ЛЮДВИГ ОТТО

ЛЮДВИГ (Ludwig) ОТТО - немецкий пи­сатель.

Сын юри­ста. Бро­сил шко­лу, ра­но по­те­ряв ро­ди­те­лей. Ра­бо­тал в тор­го­вой лав­ке сво­его дя­ди; с 1839 года за­ни­мал­ся му­зы­кой у Ф. Мен­дель­со­на-Бар­толь­ди ; в 1840 году ос­та­вил учё­бу из-за бо­лез­ни и об­ра­тил­ся к ли­те­ра­ту­ре. С 1842 года жил в Лейп­ци­ге, с 1849 года - в Дрез­де­не . С 1860 года стра­дал тя­жё­лым нерв­ным рас­строй­ст­вом. Умер в ни­ще­те.

Ран­ние со­чи­не­ния Людвига соз­да­ны под влия­ни­ем ро­ман­тической про­зы Л. Ти­ка, Жан По­ля и Э. Т. А. Гоф­ма­на : сказ­ка «Прав­ди­вая ис­то­рия о трёх же­ла­ни­ях» («Die wahr­haftige Geschichte von den drei Wün­schen», 1842), рас­сказ «Ма­рия» («Ma­ria», 1843) и др. Литературную из­вест­ность Людвигу при­нес­ла дра­ма «На­след­ст­вен­ный лес­ни­чий» («Der Erbförster», поставлена 1850, издана 1853), на­пи­сан­ная в ду­хе «по­эти­че­ско­го реа­лиз­ма», под ко­то­рым Людвиг по­ни­мал од­но­вре­мен­но прав­ди­вое изо­бра­же­ние дей­ст­ви­тель­но­сти и её ху­дожественное пре­об­ра­же­ние. В той же ма­не­ре вы­дер­жа­ны пси­хо­ло­гическая по­весть «Ме­ж­ду не­бом и зем­лёй» («Zwi­schen Himmel und Erde», 1856, русский перевод 1861) и юмо­ри­стический рас­сказ «Рез­вуш­ка и её со­пер­ник» («Die Heiterethei und ihr Widerspiel», 1857). В мо­ну­менталь­ной тра­ге­дии «Мак­ка­веи» («Die Mak­ka­b ̈aer», поставлена в 1852 году, издана в 1854 году; од­но­именная опе­ра А. Г. Ру­бин­штей­на , 1875) Людвиг при­дал ис­то­рическому сю­же­ту ме­ло­дра­ма­тический ха­рак­тер. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ли­те­ра­ту­ро­ведческие «Этю­ды о Шек­спи­ре» («Shakes­peare-Stu­dien», изданы в 1871 году), где пол­но­кров­ный реа­лизм и сце­нич­ность дра­ма­тур­гии У. Шек­спи­ра про­ти­во­пос­тав­ле­ны аб­ст­ракт­но-идеа­ли­стической дра­ме Ф. Шил­ле­ра, а так­же пред­при­ня­та по­пыт­ка до­ка­зать музыкальную при­ро­ду «об­щей фор­мы» пьес У. Шек­спи­ра (по­стро­ен­ных, как по­ла­га­ет Людвиг, по прин­ци­пу со­нат­ной фор­мы); «Этю­ды о ро­ма­не» («Ro­manstudien», издано в 1874 году), в ко­то­рых Людвиг раз­мыш­ля­ет о раз­ли­чии ме­ж­ду ху­дожественными прин­ци­па­ми ро­ма­на и дра­мы.

Сочинения:

Gesammelte Schriften. Lpz., 1891. Bd 1–6;

Agnes-Bernauer-Dichtungen. B., 1961–1969. Bd 1–3;

Romane und Romanstudien. Münch., 1977.