ЛЮДЕВИТ ПОСАВСКИЙ

ЛЮДЕВИТ ПОСАВСКИЙ - князь (810–823) Ниж­ней Пан­но­нии (dux Pan­noniae inferioris).

В 819 году воз­гла­вил вос­ста­ние по­сав­ских хор­ва­тов в сою­зе с ка­ран­тан­ца­ми и ти­мо­ча­на­ми про­тив вла­сти Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва (пред­по­ло­жи­тель­но бы­ло вы­зва­но ос­лаб­ле­ни­ем центральной вла­сти при Лю­до­ви­ке Бла­го­чес­ти­вом ). На сто­ро­не фран­ков про­тив Людевита Пасавского вы­сту­пи­ли марк­граф Баль­де­рик Фри­уль­ский и князь Дал­ма­тин­ской Хор­ва­тии Бор­на. В 822 году вос­ста­ние бы­ло по­дав­ле­но, Людевит Пасавский бе­жал из сто­ли­цы Ниж­ней Пан­но­нии город Си­сак в Дал­ма­цию , где под­чи­нил сво­ей вла­сти пле­мя сер­бов в вер­ховь­ях реки Уна. Убит в 823 году Лю­де­мыс­лом, дя­дей по­гиб­ше­го в 821 году Бор­ны. Людевит Пасавский - пер­вый князь, по­пы­тав­ший­ся од­но­вре­мен­но ус­та­но­вить власть над Пан­но­ни­ей и Дал­ма­ци­ей.