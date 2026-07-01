ЛЮДЕВИТ ПОСАВСКИЙ
ЛЮДЕВИТ ПОСАВСКИЙ - князь (810–823) Нижней Паннонии (dux Pannoniae inferioris).
В 819 году возглавил восстание посавских хорватов в союзе с карантанцами и тимочанами против власти Франкского государства (предположительно было вызвано ослаблением центральной власти при Людовике Благочестивом). На стороне франков против Людевита Пасавского выступили маркграф Бальдерик Фриульский и князь Далматинской Хорватии Борна. В 822 году восстание было подавлено, Людевит Пасавский бежал из столицы Нижней Паннонии город Сисак в Далмацию, где подчинил своей власти племя сербов в верховьях реки Уна. Убит в 823 году Людемыслом, дядей погибшего в 821 году Борны. Людевит Пасавский - первый князь, попытавшийся одновременно установить власть над Паннонией и Далмацией.