ЛЮДОВИК I
ЛЮДОВИК I, Людвиг I (Ludwig) - король Баварии (1825-1848).
Из династии Виттельсбахов, сын Максимилиана I. Изучал древнюю историю и западноевропейскую литературу в Ландсхутском и Гёттингенском ун-тах. В 1806-1809 годы командовал баварской дивизией в составе наполеоновских войск. В 1810 году вступил в брак с принцессой Терезой Саксен-Хильдбургхаузенской, представительницей эрнестинской ветви династии Веттинов (торжества по случаю свадьбы положили начало мюнхенскому празднику Октоберфест). Покровительствовал художникам и писателям, оказывал поддержку театрам, коллекционировал произведения искусства. Разработал проект баварской конституции, принятой в 1818 году. С большой симпатией относился к борьбе греков против османского ига, в период Греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов пожертвовал греческим патриотам 1,5 млн. гульденов, впоследствии дал согласие на избрание своего сына Оттона I королём Греции.
Со смертью отца вступил на баварский престол (13.10.1825). Первоначально правление Людовика I имело либеральные черты, что положительно отличало Баварию от других германских государств, в которых после принятия Карлсбадских соглашений 1819 года царила реакция. Людовик I продолжал всячески поддерживать искусство, науку и образование, перенёс университет из Ландсхута в Мюнхен (1826), реорганизовал АХ, развернул грандиозное строительство в Мюнхене, стремясь превратить его в город искусств. Активно содействовал развитию промышленности и транспорта в Баварии [при нём была построена первая в Германии железная дорога Нюрнберг - Фюрт (1835), а также линия, связавшая север и юг Баварии (Ludwig-Süd-Nord- Bahn, 1843), сооружён канал Майн - Дунай (Ludwigskanal, 1836-1846].
Июльская революция 1830 года во Франции и Гамбахское празднество 1832 года стали причиной изменения внутриполитического курса Люловика I. В Баварии была введена строгая цензура, начались полицейские гонения на представителей демократических кругов и притеснения протестантов. Это привело к возникновению оппозиционного движения, представители которого критиковали Людовика I за непомерные расходы на строительство, меценатство и поддержку греческой монархии, а после 1846 года также за скандальную связь с танцовщицей Лолой Монтес (настоящее имя Э. Р. Гилберт). Стремясь предотвратить свержение баварской монархии в условиях нарастания революционного движения (см. Революция 1848-1849 в Германии), Людовик I 20.3.1848 года отрёкся от престола в пользу сына Максимилиана II. Остаток жизни провёл на юге Франции, продолжая в качестве частного лица оказывать поддержку деятелям искусства.