ЛЮБОМУДРЫ Любомудры — литературно-философский кружок, собиравшийся в Москве в 1823—1825.

Любомудры — литературно-философский кружок, собиравшийся в Москве в 1823—1825. В 1823 от «Общества друзей» московского литератора и педагога С. Е. Раича отпочковалось «Общество любомудрия», образованное для обсуждения философских вопросов и изучения трудов западных философов, в особенности представителей немецкой идеалистической философии. Новое общество собиралось тайно. Его участниками были В. Ф. Одоевский (председатель), Д. В. Веневитинов (секретарь), И. В. Киреевский , Н. М. Рожалин, А. И. Кошелёв , В. П. Титов, С. П. Шевырёв , Н. А. Мельгунов. Члены общества называли себя «любомудрами». Почти все они служили в Московском архиве Коллегии иностранных дел, т. е. были из числа так называемых «архивных юношей». Как правило, встречи проходили на квартире Одоевского.

Вдохновленные в первую очередь идеалистической философией Фридриха Шеллинга и других немецких философов, участники кружка пытались обосновать цельное философское «науко-учение», сводящее «все частные познания человека к одному началу», развивать идеи идеалистической диалектики в натурфилософии, гносеологии, эстетике, считали необходимым создание самостоятельной русской философии.Философские мысли, выраженные в аллегорической форме, получали распространение в стихах и прозе любомудров. Для пропаганды идей любомудрия в 1823 Одоевский приступил к изданию литературно-философского альманаха «

Философские мысли, выраженные в аллегорической форме, получали распространение в стихах и прозе любомудров. Для пропаганды идей любомудрия в 1823 Одоевский приступил к изданию литературно-философского альманаха « Мнемозина », объединившись для этого с В. К. Кюхельбекером . После событий на Сенатской площади 14 декабря 1825, когда тайные собрания любомудров могли бы вызвать подозрения, было решено общество распустить, уничтожив устав общества вместе с протоколами его собраний. В дальнейшем многие члены кружка участвовали в альманахе «Северная лира» (1827), в журнале «Московский вестник» М. П. Погодина (1827—1830); в 1830-е Киреевский и Кошелёв вошли в число основателей славянофильства .

Ист. : Кошелев А. И. Записки (1812—1883). М., 1991.

Лит. : Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель. Т. 1. В 2 ч. Ч. 1. М., 1913; Аронсон М., Рейсер С. Литературные кружки и салоны. Л., 1929; Манн Ю. В. Русская философская эстетика. М., 1969; Каменский З. А. Московский кружок любомудров. М., 1980; Его же. Русская философия начала XIX века и Шеллинг. М., 1980. В. Л. Телицын.