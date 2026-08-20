ЛЮДОВИК XIII СПРАВЕДЛ И ВЫЙ Людовик XIII Справедливый (фр. Louis XIII le Juste) (Фонтенбло, 27.09.1601 — Сен-Жермен-ан-Ле, 14.05.1643) — король Франции и Наварры с 1610 (до 1614 правил при регентстве матери, Марии Медичи) из династии Бурбонов.

Людовик XIII Справедливый ( фр . Louis XIII le Juste) (Фонтенбло, 27.09.1601 — Сен-Жермен-ан-Ле, 14.05.1643) — король Франции и Наварры с 1610 (до 1614 правил при регентстве матери, Марии Медичи ) из династии Бурбонов. Сын короля Генриха IV в 1615 вступил в брак с Анной Австрийской . Королева долго была бездетной (первенец, будущий Людовик XIV родился в 1638), что осложняло внутриполитическую ситуацию, так как престолонаследник — Гастон Орлеанский, младший брат короля, постоянно участвовал в заговорах против брата. Заявил о себе как о самостоятельном правителе, санкционировав убийство фактически правившего страной фаворита матери К. Кончини (1617). В 1620 одержал военную победу над мятежом аристократической оппозиции, сплотившейся вокруг высланной из столицы королевы-матери. Примирению короля с матерью способствовал ближайший советник последней А. Ж. Ришельё , ставший после этого кардиналом. В 1624 Л. XIII ввел Ришельё в состав своего Узкого совета, где тот занял фактически положение первого министра (официально с 1629). В 1620-х Л. XIII лично участвовал в трех гражданских войнах против гугенотов; решающим успехом стало взятие после годичной осады главного оплота кальвинистов Ла-Рошели (1628). Заключенный в 1629 мир означал ликвидацию политической и военной организации гугенотов при подтверждении принципа религиозной терпимости. Л. XIII поддержал антигабсбургскую внешнюю политику Ришельё, став на сторону кардинала в его конфликте с Марией Медичи, следствием чего было бегство королевы-матери из Франции (1631). Активно руководил военными действиями после вступления Франции в 1635 в Тридцатилетнюю войну 1618—1648 . Отец Людовика XIV и герцога Филиппа I Орлеанского (1640—1701).

Лит. : Chevallier P . Louis XIII, roi cornelien. Paris, 1979; Lloyd Moote A . Louis XIII, the Just. Berkeley (Ca.), 1989; Bouyer Chr . Louis XIII. Paris, 2006. В. Н. Малов.