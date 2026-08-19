ЛЮДОВИК XIV ВЕЛИКИЙ

ЛЮДОВИК XIV ВЕЛИКИЙ (Louis XIV le Grand; Ко­роль-Солн­це, Le Roi Soleil) - ко­роль Фран­ции и На­вар­ры (с 1643 года).

Из ди­на­стии Бур­бо­нов, сын Лю­до­ви­ка XIII и Ан­ны Ав­ст­рий­ской. До 1651 года пра­вил при ре­гент­ст­ве ма­те­ри; до 1661 года фак­тически пра­ви­те­лем Фран­ции яв­лял­ся 1-й министр Д. Ма­за­ри­ни. В 1659 году всту­пил в брак с до­че­рью испанского ко­ро­ля Фи­лип­па IV Ма­ри­ей Те­ре­зи­ей (1638-1683). В пе­ри­од ре­гент­ст­ва по­дав­ле­на Фрон­да, за­клю­че­ны вы­год­ные для Фран­ции Вест­фаль­ский мир 1648 года, а так­же Пи­ре­ней­ский мир­ный до­го­вор 1659 года, по ко­то­ро­му к Фран­ции пе­ре­шли Ар­туа и Рус­силь­он. Во вре­мя са­мо­сто­ятельного прав­ле­ния Людовика XIV французский аб­со­лю­тизм дос­тиг вер­ши­ны сво­его раз­ви­тия. Стре­мясь лич­но ре­шать все важ­ные во­про­сы, Людовик XIV уп­разд­нил по­сты 1-го ми­ни­ст­ра и сю­рин­тен­дан­та фи­нан­сов, не до­пус­кал в свой Уз­кий со­вет прин­цев кро­ви и пре­ла­тов, на­зна­чал ми­ни­ст­ров из чис­ла про­фес­сио­на­лов-ад­ми­ни­ст­ра­то­ров, ог­ра­ни­чил пра­во су­деб­ных па­лат об­су­ж­дать ко­ро­лев­ские эдик­ты. В эко­но­мической об­лас­ти Людовик XIV про­во­дил раз­ра­бо­тан­ную Ж. Б. Коль­бе­ром мер­кан­ти­ли­ст­скую по­ли­ти­ку по­ощ­ре­ния национальной тор­гов­ли и промышленности. В 1685 году он от­ме­нил Нант­ский эдикт 1598 года, за­пре­тив от­прав­ле­ние про­тес­тант­ско­го куль­та во Фран­ции, что при­ве­ло к эмиг­ра­ции многих гу­ге­но­тов. Всту­пив в борь­бу с па­пой Ин­но­кен­ти­ем XI за власть над Цер­ко­вью, в 1681-1682 годы участ­во­вал в ра­бо­те со­бо­ра французского ду­хо­вен­ст­ва, ко­то­рый из­дал дек­ла­ра­цию гал­ли­кан­ско­го кли­ра (см. Гал­ли­кан­ст­во ). Людовик XIV вёл ак­тив­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную про­тив Габс­бур­гов , до­би­ва­ясь при­сое­ди­не­ния к Фран­ции Испанских Ни­дер­лан­дов и ус­та­нов­ле­ния французской ге­ге­мо­нии в Гер­ма­нии. Им уч­ре­ж­де­ны т. н. При­сое­ди­ни­тель­ные па­ла­ты для ра­зы­ска­ния прав французской ко­роны на ту или иную тер­ри­то­рию. При Людовике XIV в со­став Фран­ции бы­ли вклю­че­ны часть Флан­д­рии с Лил­лем, Дюн­керк, Кам­бре, Страс­бург, Франш-Кон­те. При­ня­тие Людовиком XIV для сво­его вну­ка Фи­лип­па Ан­жуй­ско­го (см. Фи­липп V) испанской ко­ро­ны (1700) при­ве­ло к тя­жё­лой и ра­зо­ри­тель­ной вой­не за Ис­пан­ское на­след­ст­во, в ко­то­рой Фран­ция по­тер­пе­ла по­ра­же­ние. Бес­пре­рыв­ные вой­ны, ог­ром­ные рас­хо­ды ко­ро­лев­ско­го дво­ра, вы­со­кие на­ло­ги и ре­лигиозная не­тер­пи­мость ста­ли при­чи­ной мно­го­численных народных вос­ста­ний, осо­бен­но в за­клю­чительный пе­ри­од прав­ле­ния Людовика XIV. Наи­боль­шим раз­ма­хом от­ли­ча­лось вос­ста­ние ка­ми­за­ров .

В го­ды прав­ле­ния Людовика XIV Фран­ция пе­ре­жи­ла зна­чительный куль­тур­ный подъ­ём. На это вре­мя при­шёл­ся рас­цвет твор­че­ст­ва Моль­е­ра , Ж. Ра­си­на, Ж. де Ла­фон­те­на и др. в литературе, Н. Пус­се­на и К. Лор­ре­на в жи­во­пи­си, Ж. Б. Люл­ли в му­зы­ке. Ос­но­ван ряд ака­де­мий (над­пи­сей; жи­во­пи­си и скульп­ту­ры; на­ук; ар­хи­тек­ту­ры; му­зы­ки), от­кры­ты Па­риж­ская об­сер­ва­то­рия, несколько кол­лед­жей. Людовик XIV от­ка­зал­ся от пре­бы­ва­ния в Па­ри­же и сде­лал сво­ей по­сто­ян­ной ре­зи­ден­ци­ей со­ору­жён­ный для не­го дво­рец в Вер­са­ле, ку­да пе­ре­мес­тил­ся и пыш­ный ко­ро­лев­ский двор, став­ший пред­ме­том для под­ра­жа­ния других ев­ропейских мо­нар­хов. Сам Па­риж был в зна­чительной ме­ре пе­ре­стро­ен: городская сте­на сне­се­на, за­ло­же­ны ши­ро­кие буль­ва­ры, раз­би­ты пар­ки, от­кры­ты но­вые пло­ща­ди и мос­ты, со­ору­жён Дом ин­ва­ли­дов, ре­кон­ст­руи­ро­ван Лувр и др.

Фи­гу­ра Людовика XIV, его по­ли­ти­ка, жизнь дво­ра, от­но­ше­ния ко­ро­ля с мно­го­численными фа­во­рит­ка­ми вы­зы­ва­ли боль­шой ин­те­рес как у со­вре­мен­ни­ков, так и у по­сле­дую­щих по­ко­ле­ний. Людовик XIV по­свя­ще­ны мно­го­численные ис­сле­до­ва­ния и боль­шое ко­ли­че­ст­во про­из­ве­де­ний ху­дожественной литературы.

Сочинения:

Œuvres. P., 1806. Vol. 1–6;

Manière de montrer les jardins de Versailles. P., 2001;

Mémoires. P., 2001.