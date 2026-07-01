ЛЮДВИГ ОТТО
ЛЮДВИГ (Ludwig) ОТТО - немецкий писатель.
Сын юриста. Бросил школу, рано потеряв родителей. Работал в торговой лавке своего дяди; с 1839 года занимался музыкой у Ф. Мендельсона-Бартольди; в 1840 году оставил учёбу из-за болезни и обратился к литературе. С 1842 года жил в Лейпциге, с 1849 года - в Дрездене. С 1860 года страдал тяжёлым нервным расстройством. Умер в нищете.
Ранние сочинения Людвига созданы под влиянием романтической прозы Л. Тика, Жан Поля и Э. Т. А. Гофмана: сказка «Правдивая история о трёх желаниях» («Die wahrhaftige Geschichte von den drei Wünschen», 1842), рассказ «Мария» («Maria», 1843) и др. Литературную известность Людвигу принесла драма «Наследственный лесничий» («Der Erbförster», поставлена 1850, издана 1853), написанная в духе «поэтического реализма», под которым Людвиг понимал одновременно правдивое изображение действительности и её художественное преображение. В той же манере выдержаны психологическая повесть «Между небом и землёй» («Zwischen Himmel und Erde», 1856, русский перевод 1861) и юмористический рассказ «Резвушка и её соперник» («Die Heiterethei und ihr Widerspiel», 1857). В монументальной трагедии «Маккавеи» («Die Makkab ̈aer», поставлена в 1852 году, издана в 1854 году; одноименная опера А. Г. Рубинштейна, 1875) Людвиг придал историческому сюжету мелодраматический характер. Среди других произведений: литературоведческие «Этюды о Шекспире» («Shakespeare-Studien», изданы в 1871 году), где полнокровный реализм и сценичность драматургии У. Шекспира противопоставлены абстрактно-идеалистической драме Ф. Шиллера, а также предпринята попытка доказать музыкальную природу «общей формы» пьес У. Шекспира (построенных, как полагает Людвиг, по принципу сонатной формы); «Этюды о романе» («Romanstudien», издано в 1874 году), в которых Людвиг размышляет о различии между художественными принципами романа и драмы.
Сочинения:
Gesammelte Schriften. Lpz., 1891. Bd 1–6;
Agnes-Bernauer-Dichtungen. B., 1961–1969. Bd 1–3;
Romane und Romanstudien. Münch., 1977.