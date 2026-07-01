ЛЮДИ И ТЕКСТЫ

Междисциплинарный научный он-лайн семинар Центра истории исторического знания ИВИ РАН «Люди и тексты» начал свою работу в 2006 г. В 2016 г. состоится его 100-ое заседание.

Работа семинара состоит из двух частей: научный доклад и его обсуждение. Все заседания транслируются в интернете в режиме он-лайн на портале Всемирная история. Единое научно-образовательное пространство (записи заседаний рамещены по этому же адресу) и любой зарегистрированный на ресурсе пользователь может принимать участие в его работе: задавать вопросы, комментировать и выссказывать свое мнение. Это открытая публичная научная лаборатория, где ставятся важднейшие вопросы исторических исследований.

В семинаре с докладами выступают не только истлорики, но и лингвисты, социологи, философы и психологи. В ходе работы семинара родился целый ряд идей перспективных проектов, которые и сегодня в значительной степени определяют работу Центра истории исторического знания.

Структура работы семинара выглядит следующим образом: • «нетематические годы» работы семинара (2006, 2008, 2009 г., 2012, 2014 г., 2015), когда обсуждались доклады, посвященные различным, произвольно заявлявшимися темам (это в большей степени доклады, связанные с презентацией начинающихся исследовательских сюжетов, когда обсуждаются отдельные мысли, наблюдения, которые находятся еще в процессе обработки); • «тематические» циклы (2007, 2010, 2011, 2013 гг.), посвящены одной теме, одному вопросу, ответы на который участники семинара искали в различных периодах и источниках; • Круглые столы – это довольно широкая «конференция идей», аудитория которой несколько больше обычного семинарского кружка. В них активно участвуют наши коллеги не только из академических институтов, но и из российских университетов (2009, 2010, 2012, 2014 гг.).

Предметом интереса участников семинара являются собственно тексты и их судьбы – рождение, авторы, аудитория, которой текст адресован, бытование-хождение-восприятие текста в разные хронологические периоды, причины его появления, социо-культурные коды текста, рецепции и пр. Все эти проблемы рассматриваются и через призму историописания, т.е. процесса наделения смыслами (или не наделения) событий и явлений прошлого.

Участники семинара обращаются к текстам, общим признаком которых является то, что их основная коммуникативная функция – фиксация, осмысление и оценка событий и явлений прошлого.

Умберто Эко сравнивал мир с библиотекой. Следуя этому восприятию, участники семинара рассматривают понятие «текст» в самом широком смысле. Главными критериями отбора «текста» для изучения в семинаре служат его сосредоточенность на информации о прошлом, объем и значение этой информации в данном «тексте».

Изучение исторических текстов должно охватывать их форму и содержание, создание, функционирование, их комплексное рассмотрение с учетом особенностей локальных историописаний в диахронно-синхронистической взаимосвязанности.

Важнейшим исследовательским приемом работы семинара, по нашему мнению, является системный подход, признающий восприятие прошлого человеком структурой или подсистемой той многосложной системы, какую являет собой общество.

Историческая мысль разных эпох, исторические сочинения и их авторы отличаются друг от друга не только набором описываемых явлений и событий прошлого, которые привлекают их внимание, но и спецификой восприятия и осмысления этих событий и явлений. Очевидны и различия в выборе источников для описания этого прошлого и в методике их использования.

Другой важной проблемой, которая находится в нашем поле зрения, является историческая традиция. При этом следует учитывать, что само возникновение отношения к исторической традиции включает не только осознание факта ее существования, но также понимание необходимости производить при подходе к ней какой-то выбор и проверку (селективно-критическое отношение к источникам: умолчание и модификация).

Заседания проходят в последнюю среду каждого месяца.

Ближайшие заседания в 2015 г.:

Заседание XCIV 30 сентября (среда) Сидоров Александр Иванович (д.и.н., ИВИ РАН) Изображение как текст. Образ правителя в каролингской иконографии.

Заседание XCV 28 октября (среда) Пивоваров Никита Юрьевич (к.и.н., главный специалист РГАНИ) Периодическая печать в Сибири в 1914 - 1920 гг.: идеи, авторы, читатели

Заседание XCVI 28 ноября (среда) Черникова Татьяна Васильевна (д.и.н., проф. МГИМО (У) МИД России) Источники личного происхождения и историческая реконструкция

Заседание XCVII 16 декабря (среда) Айзенштат Марина Павловна (д.и.н., в.н.с. ИВИ РАН) «Памфлет Берка» в политическом дискурсе

Руководит работой семинара: д.и.н. Марина Станиславовна Бобкова

Ученый секретарь семинара: д.и.н. Тимофей Валентинович Гимон

Контакты:

bobkova_matina@list.ru

тел. 8 905 513 47 65