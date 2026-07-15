ЛЮБЛИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЛЮБЛИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца в со­ста­ве Цар­ст­ва Поль­ско­го .

Центр - город Люб­лин. Об­ра­зо­ва­на 23.2 (7.3).1837 года из Люб­лин­ско­го вое­вод­ст­ва. Со­стоя­ла из 4 уез­дов: Гру­бе­шов­ско­го, За­мос­тско­го, Крас­но­став­ско­го, Люб­лин­ско­го. В 1844 году к Люблинской губернии при­сое­ди­не­ны 4 уез­да ли­к­ви­ди­ро­ван­ной Под­ляс­ской гу­бер­нии (Вель­ский, Лу­ков­ский, Рад­зин­ский и Сед­лец­кий). Со­глас­но По­ло­же­нию об уезд­ном и гу­берн­ском управ­ле­нии в Цар­ст­ве Поль­ском 19(31).12.1866 года [вве­де­но в дей­ст­вие с 1(13).1.1867], часть тер­ри­то­рии ото­шла в со­став Сед­лец­кой гу­бер­нии, Люблинская губерния по­лу­чи­ла но­вое уезд­ное де­ле­ние. Уез­ды: Бел­го­рай­ский, Гру­бе­шов­ский, За­мос­тский, Крас­но­став­ский, Лю­бар­тов­ский, Люб­лин­ский, Но­во­алек­сан­д­рий­ский, То­ма­шов­ский, Холм­ский и Янов­ский. В Но­во­алек­сан­д­рий­ском уезде раз­ме­ща­лась кре­пость 2-го клас­са Иван­го­род (по­строе­на в 1832-1847 годы инженером Н. А. Рыд­зев­ским по про­ек­ту И. И. Ден, мо­дер­ни­зи­ро­ва­на по пла­ну Э. И. Тот­ле­бе­на в 1872-1882, в 1909 году кре­пость уп­разд­не­на, в 1913 году вос­ста­нов­ле­на). В конце XIX века в Люблинской губернии на­счи­ты­ва­лось 13 го­ро­дов, 52 по­са­да. Площадь свыше 16,7 тыс. км2. Население свыше 1,1 млн. человек.

Основное за­ня­тие на­се­ле­ния - сельское хозяйство. Главные куль­ту­ры - рожь, овёс, пше­ни­ца, кар­то­фель, а так­же та­бак и хмель. Раз­ви­ты ско­то­вод­ст­во, лес­ное хо­зяй­ст­во и свя­зан­ные с ни­ми про­из­вод­ст­ва. В 1894 году в Люблинской губернии св. 1,5 тысяч фаб­рик и за­во­дов (6,6 тысяч ра­бо­чих): ви­но­ку­рен­ные, свек­ло­са­хар­ные, пи­во­ва­рен­ные, ко­же­вен­ные и др. Эко­но­мическому раз­ви­тию Люблинской губернии спо­соб­ст­во­ва­ло строи­тель­ст­во При­вис­лин­ских же­лез­ных до­рог , по тер­ри­то­рии Люблинской губернии про­шли ли­нии Иван­го­род - Лу­ков (1876), Мла­ва - Ко­вель (1877), Брест-Ли­товск - Холм (1887) и Лу­ков - Люб­лин (1898). Су­до­ход­ст­во осу­ще­ст­в­ля­лось по pекам Буг, Вис­ла и Сан. Че­рез тер­ри­то­рию Люблинской губернии про­хо­дил тор­го­вый путь из Дан­ци­га на Во­лынь, Ук­раи­ну (до Чёр­но­го м.), а так­же из Люб­ли­на во Львов и Венг­рию.

В свя­зи с ли­к­ви­да­ци­ей Сед­лец­кой губер­нии и об­ра­зо­ва­ни­ем Холм­ской гу­бер­нии (1912) из Люблинской губернии вы­де­ле­ны Бел­го­рай­ский, Гру­бе­шов­ский, За­мос­тский, То­ма­шов­ский и Холм­ский уез­ды; к Люблинской губернии при­сое­ди­не­ны Гар­во­лин­ский, Лу­ков­ский, Ра­дин­ский (бывший Рад­зин­ский), Сед­лец­кий и Со­ко­лов­ский уез­ды. Площадь Люблинской губернии (1913) свыше 16,2 тыс. км2. Население свыше 1,4 млн. человек (1913), 63% - по­ля­ки. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны кре­пость Иван­го­род яв­ля­лась опор­ным пунк­том российских войск во вре­мя Вар­шав­ско-Иван­го­род­ской опе­ра­ции 1914 года, ле­том 1915 года Люблинская губерния бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми. В 1918 году тер­ри­то­рия Люблинской губернии во­шла в со­став не­за­ви­си­мой Поль­ши.

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