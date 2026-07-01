ЛЮДОВИК I

ЛЮДОВИК I, Люд­виг I (Ludwig) - ко­роль Ба­ва­рии (1825-1848).

Из ди­на­стии Вит­тельс­ба­хов, сын Мак­си­ми­лиа­на I . Изу­чал древ­нюю ис­то­рию и западноев­ропейскую литературу в Ланд­схут­ском и Гёт­тин­ген­ском ун-тах. В 1806-1809 годы ко­ман­до­вал ба­вар­ской ди­ви­зи­ей в со­ста­ве на­по­ле­о­нов­ских войск. В 1810 году всту­пил в брак с прин­цес­сой Те­ре­зой Сак­сен-Хильд­бург­хау­зен­ской, пред­ста­ви­тель­ни­цей эр­не­стин­ской вет­ви ди­на­стии Вет­ти­нов (тор­же­ст­ва по слу­чаю свадь­бы по­ло­жи­ли на­ча­ло мюн­хен­ско­му празд­ни­ку Ок­то­бер­фест). По­кро­ви­тель­ст­во­вал ху­дож­ни­кам и пи­са­те­лям, ока­зы­вал под­держ­ку те­ат­рам, кол­лек­цио­ни­ро­вал про­из­ве­де­ния искусства. Раз­ра­бо­тал про­ект ба­вар­ской кон­сти­ту­ции, при­ня­той в 1818 году. С боль­шой сим­па­ти­ей от­но­сил­ся к борь­бе гре­ков про­тив ос­ман­ско­го ига, в пе­ри­од Гре­че­ской на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ре­во­лю­ции 1821-1829 годов по­жерт­во­вал греческим пат­рио­там 1,5 млн. гуль­де­нов, впо­след­ст­вии дал со­гла­сие на из­бра­ние сво­его сы­на От­то­на I ко­ро­лём Гре­ции.

Со смер­тью от­ца всту­пил на ба­вар­ский пре­стол (13.10.1825). Пер­во­на­чаль­но прав­ле­ние Людовика I име­ло ли­бе­раль­ные чер­ты, что по­ло­жи­тель­но от­ли­ча­ло Ба­ва­рию от других германских го­су­дарств, в ко­то­рых по­сле при­ня­тия Карлс­бад­ских со­гла­ше­ний 1819 года ца­ри­ла ре­ак­ция. Людовик I про­дол­жал вся­че­ски под­дер­жи­вать искусство, нау­ку и об­ра­зо­ва­ние, пе­ре­нёс университет из Ланд­сху­та в Мюн­хен (1826), ре­ор­га­ни­зо­вал АХ, раз­вер­нул гран­ди­оз­ное строи­тель­ст­во в Мюн­хе­не, стре­мясь пре­вра­тить его в го­род ис­кусств. Ак­тив­но со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию промышленности и транс­пор­та в Ба­ва­рии [при нём бы­ла по­строе­на пер­вая в Гер­ма­нии железная дорога Нюрн­берг - Фюрт (1835), а так­же ли­ния, свя­зав­шая се­вер и юг Ба­ва­рии (Ludwig-Süd-Nord- Bahn, 1843), со­ору­жён ка­нал Майн - Ду­най (Ludwigskanal, 1836-1846].

Июль­ская ре­во­лю­ция 1830 года во Фран­ции и Гам­бах­ское празд­не­ст­во 1832 года ста­ли при­чиной из­ме­не­ния внут­ри­по­ли­тического кур­са Люловика I. В Ба­ва­рии бы­ла вве­де­на стро­гая цен­зу­ра, на­ча­лись по­ли­цей­ские го­не­ния на пред­ста­ви­те­лей де­мо­кра­тических кру­гов и при­тес­не­ния про­тес­тан­тов. Это при­ве­ло к воз­ник­но­ве­нию оп­по­зиционного дви­же­ния, пред­ста­ви­те­ли ко­то­ро­го кри­ти­ко­ва­ли Людовика I за не­по­мер­ные рас­хо­ды на строи­тель­ст­во, ме­це­нат­ст­во и под­держ­ку греческой мо­нар­хии, а по­сле 1846 года так­же за скан­даль­ную связь с тан­цов­щи­цей Ло­лой Мон­тес (настоящее имя Э. Р. Гил­берт). Стре­мясь пре­дот­вра­тить свер­же­ние ба­вар­ской мо­нар­хии в ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния ре­во­люционного дви­же­ния (см. Ре­во­лю­ция 1848-1849 в Гер­ма­нии), Людовик I 20.3.1848 года от­рёк­ся от пре­сто­ла в поль­зу сы­на Мак­си­ми­лиа­на II . Ос­та­ток жиз­ни про­вёл на юге Фран­ции, про­дол­жая в ка­че­ст­ве ча­ст­но­го ли­ца ока­зы­вать под­держ­ку дея­те­лям искусства.