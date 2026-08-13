ЛЮБЛИНСКАЯ УНИЯ Люблинская уния — государственный союз, заключенный в 1569 между Королевством Польским (см. Польша) и Великим княжеством Литовским и положивший начало федеративному государству, известному как Речь Посполитая.

Люблинская уния — государственный союз, заключенный в 1569 между Королевством Польским (см. Польша ) и Великим княжеством Литовским и положивший начало федеративному государству, известному как Речь Посполитая . Продолжил путь объединения, начатый личной Кревской унией в 1385. Сейм в Люблине начался в январе 1569 и продолжался с перерывами до августа: польская шляхта отстаивала свои господствующие позиции, а литовские дворяне — сохранение самостоятельности. Акт Л. у. был заключен 28 июня 1569 и 1 июля того же года утвержден раздельно польскими и литовскими депутатами на общем сейме в Люблине. 4 июля уния была ратифицирована королем польским и великим князем литовским Сигизмундом II Августом . Заключение Л. у. объяснялось необходимостью укрепления позиций Великого княжества Литовского, переживавшего военный и политический кризис в Ливонской войне и воспринимавшего союз как вынужденную меру. Королевству Польскому по условиям Л. у. были переданы обширные территории: Подляшское, Волынское, Брацлавское и Киевское воеводства, т. е. около 45 % территории Великого княжества Литовского. По условиям унии Польское королевство и Великое княжество Литовское имели общий сейм, заседавший в Варшаве, единой была финансовая и внешняя политика; уничтожались пошлины между двумя государствами. Сохранялись отдельные собственные органы власти, казна, судебные системы, военная структура. В Великом княжестве Литовском сохранялся «руський» язык делопроизводства, хотя на протяжении XVII в. он постепенно уступал место польскому. Действие Л. у. формально прекратила Конституция 3 мая 1791, закрепившая преобразование Речи Посполитой из федеративного государства в унитарное, однако Конституция была отменена на Гродненском сейме осенью 1794. В 1795 Речь Посполитая была разделена и прекратила свое существование как независимое государство.

Ист. : Дневник Люблинского сейма 1569 года: Соединение Великого княжества Литовского с Королевством Польским / Изд. подг. М. О. Коялович. СПб., 1869; Akta Unii Polski z Litwa 1385—1791 / Wyd. S. Kutszeba, W. Semkowicz. Krakow, 1932.

Лит .: Коялович М. О. Люблинская уния, или последнее соединение Литовского княжества с Польским королевством на Люблинском сейме в 1569 году. СПб., 1863; Довнар-Запольский М. В. Польско-Литовская уния на сеймах до 1569 г.: Исторический очерк. М., 1897; Лаппо И. И. Люблинская Уния и третий Литовский статут // Журнал Министерства народного просвещения. 1917. № 5. С. 89—150; Halecki O. Dzieje unii jagiellonskiej. T. 1—2. Krakow, 1920; Kolankowski L . Jagiellonowie i unia. Lwow, 1936; Bardach J. Studia z ustroju i prawa Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, XIV—XVII w. Warszawa, 1970. S. 11—67; Lulewicz H. Gniewow o unie ciag dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569—1588. Warszawa, 2002; Unia Lubelska 1569 roku w dziejach Polski i Europy / Pod red. A. Witusika. Lublin, 2004; Blaszczyk G. Dzieje stosunkow polsko-litewskich. T. II. Cz. 1. Poznan, 2007. В. Л. Телицын.