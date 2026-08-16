ЛЮДОВИК XV ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ Людовик XV Возлюбленный (фр. Louis XV le Bien-Aime) (15.02.1710, Версаль — 10.05.1774, Версаль) — король Франции и Наварры (с 1715) из династии Бурбонов.

Людовик XV Возлюбленный ( фр . Louis XV le Bien-Aime) (15.02.1710, Версаль — 10.05.1774, Версаль) — король Франции и Наварры (с 1715) из династии Бурбонов . Являясь четвертым в очереди престолонаследников, после смерти в 1711 единственного законного сына Людовика XIV , а в 1712 — родителей и старшего брата стал наследником французской короны. С 1 сентября 1715 король Франции и Наварры при регентстве Филиппа Орлеанского . Огромное влияние на формирование личности Л. XV оказал его воспитатель А. Э. де Флери , епископ Фрежюса. 25 октября 1722 Л. XV был коронован в Реймcском соборе. После смерти регента 2 декабря 1723 управление Францией находилось в руках герцога де Бурбона, получившего полномочия первого министра. Из опасений, что слабый здоровьем Л. XV умрет бездетным и претензии на престол предъявит его дядя, испанский король Филипп V, 4 сентября 1725 Л. XV вступил в брак с дочерью польского короля Станислава Лещинского Марией, в котором родились 10 детей, из которых 1 сын и 6 дочерей дожили до взрослого возраста. В 1726 власть сосредоточилась в руках кардинала Флери. В начале правления Л. XV пользовался популярностью в стране, что получило отражение в его прозвище «le Bien-Aime» («Возлюбленный»). После смерти кардинала в 1734 на политику Л. XV сильное влияние оказывали его фаворитки — маркиза Ж. А. де Помпадур (с 1743), графиня Ж. Дюбарри (с 1769) и их ставленники (герцог Э. Ф. де Шуазель (до 1770), герцог д’Агильон, Р. Н. де Мопу). Влияние графини Дюбарри имело отрицательные последствия для престижа королевской власти и Франции в целом. Л. XV приписывают фразу «После нас хоть потоп».

По инициативе маркизы де Помпадур и герцога Шуазеля в 1762 Л. XV запретил во Франции деятельность ордена иезуитов . Во время Семилетней войны 1756—1763 король выступил на стороне Австрии, традиционной противницы Франции, и после целого ряда поражений был вынужден заключить Парижский мир, лишивший Францию части колоний в Сев. Америке и Индии в пользу Великобритании. Последовавший внутриполитический кризис в 1770—1771 вынудил Л. XV провести радикальную административную реформу: распустить все парламенты и другие верховные суды, отменить в заменивших их трибуналах продажу должностей. В годы правления Л. XV Франция стала центром Просвещения .

Лит .: Antoine M. Louis XV. Paris, 2005; Черкасов П. П. Елизавета Петровна и Людовик XV. Русско-французские отношения 1741—1762. М., 2010; Bély L. Louis XV. Paris, 2010; Hours B. La France de Louis XV. Paris, 2011; Черкасов П. П. Правители Франции XVII—XVIII века. М., 2018. Н. П. Таньшина.