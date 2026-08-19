ЛЮДОВИК XIV ВЕЛИКИЙ
ЛЮДОВИК XIV ВЕЛИКИЙ (Louis XIV le Grand; Король-Солнце, Le Roi Soleil) - король Франции и Наварры (с 1643 года).
Из династии Бурбонов, сын Людовика XIII и Анны Австрийской. До 1651 года правил при регентстве матери; до 1661 года фактически правителем Франции являлся 1-й министр Д. Мазарини. В 1659 году вступил в брак с дочерью испанского короля Филиппа IV Марией Терезией (1638-1683). В период регентства подавлена Фронда, заключены выгодные для Франции Вестфальский мир 1648 года, а также Пиренейский мирный договор 1659 года, по которому к Франции перешли Артуа и Руссильон. Во время самостоятельного правления Людовика XIV французский абсолютизм достиг вершины своего развития. Стремясь лично решать все важные вопросы, Людовик XIV упразднил посты 1-го министра и сюринтенданта финансов, не допускал в свой Узкий совет принцев крови и прелатов, назначал министров из числа профессионалов-администраторов, ограничил право судебных палат обсуждать королевские эдикты. В экономической области Людовик XIV проводил разработанную Ж. Б. Кольбером меркантилистскую политику поощрения национальной торговли и промышленности. В 1685 году он отменил Нантский эдикт 1598 года, запретив отправление протестантского культа во Франции, что привело к эмиграции многих гугенотов. Вступив в борьбу с папой Иннокентием XI за власть над Церковью, в 1681-1682 годы участвовал в работе собора французского духовенства, который издал декларацию галликанского клира (см. Галликанство). Людовик XIV вёл активную внешнюю политику, направленную против Габсбургов, добиваясь присоединения к Франции Испанских Нидерландов и установления французской гегемонии в Германии. Им учреждены т. н. Присоединительные палаты для разыскания прав французской короны на ту или иную территорию. При Людовике XIV в состав Франции были включены часть Фландрии с Лиллем, Дюнкерк, Камбре, Страсбург, Франш-Конте. Принятие Людовиком XIV для своего внука Филиппа Анжуйского (см. Филипп V) испанской короны (1700) привело к тяжёлой и разорительной войне за Испанское наследство, в которой Франция потерпела поражение. Беспрерывные войны, огромные расходы королевского двора, высокие налоги и религиозная нетерпимость стали причиной многочисленных народных восстаний, особенно в заключительный период правления Людовика XIV. Наибольшим размахом отличалось восстание камизаров.
В годы правления Людовика XIV Франция пережила значительный культурный подъём. На это время пришёлся расцвет творчества Мольера, Ж. Расина, Ж. де Лафонтена и др. в литературе, Н. Пуссена и К. Лоррена в живописи, Ж. Б. Люлли в музыке. Основан ряд академий (надписей; живописи и скульптуры; наук; архитектуры; музыки), открыты Парижская обсерватория, несколько колледжей. Людовик XIV отказался от пребывания в Париже и сделал своей постоянной резиденцией сооружённый для него дворец в Версале, куда переместился и пышный королевский двор, ставший предметом для подражания других европейских монархов. Сам Париж был в значительной мере перестроен: городская стена снесена, заложены широкие бульвары, разбиты парки, открыты новые площади и мосты, сооружён Дом инвалидов, реконструирован Лувр и др.
Фигура Людовика XIV, его политика, жизнь двора, отношения короля с многочисленными фаворитками вызывали большой интерес как у современников, так и у последующих поколений. Людовик XIV посвящены многочисленные исследования и большое количество произведений художественной литературы.
Сочинения:
Œuvres. P., 1806. Vol. 1–6;
Manière de montrer les jardins de Versailles. P., 2001;
Mémoires. P., 2001.