень­я­на, «Рас­тор­же­ние бра­ка» («The great divorce», 1945; русский перевод 1990) о во­об­ра­жае­мой экс­кур­сии греш­ни­ков из ада в рай. Апо­ло­ге­тические трак­та­ты Льюиса о хри­сти­ан­ст­ве бла­го­да­ря бел­лет­ри­стич­но­сти из­ло­же­ния при­об­ре­ли по­пу­ляр­ность сре­ди хри­сти­ан всех кон­фес­сий: «Стра­да­ние» («The problem of pain», 1940; русский перевод 1976), «Про­сто хри­сти­ан­ст­во» («Mere Christia­nity», 1943; на ос­но­ве цик­ла ра­дио­бе­сед; русский перевод 1994), «Чу­до» («Miracles», 1-я редакция - 1933, 2-я редакция - 1947, 3-я редакция - 1960; русский перевод 1991). В ро­ма­нах «Кос­ми­че­ской три­ло­гии» [«Space trilogy»: «За пре­де­лы Без­молв­ной пла­не­ты» («Out of the si­lent planet», 1938), «Пе­ре­ланд­ра» («Pe­re­land­ra», 1938), «Мер­зей­шая мощь» («That hideous strength», 1945; русский перевод - все в 1993 году)] пред­при­нял по­пыт­ку соз­да­ния «хри­сти­ан­ской фан­та­сти­ки». Семь ска­зок цик­ла «Хро­ни­ки Нар­нии» («The Chro­nic­les of Narnia», 1950-1956; русский перевод 1978-1992), где в ал­ле­го­рической фор­ме изложены ос­но­вы хри­сти­ан­ско­го уче­ния, ста­ли клас­си­кой дет­ской фан­та­стической ли­те­ра­ту­ры.

Ав­тор на­учных тру­дов по средневековой литературе: «Ал­ле­го­рия люб­ви» («The allegory of love», 1936) об эво­лю­ции по­ня­тия кур­ту­аз­ной люб­ви; «Пре­ди­сло­вие к "По­те­рян­но­му раю"» («A preface to "Paradise lost"», 1942) Дж. Миль­то­на; «Анг­лий­ская ли­те­ра­ту­ра ше­ст­на­дца­то­го сто­ле­тия, за ис­клю­че­ни­ем дра­мы» («English litera­ture in the sixteenth century, excluding drama», 1954); «Ис­сле­до­ва­ние слов» («Stu­dies in words», 1960) - ана­лиз по­этических ка­те­го­рий различных эпох; «От­бро­шен­ный об­раз: вве­де­ние в ли­те­ра­ту­ру Сред­них ве­ков и Воз­ро­ж­де­ния» («The dis­carded image: an introduction to medieval and re­naissance literature», 1964) и др. Цель ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния ви­дел в ре­кон­ст­рук­ции ав­тор­ско­го за­мыс­ла и по­ни­ма­нии про­из­ве­де­ния в ка­те­го­ри­ях его эпо­хи. Вы­сту­пал про­тив вос­хо­дя­ще­го к ро­ман­тиз­му пред­став­ле­ния о по­эзии как не­по­сред­ст­вен­ном вы­ра­же­нии лич­но­сти по­эта.

Сре­ди других со­чи­не­ний: ро­ман «По­ка мы лиц не об­ре­ли» («Till we have fa­ces», 1956; русский перевод 1997) - воль­ное пе­ре­ло­же­ние ми­фа об Аму­ре и Пси­хее; эс­се «Раз­мыш­ле­ния о псал­мах» («Ref­lections on the Psalms», 1958; русский перевод 1994); ав­то­био­гра­фическая про­за «На­стиг­нут ра­до­стью» («Surprised by joy», 1955; русский перевод 2000), «Го­ре из­нут­ри» [«A Grief ob­served», под псев­до­ни­мом (N. W.) Clerk, 1961].

Сочинения:

Selected literary essays. Camb., 1969;

Собр. соч.: В 8 т. М., 2003–2006.