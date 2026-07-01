ЛЮДOВИК XIV (Louis XIV)

Сын Людовика XIII и Анны Австрийской , родившийся после 23 лет бездетного брака и поэтому получивший прозвище Богоданный.

Детские и юношеские годы находился в тени матери, ставшей регентшей страны, когда ему не было и пяти лет, и кардинала Мазарини , главного министра, фактически правившего Францией до своей смерти в 1661 г. Благодаря Анне Австрийской и Мазарини была подавлена Фронда (1648-1653) – широкое социально-политическое движение против абсолютной власти короны, в ходе которой юный король получил свой первый политический опыт: в 1649 г. во время народного бунта вместе с матерью ему пришлось бежать из Парижа. В 1648 г. благодаря заключению Вестфальского мира, завершившего Тридцатилетнюю войну , а позже, в 1659 г., подписанию Пиренейского мира с Испанией, Франция получила значительную передышку во внешних делах.

Начав самостоятельное правление, Людовик XIV отказался жить в столице, и перенес политический и административный центр из парижских замков Лувра и Пале-Рояля в загородный дворец Версаль, основное строительство которого закончилось в начале 1680-х гг. В историю король вошел под именем «Короля-Солнца» - настолько блестящим казалось его царствование современникам. Убежденный в своем божественном праве на неограниченную власть, Людовик XIV целенаправленно умалял авторитет и полномочия всех властных и сословно-представительных институтов Франции: Парижского и региональных парламентов, сословных ассамблей, муниципальных советов, губернаторов и министров. Уже в 1661 г. он объявил, что должность главного министра упраздняется, поскольку непосредственными делами будет заниматься он сам. Последующий арест всесильного сюринтенданта финансов Никола Фуке убрал последнюю значимую самостоятельную фигуру из королевского окружения. Восстановленный в полной мере и усовершенствованный придворный церемониал и этикет стал важным механизмом управления страной.

Бесспорно талантливый правитель, Людовик XIV умело определял первостепенные задачи государства, которое отождествлял со своей персоной, и подбирал для их решения соответствующих исполнителей. В первый период его самостоятельного правления важную роль играл генеральный контролер финансов Жан-Батист Кольбер , с 1665 г. фактически руководивший экономикой страны и создавший четко отлаженную систему учета государственных доходов и расходов. Не обладая политическими амбициями, он уверенно проводил политику государственного протекционизма, активно развивая мануфактурное производство и торговые отношения, финансируя освоение американских колоний, совершенствуя бюрократический контроль на местах (посредством интендантов). Под руководством другого министра – государственного секретаря по военным делам Франсуа-Мишеля Лувуа – была реорганизована армия; а в 1667 г. учреждена служба полиции (поначалу в Париже). Парламенты лишись возможности ремонстраций, и превратились из суверенных в высшие судебные инстанции, фактически исполняя любую волю короля. Укрепление светской власти монарха вело к столкновению с церковными авторитетами: уже в 1682 г. на ассамблее духовенства Франции епископ Мо Боссюэ провозгласил принципы галликанизма – автономии французской церкви, что отказался признавать папа. В 1685 г. отменой Нантского эдикта король весьма сократил гугенотскую общину Франции – около 250 тыс. протестантов были вынуждены эмигрировать их страны, что нанесло экономике значимый ущерб.

Внешняя политика Людовика XIV исходила из старинной доктрины о восстановлении «естественной» границы страны по Рейну и возвращения провинций, говорящих на французском языке. Поначалу главным противником была Испания, против которой была развязана «Деволюционная война» 1666-67 гг., а позже – война с коалицией Габсбургов 1673 г., закончившиеся присоединением к Франции Артуа, Франш-Конте и др. Аннексия Страсбурга (1681) венчала внешнеполитические успехи Людовика XIV. После смерти Кольбера (1683), умело сдерживавшего военные амбиции короля экономическими аргументами, во Франции не было эффективного генерального контролера финансов. Последующие войны в целом были безуспешными: но если война с Аугсбургской лигой 1688-1697 гг. закончилась без особых территориальных потерь, то война за «Испанское наследство» (1701-1714) истощила французские ресурсы и вынудила проститься с рядом колониальных владений и возможностью объединения корон Франции и Испании. В целом, к концу царствования Людовика XIV Франция пребывала в предкризисном политическом и экономическом состоянии.

Культурный и научный расцвет страны второй пол. XVII в. также был связан с расцветом французской государственности: были созданы Королевская академия танца (1661) и Королевская академия архитектуры (1671), Королевской академии наук (под таким названием с 1699); в это время творили драматурги Мольер , Расин, писатели Лафонтен, мадам де Ла Файетт, Фюретьер, Фенелон, Лесаж, философ Паскаль , ученый-естествоиспытатель Мариотт, архитектор Ардуэн-Мансар, и т.д. В 1694 г. Французская академия издала лексикон, известный под названием "Французского академического словаря" (Dictionnaire de l’Académie française). Королевская библиотека насчитывала 70 тыс. томов.

От брака с Марией-Терезой Австрийской (1660), испанской принцессой, остался только один сын – Великий дофин Людовик, который не пережил отца, равно как внук – наследник трона герцог Бургундский. Людовику XIV наследовал правнук, Людовик XV . Второй, морганатический брак короля с мадам де Ментенон был бездетен. От связи с фаворитками – м-ль де Лавальер и мадам де Монтеспан – осталось также много узаконенных детей.

Сочинения :

Louis XIV. Le métier de roi. Mémoires et écrits politiques / Éd. J.-C. Petitfils. Paris, 2012

Исторические источники:

Сен-Симон. Мемуары. 1691-1701 / Отв. ред. В.Н. Малов. М., 2007;

Кардинал де Рец. Мемуары / Отв. ред. Ю.Б. Виппер. М., 1997

Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории / Отв. ред. А.Л. Андрес. Л., 1974

Иллюстрации:

А. Тестелен . Кольбер представляет Людовику XIV членов Королевской академии наук. Ок. 1667 г.