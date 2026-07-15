ЛЮБЛИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ЛЮБЛИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в составе Царства Польского.
Центр - город Люблин. Образована 23.2 (7.3).1837 года из Люблинского воеводства. Состояла из 4 уездов: Грубешовского, Замостского, Красноставского, Люблинского. В 1844 году к Люблинской губернии присоединены 4 уезда ликвидированной Подлясской губернии (Вельский, Луковский, Радзинский и Седлецкий). Согласно Положению об уездном и губернском управлении в Царстве Польском 19(31).12.1866 года [введено в действие с 1(13).1.1867], часть территории отошла в состав Седлецкой губернии, Люблинская губерния получила новое уездное деление. Уезды: Белгорайский, Грубешовский, Замостский, Красноставский, Любартовский, Люблинский, Новоалександрийский, Томашовский, Холмский и Яновский. В Новоалександрийском уезде размещалась крепость 2-го класса Ивангород (построена в 1832-1847 годы инженером Н. А. Рыдзевским по проекту И. И. Ден, модернизирована по плану Э. И. Тотлебена в 1872-1882, в 1909 году крепость упразднена, в 1913 году восстановлена). В конце XIX века в Люблинской губернии насчитывалось 13 городов, 52 посада. Площадь свыше 16,7 тыс. км2. Население свыше 1,1 млн. человек.
Основное занятие населения - сельское хозяйство. Главные культуры - рожь, овёс, пшеница, картофель, а также табак и хмель. Развиты скотоводство, лесное хозяйство и связанные с ними производства. В 1894 году в Люблинской губернии св. 1,5 тысяч фабрик и заводов (6,6 тысяч рабочих): винокуренные, свеклосахарные, пивоваренные, кожевенные и др. Экономическому развитию Люблинской губернии способствовало строительство Привислинских железных дорог, по территории Люблинской губернии прошли линии Ивангород - Луков (1876), Млава - Ковель (1877), Брест-Литовск - Холм (1887) и Луков - Люблин (1898). Судоходство осуществлялось по pекам Буг, Висла и Сан. Через территорию Люблинской губернии проходил торговый путь из Данцига на Волынь, Украину (до Чёрного м.), а также из Люблина во Львов и Венгрию.
В связи с ликвидацией Седлецкой губернии и образованием Холмской губернии (1912) из Люблинской губернии выделены Белгорайский, Грубешовский, Замостский, Томашовский и Холмский уезды; к Люблинской губернии присоединены Гарволинский, Луковский, Радинский (бывший Радзинский), Седлецкий и Соколовский уезды. Площадь Люблинской губернии (1913) свыше 16,2 тыс. км2. Население свыше 1,4 млн. человек (1913), 63% - поляки. В годы 1-й мировой войны крепость Ивангород являлась опорным пунктом российских войск во время Варшавско-Ивангородской операции 1914 года, летом 1915 года Люблинская губерния была оккупирована германскими войсками. В 1918 году территория Люблинской губернии вошла в состав независимой Польши.